Masters 1000 Madrid, il sorteggio maschile. Sinner inizia con un qualificato, possibile semifinale con Musetti
Inizierà contro un qualificato la corsa di Jannik Sinner al Mutua Madrid Open, secondo Masters 1000 su terra battuta del 2026, torneo nel quale l’italiano è il grande favorito per la splendida forma mostrata a Monte Carlo e anche l’assenza del grande rivale, Carlos Alcaraz, ai box per il problema al polso-avambraccio patito a Barcellona. Il sorteggio del tabellone maschile del massimo torneo spagnolo vede 8 tennisti italiani nel main draw, in attesa dell’esito delle qualificazioni, e ben 6 dal lato di Jannik, prima testa di serie. C’è la possibilità di una semifinale tricolore con Lorenzo Musetti, testa di serie n.6 e ultimo tennista nella parte alta del tabellone. Dal lato di Sinner come principali teste di serie troviamo De Minuar (ipotetico scontro nei quarti di finale), Musetti e Shelton nell’altro quarto, con Bublik (n.8 nel seeding), Auger-Aliassime (n.3), Medvedev (n.7) e Zverev a guidare la parte bassa del draw.
Due qualificati si contenderanno il “privilegio” di giocare sulla pista central della Caja Magica contro Jannik nel secondo turno. Quindi in linea teorica il campione di Sesto Pusteria potrebbe trovare il canadese Diallo, Michelsen o Federico Cinà, che affronterà proprio lo statunitense in un impegno per niente facile visto il servizio super e diritto potente di Alex. Negli ottavi per Sinner possibile sfida contro Tommy Paul, statunitense che negli anni ha migliorato in modo esponenziale il proprio adattamento alla terra battuta, oppure Tomas Machac o Cam Norrie. Nei quarti invece è possibile che salti la sfida con De Minaur, visto che in quello slot di tabellone ci sono avversari assai qualificati e forse più in forma rispetto all’australiano, come Rublev (recente finalista a Barcellona e già campione nel torneo del 2024, può essere uno degli outsider più pericolosi) o due giovani molto forti come Joao Fonseca e Rafael Jodar. Forse è questa la parte di tabellone più interessante in assoluto, dove è capitato anche Lorenzo Sonego, all’esordio opposto a un qualificato con la prospettiva di affrontare al 2°t Rinderknech.
Musetti aspetta all’esordio Hurkacz o un qualificato, con la prospettiva di trovare poi Griekspoor, Lehecka o forse Draper, ma le condizioni del britannico – finalista lo scorso anno – sono totalmente da verificare. Un discreto tabellone per Lorenzo come inizio di torneo, visto che in questa parte del draw ci sono tennisti forti ma assai meno avvezzi al “rosso” come storia e potenziale, tanto che una possibile sorpresa da questo slot potrebbe essere Tabilo, qualora abbia sensazioni positive e si alzi alla parte giusta del letto… Nei quarti ipoteticamente Musetti potrebbe trovare Shelton, o affrontare di nuovo Fils, colui che l’ha stoppato a Barcellona con una prestazione importante per fisicità e intensità. Proprio il francese, sull’onda della scorsa settimana, potrebbe essere il favorito di questo settore di tabellone, dove troviamo anche Valentin Vacherot e Matteo Berrettini, opposto a Collignon all’esordio. Il romano vanta una finale a Madrid, le condizioni del torneo si adattano piuttosto bene alla potenza della sua combinazione servizio più dritto. Se passerà l’esordio contro il belga, ci sarà una sfida ad altissima velocità contro Shelton, partita potenzialmente esplosiva. In questo quarto c’è anche Mattia Bellucci, sorteggiato contro la “vecchia volpe” Dzumhur, partita imprevedibile.
Il terzo settore del tabellone maschile è assai vario e in linea teorica il favorito è Auger-Aliassime, quest’anno terzo del seeding e finalista nel 2024. Il suo gioco di pressione basato su servizio e diritto ha sempre performato a Madrid, è quindi uno di quelli da tenere d’occhio, e potrebbe avere un match già di qualità all’esordio probabilmente contro Baez. Qua è capitato anche Luciano Darderi, incappato in un fase opaca dopo l’ottimo inizio di 2026. L’italiano nato in Argentina attende il vincente di Altmaier – JM Cerundolo con la prospettiva di un terzo turno contro il fratello maggiore, e più quotato, Francisco Cerundolo. In questa parte di tabellone ci sono anche Bublik e il campione in carica Ruud, che ha un ingresso nel torneo più che discreto con la potenziale insidia di Davidovich-Fokina al terzo turno, ma è difficile ipotizzare come giocherà lo spagnolo, assai volubile nelle sue prestazioni.
Nell’ultimo slot di tabellone campeggia Zverev, campione nel 2021, all’esordio contro Borges o Navone. Ha pescato piuttosto bene il tedesco, con avversari teoricamente gestibili se recupererà una buona condizione dopo la nettissima sconfitta patita da un Super Cobolli a Monaco. Proprio Flavio (decimo nel seeding) è capitato in questa parte, ma potrà sfidare di nuovo Sasha solo nei quarti. Per il romano esordio contro Monfils o Ugo Carabelli, quindi potrebbe trovare Dimitrov, Tien e poi Medvedev. Un buon sorteggio per Cobolli, che potrebbe far esplodere tutta la sua energia ed aggressività, diventando uno dei potenziali outsider per le fasi decisive del torneo.
Marco Mazzoni
🇪🇸 Masters 1000 Madrid – Tabellone Principale – terra (parte alta)
(1) Jannik Sinner vs Bye
Qualifier vs Qualifier
Alex Michelsen vs (WC) Federico Cina
Bye vs (32) Gabriel Diallo
(19) Cameron Norrie vs Bye
Tomas Machac vs Francisco Comesana
Roberto Bautista Agut vs Thiago Agustin Tirante
Bye vs (15) Tommy Paul
(9) Andrey Rublev vs Bye
(PR) Zhizhen Zhang vs Vit Kopriva
Lorenzo Sonego vs Qualifier
Bye vs (22) Arthur Rinderknech
(27) Joao Fonseca vs Bye
Zizou Bergs vs Marin Cilic
(WC) Rafael Jodar vs Jesper de Jong
Bye vs (5) Alex de Minaur
(4) Ben Shelton vs Bye
Raphael Collignon vs Matteo Berrettini
Qualifier vs Sebastian Ofner
Bye vs (25) Tomas Martin Etcheverry
(21) Arthur Fils vs Bye
Ignacio Buse vs Adrian Mannarino
Jenson Brooksby vs Emilio Nava
Bye vs (14) Valentin Vacherot
(11) Jiri Lehecka vs Bye
Alejandro Tabilo vs Valentin Royer
Alexandre Muller vs Jan-Lennard Struff
Bye vs (24) Jack Draper
(29) Tallon Griekspoor vs Bye
Damir Dzumhur vs Mattia Bellucci
Qualifier vs Hubert Hurkacz
Bye vs (6) Lorenzo Musetti
🇪🇸 Masters 1000 Madrid – Tabellone Principale – terra (parte bassa)
(8) Alexander Bublik vs Bye
Qualifier vs Stefanos Tsitsipas
Qualifier vs Qualifier
Bye vs (26) Corentin Moutet
(20) Alejandro Davidovich Fokina vs Bye
(WC) Pablo Carreno Busta vs Marton Fucsovics
Jaume Munar vs Alexander Shevchenko
Bye vs (12) Casper Ruud
(16) Francisco Cerundolo vs Bye
Yannick Hanfmann vs Marcos Giron
Daniel Altmaier vs Juan Manuel Cerundolo
Bye vs (18) Luciano Darderi
(28) Brandon Nakashima vs Bye
Botic van de Zandschulp vs Alexander Blockx
Qualifier vs Sebastian Baez
Bye vs (3) Felix Auger-Aliassime
(7) Daniil Medvedev vs Bye
Fabian Marozsan vs Ethan Quinn
Qualifier vs Reilly Opelka
Bye vs (31) Denis Shapovalov
(17) Learner Tien vs Bye
Qualifier vs Grigor Dimitrov
Camilo Ugo Carabelli vs (WC) Gael Monfils
Bye vs (10) Flavio Cobolli
(13) Karen Khachanov vs Bye
(WC) Martin Landaluce vs Adam Walton
Alexei Popyrin vs Qualifier
Bye vs (23) Jakub Mensik
(30) Ugo Humbert vs Bye
Terence Atmane vs Miomir Kecmanovic
Nuno Borges vs Mariano Navone
Bye vs (2) Alexander Zverev
TAG: Flavio Cobolli, Jannik Sinner, Lorenzo Musetti, Masters 1000 Madrid, Masters 1000 Madrid 2026
SINNER
ZVEREV
FILS
AUGER
FONSECA
MUSETTI
RUUD
TIEN
PAUL
RUBLEV
SHELTON
LEHECKA
BUBLIK
F CERUNDOLO
MEDVEDEV
MENSIK
Oh esatto! Chi parla di complotti si copre solamente di ridicolo.
Oh cazzo. Il complotto si allarga “ai nostri”. Temono anche Bellucci e Cinà o solo i top 20?
forfait draper, da vedere se cambieranno le teste di serie o ci sarà un LL.
edit: il mio è un dubbio inutile, in quanto è già specificato nell’articolo.
Nei tornei moderni, i tabelloni sono generati tramite software ufficiale ATP.
Il software applica automaticamente tutti i vincoli regolamentari (stabiliti nell’ATP Rulebook!), randomizza solo gli slot consentiti.
Il sorteggio avviene in una draw ceremony ufficiale, davanti a media e talvolta in streaming.
Il sorteggio del Madrid 2026 si è svolto pubblicamente alla Caja Mágica, con il direttore del torneo Feliciano López e ospiti istituzionali. [mutuamadridopen.com], [atptour.com]
Però anche stavolta l’inculato è Sinner, c’è evidenza statisca
Sinner
Tien
Shelton
F Cerundolo
Fonseca
Lehecka
Ruud
Mensik
Paul
Rublev
Fils
Musetti
Bublik
Auger
Medvedev
Zverev
Chi ha la testa per capire sa già che i nostri vengono sistematicamente sfavoriti (vedi i tabelloni dei passati incontri) soprattutto in Francia e Spagna da anni!
Ormai vedo che il mio concittadino Italyfirst poi diventato Eusebi, si è allontanato definitivamente da questo sito visto la deriva che ha preso. Mi dispiace perché era una persona competente. Qui mi sembra di vedere alcune trasmissioni serali di Rete 4 dove più che discutere fanno caciara che fa tanto audience
fiiiuuu
Inizio soft per prendere confidenza col torneo (anche se un qualificato, già rodato, in partita ci sa stare, ed è meglio) e le condizioni. Poi chi arriva, arriva, dipende solo e soltanto da lui. Le discussioni sul tabellone sono stucchevoli. Per esempio Fils e Shelton, che hanno appena vinto un torneo si beccano al terzo turno Etcheverry e Vacherot che sono forti e in fiducia e poi eventualmente si scontrano tra loro agli ottavi. A loro è andata peggio.
Intanto la spalla sarebbe la SINISTRA (un pelo meno preoccupante) e poi la notizia è stata partorita dalla “Gazza” ❗
Dei sette che citi, però, Sinner potrà incontrarne al massimo due: uno nei quarti e uno in semifinale. In un mille, mi sembra normale.
Andrà così.
Zverev
Sinner
Fils
Auger
Rublev
Musetti
Bublik
Cobolli
Paul
Fonseca
Berrettini
Lehecka
Ruud
Cerundolo F.
Medvedev
Mensik
Non credo ai sorteggi pilotati per avvantaggiare o sfavorire un giocatore.
La logica di chi organizza un torneo è quella di vendere biglietti, di far guardare a più utenti possibili le partite in TV, di guadagnare con i diritti e con l’indotto.
Una finale tra comprimari o l’uscita prematura di un big, va contro l’interesse economico.
Dopo è certo che la presenza di un giocatore di “casa” richiama pubblico, ma è la platea internazionale che segue il tennis quella che porta i soldi.
Sono d’accordo, ma dover affrontare nei primi turni avversari impegnativi è comunque un elemento di difficoltà in più…
Ecco la gallina ha fatto l uovo…..d altronde un utente giorni fa ti ha giustamente chiamato TONTONOV ….ci sarà un motivo….sempre ammesso che tu riesca a capirlo….ho i miei dubbi….io salgo sul carro di sinner? Guarda che djokovic ha finito la carriera, se non te ne sei accorto…io tifo chi mi pare e quindi tifo sinner ,o devo chiederlo a te il permesso? E prima di djokovic chi tifavo ? Seguo il tennis dai tempi di borg ,non da ieri come te…..svegliati Tontonov ….ah ah ah
è inutile che continui a ribadire la tua idiozia, hai già vinto il premio a mani basse, così vuol dire voler vincere facile.
Puntualmente ad ogni sorteggio i soliti discorsi ma forse nn si è ancora capito che (Alcaraz escluso) se Sinner sta bene e non ci sono condizioni ambientali strane (vento o altro) i tornei li vince in carrozza.
SINNER
ZVEREV
FILS
RUUD
FONSECA
MUSETTI
F CERUNDOLO
COBOLLI
NORRIE
RUBLEV
SHELTON
LEHECKA
BUBLIK
AUGER
SHAPOVALOV
LANDALUCE
Che sfortuna Fonseca e Jodar: sono capitati dalla parte di Sonego, famoso per eliminare talenti emergenti. L’anno scorso in Australia ha fatto fuori prima Fonseca, poi Tien
Mi sono dimenticato di Sonny, che avrebbe anche un discreto spicchio di tabellone se fosse al 100% fisicamente, non saprei dire dove possa arrivare data la condizione fisica attuale
Sulla carta, perchè poi tutto come sempre puó cambiare, è andato male solo Musetti.
Quando si dice che “l’ottimismo è il sale della vita” 😛
Anche se gli avversari più forti spesso lì trova Jannik, bisogna farsene una ragione.
Del resto non deve batterli tutti:
molti,come spesso accade,si eliminano tra di loro e a Jannik rimane il resto del lavoro da fare.
E comunque l’affrontare quasi sempre gli avversari più in forma ,ti rende più forte e non il contrario.
Eccallà, leggo di problemino alla spalla per Jannik, notizia di poco fa
Hai almeno una vaga idea di cosa parli? Cosa sia l'”evidenza statistica”?
Che basi di statistica hai (magari sei laureato, non lo so).
A) base (almeno scientifico o istituto tecnico)
B) universitario (biennio facolltà scientifica o economia)
C) avanzata (laureato in statistica e/o lavori come analista per una assicurazione/agenzia di scommesse o simile)
D) autodidatta preparato (hai letto libri, seguito corsi e podcast..)
E) solo per sentito dire. Per te la legge dei grandi numeri vuol dire “prima o poi uscirà” e amenità varie
F) altro
Ah, io sono B+D, laureato in Scienze dell’Informazione (esame di Cdp e statistica), ho studiato molto statistica matematica per passione personale ed ho preparato una decina di studenti di economia per l’esame di statistica, tutti passati con ottimi voti.
A me il tabellone per Musetti sembra tremendo. Praticamente ha beccato tutti battitori forti che su questa terra in altura possono fare molto bene e che a lui danno fastidio: Hurkacz all’esordio che a Montecarlo è sembrato in netta ripresa, poi probabilmente Griekspoor altro battitore temibile, un ottavo molto brutto che sia con Draper, finalista l’anno scorso o Lehecka già semifinalista qua e poi ai quarti verosimilmente uno tra Shelton, Fils o Vacherot, veramente uno spicchio molto tosto. Per gli altri Berrettini anche ha pescato male, Bellucci con Dzumhur Match a rischio rissa, l’anno scorso si affrontarono proprio qua e andarono molto vicini a menarsi, per Cinà tutta esperienza, buon tabellone per Flavio che se gioca come sabato lo vedo possibile ai quarti, Lucianone è in uno spicchio con soli specialisti della superficie, speriamo in qualche segnale di risveglio dopo dei brutti tornei e infine Jannik per me ha pescato bene, non vedo nessuna possibile insidia almeno fino ai quarti dove potrebbe trovarsi Fonseca, poi eventuale semi contro chi uscirà da quello spicchio di cui ho parlato prima (Musetti/Shelton/Fils/Vacherot/Draper/Lehecka), il peggiore spicchio del tabellone a mio avviso
Fa sorridere che gli utenti cerchino ostacoli dove ostacoli non ci sono.
O meglio, uno c’è e si chiama condizione fisica e allergia.
Per il resto si può anche fare un tabellone il più duro possibile tanto Sinner, se vuole, non concede nemmeno un set a questi “ipotetici” avversari difficili
Ma quando la smetti con tutte ste messinscene, dato che di Sinner a te non te ne frega niente ? Smettila di salire sul suo carro quando lo reputi conveniente, facendo il dispiaciuto a capocchia e poco ci manca che paventi pure i gomblotti contro di lui !
Poi, che “più indizi” (tre o più di tre) equivalgano ad una PROVA (concetto che ripeti spesso) è una grandissima castroneria che fa parte dei detti ma non del diritto !
Altro che “ha ha ha … che ridere” alla Pierino del compianto Vitali 😆
@ Nike (#4596747)
Quoto
Infatti 6 match deve fare, pertanto deve affrontare solo 6 giocatori.
Nei primi 3 turni tutti abbordabili,
poi nei QF, SF e F comunque si giri sempre 3 sono e sulla carta sempre forti saranno.
Mi sa che hai le idee un po’ confuse su come funzionano i sorteggi, i tornei e… insomma, il tennis in generale.
D altronde un altro utente del forum giorni fa aveva capito tutto del tonto in questione….genialmente aveva modificato il nickname del personaggio inserendo prima la parola tonto seguita dalle ultime 3 lettere reali del personaggio in questione…..ah ah ah
Stravince a Madrid
Ritiro a Roma
Non partecipa a Parigi
Partecipare a Madrid è una decisione SBAGLIATA
I sorteggi sono questi e bisogna sempre accettarli a maggior ragione per uno che guarda tutti gli altri dall’alto,le ambiguità che qualcuno vede nei sorteggi non hanno ragione di esistere,perché prima poi sinner li deve incontrare tutti e di certo non può temere chi ha già battuto il più delle volte ,quindi accettiamo serenamente il tutto certi che il nostro beniamino ci farà divertire lo stesso come faranno tutti gli altri tennisti italiani presenti in questo master 1000 Madrileno.
Forza jannik e forza Italia
Ma poi è evidente una parte bassa ridicola con Medvedev da bicicletta contro Berrettini come mina vagante ed altri assolutamente incerti su rosso come Bublik. Non si può negare l’ evidenza statistica.
@ Elvis (#4596742)
Vince madrid
Salta Roma per affaticamento
Semi a Parigi
Redazione perché mi avete cancellato la parola “tonto” ? Non mi sembra una cosa così grave, visto che tra l altro era espressa piu o meno genericamente….mi sembra di leggere ben di peggio qua nel forum….
@ Tex Willer (#4596740)
Concordo al 100%
Probabilmente vincerà a Madrid, ma è altrettanto assai probabile che non vincerà i 2 successivi….
Comunque secondo me sinner sbaglia a partecipare a Madrid, l’infortunio e l’acciacco vario è dietro l’angolo e ciò pregiudichera’ sicuramente i tornei successivi, vincere Roma e Parigi diventa un utopia…..
Il pollice “ al ingiu ‘” è per la tua violenza alla lingua prima ancora che per i contenuti
Quando credi che la setta Sinner non possa più sorprenderti nel suo farneticare, sei costretto a ricrederti in un attimo.
Capito come è costui? Fa anche battutine colloquiali senza azionare un cervello che ragiona da Spagnolo!
Sinner
Ruud
Musetti
Zverev
Jodar
Fils
Auger
Cobolli
Machac
Rublev
Berrettini
Lehecka
Bublik
Darderi
Shapovalov
Landaluce
Ma sfortunato cosa? Se ha voglia arriva in semifinale in carrozza. Basta con i complotti.
Idiozia non proprio perché intanto si impedirebbe a Sinner una vittoria involante in classifica. Forse sei tu ad essere poco acuto nel prevedere mosse probabili un Spagna. Francamente mi duole affermare che non mi sembri una cima nemmeno tu vivendo nel mondo delle favole o essendo tifoso dell’ assente.
Ma sai ,una volta ok….due anche…tre sarebbe già una prova, ma comunque diciamo ok…ma quando sono sempre così ogni volta in sorteggi….ripeto che l unico terraiolo dall altra parte del tabellone è cerundolo, il resto, i piu forti e in forma sono tutti dalla parte di sinner…..che strano destino che si ritrova sempre jannik….poi lui è talmente piu forte che vince comunque, ma questo è un altro discorso…..ripeto vediamo se il sorteggio casalingo a Roma sarà diverso…..perché se effettivamente a Roma fosse buono x sinner ,allora si che puzzerebbe di marcio la storia complessiva…..o no ?
Vedo comunque che ci sono già 3…4 utenti fin ora qua nel forum che hanno detto le stesse cose mie piu o meno, ma vedo anche che c è … che mette sempre solo a me il pollice al ingiu ‘…..ah ah ah che ridere….come all asilo nido
Musetti di inizio anno sarebbe uno dei favoriti del torneo, il problema è che dopo l’infortunio fa fatica a rientrare in quello stato di forma.
questa vince il premio come idiozia dell’anno.
@ Leprotto (#4596714)
Musetti difficilmente supererà il primo turno….comunque il secondo è invalicabile….
Si, si io quello intendevo.
Forza ITALIA!!
Jannik attenzione a Norrie che se è in giornata fa male…
Capito come?
Anche se non c’è!
A questi li smonti con una mossa sola: fatti dire PRIMA del sorteggio le condizioni per il gomblotto.
Semifinale con Musetti? Io gli auguro con tutto il cuore di vincerlo questo torneo a Musetti, ma il percorso per raggiungere la semifinale mi sembra impegnativo
Zverev rischia con Mensik
Sinner dovrebbe arrivare facilmente in Semifinale, proverà a non sprecare energie e lasciare set per strada. Se arriva in fondo col minimo sforzo, il tempo per recuperare prima del duo Roma-Parigi c’è, al minimo problemino di salute, sperando non ci sia, saluterebbe per non compromettere niente a Roma. Ripeto, sarebbe fondamentale arrivare alla Semifinale spendendo poco, però ci sono anche gli avversari, agguerriti e da rispettare .
Anche per Musetti un tabellone non certo “bello” perché:
– Hurkacz resta un grande servitore (brutto “cliente” in altitudine)
– Griekspoor è lunatico ma molto completo e con ottima battuta
– Lehecka è molto forte e Draper un’incognita (pericolosa!)
– Fils o Vacherot, entrambi tra i migliori sulla terra e pure dotati di prime molto potenti
– infine, la peggior SF possibile era con il connazionale #1
Comunque spero di vedere un Lorenzo in buona crescita verso Roma!!!!
Musetti ha un tabellone piuttosto impegnativo, Hurkacz (che visto a Montecarlo, sembra in ripresa), Griekspoor, Lehecka o Draper, Shelton o Fils, prima di arrivare all’eventuale semifinale.
Sinner sembra abbordabile, ma attenzione alle sorprese, dalla sua parte ci sono Fonseca, Jodar Michelsen e Diallo.
Berrettini che è nel frattempo uscito dai 100, non può certo aspettarsi tabelloni facili, ma chissà che non s’inventi qualcosa ….
Sonego è in un ottavo non impossibile, Cobolli dipende quale dei due è, se quello di Sabato arriva tranquillo ai quarti, Darderi abbastanza difficile, Bellucci non impossibili i primi turni, Cinà fa esperienza.
@ Koko (#4596681)
Dici “Apparecchiato per un Alcaraz che non è potuto andare”.
Interpretazione curiosa, la tua. Se sapevano che Carlos non andava, perché mai avrebbero dovuto apparecchiare?
Viene in mente il personaggio di Verdone, quello che faceva tutto da solo: “Suoni il campanello, fai finta de esse la portiera…”.
Mah.
Eh sì, anche Madrid. Jannik ed il team avranno ponderato con accuratezza ogni cosa, lui e’ in forma, anche fisicamente, e sembra che la preparazione invernale sia stata mirata proprio alla resistenza ed adeguamento alle condizioni, specialmente il caldo, che gli erano sfavorevoli.
Per questo avrà pagato un po’ tra A.O. e Doha ma poi….al contrario di Carlos, attirato dal Career G.S.
Non credo poi siano stati fatti calcoli di classifica e di record, semplicemente quando lo stato di forma e’ ottimo si gioca, poi si vedrà a Roma in quale modo ci si arriva. Sinner e company hanno già dimostrato di non sentirsi mai obbligati a qualcosa e qualunque sarà la scelta pre-R.G. sarà ponderata in base ai diversi fattori.
E allora forza Jannik, sorprendici ancora.
Non credo ai complotti, però concordo che dalla sua parte ci siano giocatori decisamente in palla (Fils, Jodar, Fonseca, Shelton).
Il lato di Zverev mi sembra più abbordabile.
Buono per Sinner perché i pericolosi si scontrano prima e ne rimarranno un paio ma non a caso il peggiore possibile! Apparecchiato per un Alcaraz che non è potuto andare.
@ Calvin (#4596660)
Sarebbe bello anche solo perché vorrebbe dire che Cinà ne ha vinte due! magari!
@ #iostoconjannik# (#4596671)
Direi Tien perché Thiem si è già ritirato (dal tennis e non dal torneo).
Ahahahah 😀
È il colmo : ma come si fa a scrivere POSSIBILE SEMIFINALE CON MUSETTI….
musetti è da gennaio che non vince un incontro o giù di lì, come solo lontanamente pensare che possa giungere in semifinale???
ovviamente Fils e Fonseca dalla parte di SInner come sempre 🙂
Quello che ho chiamato “sortilegio” (al posto di sorteggio) per Sinner è stato ancora una volta “sfortunato”:
– anzitutto trova Musetti nella sua metà (ipotetica SF)
– al 3T Diallo o Michelsen (entrambi forti battitori)
– poi Paul o Norrie o Machac (con cui ha perso 1 set a MC)
– quindi De Minaur o Rublev o Fonseca (che con lui si esalta!)
Dall’altra parte gli avversari più ostici di Zverev (TdS#2) sono:
– Mensik o Landaluce
– Medvedev o Cobolli
– FAA o Cerundolo o Ruud o Darderi (speriamo!) in SF
NOTA: l’emergente Jodar dovrà affrontare De Minaur e (se vince) poi Fonseca 😉
Per Sinner direi bene fino ai quarti dove potrebbe trovare Fonseca o De Minaur.
Vediamo poi in semifinale chi arriva tra Shelton, Fils, Musetti Vacherot e Draper.
Per Musetti Hurckaz, Draper e poi Vacherot, Shelton o fils non sarà una passeggiata
Per Cobolli il pericolo è Thiem prima di poter ritrovare Zverev, vediamo quanta energia ha ancora nel serbatoio.
Per Darderi direi buon sorteggio, gli altri un turno o poco più.
Se il tabellone è questo benissimo
Fonseca e Jodar si scontreranno e ne rimarrà uno solo al QF
Uno di questi Vacherot/Shelton/Musetti solo in semifinale
Parte bassa del tabellone i soliti
Bublik/Medvedev/Zverev e forse Cobolli o FAA
SINNER
ZVEREV
MUSETTI
RUUD
FONSECA
FILS
F.CERUNDOLO
MEDVEDEV
MACHAC
RUBLEV
ETCHEVERRY
TABILO
BUBLIK
AUGER
TIEN
MENSIK
Non mi sembra malvagio come sorteggio per Jannik, anzi.
Jodar,fonseca, fils, shelton,lehecka,draper, musetti….tutti dalla parte di sinner…..diciamo che l unico terraiolo che è dall altra parte del tabellone è cerundolo….anche stavolta,come tutte le altre volte,sorteggio “sfortunato “……in Spagna non sono tonti…..vediamo se invece a Roma la “sfortuna ” girerà da un altra parte….
sinner
zverev
fils
ruud
fonseca
musetti
auger
cobolli
machac
rublev
shelton
lehecka
bublik
cerundolo F.
medvedev
mensik
Molto buono, molto buono dai per Jannik.
Sinner
Zverev
Shelton
Ruud
Fonseca
Lehecka
Auger
Cobolli
Paul
Rinderknech
Fils
Musetti
Bublik
Cerundolo
Opelka
Mensik
Berrettini continua ad avere una sfortuna di pazzi nei sorteggi, mannaggia
Jannik fino alla semifinale con uno tra musetti e shelton non credo che abbia avversari veramente plausibili…sarebbe bellissimo se ci fosse il derby con Cinà, ma è abbastanza fantascienza
Altra correzione: c’è un Diego Dedura in eccesso
Musetti vs Bellucci…sogno ad occhi aperti
Fonseca vs Jodar??
Stavolta Hurkacz. Incredibile come Musetti peschi sempre i più forti appena fuori dalle teste di serie.
Quindi GIOCAAAAAAAA!! MAGNIFICO!
Piccola correzione da apportare: Felix Auger-Aliassime è la testa di serie numero 3 e non 5