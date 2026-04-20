Calvario Draper: ginocchio k.o., rinuncia a Madrid e Roma

Non splende mai il sereno sul cielo di Jack Draper. Il talento di Sutton, dopo una prima parte di 2025 di eccellenza che l’ha portato ai vertici del tennis mondiale, continua ad inanellare uno dopo l’altro infortuni e problemi che lo costringono a soste prolungate, rinunce in serie ai massimi appuntamenti e pongono seri interrogativi sul futuro della carriera di uno dei giocatori più forti, quando è in salute. Purtroppo per il britannico dopo i mesi passati ai box per il serio problema al braccio, ora è una infiammazione al tendine del ginocchio a costringerlo a rinunciare al Masters 1000 di Madrid, e poi anche a quello successivo di Roma, come riporta la BBC. Il ritiro di Jack a Madrid, a tabellone appena compilato, comporta anche un cambiamento per Federico Cinà: infatti il palermitano invece di Michelsen affronterà un qualificato o lucky loser, con lo statunitense passato a testa di serie n.33.

Il 24enne non ha preso parte nemmeno al Monte Carlo Masters e si è ritirato nell’unico match stagionale su terra battuta disputato a Barcelona Open proprio per questo problema. Il torneo catalano torneo rappresentava soltanto il quarto appuntamento del suo rientro dopo una contusione ossea che — fatta eccezione per un match agli US Open — lo aveva tenuto lontano dal circuito sin da Wimbledon. Una situazione grave vista nel complesso che Draper ha così commentato. “Un peggioramento del tendine al ginocchio mi impedisce di giocare a Madrid e Roma. È sicuramente frustrante, ma sono grato che non sia nulla di più grave”.

“Il recupero procede bene e sono fiducioso di poter essere in forma per il Roland Garros” continua Jack. “Non vedo l’ora di costruire slancio a partire da lì”. Il massimo appuntamento su terra battuta inizierà a Parigi il 24 maggio, ma secondo fonti della BBC Draper sta valutando la possibilità di disputare un torneo ATP appena prima per provare a riprendere ritmo, Amburgo o Ginevra la settimana precedente.

Il semifinalista a US Open 2024 si è ritirato nel primo turno a Barcellona mentre era sotto 4-1 nel set decisivo contro Tomas Martin Etcheverry. In evidente difficoltà negli spostamenti, aveva richiesto un bendaggio sotto il ginocchio destro prima dell’inizio del set finale, ma questo non l’ha sostenuto abbastanza da terminare l’incontro. Un esame diagnostico successivo ha confermato l’infiammazione, e il nuovo stop per alcune settimane. Oltrettutto questo problema compromette ulteriormente il ranking di Draper, visto che lo scorso anno raggiunse la sua prima finale su terra a Madrid, perdendo contro Casper Ruud, per poi spingersi fino ai quarti a Roma. In totale perderà 850 punti nel ranking, con il rischio concreto di uscire dalla top 70 mondiale. Incredibile se pensiamo che lo scorso giugno era al best ranking di numero 4.

La sequela di infortuni dello sfortunato tennista britannico è da brividi: già nei primi anni di tour ha potuto giocare a singhiozzo per vari problemi muscolari. Quindi ha saltato sei mesi della stagione 2023 per un problema alla spalla e ha avuto anche guai all’anca prima della scorsa annata. Era rientrato alla grande vincendo il suo primo titolo Masters 1000 a Indian Wells e arrivando in finale a Madrid, prima che una contusione ossea al braccio sinistro — quello del servizio — lo limitasse a un solo match dopo Wimbledon. Il suo rientro è avvenuto in Davis Cup con la Gran Bretagna in Norvegia lo scorso febbraio, con una comoda vittoria su Viktor Durasovic. Incredibile come un giocatore del suo valore e potenziale sia continuamente bloccato da un fisico tanto imponente quanto, evidentemente, fragile.

Marco Mazzoni