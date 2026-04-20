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Madrid, allarme Sinner prima del debutto: fastidio alla spalla dopo l’allenamento

20/04/2026 18:24 32 commenti
Jannik Sinner - Foto Patrick Boren
Jannik Sinner - Foto Patrick Boren

Il numero uno del mondo avrebbe avvertito un problema al termine di una sessione soft di circa un’ora e mezza. Al momento non filtra preoccupazione, ma un suo eventuale forfait sarebbe pesantissimo per il torneo

Si accende un campanello d’allarme attorno a Jannik Sinner alla vigilia del suo debutto al Mutua Madrid Open 2026. Secondo quanto riportato da La Gazzetta, il tennista azzurro avrebbe avvertito un fastidio alla spalla al termine dell’allenamento svolto nelle ultime ore nella capitale spagnola.
La seduta, durata circa un’ora e mezza, sarebbe stata sostenuta a ritmo blando, senza particolari intensità. Proprio alla fine del lavoro in campo, però, Sinner avrebbe sentito un piccolo dolore alla spalla, facendo inevitabilmente scattare l’attenzione in vista dell’esordio nel torneo madrileno.

Al momento, comunque, non emergerebbero segnali particolarmente preoccupanti. La situazione andrà monitorata nelle prossime ore, ma per ora non si parla di un problema tale da far pensare con certezza a un forfait imminente. Resta però evidente come qualsiasi fastidio fisico, in questa fase della stagione, venga osservato con grande cautela.
Un’eventuale rinuncia di Sinner rappresenterebbe infatti un colpo durissimo per il Mutua Madrid Open, già costretto a fare i conti con assenze di enorme peso. Il torneo spagnolo, infatti, non avrà ai nastri di partenza né Carlos Alcaraz né Novak Djokovic, due dei nomi più attesi del circuito.

Per questo motivo, le condizioni del campione italiano diventano un tema centrale non solo per i tifosi azzurri, ma anche per l’intero evento. Madrid guarda con apprensione a Sinner: per ora non c’è allarme rosso, ma la spalla del numero uno italiano resta sotto osservazione.



Marco Rossi

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32 commenti. Lasciane uno!

😐😈😯🙂😕😎👿😀💡😳😛🙄😉😥😮😆😡🙁

Pasquale (Guest) 20-04-2026 19:25

Secondo me potrebbe fare un paio di partite per assicurarsi qualche punto e poi mollare in vista di Roma e RG

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Vae victis (Guest) 20-04-2026 19:25

Sintomatico ed interessante il corrispondersi tra i due di infortuni diremmo quasi mutualistici simbiotici…una sorta di r-egard transorganico tra i due, un entanglement morfologico che scatta ad una distanza sempre più infinitesimale, una prossemica assoluta di un organismo sincronico oramai diadico ed indivisibile ad un tempo

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Inox 20-04-2026 19:20

Scritto da andrewthefirst
come dice la mia nonna veneta, “spisa al hulo, tempo mulo”

Ahahahah

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Kenobi 20-04-2026 19:16

Liveansia!

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+1: Inox
zedarioz 20-04-2026 19:07

Scritto da magilla
chi mi spiega cosa sono le “molestie ad una spalla” ?

Hanno usato google translate dallo spagnolo.
L’altro giorno Carlos in conferenza stampa parlava di molesto per quanto riguarda il suo infortunio. Cioè “fastidio”, che poi si è rivelato peggio del previsto dopo gli esami.
Una minima rilettura prima di pubblicare la notizia ci vorrebbe.

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+1: Inox, Taxi Driver
GIALAPPA SBANDY REMIX 20-04-2026 19:03

Che rottura di spalle però !
Mi sa che anche questa è una gran … spalla !

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zedarioz 20-04-2026 19:02

Serve una pezza per giustificare l’eventuale rinuncia.

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+1: Taxi Driver
andrewthefirst (Guest) 20-04-2026 19:02

come dice la mia nonna veneta, “spisa al hulo, tempo mulo”

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Bagel 20-04-2026 19:00

Io penso che per riguardo Roma e RG Alcaraz abbia bene il POLSO della situazione, ci andrà e Sinner lo raggiungerà gambe in SPALLA

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+1: Inox, marcauro
il capitano 20-04-2026 18:59

Sembra che dopo le radiografie, l’ecografia e la TAC, con un po’ di Lasonil sia passato tutto.

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+1: Inox, marcauro, Mauriz70, Pippolivetennis
Inox 20-04-2026 18:57

Scritto da magilla
chi mi spiega cosa sono le “molestie ad una spalla” ?

Te lo spiego su un’altro sito ahahah

 22
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DANCAS 20-04-2026 18:56

Se vero, ci sarebbe da ridere. Io sono convinto
che l’Atp gli abbia fatto un po’ di pressione per partecipare a Madrid. Speriamo non sia nulla, ma una programmazione così piena secondo me è azzardata. Anche alla luce dell’infortunio di Carlos, che toglie pressione e dovrebbe portare a maggiore prudenza.

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Inox 20-04-2026 18:56

Redazione scusate ma non sarebbe meglio riferire notizie Certe?

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magilla 20-04-2026 18:56

chi mi spiega cosa sono le “molestie ad una spalla” ? 😳

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JannikUberAlles 20-04-2026 18:55

Stasera si presenterà alla cerimonia di Laureus (diretta – ore 20 – su SKY/Now e pagina YouTube di Laureus) con il braccio appeso al collo e la stampella dall’altra parte…

…per caso è caduto dalla Vespa?

Ahahahah 😀 😀 😀

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+1: il capitano
Ging89 (Guest) 20-04-2026 18:55

Scritto da giorgio
Piuttosto che riportare con il condizionale una notizia de relato (si è toccato la spalla – infortunio al tendine?!), informatevi se oggi si è allenato! Ecco se oggi non si fosse allenato allora il fastidio può essere condizionante, e davvere vale la pena di darne notizia, altrimenti rischiate di dare le notizie ad ogni starnuto (che sarà broncopolmonite?).

La Gazzetta e Sky dicono che non si è allenato…. PECCATO CHE POI SIA APPARSA UNA FOTO DI LUI INSIEME AD ALIASSIME

https://www.reddit.com/r/tennis/s/mA8Jjs91sO

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antoniov 20-04-2026 18:51

Scritto da Andreas Seppi
Pre tattica?

Per tornarsene a Monte-Carlo, magari al grido di “eroe” dei tifosi spagnoli di Alcaraz che al suo arrivo a Madrid l’hanno invece accolto al grido di “vigliacco” ?

Comunque sia a noi deve interessare che porti a termine il suo obiettivo senza infortuni di sorta !

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+1: il capitano, Inox
livio (Guest) 20-04-2026 18:50

Scritto da Tiger Woods
Ormai con questa terribile riforma dei 1000 a 2 settimane siamo alle comiche.
Complimenti vivissimi a chi l’ha partorita.

l’hanno partorita i soldi e basta…nessun malato di mente l’avrebbe fatta per motivi diversi dai soldi

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Silvy__89 (Guest) 20-04-2026 18:48

Se va bene si sarà grattato la spalla e questi giornalai subito a scriverci sopra un film, ma basta!!

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JannikUberAlles 20-04-2026 18:46

A controbattere la “Gazza”…

…ecco l’inviata della redazione di Sky Sport che dice: “oggi Sinner non si è allenato proprio”.

https://sport.sky.it/tennis/video/2026/04/20/sinner-atp-madrid-allenamento-news-oggi-1091638

Poi offre l’importante segnalazione della rottura delle corde (dopo 20′) durante la sessione di ieri…

…informazioni livello asilo!!!

Ahahahah 😀 😀 😀

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+1: il capitano, antoniov
Faustoc62i (Guest) 20-04-2026 18:46

È tutta una finta, è andato per onor di firma ma cercava una scusa buona per ritirarsi appena possibile

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giorgio (Guest) 20-04-2026 18:40

Piuttosto che riportare con il condizionale una notizia de relato (si è toccato la spalla – infortunio al tendine?!), informatevi se oggi si è allenato! Ecco se oggi non si fosse allenato allora il fastidio può essere condizionante, e davvere vale la pena di darne notizia, altrimenti rischiate di dare le notizie ad ogni starnuto (che sarà broncopolmonite?).

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Red Fury (Guest) 20-04-2026 18:38

@ Andreas Seppi (#4597090)

Speriamo … Io continuo a pensare che sarebbe dovuto rientrare a Roma..spero che abbia trovato la scusa buona per uscirne

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JannikUberAlles 20-04-2026 18:37

Scritto da Andreas Seppi
Pre tattica?

Sarebbe davvero un Nole 2.0 😀

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+1: il capitano, Aio051174, antoniov
Vincenzo (Guest) 20-04-2026 18:37

Ragazzi è facile non creiamo campanelli d’allarme inutili, il debutto è previsto venerdì o sabato, intanto continuerà a fare sessioni di allenamento tutti i giorni e se il dolore persiste rinunciano e andiamo a Roma, altrimenti se sparisce gradualmente giochiamo per vincere il torneo senza ulteriori preoccupazioni

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+1: il capitano
Tex Willer (Guest) 20-04-2026 18:35

Sinner non doveva fare madrid, l’ho ripetuto 1000volte,sicuramente si infortunera ‘….

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-1: JannikUberAlles
Alcaraz farà il grande slam (Guest) 20-04-2026 18:35

Se è furbo si ritira ma dubito lo farà

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+1: Taxi Driver
Aio051174 20-04-2026 18:34

@ Andreas Seppi (#4597090)

No ..per spalla..

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Tiger Woods (Guest) 20-04-2026 18:30

Ormai con questa terribile riforma dei 1000 a 2 settimane siamo alle comiche.
Complimenti vivissimi a chi l’ha partorita.

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walden 20-04-2026 18:29

Come diceva Luigi Pintor un giornale è buono se il giorno dopo serve per fasciare le patate… la Gazzetta neppure per quello…

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+1: Carota Senior, marcusmin
Andreas Seppi 20-04-2026 18:29

Pre tattica?

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Ging89 (Guest) 20-04-2026 18:29

Spalla sinistra e nemmeno è intervenuto lo staff medico perché lo stesso Sinner non si è preoccupato minimamente

I giornali ne hanno parlato come di un problema di pochissimo conto

Pls

Relax, solo per Oggi ok?

Sia Sinner che Alcaraz saranno a Roma e Roland Garros

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+1: marcusmin
-1: Taxi Driver