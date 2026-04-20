Allarme Alcaraz: polso immobilizzato, cresce la paura per Roma e Roland Garros

Carlos Alcaraz continua a lavorare a Murcia per recuperare dall’infortunio al polso destro, ma l’ultima immagine arrivata dalla Spagna ha inevitabilmente acceso nuovi interrogativi sulle sue condizioni. Il murciano è apparso infatti con il polso completamente immobilizzato da una ferula e con un vistoso bendaggio di sostegno, un dettaglio che ha aumentato la preoccupazione in vista dei prossimi grandi appuntamenti sulla terra battuta.

Di per sé potrebbe trattarsi anche soltanto di una misura precauzionale, utile a proteggere l’articolazione e a favorire un recupero più controllato. Tuttavia, il quadro assume un peso diverso alla luce delle recenti dichiarazioni di Feliciano López, che aveva parlato di tendini coinvolti nel problema fisico accusato da Alcaraz. Proprio per questo, la nuova foto del numero spagnolo ha immediatamente fatto scattare l’allarme tra tifosi e addetti ai lavori. La sensazione è che, al di là dei messaggi rassicuranti trapelati nei giorni scorsi, la situazione venga gestita con la massima cautela. E non potrebbe essere altrimenti, considerando quanto siano vicini due obiettivi cruciali come gli Internazionali d’Italia e soprattutto il Roland Garros. In questa fase, ogni dettaglio viene osservato con attenzione, e vedere Alcaraz con il polso bloccato in modo così evidente non può che alimentare dubbi sul reale stato del recupero.

In Spagna la foto ha acceso un vero e proprio allarme rosso ed è stato tracciato lo status quo delle condizioni di Alcaraz, sempre sulla base di un trattamento corretto di recupero di una zona così delicata come il polso. La immobilizzazione dell’articolazione è il primo passo, necessario a far sì che nel corso della giornata la zona completamente interessata dalla lesione infiammatoria resti il più ferma possibile, per evitare gesti o movimenti anomali che possano aggravare il problema. “L’obiettivo è ridurre l’infiammazione dei tendini” si legge di una nota di un collega spagnolo che sta seguendo passo per passo le condizioni di Alcaraz. A questo si somma ovviamente un lavoro quotidiano con il fisioterapista per recuperare mobilità nel polso senza perdere tono muscolare. Viene monitorato costantemente il livello di dolore e si procede per gradi nel percorso di recupero. La fisioterapia è necessaria insieme all’uso di farmaci mirati a contenere l’infiammazione e gestire il dolore.

Il problema principale è il momento a dir poco nefasto nel quale Carlos ha sentito “il polso cedere”, per riportare le sue parole pronunciate a Barcellona nella press conference che ha annunciato il ritiro dal “Godò” e stop necessario a curarsi. Finché il dolore è presente, si prosegue con il trattamento e si prolunga lo stop. Non è affatto facile tracciare un percorso e una tempistica per il recupero, dipende da quanto è grave la infiammazione e come risponde il polso al riposo a trattamento. Verso la fine della settimana verrà tracciata una linea per capire se il recupero per il torneo di Roma sia possibile o meno. “Senza un ritorno in campo e senza allenamenti entro i primi giorni della prossima settimana, la partecipazione al torneo italiano diventa improbabile”, si legge, una ipotesi assolutamente condivisibile. “Il passaggio successivo, in termini di calendario, porta direttamente a Roland Garros, circa due settimane dopo. La preoccupazione è concreta, inutile nasconderlo”, si conclude il commento con l’auspicio che Carlos possa recuperare prontamente ed essere competitivo il prima possibile, in un momento chiave della sua stagione. Roma si avvicina e Parigi incombe: il conto alla rovescia è iniziato, ma intorno ad Alcaraz cresce la preoccupazione.





Marco Rossi