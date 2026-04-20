Flutter Sea e Sportradar insieme contro le frodi sportive: via ad un progetto di formazione degli esercenti Sisal e Snai, coinvolti oltre 2mila punti vendita

La formazione dei gestori dei negozi di scommesse, in prima linea nell’individuazione del match-fixing, è uno strumento fondamentale contro le frodi sportive. Per centrare l’obiettivo, ha preso il via pochi giorni fa un nuovo percorso formativo, lanciato da Flutter SEA in collaborazione con Sportradar. È stato infatti lanciato “Pure Fun – Uniti contro il match-fixing”, un programma di incontri dedicato alla rete degli esercenti di Sisal e Snai con l’obiettivo di promuovere un modello di gioco sempre più sostenibile e orientato all’integrità.

Le prime due tappe del 15 e 16 aprile hanno coinvolto circa 100 esercenti dei marchi Sisal e Snai. Il programma prevede incontri in aula e webinar in remoto. Saranno coinvolti nell’iniziativa oltre 2mila punti vendita di Flutter SEA.

La formazione è condotta dall’Avvocato Marcello Presilla, responsabile per l’Italia dell’Integrity Tour di Sportradar AG. Durante gli incontri il personale di Sisal e Snai avrà la possibilità di approfondire il fenomeno del match-fixing grazie a focus incentrati su casi studio e momenti di confronto diretto con le autorità competenti. Particolare attenzione è riservata alla capacità di individuare segnali di rischio all’interno di un punto vendita e intervenire in modo tempestivo.

La prevenzione si conferma ancora un elemento fondamentale nel contrasto alle frodi. Nel 2025, secondo il report globale Sportradar, il programma di Integrity ha raggiunto oltre 34mila persone in tutto il mondo, in aumento del 25% rispetto al 2024. Lo scorso anno Sportradar ha inoltre contribuito a 125 sanzioni per frode sportiva in sette sport in tutto il mondo (+104 rispetto all’anno precedente), superando il traguardo delle 1.000 sanzioni supportate dalla società da quando è attiva.

Il match-fixing rappresenta una minaccia insidiosa per l’integrità dello sport moderno, coinvolgendo soprattutto il calcio che si conferma anche nel 2025 lo sport con più segnalazioni sospette (618), sebbene in calo rispetto alle 730 del 2024. In aumento, invece, le segnalazioni che riguardano basket (+46), tennis (+9), tennistavolo (+24) e cricket (+43). Su un totale di 1116 operazioni sospette, oltre la metà (682) sono state rilevate grazie al sistema d’intelligenza artificiale Ufds Ai, preziosissimo alleato nel monitoraggio degli sport “minori”.