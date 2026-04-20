Madrid, allarme Sinner prima del debutto: fastidio alla spalla dopo l’allenamento

Il numero uno del mondo avrebbe avvertito un problema al termine di una sessione soft di circa un’ora e mezza. Al momento non filtra preoccupazione, ma un suo eventuale forfait sarebbe pesantissimo per il torneo

Si accende un campanello d’allarme attorno a Jannik Sinner alla vigilia del suo debutto al Mutua Madrid Open 2026. Secondo quanto riportato da La Gazzetta, il tennista azzurro avrebbe avvertito un fastidio alla spalla al termine dell’allenamento svolto nelle ultime ore nella capitale spagnola.

La seduta, durata circa un’ora e mezza, sarebbe stata sostenuta a ritmo blando, senza particolari intensità. Proprio alla fine del lavoro in campo, però, Sinner avrebbe sentito un piccolo dolore alla spalla, facendo inevitabilmente scattare l’attenzione in vista dell’esordio nel torneo madrileno.

Al momento, comunque, non emergerebbero segnali particolarmente preoccupanti. La situazione andrà monitorata nelle prossime ore, ma per ora non si parla di un problema tale da far pensare con certezza a un forfait imminente. Resta però evidente come qualsiasi fastidio fisico, in questa fase della stagione, venga osservato con grande cautela.

Un’eventuale rinuncia di Sinner rappresenterebbe infatti un colpo durissimo per il Mutua Madrid Open, già costretto a fare i conti con assenze di enorme peso. Il torneo spagnolo, infatti, non avrà ai nastri di partenza né Carlos Alcaraz né Novak Djokovic, due dei nomi più attesi del circuito.

Per questo motivo, le condizioni del campione italiano diventano un tema centrale non solo per i tifosi azzurri, ma anche per l’intero evento. Madrid guarda con apprensione a Sinner: per ora non c’è allarme rosso, ma la spalla del numero uno italiano resta sotto osservazione.





Marco Rossi