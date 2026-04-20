Allarme Alcaraz: Feli López teme Roma e anche Parigi, Becker lo confronta con Sinner. Intanto Djokovic firma un altro record

Le parole di Feliciano López hanno acceso più di un campanello d’allarme attorno alle condizioni di Carlos Alcaraz. Intervenuto a Radioestadio, il direttore del Mutua Madrid Open 2026 ha parlato del problema fisico che sta frenando il murciano, lasciando trasparire un forte pessimismo sui tempi di recupero. Pur senza aver parlato direttamente né con il giocatore né con il medico, López ha spiegato di aver saputo che Alcaraz avrebbe il tendine del polso infiammato, un guaio che lui stesso ha conosciuto in carriera e di cui sa bene complessità e tempi.

Proprio per questo, le sue valutazioni hanno avuto un impatto notevole: Roma gli sembra “quasi impossibile”, mentre anche la presenza di Alcaraz al Roland Garros 2026 non viene data affatto per scontata. Parole che inevitabilmente hanno aumentato la preoccupazione dei tifosi, soprattutto in un momento chiave della stagione sulla terra battuta, con Madrid, Roma e Parigi che rappresentano tre appuntamenti centrali nella corsa ai grandi titoli e al numero 1 del mondo.

Sulla situazione dello spagnolo è intervenuto anche Boris Becker, che a Eurosport ha offerto una lettura più ampia del problema. Il tedesco ha sottolineato come lo stile di gioco di Alcaraz, spettacolare ma estremamente dispendioso, possa incidere nel lungo periodo sulla tenuta fisica. Secondo Becker, il fatto che Carlos giochi spesso partite molto lunghe, conceda set e debba quindi restare in campo più a lungo, finisce per pesare inevitabilmente sul corpo. Un aspetto che, a suo giudizio, segna una differenza importante rispetto a Jannik Sinner.

Becker ha infatti definito l’azzurro un vero e proprio “Djokovic 2.0”, sottolineando come la sua continuità e la capacità di chiudere i match più rapidamente gli consentano di risparmiare energie preziose. Un paragone pesante, che fotografa perfettamente il momento del tennis maschile: da una parte la furia agonistica e creativa di Alcaraz, dall’altra l’efficienza chirurgica di Sinner, sempre più modello di solidità e gestione.

Nel frattempo, proprio mentre il circuito riflette sulle condizioni di Alcaraz e sulla lotta al vertice, Novak Djokovic ha scritto un’altra pagina di storia. Il serbo ha infatti raggiunto quota 860 settimane in carriera nella top 5 del ranking ATP, superando le 859 di Roger Federer e firmando così un nuovo record assoluto. Un dato impressionante, reso ancora più straordinario dal fatto che ben 428 di quelle settimane le abbia trascorse da numero 1 del mondo.

È l’ennesima conferma della longevità fuori scala di Djokovic, capace di continuare a frantumare record anche in una fase della carriera in cui molti suoi grandi rivali hanno già salutato il circuito. In un tennis che cambia pelle e si prepara al duello tra Sinner e Alcaraz, il serbo continua così a restare un punto di riferimento storico, allungando ulteriormente una bacheca statistica che sembra non avere fine.





Francesco Paolo Villarico