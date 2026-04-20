Masters 1000 Madrid, il sorteggio maschile. Sinner inizia con un qualificato, possibile semifinale con Musetti

Inizierà contro un qualificato la corsa di Jannik Sinner al Mutua Madrid Open, secondo Masters 1000 su terra battuta del 2026, torneo nel quale l’italiano è il grande favorito per la splendida forma mostrata a Monte Carlo e anche l’assenza del grande rivale, Carlos Alcaraz, ai box per il problema al polso-avambraccio patito a Barcellona. Il sorteggio del tabellone maschile del massimo torneo spagnolo vede 8 tennisti italiani nel main draw, in attesa dell’esito delle qualificazioni, e ben 6 dal lato di Jannik, prima testa di serie. C’è la possibilità di una semifinale tricolore con Lorenzo Musetti, testa di serie n.6 e ultimo tennista nella parte alta del tabellone. Dal lato di Sinner come principali teste di serie troviamo De Minuar (ipotetico scontro nei quarti di finale), Musetti e Shelton nell’altro quarto, con Bublik (n.8 nel seeding), Auger-Aliassime (n.3), Medvedev (n.7) e Zverev a guidare la parte bassa del draw.

Due qualificati si contenderanno il “privilegio” di giocare sulla pista central della Caja Magica contro Jannik nel secondo turno. Quindi in linea teorica il campione di Sesto Pusteria potrebbe trovare il canadese Diallo, Michelsen o Federico Cinà, che affronterà proprio lo statunitense in un impegno per niente facile visto il servizio super e diritto potente di Alex. Negli ottavi per Sinner possibile sfida contro Tommy Paul, statunitense che negli anni ha migliorato in modo esponenziale il proprio adattamento alla terra battuta, oppure Tomas Machac o Cam Norrie. Nei quarti invece è possibile che salti la sfida con De Minaur, visto che in quello slot di tabellone ci sono avversari assai qualificati e forse più in forma rispetto all’australiano, come Rublev (recente finalista a Barcellona e già campione nel torneo del 2024, può essere uno degli outsider più pericolosi) o due giovani molto forti come Joao Fonseca e Rafael Jodar. Forse è questa la parte di tabellone più interessante in assoluto, dove è capitato anche Lorenzo Sonego, all’esordio opposto a un qualificato con la prospettiva di affrontare al 2°t Rinderknech.

Musetti aspetta all’esordio Hurkacz o un qualificato, con la prospettiva di trovare poi Griekspoor, Lehecka o forse Draper, ma le condizioni del britannico – finalista lo scorso anno – sono totalmente da verificare. Un discreto tabellone per Lorenzo come inizio di torneo, visto che in questa parte del draw ci sono tennisti forti ma assai meno avvezzi al “rosso” come storia e potenziale, tanto che una possibile sorpresa da questo slot potrebbe essere Tabilo, qualora abbia sensazioni positive e si alzi alla parte giusta del letto… Nei quarti ipoteticamente Musetti potrebbe trovare Shelton, o affrontare di nuovo Fils, colui che l’ha stoppato a Barcellona con una prestazione importante per fisicità e intensità. Proprio il francese, sull’onda della scorsa settimana, potrebbe essere il favorito di questo settore di tabellone, dove troviamo anche Valentin Vacherot e Matteo Berrettini, opposto a Collignon all’esordio. Il romano vanta una finale a Madrid, le condizioni del torneo si adattano piuttosto bene alla potenza della sua combinazione servizio più dritto. Se passerà l’esordio contro il belga, ci sarà una sfida ad altissima velocità contro Shelton, partita potenzialmente esplosiva. In questo quarto c’è anche Mattia Bellucci, sorteggiato contro la “vecchia volpe” Dzumhur, partita imprevedibile.

Il terzo settore del tabellone maschile è assai vario e in linea teorica il favorito è Auger-Aliassime, quest’anno terzo del seeding e finalista nel 2024. Il suo gioco di pressione basato su servizio e diritto ha sempre performato a Madrid, è quindi uno di quelli da tenere d’occhio, e potrebbe avere un match già di qualità all’esordio probabilmente contro Baez. Qua è capitato anche Luciano Darderi, incappato in un fase opaca dopo l’ottimo inizio di 2026. L’italiano nato in Argentina attende il vincente di Altmaier – JM Cerundolo con la prospettiva di un terzo turno contro il fratello maggiore, e più quotato, Francisco Cerundolo. In questa parte di tabellone ci sono anche Bublik e il campione in carica Ruud, che ha un ingresso nel torneo più che discreto con la potenziale insidia di Davidovich-Fokina al terzo turno, ma è difficile ipotizzare come giocherà lo spagnolo, assai volubile nelle sue prestazioni.

Nell’ultimo slot di tabellone campeggia Zverev, campione nel 2021, all’esordio contro Borges o Navone. Ha pescato piuttosto bene il tedesco, con avversari teoricamente gestibili se recupererà una buona condizione dopo la nettissima sconfitta patita da un Super Cobolli a Monaco. Proprio Flavio (decimo nel seeding) è capitato in questa parte, ma potrà sfidare di nuovo Sasha solo nei quarti. Per il romano esordio contro Monfils o Ugo Carabelli, quindi potrebbe trovare Dimitrov, Tien e poi Medvedev. Un buon sorteggio per Cobolli, che potrebbe far esplodere tutta la sua energia ed aggressività, diventando uno dei potenziali outsider per le fasi decisive del torneo.

Marco Mazzoni

🇪🇸 Masters 1000 Madrid – Tabellone Principale – terra (parte alta)

(1) Jannik Sinner vs Bye

Qualifier vs Qualifier

Alex Michelsen vs (WC) Federico Cina

Bye vs (32) Gabriel Diallo

(19) Cameron Norrie vs Bye

Tomas Machac vs Francisco Comesana

Roberto Bautista Agut vs Thiago Agustin Tirante

Bye vs (15) Tommy Paul

(9) Andrey Rublev vs Bye

(PR) Zhizhen Zhang vs Vit Kopriva

Lorenzo Sonego vs Qualifier

Bye vs (22) Arthur Rinderknech

(27) Joao Fonseca vs Bye

Zizou Bergs vs Marin Cilic

(WC) Rafael Jodar vs Jesper de Jong

Bye vs (5) Alex de Minaur

(4) Ben Shelton vs Bye

Raphael Collignon vs Matteo Berrettini

Qualifier vs Sebastian Ofner

Bye vs (25) Tomas Martin Etcheverry

(21) Arthur Fils vs Bye

Ignacio Buse vs Adrian Mannarino

Jenson Brooksby vs Emilio Nava

Bye vs (14) Valentin Vacherot

(11) Jiri Lehecka vs Bye

Alejandro Tabilo vs Valentin Royer

Alexandre Muller vs Jan-Lennard Struff

Bye vs (24) Jack Draper

(29) Tallon Griekspoor vs Bye

Damir Dzumhur vs Mattia Bellucci

Qualifier vs Hubert Hurkacz

Bye vs (6) Lorenzo Musetti

🇪🇸 Masters 1000 Madrid – Tabellone Principale – terra (parte bassa)

(8) Alexander Bublik vs Bye

Qualifier vs Stefanos Tsitsipas

Qualifier vs Qualifier

Bye vs (26) Corentin Moutet

(20) Alejandro Davidovich Fokina vs Bye

(WC) Pablo Carreno Busta vs Marton Fucsovics

Jaume Munar vs Alexander Shevchenko

Bye vs (12) Casper Ruud

(16) Francisco Cerundolo vs Bye

Yannick Hanfmann vs Marcos Giron

Daniel Altmaier vs Juan Manuel Cerundolo

Bye vs (18) Luciano Darderi

(28) Brandon Nakashima vs Bye

Botic van de Zandschulp vs Alexander Blockx

Qualifier vs Sebastian Baez

Bye vs (3) Felix Auger-Aliassime

(7) Daniil Medvedev vs Bye

Fabian Marozsan vs Ethan Quinn

Qualifier vs Reilly Opelka

Bye vs (31) Denis Shapovalov

(17) Learner Tien vs Bye

Qualifier vs Grigor Dimitrov

Camilo Ugo Carabelli vs (WC) Gael Monfils

Bye vs (10) Flavio Cobolli

(13) Karen Khachanov vs Bye

(WC) Martin Landaluce vs Adam Walton

Alexei Popyrin vs Qualifier

Bye vs (23) Jakub Mensik

(30) Ugo Humbert vs Bye

Terence Atmane vs Miomir Kecmanovic

Nuno Borges vs Mariano Navone

Bye vs (2) Alexander Zverev