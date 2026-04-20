Masters e WTA 1000 Madrid: I risultati completi con il dettaglio del Primo Turno di Qualificazione. Non decolla il contingente azzurro nelle qualificazioni del Mutua Madrid Open – sorride solo Grant a un passo dal main draw. Out gli altri sette azzurri

Tyra Caterina Grant ITA, 12.03.2008 - Foto Antonio Burruni
Giornata amara per i colori azzurri nelle qualificazioni del Mutua Madrid Open 2026, quarto Masters 1000 della stagione in programma sulla terra battuta della Caja Magica. Nel tabellone maschile, infatti, non ci sarà nessun italiano al turno decisivo, perché tutti e quattro gli azzurri in gara sono stati eliminati al debutto.
A guidare la pattuglia italiana c’era Francesco Maestrelli, numero 112 del ranking ATP e sedicesima testa di serie delle “quali”, ma anche per lui il cammino si è interrotto subito. Il toscano è stato sconfitto dal norvegese Nikolai Budkov Kjaer, numero 140 del mondo, con il punteggio di 6-4 6-4, senza riuscire a trovare lo spunto per rimettere in piedi una partita rimasta sempre nelle mani del suo avversario.
Out anche Andrea Pellegrino, battuto nettamente dallo statunitense Martin Damm per 6-0 7-6(5) in un’ora e 19 minuti, e Matteo Arnaldi, che ha ceduto al serbo Dusan Lajovic con lo score di 6-0 3-6 6-4 dopo oltre due ore di battaglia. Semaforo rosso anche per Stefano Travaglia, superato dal georgiano Nikoloz Basilashvili per 7-6(4) 6-4. Il bilancio, dunque, è severissimo: zero italiani ancora in corsa nel maschile.
Le notizie migliori per il tennis azzurro arrivano allora dal tabellone femminile, dove
Tyra Caterina Grant continua a sognare il main draw. La giovane italiana, in gara grazie a una wild card, ha firmato una bella vittoria all’esordio contro la slovena Veronika Erjavec, quindicesima testa di serie delle qualificazioni, imponendosi per 7-6(3) 7-5. Adesso si giocherà l’ingresso nel tabellone principale contro l’ungherese Panna Udvardy, quarta testa di serie delle “quali”.
Si ferma invece subito il cammino delle altre azzurre. Lucrezia Stefanini ha raccolto appena un game contro l’ucraina Yuliia Starodubtseva, numero 1 del seeding delle qualificazioni, perdendo 6-0 6-1. Sconfitta anche per Nuria Brancaccio, piegata in tre set dalla russa Anna Blinkova dopo una lunga battaglia chiusa sul 6-7(3) 7-5 6-4. Niente da fare nemmeno per Martina Trevisan, battuta dall’austriaca Sinja Kraus per 6-3 6-2.
Il bilancio complessivo resta dunque complicato per l’Italia a Madrid: il tabellone maschile delle qualificazioni si chiude senza superstiti, mentre nel femminile tutte le speranze sono affidate a Tyra Caterina Grant, unica azzurra ancora in corsa per un posto nel main draw.
Combined Madrid
Madrid, Spagna · 20 Aprile 2026
⛅
14°C
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CIELO
Buono
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Terra Rossa
TERRA ROSSA
Previsioni ora per ora — 20 Aprile
09:00
⛅
13°
10:00
☀️
15°
11:00
☀️
18°
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22°
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⛅
24°
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25°
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☁️
26°
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☁️
27°
17:00
☁️
28°
18:00
☁️
27°
Programma del giorno — 20 Aprile
ATP Masters 1000 / WTA 1000 · Combined
1° Turno Qualificazioni · First Round Qualifying
Q1
⛅ Giornata favorevole
Qualificazioni
Terra Rossa
Manolo Santana Stadium – ore 10:00
Cristian Garin vs Nicolas Jarry
ATP Madrid
Cristian Garin [2]
7
6
Ugo Blanchet
5
4
Vincitore: Garin
Servizio
Svolgimento
Set 2
C. Garin
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
ace
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
5-4 → 6-4
C. Garin
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
3-4 → 4-4
U. Blanchet
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
3-3 → 3-4
U. Blanchet
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
2-2 → 2-3
C. Garin
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
1-2 → 2-2
U. Blanchet
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
1-1 → 1-2
C. Garin
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
U. Blanchet
15-0
30-0
30-15
df
30-30
30-40
5-5 → 6-5
U. Blanchet
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
3-5 → 4-5
C. Garin
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
2-5 → 3-5
C. Garin
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
1-4 → 2-4
U. Blanchet
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
1-3 → 1-4
C. Garin
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
1-2 → 1-3
U. Blanchet
15-0
15-15
15-30
df
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
0-2 → 1-2
C. Garin
0-15
df
15-15
15-30
30-30
30-40
0-1 → 0-2
U. Blanchet
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
0-0 → 0-1
Aleksandar Vukic
vs Pablo Llamas Ruiz
ATP Madrid
Aleksandar Vukic [5]
4
2
Pablo Llamas Ruiz
6
6
Vincitore: Llamas Ruiz
Servizio
Svolgimento
Set 2
A. Vukic
15-0
30-0
ace
40-0
ace
40-15
1-5 → 2-5
P. Llamas Ruiz
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
ace
1-4 → 1-5
A. Vukic
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
1-3 → 1-4
P. Llamas Ruiz
0-15
15-15
ace
15-30
30-30
40-30
1-2 → 1-3
P. Llamas Ruiz
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
1-0 → 1-1
A. Vukic
0-15
0-30
15-30
30-30
ace
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
P. Llamas Ruiz
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
4-5 → 4-6
A. Vukic
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
3-5 → 4-5
A. Vukic
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
ace
40-40
A-40
2-4 → 3-4
P. Llamas Ruiz
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
ace
A-40
2-3 → 2-4
A. Vukic
0-15
15-15
30-15
ace
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
2-2 → 2-3
A. Vukic
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Billy Harris
vs Daniel Merida
ATP Madrid
Billy Harris
3
5
Daniel Merida [13]
6
7
Vincitore: Merida
Servizio
Svolgimento
Set 2
B. Harris
0-15
0-30
df
0-40
15-40
30-40
5-6 → 5-7
D. Merida
15-0
30-0
ace
30-15
df
30-30
df
40-30
5-5 → 5-6
B. Harris
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
5-4 → 5-5
B. Harris
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
3-2 → 4-2
D. Merida
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
2-2 → 3-2
D. Merida
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
df
0-2 → 1-2
B. Harris
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
0-1 → 0-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
B. Harris
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
3-5 → 3-6
D. Merida
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
ace
40-40
A-40
3-4 → 3-5
D. Merida
15-0
30-0
30-15
df
30-30
40-30
40-40
2-1 → 2-2
B. Harris
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
1-1 → 2-1
D. Merida
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
1-0 → 1-1
B. Harris
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Adolfo Daniel Vallejo
vs Pedro Martinez
ATP Madrid
Adolfo Daniel Vallejo [8]
6
6
Pedro Martinez
3
1
Vincitore: Vallejo
Servizio
Svolgimento
Set 2
A. Daniel Vallejo
4-1 → 5-1
A. Daniel Vallejo
0-15
0-30
0-40
df
15-40
30-40
ace
40-40
A-40
2-1 → 3-1
P. Martinez
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
2-0 → 2-1
A. Daniel Vallejo
15-0
30-0
40-0
ace
40-15
40-30
ace
1-0 → 2-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Daniel Vallejo
5-3 → 6-3
P. Martinez
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
ace
40-40
A-40
5-2 → 5-3
A. Daniel Vallejo
4-2 → 5-2
A. Daniel Vallejo
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
3-1 → 4-1
A. Daniel Vallejo
2-0 → 3-0
A. Daniel Vallejo
0-0 → 1-0
Dusan Lajovic
vs Matteo Arnaldi
ATP Madrid
Dusan Lajovic
6
3
6
Matteo Arnaldi [14]
0
6
4
Vincitore: Lajovic
Servizio
Svolgimento
Set 3
M. Arnaldi
15-0
15-15
30-15
30-30
df
40-30
40-40
A-40
ace
40-40
40-A
5-4 → 6-4
D. Lajovic
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
5-3 → 5-4
M. Arnaldi
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
df
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
5-2 → 5-3
M. Arnaldi
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
ace
2-1 → 2-2
D. Lajovic
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
ace
1-1 → 2-1
M. Arnaldi
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
D. Lajovic
0-15
15-15
15-30
df
30-30
40-30
40-40
A-40
2-5 → 3-5
D. Lajovic
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
df
40-A
2-3 → 2-4
D. Lajovic
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
1-2 → 2-2
M. Arnaldi
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
ace
1-1 → 1-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
D. Lajovic
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
5-0 → 6-0
M. Arnaldi
0-15
15-15
30-15
ace
40-15
40-30
40-40
40-A
4-0 → 5-0
M. Arnaldi
0-15
15-15
15-30
df
15-40
30-40
2-0 → 3-0
M. Arnaldi
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
ace
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Patrick Kypson
vs Moise Kouame
ATP Madrid
Patrick Kypson [7]
6
6
Moise Kouame
2
2
Vincitore: Kypson
Servizio
Svolgimento
Set 2
P. Kypson
15-0
ace
15-15
30-15
40-15
4-2 → 5-2
P. Kypson
15-0
ace
15-15
15-30
30-30
40-30
3-1 → 4-1
P. Kypson
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
1-1 → 2-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Kouame
0-15
df
15-15
15-30
15-40
5-2 → 6-2
P. Kypson
15-0
ace
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
4-2 → 5-2
M. Kouame
0-15
15-15
30-15
ace
30-30
40-30
ace
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
2-1 → 3-1
P. Kypson
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
ace
1-1 → 2-1
Arantxa Sanchez Stadium – ore 10:00
Ruth Roura Llaverias vs (24) Dominika Salkova
WTA Madrid 1000
Ruth Roura Llaverias
0
5
1
0
Dominika Salkova [24]
•
0
7
6
0
Vincitore: Salkova
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Dominika Salkova
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
1-5 → 1-6
Ruth Roura Llaverias
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
1-4 → 1-5
Dominika Salkova
1-3 → 1-4
Ruth Roura Llaverias
1-2 → 1-3
Dominika Salkova
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
1-1 → 1-2
Ruth Roura Llaverias
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-1 → 1-1
Dominika Salkova
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Ruth Roura Llaverias
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
5-6 → 5-7
Dominika Salkova
5-5 → 5-6
Ruth Roura Llaverias
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
5-4 → 5-5
Dominika Salkova
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
4-2 → 4-3
Ruth Roura Llaverias
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
3-2 → 4-2
Dominika Salkova
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
2-2 → 3-2
Ruth Roura Llaverias
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
2-1 → 2-2
Dominika Salkova
2-0 → 2-1
Ruth Roura Llaverias
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
1-0 → 2-0
Dominika Salkova
0-0 → 1-0
(3) Donna Vekic
vs Leolia Jeanjean
WTA Madrid 1000
Donna Vekic [3]
3
6
4
Leolia Jeanjean
6
3
6
Vincitore: Jeanjean
Servizio
Svolgimento
Set 3
Donna Vekic
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
4-5 → 4-6
Donna Vekic
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
2-1 → 2-2
Donna Vekic
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Leolia Jeanjean
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
5-2 → 5-3
Donna Vekic
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
4-2 → 5-2
Donna Vekic
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
3-1 → 4-1
Leolia Jeanjean
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
3-0 → 3-1
Donna Vekic
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
2-0 → 3-0
Leolia Jeanjean
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
1-0 → 2-0
Donna Vekic
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Leolia Jeanjean
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
3-5 → 3-6
Donna Vekic
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
3-4 → 3-5
Leolia Jeanjean
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
3-3 → 3-4
Leolia Jeanjean
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
2-2 → 2-3
Leolia Jeanjean
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
1-1 → 1-2
Leolia Jeanjean
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Sara Sorribes Tormo
vs (14) Tamara Korpatsch
WTA Madrid 1000
Sara Sorribes Tormo
•
0
4
1
Tamara Korpatsch [14]
0
6
3
Vincitore: Korpatsch
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tamara Korpatsch
1-2 → 1-3
Sara Sorribes Tormo
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
0-2 → 1-2
Tamara Korpatsch
0-1 → 0-2
Sara Sorribes Tormo
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tamara Korpatsch
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
4-5 → 4-6
Sara Sorribes Tormo
3-5 → 4-5
Tamara Korpatsch
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
2-5 → 3-5
Sara Sorribes Tormo
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
1-5 → 2-5
Tamara Korpatsch
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
1-4 → 1-5
Sara Sorribes Tormo
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
1-3 → 1-4
Tamara Korpatsch
1-2 → 1-3
Sara Sorribes Tormo
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
1-1 → 1-2
Tamara Korpatsch
0-15
15-15
15-30
15-15
30-15
30-30
40-30
1-0 → 1-1
Sara Sorribes Tormo
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
(8) Dalma Galfi
vs Leyre Romero Gormaz
WTA Madrid 1000
Dalma Galfi [8]
0
6
6
0
Leyre Romero Gormaz
0
1
3
0
Vincitore: Galfi
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Dalma Galfi
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
5-3 → 6-3
Leyre Romero Gormaz
5-2 → 5-3
Dalma Galfi
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
5-1 → 5-2
Leyre Romero Gormaz
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
4-1 → 5-1
Dalma Galfi
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
3-1 → 4-1
Leyre Romero Gormaz
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
3-0 → 3-1
Leyre Romero Gormaz
1-0 → 2-0
Dalma Galfi
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Leyre Romero Gormaz
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
5-1 → 6-1
Leyre Romero Gormaz
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
3-1 → 4-1
Leyre Romero Gormaz
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
2-0 → 2-1
Dalma Galfi
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
1-0 → 2-0
Leyre Romero Gormaz
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
0-0 → 1-0
Marina Bassols Ribera
vs (16) Anhelina Kalinina
WTA Madrid 1000
Marina Bassols Ribera
0
2
1
0
Anhelina Kalinina [16]
•
0
6
6
0
Vincitore: Kalinina
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Anhelina Kalinina
1-5 → 1-6
Marina Bassols Ribera
0-5 → 1-5
Anhelina Kalinina
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
0-4 → 0-5
Marina Bassols Ribera
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
0-3 → 0-4
Anhelina Kalinina
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-2 → 0-3
Marina Bassols Ribera
0-1 → 0-2
Anhelina Kalinina
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Marina Bassols Ribera
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
2-5 → 2-6
Anhelina Kalinina
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
2-4 → 2-5
Marina Bassols Ribera
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
1-4 → 2-4
Anhelina Kalinina
1-3 → 1-4
Marina Bassols Ribera
0-3 → 1-3
Tiebreak
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
30-15
15-15
0-2 → 0-3
Marina Bassols Ribera
0-1 → 0-2
Anhelina Kalinina
0-0 → 0-1
Ksenia Efremova
vs (17) Lulu Sun
WTA Madrid 1000
Ksenia Efremova
•
0
6
7
0
Lulu Sun [17]
0
4
5
0
Vincitore: Efremova
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Ksenia Efremova
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
6-5 → 7-5
Ksenia Efremova
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
4-5 → 5-5
Lulu Sun
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
4-4 → 4-5
Ksenia Efremova
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
3-2 → 4-2
Ksenia Efremova
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
1-2 → 2-2
Ksenia Efremova
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
0-1 → 1-1
Lulu Sun
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Ksenia Efremova
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
5-4 → 6-4
Lulu Sun
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
5-3 → 5-4
Ksenia Efremova
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
4-3 → 5-3
Lulu Sun
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
4-2 → 4-3
Ksenia Efremova
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
3-2 → 4-2
Ksenia Efremova
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
2-1 → 3-1
Ksenia Efremova
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
0-1 → 1-1
Lulu Sun
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Stadium 3 – ore 10:00
Zachary Svajda vs Rei Sakamoto
ATP Madrid
Zachary Svajda [3]
6
1
Rei Sakamoto
7
6
Vincitore: Sakamoto
Servizio
Svolgimento
Set 2
Z. Svajda
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
1-4 → 1-5
Z. Svajda
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
1-2 → 1-3
R. Sakamoto
0-15
15-15
30-15
ace
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0*-0
0-1*
1-1*
1*-2
2*-2
3-2*
3-3*
4*-3
5*-3
6-3*
6-4*
6*-5
6*-6
7-6*
9-9*
9*-10
6-6 → 6-7
R. Sakamoto
0-15
15-15
30-15
ace
40-15
3-2 → 3-3
Z. Svajda
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
ace
40-40
A-40
2-2 → 3-2
Z. Svajda
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
1-1 → 2-1
Z. Svajda
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
ace
A-40
0-0 → 1-0
Yibing Wu
vs Manas Dhamne
ATP Madrid
Yibing Wu [11]
6
7
Manas Dhamne
1
5
Vincitore: Wu
Servizio
Svolgimento
Set 2
Y. Wu
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
4-5 → 5-5
M. Dhamne
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
3-5 → 4-5
M. Dhamne
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
3-3 → 3-4
M. Dhamne
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
2-2 → 2-3
Y. Wu
15-0
ace
30-0
40-0
40-15
40-30
1-2 → 2-2
Y. Wu
15-0
15-15
30-15
30-30
df
40-30
ace
0-1 → 1-1
M. Dhamne
0-15
df
15-15
30-15
40-15
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Y. Wu
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
5-1 → 6-1
M. Dhamne
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
5-0 → 5-1
M. Dhamne
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
1-0 → 2-0
Y. Wu
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Marco Trungelliti
vs Borna Gojo
ATP Madrid
Marco Trungelliti [1]
6
6
Borna Gojo
4
3
Vincitore: Trungelliti
Servizio
Svolgimento
Set 2
B. Gojo
0-15
15-15
30-15
ace
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
5-3 → 6-3
M. Trungelliti
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
4-3 → 5-3
B. Gojo
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
4-2 → 4-3
M. Trungelliti
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
3-2 → 4-2
B. Gojo
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
2-0 → 2-1
M. Trungelliti
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
1-0 → 2-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Trungelliti
15-0
15-15
30-30
30-40
40-40
A-40
5-4 → 6-4
B. Gojo
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
ace
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
5-3 → 5-4
M. Trungelliti
0-15
0-30
15-30
15-40
df
30-40
40-40
A-40
4-3 → 5-3
B. Gojo
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
3-3 → 4-3
M. Trungelliti
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
2-3 → 3-3
B. Gojo
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
2-2 → 2-3
B. Gojo
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
ace
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
1-1 → 1-2
B. Gojo
15-0
15-15
30-15
ace
30-30
df
40-30
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Darwin Blanch
vs Benjamin Bonzi
ATP Madrid
Darwin Blanch
3
6
Benjamin Bonzi [15]
6
7
Vincitore: Bonzi
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0*-0
0-1*
0-2*
1*-2
2*-2
2-3*
2-4*
2*-5
2*-6
6-6 → 6-7
D. Blanch
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
5-5 → 6-5
B. Bonzi
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
ace
4-5 → 5-5
B. Bonzi
0-15
0-30
df
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
3-4 → 3-5
B. Bonzi
0-15
15-15
ace
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
ace
2-3 → 2-4
D. Blanch
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
1-1 → 1-2
D. Blanch
15-0
ace
15-15
30-15
40-15
40-30
df
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
D. Blanch
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
3-4 → 3-5
B. Bonzi
15-0
ace
15-15
30-15
40-15
1-1 → 1-2
D. Blanch
15-0
ace
30-0
30-15
40-15
0-1 → 1-1
B. Bonzi
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Rinky Hijikata
vs Chris Rodesch
ATP Madrid
Rinky Hijikata [12]
6
2
Chris Rodesch
7
6
Vincitore: Rodesch
Servizio
Svolgimento
Set 2
R. Hijikata
15-0
ace
30-0
ace
30-15
df
30-30
30-40
2-4 → 2-5
R. Hijikata
15-0
30-0
40-0
40-15
df
40-30
1-3 → 2-3
R. Hijikata
0-15
df
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
1-1 → 1-2
C. Rodesch
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
df
40-40
A-40
1-0 → 1-1
R. Hijikata
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-0*
0*-1
1*-1
1-2*
1-3*
1*-4
2*-4
2-5*
2-6*
6-6 → 6-7
C. Rodesch
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
ace
5-5 → 5-6
R. Hijikata
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
4-5 → 5-5
C. Rodesch
0-15
15-15
ace
30-15
ace
30-30
df
30-40
3-5 → 4-5
C. Rodesch
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
2-4 → 2-5
R. Hijikata
15-0
15-15
30-15
30-30
df
40-30
0-1 → 1-1
Dino Prizmic
vs Christopher O’Connell
ATP Madrid
Dino Prizmic [4]
7
6
7
Christopher O'Connell
6
7
6
Vincitore: Prizmic
Servizio
Svolgimento
Set 3
Tiebreak
0*-0
1-0*
2-0*
3*-0
4*-0
4-1*
4-2*
4*-3
5*-3
6-3*
ace
6-6 → 7-6
C. O'Connell
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
6-5 → 6-6
D. Prizmic
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
5-5 → 6-5
C. O'Connell
0-15
df
15-15
30-15
40-15
ace
5-4 → 5-5
D. Prizmic
15-0
30-0
ace
30-15
40-15
ace
4-4 → 5-4
D. Prizmic
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
3-3 → 4-3
C. O'Connell
15-0
15-15
30-15
ace
40-15
40-30
3-2 → 3-3
D. Prizmic
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
2-2 → 3-2
C. O'Connell
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0-0*
1*-0
1*-1
1-2*
2-2*
3*-2
3*-3
3-4*
4-4*
4*-5
5*-5
5-6*
6-6 → 6-7
D. Prizmic
15-0
ace
30-0
40-0
40-15
df
5-6 → 6-6
C. O'Connell
0-15
15-15
30-15
ace
40-15
5-5 → 5-6
D. Prizmic
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
5-4 → 5-5
C. O'Connell
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
5-3 → 5-4
D. Prizmic
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
3-2 → 4-2
C. O'Connell
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
df
40-A
2-2 → 3-2
D. Prizmic
15-0
15-15
df
30-15
40-15
ace
1-2 → 2-2
C. O'Connell
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0*-0
1-0*
1-1*
1*-2
1*-3
2-3*
2-4*
2*-5
ace
3*-5
4-5*
5-5*
5*-6
6*-6
7-6*
7-7*
7*-8
ace
8*-8
9-8*
9-9*
10*-9
6-6 → 7-6
D. Prizmic
0-15
df
15-15
30-15
40-15
5-5 → 6-5
D. Prizmic
15-0
15-15
15-30
df
30-30
40-30
2-2 → 3-2
C. O'Connell
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
1-0 → 1-1
D. Prizmic
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Court 4 – ore 10:00
Alina Charaeva vs (18) Aliaksandra Sasnovich Inizio 09:00
WTA 1000 Madrid
Charaeva
6
6
Sasnovich
3
4
Vincitore: Charaeva
Servizio
Svolgimento
Set 2
Servizio
Svolgimento
Set 1
(6) Anna Blinkova
vs Nuria Brancaccio
WTA Madrid 1000
Anna Blinkova [6]
6
7
6
Nuria Brancaccio
7
5
4
Vincitore: Blinkova
Servizio
Svolgimento
Set 3
Anna Blinkova
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
5-4 → 6-4
Nuria Brancaccio
5-3 → 5-4
Anna Blinkova
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
4-3 → 5-3
Nuria Brancaccio
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
3-3 → 4-3
Nuria Brancaccio
1-3 → 2-3
Anna Blinkova
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
1-2 → 1-3
Nuria Brancaccio
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
1-1 → 1-2
Anna Blinkova
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-1 → 1-1
Nuria Brancaccio
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Anna Blinkova
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
6-5 → 7-5
Nuria Brancaccio
5-5 → 6-5
Anna Blinkova
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
4-5 → 5-5
Nuria Brancaccio
4-4 → 4-5
Anna Blinkova
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
4-3 → 4-4
Nuria Brancaccio
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
4-2 → 4-3
Nuria Brancaccio
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
2-2 → 3-2
Anna Blinkova
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
1-2 → 2-2
Nuria Brancaccio
0-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
1-1 → 1-2
Anna Blinkova
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
0-1 → 1-1
Nuria Brancaccio
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-0*
1*-0
1-1*
1-2*
1*-3
1*-4
1-5*
1-6*
2*-6
3*-6
6-6 → 6-7
Nuria Brancaccio
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
6-5 → 6-6
Anna Blinkova
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
5-5 → 6-5
Nuria Brancaccio
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
4-5 → 5-5
Anna Blinkova
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
3-5 → 4-5
Nuria Brancaccio
3-4 → 3-5
Anna Blinkova
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
3-3 → 3-4
Nuria Brancaccio
3-2 → 3-3
Anna Blinkova
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
2-2 → 3-2
Nuria Brancaccio
2-1 → 2-2
Anna Blinkova
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
1-1 → 2-1
Nuria Brancaccio
1-0 → 1-1
Anna Blinkova
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
0-0 → 1-0
(4) Panna Udvardy
vs Julieta Pareja
WTA Madrid 1000
Panna Udvardy [4]
0
6
6
0
Julieta Pareja
0
4
1
0
Vincitore: Udvardy
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Servizio
Svolgimento
Set 1
Viktoriya Tomova
vs (20) Anastasia Pavlyuchenkova
WTA Madrid 1000
Viktoriya Tomova
0
3
2
0
Anastasia Pavlyuchenkova [20]
•
0
6
6
0
Vincitore: Pavlyuchenkova
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Anastasia Pavlyuchenkova
2-5 → 2-6
Viktoriya Tomova
1-5 → 2-5
Anastasia Pavlyuchenkova
1-4 → 1-5
Viktoriya Tomova
1-3 → 1-4
Anastasia Pavlyuchenkova
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
1-2 → 1-3
Viktoriya Tomova
0-2 → 1-2
Anastasia Pavlyuchenkova
0-1 → 0-2
Viktoriya Tomova
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Anastasia Pavlyuchenkova
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
3-5 → 3-6
Viktoriya Tomova
2-5 → 3-5
Anastasia Pavlyuchenkova
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
2-4 → 2-5
Viktoriya Tomova
1-4 → 2-4
Anastasia Pavlyuchenkova
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
1-3 → 1-4
Viktoriya Tomova
0-3 → 1-3
Anastasia Pavlyuchenkova
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
0-2 → 0-3
Viktoriya Tomova
0-1 → 0-2
Anastasia Pavlyuchenkova
0-0 → 0-1
(12) Diane Parry
vs Sloane Stephens
WTA Madrid 1000
Diane Parry [12]
0
2
4
0
Sloane Stephens
0
6
6
0
Vincitore: Stephens
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Servizio
Svolgimento
Set 1
(2) Anastasia Potapova
vs Teodora Kostovic
WTA Madrid 1000
Anastasia Potapova [2]
•
0
6
7
0
Teodora Kostovic
0
4
5
0
Vincitore: Potapova
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Anastasia Potapova
6-5 → 7-5
Teodora Kostovic
5-5 → 6-5
Anastasia Potapova
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
5-4 → 5-5
Teodora Kostovic
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
5-3 → 5-4
Anastasia Potapova
4-3 → 5-3
Teodora Kostovic
4-2 → 4-3
Anastasia Potapova
3-2 → 4-2
Teodora Kostovic
2-2 → 3-2
Anastasia Potapova
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
1-2 → 2-2
Teodora Kostovic
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
1-1 → 1-2
Anastasia Potapova
0-1 → 1-1
Teodora Kostovic
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Anastasia Potapova
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
5-4 → 6-4
Teodora Kostovic
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
4-4 → 5-4
Anastasia Potapova
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
4-3 → 4-4
Teodora Kostovic
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
3-3 → 4-3
Anastasia Potapova
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
3-2 → 3-3
Teodora Kostovic
3-1 → 3-2
Anastasia Potapova
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
2-1 → 3-1
Teodora Kostovic
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
1-1 → 2-1
Anastasia Potapova
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
0-1 → 1-1
Teodora Kostovic
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Court 5 – ore 10:00
Arthur Gea vs Vilius Gaubas
ATP Madrid
Arthur Gea
2
4
Vilius Gaubas [22]
6
6
Vincitore: Gaubas
Servizio
Svolgimento
Set 2
V. Gaubas
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
2-3 → 2-4
V. Gaubas
15-0
30-0
ace
30-15
30-30
A. Gea
30-0
30-15
df
30-30
30-40
1-1 → 1-2
A. Gea
15-0
15-15
df
15-30
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
V. Gaubas
0-15
0-30
15-30
15-40
A-40
40-40
A-40
2-5 → 2-6
A. Gea
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
1-5 → 2-5
V. Gaubas
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
1-4 → 1-5
V. Gaubas
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
ace
0-3 → 0-4
V. Gaubas
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
0-1 → 0-2
A. Gea
0-15
15-15
15-30
df
30-30
30-40
40-40
40-A
0-0 → 0-1
Elmer Moller
vs Hugo Gaston
ATP Madrid
Elmer Moller
6
6
Hugo Gaston [18]
3
3
Vincitore: Moller
Servizio
Svolgimento
Set 2
H. Gaston
15-0
15-15
15-30
df
15-40
30-40
5-3 → 6-3
H. Gaston
15-0
30-0
30-15
30-30
df
40-30
4-2 → 4-3
E. Moller
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
ace
40-40
A-40
3-2 → 4-2
H. Gaston
0-15
15-15
15-30
df
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
2-0 → 2-1
E. Moller
15-0
ace
30-0
30-15
30-30
40-30
1-0 → 2-0
H. Gaston
0-15
0-30
15-40
30-40
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
E. Moller
15-0
30-0
30-15
df
30-30
40-30
5-3 → 6-3
E. Moller
15-0
15-15
df
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
2-2 → 3-2
H. Gaston
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
2-1 → 2-2
E. Moller
0-15
15-15
15-30
15-40
df
2-0 → 2-1
H. Gaston
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
1-0 → 2-0
E. Moller
15-0
ace
30-0
30-15
40-15
0-0 → 1-0
Lloyd Harris
vs Mackenzie McDonald
ATP Madrid
Lloyd Harris
6
6
Mackenzie McDonald [23]
4
2
Vincitore: Harris
Servizio
Svolgimento
Set 2
L. Harris
15-0
15-15
df
30-15
30-30
40-30
ace
4-1 → 5-1
M. McDonald
15-0
15-15
df
15-30
15-40
3-1 → 4-1
L. Harris
15-0
ace
15-15
30-15
ace
40-15
2-1 → 3-1
M. McDonald
0-15
15-15
30-15
ace
40-15
40-30
2-0 → 2-1
M. McDonald
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
L. Harris
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
ace
5-4 → 6-4
M. McDonald
30-0
40-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
5-3 → 5-4
M. McDonald
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
4-2 → 4-3
L. Harris
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
ace
3-2 → 4-2
M. McDonald
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
3-1 → 3-2
M. McDonald
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
1-1 → 2-1
Luca Van Assche
vs Diego Dedura
ATP Madrid
Luca Van Assche [10]
3
2
Diego Dedura
6
6
Vincitore: Dedura
Servizio
Svolgimento
Set 2
D. Dedura
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
2-5 → 2-6
L. Van Assche
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
1-5 → 2-5
D. Dedura
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
1-4 → 1-5
L. Van Assche
15-0
ace
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-A
40-40
40-A
1-3 → 1-4
D. Dedura
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
0-1 → 0-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
L. Van Assche
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
3-4 → 3-5
D. Dedura
0-15
df
15-15
15-30
15-40
df
2-4 → 3-4
L. Van Assche
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
1-2 → 1-3
Aleksandar Kovacevic
vs Moez Echargui
ATP Madrid
Aleksandar Kovacevic [9]
6
4
6
Moez Echargui
4
6
7
Vincitore: Echargui
Servizio
Svolgimento
Set 3
Tiebreak
0*-0
1-0*
ace
2-0*
ace
2*-1
ace
2*-2
ace
2-3*
ace
2-4*
2*-5
3*-5
ace
3-6*
ace
6-6 → 6-7
M. Echargui
15-0
30-0
30-15
df
30-30
ace
40-30
ace
6-5 → 6-6
A. Kovacevic
15-0
ace
30-0
ace
40-0
ace
ace
5-5 → 6-5
M. Echargui
15-0
15-15
ace
15-30
ace
15-40
df
ace
4-5 → 5-5
A. Kovacevic
0-15
ace
15-15
ace
30-15
ace
30-30
ace
40-30
ace
ace
3-5 → 4-5
M. Echargui
0-15
ace
0-30
ace
15-30
30-30
40-30
ace
3-4 → 3-5
A. Kovacevic
0-15
ace
0-30
df
15-30
ace
30-30
ace
40-30
ace
ace
2-4 → 3-4
M. Echargui
15-0
15-15
ace
30-15
30-30
ace
30-40
ace
40-40
40-A
ace
40-40
A-40
2-3 → 2-4
A. Kovacevic
0-30
ace
0-40
ace
15-40
ace
30-40
ace
df
2-2 → 2-3
M. Echargui
0-15
ace
15-15
30-15
40-15
ace
2-1 → 2-2
A. Kovacevic
15-0
ace
15-15
ace
30-15
ace
40-15
ace
ace
1-1 → 2-1
M. Echargui
0-15
ace
0-30
ace
15-30
30-30
40-30
40-40
ace
A-40
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
M. Echargui
0-15
ace
15-15
30-15
40-15
4-5 → 4-6
A. Kovacevic
0-15
ace
15-15
ace
30-15
ace
40-15
ace
ace
3-5 → 4-5
A. Kovacevic
15-0
ace
30-0
ace
40-0
ace
ace
2-4 → 3-4
A. Kovacevic
15-0
ace
30-0
ace
40-0
ace
ace
1-3 → 2-3
M. Echargui
0-15
ace
15-15
30-15
ace
40-15
ace
1-2 → 1-3
A. Kovacevic
15-0
ace
30-0
ace
40-0
ace
40-15
ace
40-30
ace
ace
0-2 → 1-2
M. Echargui
15-0
15-15
ace
30-15
30-30
ace
30-40
df
40-40
ace
40-A
ace
40-40
A-40
0-1 → 0-2
A. Kovacevic
0-15
df
15-15
ace
15-30
ace
15-40
ace
30-40
ace
ace
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Echargui
0-15
ace
0-30
ace
0-40
ace
ace
5-4 → 6-4
A. Kovacevic
15-0
ace
30-0
ace
40-0
ace
ace
4-4 → 5-4
M. Echargui
15-0
15-15
ace
30-15
30-30
ace
30-40
ace
40-40
A-40
4-3 → 4-4
A. Kovacevic
0-15
ace
15-15
ace
30-15
ace
40-15
ace
ace
3-3 → 4-3
M. Echargui
0-15
ace
15-15
ace
30-15
40-15
3-2 → 3-3
A. Kovacevic
15-0
ace
30-0
ace
40-0
ace
40-15
ace
40-30
ace
ace
2-2 → 3-2
A. Kovacevic
15-0
ace
30-0
ace
30-15
ace
40-15
ace
ace
1-1 → 2-1
M. Echargui
15-0
30-0
30-15
df
30-30
ace
40-30
40-40
ace
40-A
ace
40-40
A-40
1-0 → 1-1
A. Kovacevic
0-15
ace
15-15
ace
30-15
ace
30-30
ace
40-30
ace
ace
0-0 → 1-0
Stefano Travaglia
vs Nikoloz Basilashvili
Masters 1000 Madrid
Travaglia
6
4
Basilashvili
7
6
Vincitore: Basilashvili
Servizio
Svolgimento
Set 2
Servizio
Svolgimento
Set 1
Court 6 – ore 10:00
(10) Nikola Bartunkova vs Katarzyna Kawa
WTA Madrid 1000
Nikola Bartunkova [10]
6
2
6
Katarzyna Kawa
4
6
3
Vincitore: Bartunkova
Servizio
Svolgimento
Set 3
Nikola Bartunkova
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
4-3 → 5-3
Katarzyna Kawa
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
4-2 → 4-3
Nikola Bartunkova
4-1 → 4-2
Nikola Bartunkova
2-1 → 3-1
Nikola Bartunkova
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
0-1 → 1-1
Katarzyna Kawa
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Nikola Bartunkova
2-5 → 2-6
Katarzyna Kawa
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
2-4 → 2-5
Nikola Bartunkova
2-3 → 2-4
Katarzyna Kawa
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
0-2 → 1-2
Nikola Bartunkova
0-1 → 0-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
Katarzyna Kawa
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
4-4 → 5-4
Nikola Bartunkova
3-4 → 4-4
Nikola Bartunkova
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
2-3 → 3-3
Katarzyna Kawa
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
1-3 → 2-3
Nikola Bartunkova
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
1-2 → 1-3
Katarzyna Kawa
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
0-2 → 1-2
Nikola Bartunkova
0-1 → 0-2
Rebeka Masarova
vs (23) Rebecca Sramkova
WTA Madrid 1000
Rebeka Masarova
0
6
7
0
Rebecca Sramkova [23]
•
0
3
5
0
Vincitore: Masarova
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Rebecca Sramkova
6-5 → 7-5
Rebecca Sramkova
5-4 → 5-5
Rebecca Sramkova
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
4-3 → 4-4
Rebecca Sramkova
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
4-1 → 4-2
Rebeka Masarova
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
3-1 → 4-1
Rebecca Sramkova
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
2-1 → 3-1
Rebecca Sramkova
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
1-0 → 1-1
Rebeka Masarova
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Rebecca Sramkova
5-3 → 6-3
Rebeka Masarova
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
4-3 → 5-3
Rebecca Sramkova
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
4-2 → 4-3
Rebeka Masarova
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
4-1 → 4-2
Rebecca Sramkova
3-1 → 4-1
Rebecca Sramkova
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
2-0 → 2-1
Rebecca Sramkova
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
0-0 → 1-0
(5) Katie Volynets
vs Oceane Dodin
WTA Madrid 1000
Katie Volynets [5]
6
4
6
Oceane Dodin
0
6
1
Vincitore: Volynets
Servizio
Svolgimento
Set 3
Oceane Dodin
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
4-1 → 5-1
Katie Volynets
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
3-1 → 4-1
Katie Volynets
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
2-0 → 3-0
Oceane Dodin
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
1-0 → 2-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Katie Volynets
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
2-4 → 2-5
Katie Volynets
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
1-3 → 1-4
Oceane Dodin
15-0
15-15
15-30
15-40
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
1-2 → 1-3
Katie Volynets
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
0-2 → 1-2
Oceane Dodin
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
0-1 → 0-2
Katie Volynets
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Oceane Dodin
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
5-0 → 6-0
Katie Volynets
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
0-0 → 1-0
(1) Yuliia Starodubtseva
vs Lucrezia Stefanini
WTA Madrid 1000
Yuliia Starodubtseva [1]
0
6
6
0
Lucrezia Stefanini
•
0
0
1
0
Vincitore: Starodubtseva
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Lucrezia Stefanini
5-1 → 6-1
Yuliia Starodubtseva
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
4-1 → 5-1
Lucrezia Stefanini
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
3-1 → 4-1
Yuliia Starodubtseva
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
2-1 → 3-1
Lucrezia Stefanini
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
1-1 → 2-1
Yuliia Starodubtseva
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
1-0 → 1-1
Lucrezia Stefanini
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Yuliia Starodubtseva
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
5-0 → 6-0
Lucrezia Stefanini
4-0 → 5-0
Yuliia Starodubtseva
3-0 → 4-0
Lucrezia Stefanini
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
2-0 → 3-0
Yuliia Starodubtseva
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
1-0 → 2-0
Lucrezia Stefanini
0-0 → 1-0
(11) Hanne Vandewinkel
vs Linda Fruhvirtova
WTA Madrid 1000
Hanne Vandewinkel [11]
•
0
6
7
0
Linda Fruhvirtova
0
2
5
0
Vincitore: Vandewinkel
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Hanne Vandewinkel
6-5 → 7-5
Linda Fruhvirtova
5-5 → 6-5
Hanne Vandewinkel
5-4 → 5-5
Linda Fruhvirtova
4-4 → 5-4
Hanne Vandewinkel
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
4-3 → 4-4
Linda Fruhvirtova
4-2 → 4-3
Hanne Vandewinkel
4-1 → 4-2
Linda Fruhvirtova
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
4-0 → 4-1
Hanne Vandewinkel
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
3-0 → 4-0
Linda Fruhvirtova
2-0 → 3-0
Hanne Vandewinkel
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
1-0 → 2-0
Linda Fruhvirtova
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Hanne Vandewinkel
5-2 → 6-2
Linda Fruhvirtova
5-1 → 5-2
Hanne Vandewinkel
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
4-1 → 5-1
Linda Fruhvirtova
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
3-1 → 4-1
Hanne Vandewinkel
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
2-1 → 3-1
Linda Fruhvirtova
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
1-1 → 2-1
Hanne Vandewinkel
0-1 → 1-1
Linda Fruhvirtova
0-0 → 0-1
Martina Trevisan
vs (22) Sinja Kraus
WTA Madrid 1000
Martina Trevisan
0
3
2
0
Sinja Kraus [22]
•
0
6
6
0
Vincitore: Kraus
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Sinja Kraus
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
2-5 → 2-6
Martina Trevisan
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
2-4 → 2-5
Martina Trevisan
1-3 → 1-4
Sinja Kraus
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
1-2 → 1-3
Martina Trevisan
1-1 → 1-2
Martina Trevisan
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Martina Trevisan
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
2-5 → 3-5
Martina Trevisan
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
2-3 → 2-4
Sinja Kraus
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
2-2 → 2-3
Martina Trevisan
2-1 → 2-2
Martina Trevisan
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
0-1 → 1-1
Sinja Kraus
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
0-0 → 0-1
Court 7 – ore 10:00
Andrea Pellegrino vs Martin Damm
ATP Madrid
Andrea Pellegrino
0
6
Martin Damm [24]
6
7
Vincitore: Damm
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0-0*
0*-1
1*-1
2-1*
ace
3-1*
df
3*-2
ace
4*-2
4-3*
4-4*
ace
4*-5
4*-6
5-6*
6-6 → 6-7
M. Damm
15-0
ace
30-0
ace
30-15
40-15
5-5 → 5-6
A. Pellegrino
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
3-4 → 4-4
M. Damm
15-0
30-0
40-0
40-15
df
40-30
2-2 → 2-3
A. Pellegrino
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
ace
1-2 → 2-2
M. Damm
15-0
15-15
df
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
ace
ace
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Pellegrino
0-15
15-15
15-30
15-40
df
0-5 → 0-6
M. Damm
0-15
0-30
0-40
df
15-40
ace
30-40
40-40
A-40
ace
0-4 → 0-5
A. Pellegrino
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
0-3 → 0-4
M. Damm
15-0
30-0
30-15
df
40-15
40-30
0-2 → 0-3
A. Pellegrino
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
ace
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
0-1 → 0-2
M. Damm
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
ace
0-0 → 0-1
Otto Virtanen
vs Titouan Droguet
ATP Madrid
Otto Virtanen
6
3
3
Titouan Droguet [17]
2
6
6
Vincitore: Droguet
Servizio
Svolgimento
Set 3
O. Virtanen
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
3-5 → 3-6
T. Droguet
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
3-4 → 3-5
O. Virtanen
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
3-3 → 3-4
T. Droguet
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
df
A-40
3-2 → 3-3
O. Virtanen
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
2-2 → 3-2
T. Droguet
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
T. Droguet
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
2-4 → 2-5
T. Droguet
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
1-1 → 1-2
T. Droguet
15-0
30-0
ace
30-15
40-15
40-30
df
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
O. Virtanen
0-15
15-15
15-30
df
30-30
40-30
5-2 → 6-2
T. Droguet
15-0
15-15
30-15
30-30
df
30-40
3-1 → 4-1
O. Virtanen
15-0
ace
15-15
30-15
30-30
40-30
2-1 → 3-1
T. Droguet
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
1-1 → 2-1
O. Virtanen
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
0-1 → 1-1
Quentin Halys
vs Jaime Faria
ATP Madrid
Quentin Halys [6]
7
3
4
Jaime Faria
6
6
6
Vincitore: Faria
Servizio
Svolgimento
Set 3
Q. Halys
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
ace
3-5 → 4-5
J. Faria
15-0
15-15
15-30
df
15-40
30-40
2-5 → 3-5
Q. Halys
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
ace
1-5 → 2-5
Q. Halys
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
1-3 → 1-4
J. Faria
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
A-40
40-40
A-40
1-2 → 1-3
Q. Halys
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
0-2 → 1-2
J. Faria
0-15
0-30
15-30
ace
30-30
40-30
40-40
A-40
0-1 → 0-2
Q. Halys
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
ace
40-40
40-A
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
J. Faria
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
40-30
ace
3-5 → 3-6
Q. Halys
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
40-30
40-40
df
A-40
ace
40-40
A-40
40-40
A-40
2-5 → 3-5
J. Faria
15-0
15-15
df
15-30
30-30
40-30
2-4 → 2-5
Q. Halys
15-0
30-0
ace
40-0
ace
40-15
1-4 → 2-4
J. Faria
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
1-3 → 1-4
J. Faria
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
0-2 → 0-3
Q. Halys
15-0
15-15
15-30
df
15-40
30-40
0-1 → 0-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0*-0
1-0*
1-1*
ace
1*-2
ace
2*-2
3-2*
3-3*
3*-4
3*-5
4-5*
5-5*
5*-6
6*-6
6-7*
7-7*
8*-7
8*-8
9-8*
9-9*
10*-9
6-6 → 7-6
Q. Halys
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
ace
A-40
ace
5-5 → 6-5
J. Faria
0-15
df
15-15
30-15
30-30
40-30
5-4 → 5-5
J. Faria
0-15
0-30
0-40
df
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
4-3 → 4-4
Q. Halys
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
ace
3-3 → 4-3
J. Faria
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
ace
3-2 → 3-3
J. Faria
15-0
15-15
15-30
df
15-40
30-40
40-40
A-40
2-1 → 2-2
Q. Halys
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
1-1 → 2-1
J. Faria
0-15
df
15-15
ace
30-15
40-15
1-0 → 1-1
Q. Halys
15-0
30-0
30-15
df
40-15
ace
40-30
ace
0-0 → 1-0
Henrique Rocha
vs Jan Choinski
ATP Madrid
Henrique Rocha
7
6
7
Jan Choinski [19]
6
7
5
Vincitore: Rocha
Servizio
Svolgimento
Set 3
J. Choinski
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
5-5 → 6-5
H. Rocha
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
4-5 → 5-5
J. Choinski
15-0
15-15
df
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
4-4 → 4-5
J. Choinski
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
df
A-40
3-1 → 3-2
H. Rocha
0-15
0-30
df
15-30
15-40
30-40
40-40
ace
A-40
1-0 → 2-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0*-0
1-0*
2-0*
3*-0
4*-0
4-1*
4-2*
4*-3
4*-4
5-4*
5-5*
5*-6
6-6 → 6-7
J. Choinski
15-0
ace
30-0
30-15
40-15
6-5 → 6-6
H. Rocha
15-0
15-15
30-15
ace
30-30
df
30-40
40-40
ace
A-40
5-5 → 6-5
H. Rocha
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
5-3 → 5-4
J. Choinski
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
5-2 → 5-3
H. Rocha
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
2-0 → 3-0
J. Choinski
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
1-0 → 2-0
H. Rocha
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-0*
0*-1
1*-1
2-1*
3-1*
3*-2
3*-3
df
4-3*
5-3*
5*-4
5*-5
6-5*
6-6 → 7-6
H. Rocha
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
ace
5-6 → 6-6
J. Choinski
15-0
30-0
30-15
30-30
df
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
ace
5-5 → 5-6
H. Rocha
15-0
15-15
15-30
15-40
df
5-4 → 5-5
H. Rocha
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
3-4 → 4-4
J. Choinski
15-0
15-15
30-15
30-30
df
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
3-3 → 3-4
H. Rocha
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
df
40-40
A-40
2-3 → 3-3
H. Rocha
0-15
df
0-30
15-30
30-30
40-30
1-2 → 2-2
H. Rocha
15-0
15-15
30-15
ace
40-15
0-1 → 1-1
Nicolai Budkov Kjaer
vs Francesco Maestrelli
ATP Madrid
Nicolai Budkov Kjaer
6
6
Francesco Maestrelli [16]
4
4
Vincitore: Budkov Kjaer
Servizio
Svolgimento
Set 2
F. Maestrelli
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
ace
5-3 → 5-4
N. Budkov Kjaer
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
4-3 → 5-3
F. Maestrelli
15-0
30-0
ace
30-15
40-15
4-2 → 4-3
N. Budkov Kjaer
15-0
15-15
df
30-15
30-30
40-30
ace
3-2 → 4-2
N. Budkov Kjaer
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
df
40-40
ace
2-1 → 3-1
F. Maestrelli
15-0
15-15
df
30-15
40-15
40-30
40-40
df
A-40
ace
40-40
40-A
40-40
40-A
df
40-40
A-40
40-40
40-A
1-1 → 2-1
N. Budkov Kjaer
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
N. Budkov Kjaer
15-0
15-15
df
30-15
40-15
ace
4-3 → 5-3
F. Maestrelli
0-15
df
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
ace
40-A
3-3 → 4-3
N. Budkov Kjaer
15-0
15-15
df
15-30
30-30
40-30
2-3 → 3-3
F. Maestrelli
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
1-3 → 2-3
N. Budkov Kjaer
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
ace
0-3 → 1-3
Zsombor Piros
vs Tomas Barrios Vera
ATP Madrid
Zsombor Piros
6
7
Tomas Barrios Vera [21]
3
5
Vincitore: Piros
Servizio
Svolgimento
Set 2
Z. Piros
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
4-5 → 5-5
T. Barrios Vera
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
4-4 → 4-5
Z. Piros
0-15
15-15
ace
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
df
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
ace
A-40
3-4 → 4-4
T. Barrios Vera
15-0
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
2-4 → 3-4
Z. Piros
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
1-4 → 2-4
T. Barrios Vera
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
1-3 → 1-4
Z. Piros
15-0
30-0
30-15
df
40-15
40-30
40-40
40-A
1-2 → 1-3
T. Barrios Vera
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
1-1 → 1-2
Z. Piros
0-15
15-15
30-15
30-30
df
40-30
40-40
A-40
0-1 → 1-1
T. Barrios Vera
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Z. Piros
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
5-3 → 6-3
T. Barrios Vera
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
4-3 → 5-3
Z. Piros
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
3-3 → 4-3
Z. Piros
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
ace
40-40
A-40
2-2 → 3-2
T. Barrios Vera
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
2-1 → 2-2
Court 8 – ore 10:00
(7) Simona Waltert vs Despina Papamichail Inizio 09:00
WTA Madrid 1000
Simona Waltert [7]
0
7
6
0
Despina Papamichail
0
5
3
0
Vincitore: Waltert
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Simona Waltert
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
5-3 → 6-3
Despina Papamichail
5-2 → 5-3
Despina Papamichail
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
4-1 → 4-2
Despina Papamichail
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
3-0 → 3-1
Despina Papamichail
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
1-0 → 2-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Despina Papamichail
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
6-5 → 7-5
Despina Papamichail
5-4 → 5-5
Despina Papamichail
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
Simona Waltert
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
3-3 → 3-4
Despina Papamichail
2-3 → 3-3
Despina Papamichail
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
2-1 → 2-2
Simona Waltert
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
2-0 → 2-1
Despina Papamichail
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
1-0 → 2-0
Elvina Kalieva
vs (21) Suzan Lamens
WTA Madrid 1000
Elvina Kalieva
0
6
6
0
Suzan Lamens [21]
•
0
4
3
0
Vincitore: Kalieva
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Suzan Lamens
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
5-3 → 6-3
Suzan Lamens
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
4-2 → 4-3
Elvina Kalieva
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
4-1 → 4-2
Suzan Lamens
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
4-0 → 4-1
Suzan Lamens
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
2-0 → 3-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Elvina Kalieva
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
5-4 → 6-4
Suzan Lamens
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
5-3 → 5-4
Elvina Kalieva
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
4-3 → 5-3
Suzan Lamens
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
3-3 → 4-3
Elvina Kalieva
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
2-3 → 3-3
Suzan Lamens
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
2-2 → 2-3
Elvina Kalieva
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
2-1 → 2-2
Elvina Kalieva
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
1-0 → 2-0
Suzan Lamens
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Tyra Caterina Grant
vs (15) Veronika Erjavec
WTA Madrid 1000
Tyra Caterina Grant
0
7
7
0
Veronika Erjavec [15]
0
6
5
0
Vincitore: Grant
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tyra Caterina Grant
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
6-5 → 7-5
Veronika Erjavec
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
5-5 → 6-5
Tyra Caterina Grant
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
4-5 → 5-5
Veronika Erjavec
4-4 → 4-5
Tyra Caterina Grant
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
3-4 → 4-4
Veronika Erjavec
3-3 → 3-4
Tyra Caterina Grant
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
2-3 → 3-3
Veronika Erjavec
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
2-2 → 2-3
Tyra Caterina Grant
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
1-2 → 2-2
Veronika Erjavec
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
0-2 → 1-2
Tyra Caterina Grant
0-1 → 0-2
Veronika Erjavec
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-0*
0*-1
1-1*
2-1*
3*-1
4*-1
4-2*
5-2*
5*-3
6*-3
6-6 → 7-6
Veronika Erjavec
6-5 → 6-6
Tyra Caterina Grant
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
5-5 → 6-5
Veronika Erjavec
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
4-5 → 5-5
Tyra Caterina Grant
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
3-5 → 4-5
Veronika Erjavec
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
3-4 → 3-5
Tyra Caterina Grant
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
2-4 → 3-4
Veronika Erjavec
1-4 → 2-4
Tyra Caterina Grant
1-3 → 1-4
Veronika Erjavec
1-2 → 1-3
Tyra Caterina Grant
0-2 → 1-2
Veronika Erjavec
0-1 → 0-2
Tyra Caterina Grant
0-0 → 0-1
Lola Radivojevic
vs (19) Darja Vidmanova
WTA Madrid 1000
Lola Radivojevic
0
3
3
0
Darja Vidmanova [19]
0
6
6
0
Vincitore: Vidmanova
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Lola Radivojevic
3-5 → 3-6
Darja Vidmanova
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
3-4 → 3-5
Lola Radivojevic
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
2-4 → 3-4
Darja Vidmanova
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
2-3 → 2-4
Lola Radivojevic
1-3 → 2-3
Darja Vidmanova
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
1-2 → 1-3
Lola Radivojevic
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
1-1 → 1-2
Lola Radivojevic
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Lola Radivojevic
2-5 → 3-5
Darja Vidmanova
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
2-4 → 2-5
Lola Radivojevic
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
1-4 → 2-4
Darja Vidmanova
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
1-3 → 1-4
Lola Radivojevic
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
1-2 → 1-3
Lola Radivojevic
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
0-1 → 1-1
Darja Vidmanova
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
0-0 → 0-1
Nauhany Vitoria Leme Da Silva
vs (13) Daria Snigur
WTA Madrid 1000
Nauhany Vitoria Leme Da Silva
•
0
5
1
0
Daria Snigur [13]
0
7
6
0
Vincitore: Snigur
Servizio
Svolgimento
Set 3
Nauhany Vitoria Leme Da Silva
Servizio
Svolgimento
Set 2
Nauhany Vitoria Leme Da Silva
1-5 → 1-6
Nauhany Vitoria Leme Da Silva
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
0-4 → 1-4
Daria Snigur
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
0-3 → 0-4
Nauhany Vitoria Leme Da Silva
0-15
15-30
30-30
40-40
40-A
0-2 → 0-3
Daria Snigur
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
0-1 → 0-2
Nauhany Vitoria Leme Da Silva
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Daria Snigur
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
5-6 → 5-7
Nauhany Vitoria Leme Da Silva
5-5 → 5-6
Daria Snigur
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
5-4 → 5-5
Nauhany Vitoria Leme Da Silva
4-4 → 5-4
Nauhany Vitoria Leme Da Silva
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
3-3 → 4-3
Daria Snigur
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
2-3 → 3-3
Nauhany Vitoria Leme Da Silva
1-3 → 2-3
Nauhany Vitoria Leme Da Silva
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
1-1 → 1-2
Nauhany Vitoria Leme Da Silva
0-0 → 1-0
(9) Alycia Parks
vs Elina Avanesyan
WTA Madrid 1000
Alycia Parks [9]
0
6
6
0
Elina Avanesyan
0
1
2
0
Vincitore: Parks
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Alycia Parks
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
5-2 → 6-2
Elina Avanesyan
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
4-2 → 5-2
Elina Avanesyan
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
3-1 → 3-2
Alycia Parks
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
2-1 → 3-1
Elina Avanesyan
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
1-1 → 2-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Alycia Parks
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
5-1 → 6-1
Alycia Parks
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
3-1 → 4-1
Elina Avanesyan
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
2-1 → 3-1
Alycia Parks
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
1-1 → 2-1
Alycia Parks
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
0-0 → 0-1
Redazione, non si era detto che il tempo delle legnate era terminato? Fosse per me, farei scadere il tempo anche ai commenti di questo signore, che frequenta questo spazio con il mero intento di provocare e avvelenare la discussione
Cosa ci tocca leggere. Fosse solo logorrea, passerebbe pure. Purtroppo è uno di quei tanti, qui dentro, imbrutiti dagli stenti patiti negli anni interminabili delle vacche magre del tennis italiano. Talmente inariditi da essere diventati incapaci di godersi alcunché. Al punto da porre in maggior rilievo, rispetto a quelli di forza, i (presunti) punti di debolezza di un movimento che attualmente non è secondo a nessuno.
Ma forse mi sbaglio io a prenderlo sul serio, cascando nel tranello
Maurito, a parte Alcaraz e Jodar per il resto due giocatori ultratrentenni a fine carriera poi i Braccina e i Munar e un paio di ragazzotti come Merida e Landaluce che potrebbero fare una carriera alla Arnaldi, alla Bellucci o al massimo alla Darderi o alla Sonego.. allora stanno quasi meglio i francesi che ne hanno 11 con la punta Fils e il futuribile Kouame..
Quando arriveranno Cinà e Vasamì vi mangerete il fegato bello gonfio più del foi gras
Complimenti, ma mi aspettavo facesse notare la vittoria di Sakamoto su Zvajda e il trionfo di Garin su Blanchet nonché la magra di Martinez sul famoso scarsone paraguaiano che tanto l’aveva fatta divertire battendo Cinà.
Sarà contento Cary Grant allora
I primi 4 vanno bene, se non benissimo, anche se Musetti sta facendo pochi punti in questo 2026, mentre anche Sinner fino a due settimane fa era al n.2 rispetto all’anno scorso n.1 da oltre un anno. Ed anche lui non ha iniziato bene questo 2026. Pure Cobolli e Darderi che sono saliti nel ranking, vanno ad alti e bassi, soprattutto bassi nei major, cioè ATP 1000 e 500.
ma il problema è dietro. Manca proprio un ricambio, c’è un vuoto da Darderi a Sonego, un silenzio assordante. Ricorda il vuoto che c’era 40 anni fa anche 50 dietro Panatta A e compagnia cantante.
Tutti quelli dietro hanno fatto passi da Gigante … ma all’indietro, solo Bellucci è più o meno stabile avendo salvato la top 100 rientrandoci in extremis e fortunatamente dopo una serie di sconfitte lunghina.
Bisogna aumentare la legna nelle retrovie, perchè oggi, li abbiamo 4 giocatori in alto che rendono piuttosto bene, ma questo è la misura del passato, bisogna tutelarci per il futuro.
Non sappiamo se i nostri fantastici 4 possano migliorare ancora o hanno toccato già l’apice della loro carriera e magari qualcuno vada in crisi e crolli nel ranking senza risultati.
Non lo sappiamo.
Ma una cosa la vediamo : le qualificazioni di Barcellona, Monaco e Madrid ci riportano proprio agli anni ’80 quando si faceva fatica a vincere nelle quali, ma allora non le giocavano proprio, restando in Italia a giocare i challenger o gli ATP come Bologna, Firenze, San Remo, Saint Vincent, Bolzano e Merano. Si : c’erano ATP sul circuito maggiore pure a San Remo, Saint Vincent e Merano !
Qui dietro Darderi non si vince un match, ragazzi, purtroppo. S.O.S. correre al riparo.
@ Silvy__89 (#4597083)
Pensavo la stessa cosa!
Non ne parlo ma la seguo dal Bonfiglio.
È una Lulu Sun che finisce troppo CONFIDENZIALMENTE nello zainetto.
in tanti stanno facendo quella fine…..ci sono pezzi di
top ten….
non esagerare daje… i più forti stanno in top-20, gli altri già sarebbero contenti di arrivare in top-100, poi abbiamo giovanissimi che lottano nelle retrovie, tipo Ciná o Vasamí… temo non arriveranno da nessuna parte, ma dopo 50 anni di buio totale, se si esclude il Fogna, direi che possiamo accontentarci in attesa che i piccoli Sinner crescano
I valori quelli sono, obiettivamente abbiamo una generazione di grandi campioni, ma quelli che seguono non valgono altrettanto, spiace solo per Arnaldi, al quale auguro di tornare al più presto almeno in top-100
ma in chi si sperava?…..secondo me è andata meglio del prevedibile anche perche la Grant ha battuto una top 100.Delusioni?….forse solo Maestrelli….
@ Tiger Jack (#4597264)
Ahahahah Ahahahah
@ Kit Carson (#4597263)
E ci sono anche io
@ Giuliano da Viareggio (#4597249)
Eccomi !!!!
Beh giornata trionfale per i nostri, wow!
Legnata’s time…CHE MEGALEGNATA GALATTICA GLI ITALICI.
Ci consoliamo con Caterina, che, alla faccia dei soliti muridi, sta onorando la WC. Speriamo che ci riesca anche Federico. Sull’Armata Brancaleone che si è presentata alle Q, maschili e femminili, a parte, appunto, Caterina, Martina Trevisan e Stefanone che vanno apprezzati perché continuano a provarci, ho poco da dire. Lascino perdere questi tornei per i quali non sono più, o ancora, all’altezza e vadano a giocare i tanti challengers che ci sono in giro, si risparmieranno a loro figuracce (perdere con un 36enne a fine carriera) ed a noi un po’ di nervoso….
QUI MANCA SOLO KIT CARSON
EHI RAGAZZI!
Caporetto italica nelle quali maschili, dopo le 0 vittorie su 4 partecipanti nel primo turno di quali sia a Barcellona che a Monaco di settimana scorsa.
DISASTRO AZZURRO OGGI…..PURTROPPO……
Ma Arnaldi non doveva operarsi??
non ricordo dove,forse caviglia.
Sta prendendo schiaffi in tutto il globo e un po da tutti.
Così non può andare avanti.
Tanto non è competitivo.
A questo punto meglio fermarsi,curarsi e rientrare quando sarà possibile.
Spiace molto per Matteo, è entrato in una spirale negativa.
@ car (#4597122)
No
Disastro italiano….in generale hanno giocato male mentalmente!
Ho visto Arnaldi e mi ha fatto arrabbiare: errori gravi tecnici e tattici
Già quasi tutti fuori i nostri
Dispiace per Arnaldi. Non vorrei facesse la fine di Nardi. Costretto a racimolare punti nei challenger per entrare nelle qualificazioni dei tornei del circuito maggiore.
Ottima Leme da Silva,5-4 30-15 contro una top 100,poi ovviamente non ce la fai più a tenere.
Giornata contraddistinta dalla Grant,ma potrebbe essere detronizzata da un’eventuale vittoria della Ksenia,classe 2009,in verità sarebbe ora di appendere già la racchetta al chiodo,in quanto ormai ne parliamo già da anni, tra le migliori al mondo già a livello under 14,un riferimento, tant’è che ricordo qualcuno chiedere e chiedersi chi era la migliore under 14 tra lei e la Sara,ci provano quando si vive nella speranza, perché l’entusiasmo nazionalistico che distorce una visione libera e non condizionata ti porta a questo,a volte anche a qualcosa di peggio.
Comunque…..
Grande arnaldi, ha lottato fino alla fine, un guerriero….
Condivido quanto hai scritto. E ricordiamo che è una classe 2008, ha compiuto 18 anni a marzo!!!
Hai bevuto troppa acqua di fuoco?
Ma come. non era: beati I francesi?
Beati I tedeschi, invece?
sul 40-15 del quarto game del terzo set (battuta Arnaldi) si sono fermati per un po’ con lajivic appoggiato al tabelloni di fondo, poi si sono parlati a distanza… ma non ho capito cosa sia successo… qualcuno l’ha capito?
Ma seriamente che problemi ha Arnaldi? Sembra che si è dimenticato completamente come si gioca a tennis, boh
sia nella race e che in quella ranking sono 7 pari.
non so che live stai guardando? quella del sito? non ha molto senso sinceramente con partite in corso.
comunque ti correggo in quella live sono 8 spagnoli e 7 italiani.
Arnaldi è una macchina da guerra….mi ricorda Borg nel 1978….
Brava Grant.Si vede che non sei una che Tyra a campare. Mi è scappata
@ Momo (#4597068)
Musetti è un fantasista,ma arnaldi è più solido e potente
GRANDE ARNALDI SEMPRE COSÌ…
Il punteggio del primo set è sconcertante ma non vedendola non possiamo immaginare i motivi. Se gioca, è sicuramente in condizione fisica per poterlo fare.
@ Momo (#4597068)
Visto come sta giocando arnaldi?
Per me ormai è molto meglio di musetti.
Effettivamente arnaldi è molto migliorato,oggi mi ricorda il miglior musetti….
io la lancia gliela spezzerei in testa per tutte la cavolate che sta facendo da 2 anni a questa parte…
Arnaldi presto in top 10….
mi dispiace molto, perché di solito spezzo sempre una lancia a favore dei nostri, ma se arnaldi ha intenzione di continuare così, sarebbe davvero opportuno ragionare sul futuro… 5 a 0 e 0 punti vinti in risposta da LAJOVIC.. boh
Arnaldi è ormai irriconoscibile da mesi, confido che saprà riprendersi
Oggi ho visto una parte del secondo set e l’impressione è che non fosse il fisico il problema, ma la testa, Damm con la prima non gli ha dato scampo, ma con la secondo qualche chance l’avrebbe anche avuta, ma è inutile, non ha un tennis costante che gli permetta di mettere pressione all’avversario, se questo non di da una mano c’è poco da fare.
Intanto Stefanini torna a casa da Madrid (quasi) in bicicletta 🚲
ho visto Caterina qui a Grenoble in un torneo WTA su cemento indoor e mi aveva impressionato per la potenza dei colpi, la precisione e il servizio, penso che fara una bella carriera
Un paio di Slam si potrebbero concedere anche a lui (*-^)
Brava Caterina, bella vittoria, ma ora c’è la Panna Ungherese che ha steso la Julieta di buonissime speranze. La vedo alquanto dura.
Parla adesso xchè fra Un po’arrivano Cadenasso e Carboni.
Gran bella prestazione dell’ ostico Pedro Martinez.
Auguri………..Noi italici abbiamo il numero 1
Il solito ipocrita
Il quarto italiano è davanti al secondo spagnolo… fai te cosa è meglio. Non solo ma il secondo spagnolo è più vecchio dei 4 italiani.
Scusate una domanda? Si guadagnano punti WTA se si supera uno o due turni di qualificazione? Grazie anticipatamente
Purtroppo ha avuto un infortunio qualche settimana fa che lo ha costretto al ritiro prima nelle quali dell’atp250 di Marrakech e poi nel primo turno quali di Montecarlo.
Questo per lui doveva essere il momento in cui poter fare il salto nei 100, speriamo che l’infortunio sia alle spalle e possa riprendere a vincere nelle prossime settimane.
La Grant chissà che non sbocci ad alto livello proprio qui,
contro Udvardy sarà difficile ma non impossibile
Per la redazione, è dal 2022 che seguo su questo sito i Match di Kovacevic, ed è da 4 anni che nel live score ogni punto di ogni sua partita viene segnato che fa ace quando ovviamente (e per mia sfortuna, dato che sono un suo sostenitore) non è vero. Per favore cercate di mettere a posto. Grazie
Hai avuto modo di vederla? Se si solo una cosa ti chiederei: è stata in controllo o ha faticato? Grazie se ti va di replicare
Dedura ha steso Van Assche in 2 set…
…talent-scout dove siete???
brava tyra buon match, ottimo potenziale!
Grandissimi margini di miglioramento su servizio, un po incostante, vista l’età in tutti i fondamentali, buon atteggiamento e ottima testa… che immagino, li porti da casa…
Impresa riuscita. Sono stato il primo a parlare di Tyra qua dentro, quando era appena passata alla USTA e sembrava non esserci possibilità di vederla competere per l’Italia. È vero, viene da una fase decisamente deludente. E non si può negare che il momento negativo pare essre coinciso col cambio di nazionalità sportiva, la sovrapposizione mediatica ecc. Ma ha delle qualità importanti, e io non scendo dal carro. Dunque rilancio quanto detto già un anno fa: numero 1 di Italia entro il 2028.
Brava Caterina,si è meritata la wc!
Team IMG. Cos’è che vi sfugge?
Grant passa il primo turno 👏👏👏
Unica speranza.
Un vero peccato, molto incostante
Tyra Grant 🤞🤞🤞
Brancaccio fuori
Che fatica vedere la Brancaccio ! Ma non ha un coach? Ha un buon potenziale ma alterna pochi ottimi punti a tanti errori grossolani, es è sempre troppo difensiva, sta buttando via una partita che doveva vincere in 2 sets…
Pellegrino molto male
Molto bene Vasami!!!!!!
Dhamne wc solo perché team Piatti . Il budget conta.
Si accontenta di rimanere nel limbo. Garra ed ambizioni sono sempre state scarse
Non mi sono sbagliato,come Podrez anche la Charaeva mi aveva fatto un’ottima impressione contro Cocciaretto, negli highlights di questi due match.
Bella vittoria in 2 contro Sasnovich,questi risultati,in parte,rivalutando certi risultati della Cocciaretto,che comunque è la meno terraiola delle italiane ,ricordiamolo sempre, visto che qualche grande ragioniere ancora pensa automaticamente italiana = terra rossa = mangia spaghetti
Pellegrino già fuori?
@ pablito (#4596574)
“Chi sa, parli” è buona.
@ zedarioz (#4596556)
Non l’avevo mai vista giocare,non si può vedere tutto a livello ITF, riesci a vedere solo qualcosina,ma essendo anche scommettitore seguo tutti i giorni almeno i risultati,da Wta agli itf minori,e certamente ci sono dei movimenti che non ti possono sfuggire,come quelli delle giovani che incominciano ad ottenere buoni risultati in serie, sempre migliori,tra i quali certamente avevo già notato questa Podrez,tra le altre,che da 300 del mondo a fine ottobre ha vinto un ITF 75,e da lì ho visto che continuava con regolarità ad ottenere risultati,da qui a pensare che avrebbe ottenuto già un risultato del genere ce ne passa,ma ragazzine così lanciate sono in grado, non è la prima volta e non sarà l’ultima.
Mi ha sorpreso solo nella tempistica,non del tutto sul fatto che sia stata lei piuttosto che un’altra a fare parlare di se questa settimana.
Vedremo la sua evoluzione, che tipo di evoluzione,un WTA è troppo poco.
Ecco…
https://www.youtube.com/live/4rITPL7OKXE?is=q6qruX0R8UeZzqXz
https://www.youtube.com/live/4rITPL7OKXE?si=VH-G8gTi5NvXRx5W
OT Devo far notare che al momento in cui scrivo, ossia 10.25 del 20 aprile, abbiamo 8 spagnoli nella classifica live nei 100 e 6 italici
Si può vedere il sorteggio alle 11:00 da qualche parte ?
Canale YT ?
Chi sa, parli… 😉
@ Gaz (#4596528)
L’ucraina che ha battuto Cocciaretto e fatto finale ieri, la conoscevi? Non è male per avere 19 anni. Non fa un sorriso manco se costretta però sa giocare.
Io onestamente seguo con più attenzione la Tyra Grant che tuttavia è chiamata ad una piccola impresa
Curiosità per questa Leme da Silva,16 anni, proveniente da 3 tornei su terra vinti consecutivamente in Sudamerica,due J300 e un J500 che l’hanno portata nella top ten juniores,la Snigur il suo slam lo ha vinto su erba a Wimbledon,e poi non è mai più emersa veramente.
Il torneo ITF superiore della settimana era un 75 a Portoroz ed è stato vinto dalla Sorribes, che nel suo tragitto ha sconfitto anche Bronzetti (ma di lei pare non se ne accorga più nessuno) e Grant.
Da continuare a monitorare Ksenia Efremova e tenere d’occhio questa crescita esponenziale della Vandewinkel.