Allarme Alcaraz: polso immobilizzato, cresce la paura per Roma e Roland Garros
Carlos Alcaraz continua a lavorare a Murcia per recuperare dall’infortunio al polso destro, ma l’ultima immagine arrivata dalla Spagna ha inevitabilmente acceso nuovi interrogativi sulle sue condizioni. Il murciano è apparso infatti con il polso completamente immobilizzato da una ferula e con un vistoso bendaggio di sostegno, un dettaglio che ha aumentato la preoccupazione in vista dei prossimi grandi appuntamenti sulla terra battuta.
Di per sé potrebbe trattarsi anche soltanto di una misura precauzionale, utile a proteggere l’articolazione e a favorire un recupero più controllato. Tuttavia, il quadro assume un peso diverso alla luce delle recenti dichiarazioni di Feliciano López, che aveva parlato di tendini coinvolti nel problema fisico accusato da Alcaraz. Proprio per questo, la nuova foto del numero spagnolo ha immediatamente fatto scattare l’allarme tra tifosi e addetti ai lavori. La sensazione è che, al di là dei messaggi rassicuranti trapelati nei giorni scorsi, la situazione venga gestita con la massima cautela. E non potrebbe essere altrimenti, considerando quanto siano vicini due obiettivi cruciali come gli Internazionali d’Italia e soprattutto il Roland Garros. In questa fase, ogni dettaglio viene osservato con attenzione, e vedere Alcaraz con il polso bloccato in modo così evidente non può che alimentare dubbi sul reale stato del recupero.
In Spagna la foto ha acceso un vero e proprio allarme rosso ed è stato tracciato lo status quo delle condizioni di Alcaraz, sempre sulla base di un trattamento corretto di recupero di una zona così delicata come il polso. La immobilizzazione dell’articolazione è il primo passo, necessario a far sì che nel corso della giornata la zona completamente interessata dalla lesione infiammatoria resti il più ferma possibile, per evitare gesti o movimenti anomali che possano aggravare il problema. “L’obiettivo è ridurre l’infiammazione dei tendini” si legge di una nota di un collega spagnolo che sta seguendo passo per passo le condizioni di Alcaraz. A questo si somma ovviamente un lavoro quotidiano con il fisioterapista per recuperare mobilità nel polso senza perdere tono muscolare. Viene monitorato costantemente il livello di dolore e si procede per gradi nel percorso di recupero. La fisioterapia è necessaria insieme all’uso di farmaci mirati a contenere l’infiammazione e gestire il dolore.
Il problema principale è il momento a dir poco nefasto nel quale Carlos ha sentito “il polso cedere”, per riportare le sue parole pronunciate a Barcellona nella press conference che ha annunciato il ritiro dal “Godò” e stop necessario a curarsi. Finché il dolore è presente, si prosegue con il trattamento e si prolunga lo stop. Non è affatto facile tracciare un percorso e una tempistica per il recupero, dipende da quanto è grave la infiammazione e come risponde il polso al riposo a trattamento. Verso la fine della settimana verrà tracciata una linea per capire se il recupero per il torneo di Roma sia possibile o meno. “Senza un ritorno in campo e senza allenamenti entro i primi giorni della prossima settimana, la partecipazione al torneo italiano diventa improbabile”, si legge, una ipotesi assolutamente condivisibile. “Il passaggio successivo, in termini di calendario, porta direttamente a Roland Garros, circa due settimane dopo. La preoccupazione è concreta, inutile nasconderlo”, si conclude il commento con l’auspicio che Carlos possa recuperare prontamente ed essere competitivo il prima possibile, in un momento chiave della sua stagione. Roma si avvicina e Parigi incombe: il conto alla rovescia è iniziato, ma intorno ad Alcaraz cresce la preoccupazione.
Marco Rossi
TAG: Carlos Alcaraz
per ogni commento lascio questo link
https://www.youtube.com/watch?v=QdLyrOhUBi4
uno degli scambi più belli di sempre, big four compresi, per fare punti così epici bisogna essere due fenomeni, chiaramente se poi se li aggiudica sempre jannick sono più contento
Il Curling è rischioso per la salute
http://www.dossiersalute.it/infortuni-nel-curling-rischi-e-prevenzione/
Speriamo che Alcaraz guarisca presto ma soprattutto che guarisca bene. È un tennista magnifico, probabilmente uno dei più grandi di sempre e chi ama il tennis vuole vederlo giocare al massimo delle sue potenzialità. Da tifoso di Sinner dico che vincere con Carlos fuori dai giochi ha un sapore decisamente meno gustoso
Ci sono stati casi di infortuni anche cadendo dal divano, molto più rari…
…per chi, invece, fa (o ha fatto) sport a livello agonistico, gli infortuni o le malattie (tipo le infiammazioni, che ti puoi trascinare per mesi, chiedere a Fritz o Vavassori) sono quasi all’ordine del giorno…
…ma non saprei dirti se succede anche gareggiando a curling 😉
@ compagno di cella di Becker (#4596983)
Hai assolutamente ragione, ma non avevo 20 anni e neppure un team di specialisti che mi curavano da mattina a sera…
…nel frattempo (con il polso completamente bloccato) può allenarsi in campo lavorando sugli spostamenti e pure simulare di colpire, magari con una banda da 0,5-1 kg fissata al polso, l’importante è non stringere la mano.
Poi durante il R.G. potrebbe avere bisogno di antinfiammatori ed antidolorifici, sicuramente non sarebbe al 100%, forse al 70%, ma potrebbe bastare per arrivare in SF.
Comunque ha ancora 1 MESE di tempo 😉
leggendo i commenti gia scritti a questo articolo….sembrate dei medici riuniti durante una puntata di Greys Anatomy
Mi auguro rientri in fretta in campo. Vincere Roma o Parigi senza Carlos è un conto. Vincerli battendo Carlos in finale ha tutto un altro sapore!
ok ma con tutto il rispetto e fuor da polemica, tu non dovevi giocarti il RG da professionista….
Per il recupero probabilmente avverrà in tempi brevi anche dovrà saltare forse Roma, ma si devono capire i motivi dell’infiammazione.
Se è una conseguenza del suo modo di colpire la palla, del movimento o altro, è indirettamente un problema serio.
Sarebbe obbligato a rivedere un po’ il suo stile e questo non può avvenire in tempi brevi, ma può ovviare con il suo talento.
Se è una conseguenza del “troppo” che sia gioco o sia forza, deve imparare a gestirsi.
Pensare che qualcuno scriveva che fosse una tattica sporca o che non fosse nulla di grave.
Buona guarigione!!! Forza Carlos!!!
puo’ anche recuperare in un paio di settimane.. il problema sara’ ritrovare una condizione buona in poco tempo sia fisica sia a livello di tennis dopo un periodo di inattivita’..
Ho avuto un’infiammazione del tendine carpale ed avevo usato un tutore anche più “vistoso” perché l’immobilizzazione resta la misura più urgente, ma nel giro di 2 settimane me la sono cavata…
…quindi non è il caso di farsi impressionare più di tanto.
Ovviamente il “cedimento” della mano è conseguenza dell’infiammazione, nei casi di epicondilite forte non si regge neppure un bicchiere di carta, vuoto!
Oggi esistono molte tecniche non farmacologiche per il trattamento delle infiammazioni, ad esempio con onde, magnetoterapia, eccetera.
Sicuramente la giovane età del tennista spagnolo è un bel vantaggio 😉
In questi casi la priorità è il recupero completo e totale dall’infortunio.
I tornei vanno messi da parte. Chi se ne frega dei punti e della posizione in classifica.
Lo rivolgliamo sano e in forma quando affronterà il nostro gladiatore.
Senza Alcaraz non è in campo perde il tennis.
In bocca al lupo Carlitos, rientra in campo il prima possibile!
E pensare che da qualche parte, alla notizia dell’infortunio di Alcaraz, qualche “fenomeno” di quelli belli aveva commentato “Ah, che bella giornata”…
Ma come si fa…
In bocca al lupo Carletto!
Spero tu possa tornare a Parigi
La tonnellata di scappati di casa di questo sito e di tutti i siti italici e di tutti i podcast diranno “furbo lo spagnolo che vuole infinocchiare Sinner facendogli credere di essere infortunato ma tornerà più forte e più superbo che pria a Roma e a Parigi”…
Che sfortuna.
Col polso non si scherza, anche a costo di restar fuori mesi.
Ha vinto 7 slam a soli 22 anni.
Il tempo di riprendersi tutto e di più è dalla sua.
Sarebbe un peccato, Sinner vuole la rivincita a Parigi, mi raccomando, Carlos, riprenditi presto…