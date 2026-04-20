Masters e WTA 1000 Madrid: I risultati completi con il dettaglio del Primo Turno di Qualificazione. Non decolla il contingente azzurro nelle qualificazioni del Mutua Madrid Open – sorride solo Grant a un passo dal main draw. Out gli altri sette azzurri

Giornata amara per i colori azzurri nelle qualificazioni del Mutua Madrid Open 2026, quarto Masters 1000 della stagione in programma sulla terra battuta della Caja Magica. Nel tabellone maschile, infatti, non ci sarà nessun italiano al turno decisivo, perché tutti e quattro gli azzurri in gara sono stati eliminati al debutto.

A guidare la pattuglia italiana c’era Francesco Maestrelli, numero 112 del ranking ATP e sedicesima testa di serie delle “quali”, ma anche per lui il cammino si è interrotto subito. Il toscano è stato sconfitto dal norvegese Nikolai Budkov Kjaer, numero 140 del mondo, con il punteggio di 6-4 6-4, senza riuscire a trovare lo spunto per rimettere in piedi una partita rimasta sempre nelle mani del suo avversario.

Out anche Andrea Pellegrino, battuto nettamente dallo statunitense Martin Damm per 6-0 7-6(5) in un’ora e 19 minuti, e Matteo Arnaldi, che ha ceduto al serbo Dusan Lajovic con lo score di 6-0 3-6 6-4 dopo oltre due ore di battaglia. Semaforo rosso anche per Stefano Travaglia, superato dal georgiano Nikoloz Basilashvili per 7-6(4) 6-4. Il bilancio, dunque, è severissimo: zero italiani ancora in corsa nel maschile.

Le notizie migliori per il tennis azzurro arrivano allora dal tabellone femminile, dove Tyra Caterina Grant continua a sognare il main draw. La giovane italiana, in gara grazie a una wild card, ha firmato una bella vittoria all’esordio contro la slovena Veronika Erjavec, quindicesima testa di serie delle qualificazioni, imponendosi per 7-6(3) 7-5. Adesso si giocherà l’ingresso nel tabellone principale contro l’ungherese Panna Udvardy, quarta testa di serie delle “quali”.

Si ferma invece subito il cammino delle altre azzurre. Lucrezia Stefanini ha raccolto appena un game contro l’ucraina Yuliia Starodubtseva, numero 1 del seeding delle qualificazioni, perdendo 6-0 6-1. Sconfitta anche per Nuria Brancaccio, piegata in tre set dalla russa Anna Blinkova dopo una lunga battaglia chiusa sul 6-7(3) 7-5 6-4. Niente da fare nemmeno per Martina Trevisan, battuta dall’austriaca Sinja Kraus per 6-3 6-2.

Il bilancio complessivo resta dunque complicato per l’Italia a Madrid: il tabellone maschile delle qualificazioni si chiude senza superstiti, mentre nel femminile tutte le speranze sono affidate a Tyra Caterina Grant, unica azzurra ancora in corsa per un posto nel main draw.

Combined Madrid Madrid, Spagna · 20 Aprile 2026 ⛅ 14°C Prevalentemente soleggiato · Picco 28°C CIELO Buono PIOGGIA Assente CAMPO Terra Rossa TERRA ROSSA Previsioni ora per ora — 20 Aprile 09:00 ⛅ 13° 10:00 ☀️ 15° 11:00 ☀️ 18° 12:00 ⛅ 22° 13:00 ⛅ 24° 14:00 ☁️ 25° 15:00 ☁️ 26° 16:00 ☁️ 27° 17:00 ☁️ 28° 18:00 ☁️ 27° Programma del giorno — 20 Aprile ATP Masters 1000 / WTA 1000 · Combined 1° Turno Qualificazioni · First Round Qualifying Q1 ⛅ Giornata favorevole

Qualificazioni

Terra Rossa

Manolo Santana Stadium – ore 10:00

Cristian Garin vs Nicolas Jarry



ATP Madrid Cristian Garin [2] Cristian Garin [2] 7 6 Ugo Blanchet Ugo Blanchet 5 4 Vincitore: Garin Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 C. Garin 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-4 → 6-4 U. Blanchet 0-15 0-30 0-40 15-40 4-4 → 5-4 C. Garin 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-4 → 4-4 U. Blanchet 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-3 → 3-4 C. Garin 15-0 ace 30-0 40-0 ace 2-3 → 3-3 U. Blanchet 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 C. Garin 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-2 → 2-2 U. Blanchet 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 C. Garin 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 U. Blanchet 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 C. Garin 15-0 30-0 40-0 ace 6-5 → 7-5 U. Blanchet 15-0 30-0 30-15 df 30-30 30-40 5-5 → 6-5 C. Garin 15-0 ace 30-0 4-5 → 5-5 U. Blanchet 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 3-5 → 4-5 C. Garin 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-5 → 3-5 U. Blanchet 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 C. Garin 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-4 → 2-4 U. Blanchet 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-3 → 1-4 C. Garin 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-2 → 1-3 U. Blanchet 15-0 15-15 15-30 df 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-2 → 1-2 C. Garin 0-15 df 15-15 15-30 30-30 30-40 0-1 → 0-2 U. Blanchet 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 0-1

Aleksandar Vukic vs Pablo Llamas Ruiz



ATP Madrid Aleksandar Vukic [5] Aleksandar Vukic [5] 4 2 Pablo Llamas Ruiz Pablo Llamas Ruiz 6 6 Vincitore: Llamas Ruiz Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 P. Llamas Ruiz 15-0 ace 30-0 40-0 2-5 → 2-6 A. Vukic 15-0 30-0 ace 40-0 ace 40-15 1-5 → 2-5 P. Llamas Ruiz 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 1-4 → 1-5 A. Vukic 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-3 → 1-4 P. Llamas Ruiz 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 40-30 1-2 → 1-3 A. Vukic 0-15 0-30 15-30 15-40 1-1 → 1-2 P. Llamas Ruiz 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 A. Vukic 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 P. Llamas Ruiz 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-5 → 4-6 A. Vukic 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 3-5 → 4-5 P. Llamas Ruiz 15-0 ace 30-0 40-0 ace 3-4 → 3-5 A. Vukic 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 2-4 → 3-4 P. Llamas Ruiz 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 ace A-40 2-3 → 2-4 A. Vukic 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 2-2 → 2-3 P. Llamas Ruiz 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 A. Vukic 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 2-1 P. Llamas Ruiz 30-0 ace 40-0 1-0 → 1-1 A. Vukic 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0

Billy Harris vs Daniel Merida



ATP Madrid Billy Harris Billy Harris 3 5 Daniel Merida [13] Daniel Merida [13] 6 7 Vincitore: Merida Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 B. Harris 0-15 0-30 df 0-40 15-40 30-40 5-6 → 5-7 D. Merida 15-0 30-0 ace 30-15 df 30-30 df 40-30 5-5 → 5-6 B. Harris 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 5-4 → 5-5 D. Merida 30-0 ace 30-15 40-15 5-3 → 5-4 B. Harris 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 D. Merida 15-0 30-0 40-0 4-2 → 4-3 B. Harris 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-2 → 4-2 D. Merida 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-2 → 3-2 B. Harris 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 2-2 D. Merida 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A df 0-2 → 1-2 B. Harris 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-1 → 0-2 D. Merida 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 B. Harris 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 3-5 → 3-6 D. Merida 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 3-4 → 3-5 B. Harris 15-0 15-15 15-30 15-40 3-3 → 3-4 D. Merida 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 B. Harris 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 D. Merida 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 40-40 2-1 → 2-2 B. Harris 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 D. Merida 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 1-1 B. Harris 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0

Adolfo Daniel Vallejo vs Pedro Martinez



ATP Madrid Adolfo Daniel Vallejo [8] Adolfo Daniel Vallejo [8] 6 6 Pedro Martinez Pedro Martinez 3 1 Vincitore: Vallejo Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 P. Martinez 15-0 15-15 15-30 15-40 5-1 → 6-1 A. Daniel Vallejo 15-0 30-0 40-0 ace 4-1 → 5-1 P. Martinez 0-15 0-30 0-40 15-40 3-1 → 4-1 A. Daniel Vallejo 0-15 0-30 0-40 df 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 2-1 → 3-1 P. Martinez 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-0 → 2-1 A. Daniel Vallejo 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 ace 1-0 → 2-0 P. Martinez 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 A. Daniel Vallejo 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 P. Martinez 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 5-2 → 5-3 A. Daniel Vallejo 0-15 15-15 30-15 40-15 4-2 → 5-2 P. Martinez 0-15 15-15 30-15 40-15 4-1 → 4-2 A. Daniel Vallejo 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-1 → 4-1 P. Martinez 15-0 30-0 40-0 40-15 3-0 → 3-1 A. Daniel Vallejo 0-15 15-15 30-15 40-15 2-0 → 3-0 P. Martinez 0-15 0-30 15-30 15-40 1-0 → 2-0 A. Daniel Vallejo 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0

Dusan Lajovic vs Matteo Arnaldi



ATP Madrid Dusan Lajovic Dusan Lajovic 6 3 6 Matteo Arnaldi [14] Matteo Arnaldi [14] 0 6 4 Vincitore: Lajovic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 M. Arnaldi 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 5-4 → 6-4 D. Lajovic 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 5-3 → 5-4 M. Arnaldi 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 5-2 → 5-3 D. Lajovic 0-15 15-15 30-15 40-15 4-2 → 5-2 M. Arnaldi 0-15 0-30 0-40 15-40 df 3-2 → 4-2 D. Lajovic 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 M. Arnaldi 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 ace 2-1 → 2-2 D. Lajovic 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 1-1 → 2-1 M. Arnaldi 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 1-0 → 1-1 D. Lajovic 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 M. Arnaldi 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 D. Lajovic 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 40-40 A-40 2-5 → 3-5 M. Arnaldi 15-15 30-15 40-15 2-4 → 2-5 D. Lajovic 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 df 40-A 2-3 → 2-4 M. Arnaldi 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 D. Lajovic 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 M. Arnaldi 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 1-1 → 1-2 D. Lajovic 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 M. Arnaldi 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-0 D. Lajovic 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-0 → 6-0 M. Arnaldi 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 40-40 40-A 4-0 → 5-0 D. Lajovic 15-0 30-0 ace 40-0 3-0 → 4-0 M. Arnaldi 0-15 15-15 15-30 df 15-40 30-40 2-0 → 3-0 D. Lajovic 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 M. Arnaldi 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 0-0 → 1-0

Patrick Kypson vs Moise Kouame



ATP Madrid Patrick Kypson [7] Patrick Kypson [7] 6 6 Moise Kouame Moise Kouame 2 2 Vincitore: Kypson Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 M. Kouame 0-15 0-30 0-40 15-40 5-2 → 6-2 P. Kypson 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 4-2 → 5-2 M. Kouame 15-0 30-0 40-0 4-1 → 4-2 P. Kypson 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 40-30 3-1 → 4-1 M. Kouame 0-15 0-30 15-30 15-40 df 2-1 → 3-1 P. Kypson 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 1-1 → 2-1 M. Kouame 15-0 30-0 ace 40-0 1-0 → 1-1 P. Kypson 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 M. Kouame 0-15 df 15-15 15-30 15-40 5-2 → 6-2 P. Kypson 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 4-2 → 5-2 M. Kouame 0-15 0-30 0-40 3-2 → 4-2 P. Kypson 0-15 0-30 15-30 15-40 3-1 → 3-2 M. Kouame 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 ace 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 2-1 → 3-1 P. Kypson 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 1-1 → 2-1 M. Kouame 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 P. Kypson 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 1-0

Arantxa Sanchez Stadium – ore 10:00

Ruth Roura Llaverias vs (24) Dominika Salkova



WTA Madrid 1000 Ruth Roura Llaverias Ruth Roura Llaverias 0 5 1 0 Dominika Salkova [24] • Dominika Salkova [24] 0 7 6 0 Vincitore: Salkova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Dominika Salkova 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 Dominika Salkova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-5 → 1-6 Ruth Roura Llaverias 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 1-4 → 1-5 Dominika Salkova 15-0 15-15 30-15 40-15 1-3 → 1-4 Ruth Roura Llaverias 0-15 0-30 0-40 1-2 → 1-3 Dominika Salkova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Ruth Roura Llaverias 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Dominika Salkova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 Ruth Roura Llaverias 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 5-6 → 5-7 Dominika Salkova 30-30 40-30 40-40 A-40 5-5 → 5-6 Ruth Roura Llaverias 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 5-4 → 5-5 Dominika Salkova 4-3 Dominika Salkova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-2 → 4-3 Ruth Roura Llaverias 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 3-2 → 4-2 Dominika Salkova 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 2-2 → 3-2 Ruth Roura Llaverias 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 2-1 → 2-2 Dominika Salkova 15-0 30-0 40-0 2-0 → 2-1 Ruth Roura Llaverias 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 2-0 Dominika Salkova 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0

(3) Donna Vekic vs Leolia Jeanjean



WTA Madrid 1000 Donna Vekic [3] Donna Vekic [3] 3 6 4 Leolia Jeanjean Leolia Jeanjean 6 3 6 Vincitore: Jeanjean Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 Donna Vekic 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 4-5 → 4-6 Leolia Jeanjean 15-0 30-0 40-15 4-4 → 4-5 Donna Vekic 15-0 30-0 40-0 40-15 3-4 → 4-4 Leolia Jeanjean 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 Donna Vekic 15-0 15-15 30-15 2-3 → 3-3 Leolia Jeanjean 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 Donna Vekic 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 2-1 → 2-2 Leolia Jeanjean 0-15 0-30 0-40 15-40 1-1 → 2-1 Donna Vekic 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Leolia Jeanjean 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Donna Vekic 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 Leolia Jeanjean 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 5-2 → 5-3 Donna Vekic 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-2 → 5-2 Leolia Jeanjean 0-15 15-15 30-15 40-15 4-1 → 4-2 Donna Vekic 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-1 → 4-1 Leolia Jeanjean 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-0 → 3-1 Donna Vekic 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-0 → 3-0 Leolia Jeanjean 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 1-0 → 2-0 Donna Vekic 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Leolia Jeanjean 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-5 → 3-6 Donna Vekic 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 3-4 → 3-5 Leolia Jeanjean 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-3 → 3-4 Donna Vekic 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 Leolia Jeanjean 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 2-3 Donna Vekic 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 Leolia Jeanjean 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 Donna Vekic 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Leolia Jeanjean 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1

Sara Sorribes Tormo vs (14) Tamara Korpatsch



WTA Madrid 1000 Sara Sorribes Tormo • Sara Sorribes Tormo 0 4 1 Tamara Korpatsch [14] Tamara Korpatsch [14] 0 6 3 Vincitore: Korpatsch Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Sara Sorribes Tormo 0-15 1-3 Tamara Korpatsch 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 Sara Sorribes Tormo 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-2 → 1-2 Tamara Korpatsch 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 0-2 Sara Sorribes Tormo 0-15 0-30 0-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Tamara Korpatsch 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-5 → 4-6 Sara Sorribes Tormo 0-15 15-15 30-15 40-15 3-5 → 4-5 Tamara Korpatsch 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 2-5 → 3-5 Sara Sorribes Tormo 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-5 → 2-5 Tamara Korpatsch 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-4 → 1-5 Sara Sorribes Tormo 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-3 → 1-4 Tamara Korpatsch 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 Sara Sorribes Tormo 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-1 → 1-2 Tamara Korpatsch 0-15 15-15 15-30 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 Sara Sorribes Tormo 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

(8) Dalma Galfi vs Leyre Romero Gormaz



WTA Madrid 1000 Dalma Galfi [8] Dalma Galfi [8] 0 6 6 0 Leyre Romero Gormaz Leyre Romero Gormaz 0 1 3 0 Vincitore: Galfi Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Tiebreak 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Dalma Galfi 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-3 → 6-3 Leyre Romero Gormaz 15-0 30-0 30-15 40-15 5-2 → 5-3 Dalma Galfi 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 5-1 → 5-2 Leyre Romero Gormaz 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 4-1 → 5-1 Dalma Galfi 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 3-1 → 4-1 Leyre Romero Gormaz 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-0 → 3-1 Dalma Galfi 0-15 15-15 30-15 40-15 2-0 → 3-0 Leyre Romero Gormaz 0-15 0-30 0-40 15-40 1-0 → 2-0 Dalma Galfi 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 Leyre Romero Gormaz 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 5-1 → 6-1 Dalma Galfi 15-0 30-0 40-0 4-1 → 5-1 Leyre Romero Gormaz 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 3-1 → 4-1 Dalma Galfi 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 Leyre Romero Gormaz 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-0 → 2-1 Dalma Galfi 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 2-0 Leyre Romero Gormaz 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-0 → 1-0

Marina Bassols Ribera vs (16) Anhelina Kalinina



WTA Madrid 1000 Marina Bassols Ribera Marina Bassols Ribera 0 2 1 0 Anhelina Kalinina [16] • Anhelina Kalinina [16] 0 6 6 0 Vincitore: Kalinina Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Anhelina Kalinina 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 Anhelina Kalinina 15-0 30-0 40-0 1-5 → 1-6 Marina Bassols Ribera 0-15 15-15 30-15 40-15 0-5 → 1-5 Anhelina Kalinina 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-4 → 0-5 Marina Bassols Ribera 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 0-3 → 0-4 Anhelina Kalinina 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-2 → 0-3 Marina Bassols Ribera 15-0 15-15 15-30 15-40 0-1 → 0-2 Anhelina Kalinina 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 Marina Bassols Ribera 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 2-5 → 2-6 Anhelina Kalinina 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-4 → 2-5 Marina Bassols Ribera 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-4 → 2-4 Anhelina Kalinina 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 Marina Bassols Ribera 15-0 30-0 40-0 40-15 0-3 → 1-3 Tiebreak 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 30-15 15-15 0-2 → 0-3 Marina Bassols Ribera 0-15 0-30 0-40 15-40 0-1 → 0-2 Anhelina Kalinina 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

Ksenia Efremova vs (17) Lulu Sun



WTA Madrid 1000 Ksenia Efremova • Ksenia Efremova 0 6 7 0 Lulu Sun [17] Lulu Sun [17] 0 4 5 0 Vincitore: Efremova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Ksenia Efremova 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 Ksenia Efremova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 6-5 → 7-5 Lulu Sun 15-0 15-15 15-30 15-40 5-5 → 6-5 Ksenia Efremova 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 4-5 → 5-5 Lulu Sun 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-4 → 4-5 Ksenia Efremova 0-15 0-30 0-40 4-3 → 4-4 Lulu Sun 15-0 30-0 40-0 4-2 → 4-3 Ksenia Efremova 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 3-2 → 4-2 Lulu Sun 0-15 0-30 0-40 15-40 2-2 → 3-2 Ksenia Efremova 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 Lulu Sun 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 Ksenia Efremova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Lulu Sun 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Ksenia Efremova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-4 → 6-4 Lulu Sun 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 5-3 → 5-4 Ksenia Efremova 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-3 → 5-3 Lulu Sun 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-2 → 4-3 Ksenia Efremova 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-2 → 4-2 Lulu Sun 0-15 15-15 30-15 40-15 3-1 → 3-2 Ksenia Efremova 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-1 → 3-1 Lulu Sun 0-15 0-30 15-30 15-40 1-1 → 2-1 Ksenia Efremova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 Lulu Sun 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1

Stadium 3 – ore 10:00

Zachary Svajda vs Rei Sakamoto



ATP Madrid Zachary Svajda [3] Zachary Svajda [3] 6 1 Rei Sakamoto Rei Sakamoto 7 6 Vincitore: Sakamoto Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 R. Sakamoto 15-0 30-0 40-0 1-5 → 1-6 Z. Svajda 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 1-4 → 1-5 R. Sakamoto 15-0 30-0 40-0 40-15 1-3 → 1-4 Z. Svajda 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 1-2 → 1-3 Z. Svajda 0-1 R. Sakamoto 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 1-1* 1*-2 2*-2 3-2* 3-3* 4*-3 5*-3 6-3* 6-4* 6*-5 6*-6 7-6* 9-9* 9*-10 6-6 → 6-7 R. Sakamoto 15-0 40-15 6-5 → 6-6 Z. Svajda 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 R. Sakamoto 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 Z. Svajda 15-0 30-0 4-4 → 5-4 R. Sakamoto 15-0 30-0 30-15 40-15 4-3 → 4-4 Z. Svajda 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 R. Sakamoto 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 3-2 → 3-3 Z. Svajda 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 2-2 → 3-2 R. Sakamoto 15-0 30-0 40-0 ace 2-1 → 2-2 Z. Svajda 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 2-1 R. Sakamoto 15-0 30-0 40-0 40-15 df 1-0 → 1-1 Z. Svajda 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 ace A-40 0-0 → 1-0

Yibing Wu vs Manas Dhamne



ATP Madrid Yibing Wu [11] Yibing Wu [11] 6 7 Manas Dhamne Manas Dhamne 1 5 Vincitore: Wu Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 Y. Wu 15-0 ace 30-0 40-0 6-5 → 7-5 M. Dhamne 0-15 0-30 df 0-40 5-5 → 6-5 Y. Wu 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 4-5 → 5-5 M. Dhamne 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 3-5 → 4-5 Y. Wu 0-15 0-30 0-40 15-40 3-4 → 3-5 M. Dhamne 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-3 → 3-4 Y. Wu 15-0 30-0 40-0 ace 2-3 → 3-3 M. Dhamne 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 Y. Wu 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 40-30 1-2 → 2-2 M. Dhamne 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 Y. Wu 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 ace 0-1 → 1-1 M. Dhamne 0-15 df 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 Y. Wu 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-1 → 6-1 M. Dhamne 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-0 → 5-1 Y. Wu 15-0 30-0 40-0 4-0 → 5-0 M. Dhamne 0-15 0-30 15-30 15-40 3-0 → 4-0 Y. Wu 15-0 30-0 40-0 40-15 2-0 → 3-0 M. Dhamne 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-0 → 2-0 Y. Wu 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0

Marco Trungelliti vs Borna Gojo



ATP Madrid Marco Trungelliti [1] Marco Trungelliti [1] 6 6 Borna Gojo Borna Gojo 4 3 Vincitore: Trungelliti Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 B. Gojo 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 5-3 → 6-3 M. Trungelliti 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 4-3 → 5-3 B. Gojo 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-2 → 4-3 M. Trungelliti 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-2 → 4-2 B. Gojo 15-0 30-0 40-0 40-15 3-1 → 3-2 M. Trungelliti 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 B. Gojo 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-0 → 2-1 M. Trungelliti 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-0 → 2-0 B. Gojo 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 M. Trungelliti 15-0 15-15 30-30 30-40 40-40 A-40 5-4 → 6-4 B. Gojo 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-3 → 5-4 M. Trungelliti 0-15 0-30 15-30 15-40 df 30-40 40-40 A-40 4-3 → 5-3 B. Gojo 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 3-3 → 4-3 M. Trungelliti 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-3 → 3-3 B. Gojo 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 2-3 M. Trungelliti 15-0 30-0 1-2 → 2-2 B. Gojo 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 ace 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 M. Trungelliti 15-0 30-0 ace 40-0 ace 0-1 → 1-1 B. Gojo 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 df 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1

Darwin Blanch vs Benjamin Bonzi



ATP Madrid Darwin Blanch Darwin Blanch 3 6 Benjamin Bonzi [15] Benjamin Bonzi [15] 6 7 Vincitore: Bonzi Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 1*-2 2*-2 2-3* 2-4* 2*-5 2*-6 6-6 → 6-7 B. Bonzi 15-0 30-0 40-0 6-5 → 6-6 D. Blanch 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 5-5 → 6-5 B. Bonzi 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 ace 4-5 → 5-5 D. Blanch 15-0 30-0 40-0 40-15 df 3-5 → 4-5 B. Bonzi 0-15 0-30 df 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-4 → 3-5 D. Blanch 30-0 ace 40-0 40-15 2-4 → 3-4 B. Bonzi 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 2-3 → 2-4 D. Blanch 15-0 30-0 30-15 40-15 1-3 → 2-3 B. Bonzi 15-0 ace 30-0 40-0 1-2 → 1-3 D. Blanch 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-1 → 1-2 B. Bonzi 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 D. Blanch 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 40-30 df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 B. Bonzi 0-15 15-15 30-15 40-15 3-5 → 3-6 D. Blanch 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 3-4 → 3-5 B. Bonzi 15-0 30-0 40-0 ace 3-3 → 3-4 D. Blanch 30-0 40-0 ace 2-3 → 3-3 B. Bonzi 15-0 30-0 40-0 ace 2-2 → 2-3 D. Blanch 15-0 30-0 30-15 df 40-15 1-2 → 2-2 B. Bonzi 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 D. Blanch 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 B. Bonzi 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1

Rinky Hijikata vs Chris Rodesch



ATP Madrid Rinky Hijikata [12] Rinky Hijikata [12] 6 2 Chris Rodesch Chris Rodesch 7 6 Vincitore: Rodesch Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 C. Rodesch 15-0 15-15 30-15 40-15 2-5 → 2-6 R. Hijikata 15-0 ace 30-0 ace 30-15 df 30-30 30-40 2-4 → 2-5 C. Rodesch 15-0 30-0 ace 2-3 → 2-4 R. Hijikata 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 1-3 → 2-3 C. Rodesch 15-0 30-0 40-0 ace ace 1-2 → 1-3 R. Hijikata 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 1-1 → 1-2 C. Rodesch 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A df 40-40 A-40 1-0 → 1-1 R. Hijikata 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 1-2* 1-3* 1*-4 2*-4 2-5* 2-6* 6-6 → 6-7 R. Hijikata 15-0 30-0 40-0 5-6 → 6-6 C. Rodesch 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 5-5 → 5-6 R. Hijikata 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 4-5 → 5-5 C. Rodesch 0-15 15-15 ace 30-15 ace 30-30 df 30-40 3-5 → 4-5 R. Hijikata 15-0 30-0 40-0 ace 2-5 → 3-5 C. Rodesch 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-4 → 2-5 R. Hijikata 15-0 30-0 40-0 ace 1-4 → 2-4 C. Rodesch 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 1-3 → 1-4 R. Hijikata 0-15 0-30 15-30 15-40 1-2 → 1-3 C. Rodesch 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 R. Hijikata 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 0-1 → 1-1 C. Rodesch 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

Dino Prizmic vs Christopher O’Connell



ATP Madrid Dino Prizmic [4] Dino Prizmic [4] 7 6 7 Christopher O'Connell Christopher O'Connell 6 7 6 Vincitore: Prizmic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* 3*-0 4*-0 4-1* 4-2* 4*-3 5*-3 6-3* ace 6-6 → 7-6 C. O'Connell 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 6-5 → 6-6 D. Prizmic 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-5 → 6-5 C. O'Connell 0-15 df 15-15 30-15 40-15 ace 5-4 → 5-5 D. Prizmic 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 ace 4-4 → 5-4 C. O'Connell 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 D. Prizmic 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 4-3 C. O'Connell 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 3-2 → 3-3 D. Prizmic 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-2 → 3-2 C. O'Connell 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 D. Prizmic 15-0 30-0 ace 40-0 ace 1-1 → 2-1 C. O'Connell 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 D. Prizmic 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 1*-0 1*-1 1-2* 2-2* 3*-2 3*-3 3-4* 4-4* 4*-5 5*-5 5-6* 6-6 → 6-7 D. Prizmic 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 df 5-6 → 6-6 C. O'Connell 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 5-5 → 5-6 D. Prizmic 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 5-4 → 5-5 C. O'Connell 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-3 → 5-4 D. Prizmic 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 C. O'Connell 15-0 30-0 30-15 40-15 4-2 → 4-3 D. Prizmic 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 3-2 → 4-2 C. O'Connell 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 df 40-A 2-2 → 3-2 D. Prizmic 15-0 15-15 df 30-15 40-15 ace 1-2 → 2-2 C. O'Connell 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 D. Prizmic 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 C. O'Connell 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 1*-3 2-3* 2-4* 2*-5 ace 3*-5 4-5* 5-5* 5*-6 6*-6 7-6* 7-7* 7*-8 ace 8*-8 9-8* 9-9* 10*-9 6-6 → 7-6 C. O'Connell 15-0 30-0 40-0 6-5 → 6-6 D. Prizmic 0-15 df 15-15 30-15 40-15 5-5 → 6-5 C. O'Connell 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 D. Prizmic 0-15 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 C. O'Connell 15-0 ace 30-0 40-0 4-3 → 4-4 D. Prizmic 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 C. O'Connell 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 D. Prizmic 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 2-2 → 3-2 C. O'Connell 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 D. Prizmic 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 C. O'Connell 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 D. Prizmic 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0

Court 4 – ore 10:00

Alina Charaeva vs (18) Aliaksandra Sasnovich Inizio 09:00



WTA 1000 Madrid Charaeva Charaeva 6 6 Sasnovich Sasnovich 3 4 Vincitore: Charaeva Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3

(6) Anna Blinkova vs Nuria Brancaccio



WTA Madrid 1000 Anna Blinkova [6] Anna Blinkova [6] 6 7 6 Nuria Brancaccio Nuria Brancaccio 7 5 4 Vincitore: Blinkova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 Anna Blinkova 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-4 → 6-4 Nuria Brancaccio 15-0 30-0 40-0 5-3 → 5-4 Anna Blinkova 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 4-3 → 5-3 Nuria Brancaccio 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 3-3 → 4-3 Anna Blinkova 15-0 30-0 30-30 40-30 2-3 → 3-3 Nuria Brancaccio 0-15 0-30 0-40 15-40 1-3 → 2-3 Anna Blinkova 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-2 → 1-3 Nuria Brancaccio 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Anna Blinkova 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Nuria Brancaccio 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 Anna Blinkova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 6-5 → 7-5 Nuria Brancaccio 0-15 0-30 0-40 5-5 → 6-5 Anna Blinkova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-5 → 5-5 Nuria Brancaccio 0-15 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 Anna Blinkova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 4-3 → 4-4 Nuria Brancaccio 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-2 → 4-3 Anna Blinkova 15-0 30-0 30-15 40-15 3-2 → 4-2 Nuria Brancaccio 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 2-2 → 3-2 Anna Blinkova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 2-2 Nuria Brancaccio 0-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Anna Blinkova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Nuria Brancaccio 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 1*-0 1-1* 1-2* 1*-3 1*-4 1-5* 1-6* 2*-6 3*-6 6-6 → 6-7 Nuria Brancaccio 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 6-5 → 6-6 Anna Blinkova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-5 → 6-5 Nuria Brancaccio 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 4-5 → 5-5 Anna Blinkova 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-5 → 4-5 Nuria Brancaccio 15-0 15-15 30-15 40-15 3-4 → 3-5 Anna Blinkova 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 3-3 → 3-4 Nuria Brancaccio 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 Anna Blinkova 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-2 → 3-2 Nuria Brancaccio 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 Anna Blinkova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 Nuria Brancaccio 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Anna Blinkova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0

(4) Panna Udvardy vs Julieta Pareja



WTA Madrid 1000 Panna Udvardy [4] Panna Udvardy [4] 0 6 6 0 Julieta Pareja Julieta Pareja 0 4 1 0 Vincitore: Udvardy Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Tiebreak 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4

Viktoriya Tomova vs (20) Anastasia Pavlyuchenkova



WTA Madrid 1000 Viktoriya Tomova Viktoriya Tomova 0 3 2 0 Anastasia Pavlyuchenkova [20] • Anastasia Pavlyuchenkova [20] 0 6 6 0 Vincitore: Pavlyuchenkova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Anastasia Pavlyuchenkova 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 Anastasia Pavlyuchenkova 15-0 30-0 40-0 40-15 2-5 → 2-6 Viktoriya Tomova 15-0 30-0 40-0 40-15 1-5 → 2-5 Anastasia Pavlyuchenkova 15-0 30-0 40-0 40-15 1-4 → 1-5 Viktoriya Tomova 0-15 0-30 0-40 1-3 → 1-4 Anastasia Pavlyuchenkova 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-2 → 1-3 Viktoriya Tomova 0-15 15-15 30-15 40-15 0-2 → 1-2 Anastasia Pavlyuchenkova 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 Viktoriya Tomova 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Anastasia Pavlyuchenkova 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-5 → 3-6 Viktoriya Tomova 15-0 30-0 40-0 2-5 → 3-5 Anastasia Pavlyuchenkova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-4 → 2-5 Viktoriya Tomova 15-0 30-0 40-0 1-4 → 2-4 Anastasia Pavlyuchenkova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-3 → 1-4 Viktoriya Tomova 15-0 30-0 40-0 0-3 → 1-3 Anastasia Pavlyuchenkova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-2 → 0-3 Viktoriya Tomova 0-15 15-15 15-30 15-40 0-1 → 0-2 Anastasia Pavlyuchenkova 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1

(12) Diane Parry vs Sloane Stephens



WTA Madrid 1000 Diane Parry [12] Diane Parry [12] 0 2 4 0 Sloane Stephens Sloane Stephens 0 6 6 0 Vincitore: Stephens Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Tiebreak 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6

(2) Anastasia Potapova vs Teodora Kostovic



WTA Madrid 1000 Anastasia Potapova [2] • Anastasia Potapova [2] 0 6 7 0 Teodora Kostovic Teodora Kostovic 0 4 5 0 Vincitore: Potapova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Anastasia Potapova 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 Anastasia Potapova 15-0 30-0 30-15 40-15 6-5 → 7-5 Teodora Kostovic 15-0 15-15 15-30 15-40 5-5 → 6-5 Anastasia Potapova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 5-4 → 5-5 Teodora Kostovic 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-3 → 5-4 Anastasia Potapova 15-0 30-0 40-0 40-15 4-3 → 5-3 Teodora Kostovic 15-0 30-0 40-0 4-2 → 4-3 Anastasia Potapova 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 Teodora Kostovic 0-15 0-30 15-30 15-40 2-2 → 3-2 Anastasia Potapova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-2 → 2-2 Teodora Kostovic 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Anastasia Potapova 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Teodora Kostovic 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Anastasia Potapova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-4 → 6-4 Teodora Kostovic 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 4-4 → 5-4 Anastasia Potapova 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 4-3 → 4-4 Teodora Kostovic 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 3-3 → 4-3 Anastasia Potapova 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 3-2 → 3-3 Teodora Kostovic 0-15 15-15 30-15 40-30 3-1 → 3-2 Anastasia Potapova 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-1 → 3-1 Teodora Kostovic 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-1 → 2-1 Anastasia Potapova 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Teodora Kostovic 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1

Court 5 – ore 10:00

Arthur Gea vs Vilius Gaubas



ATP Madrid Arthur Gea Arthur Gea 2 4 Vilius Gaubas [22] Vilius Gaubas [22] 6 6 Vincitore: Gaubas Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 V. Gaubas 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 A. Gea 15-0 30-0 40-0 40-15 df 3-5 → 4-5 V. Gaubas 15-0 30-0 40-0 ace 3-4 → 3-5 A. Gea 15-0 30-0 ace 40-0 2-4 → 3-4 V. Gaubas 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-3 → 2-4 V. Gaubas 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 1-2 A. Gea 30-0 30-15 df 30-30 30-40 1-1 → 1-2 V. Gaubas 15-0 30-0 1-0 → 1-1 A. Gea 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 V. Gaubas 0-15 0-30 15-30 15-40 A-40 40-40 A-40 2-5 → 2-6 A. Gea 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-5 → 2-5 V. Gaubas 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-4 → 1-5 A. Gea 15-0 15-15 30-15 40-15 0-4 → 1-4 V. Gaubas 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 0-3 → 0-4 A. Gea 0-15 0-30 0-40 0-2 → 0-3 V. Gaubas 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 0-2 A. Gea 0-15 15-15 15-30 df 30-30 30-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1

Elmer Moller vs Hugo Gaston



ATP Madrid Elmer Moller Elmer Moller 6 6 Hugo Gaston [18] Hugo Gaston [18] 3 3 Vincitore: Moller Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 H. Gaston 15-0 15-15 15-30 df 15-40 30-40 5-3 → 6-3 E. Moller 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 4-3 → 5-3 H. Gaston 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 4-2 → 4-3 E. Moller 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 3-2 → 4-2 H. Gaston 15-0 30-0 40-0 3-1 → 3-2 E. Moller 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 H. Gaston 0-15 15-15 15-30 df 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-0 → 2-1 E. Moller 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 40-30 1-0 → 2-0 H. Gaston 0-15 0-30 15-40 30-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 E. Moller 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 5-3 → 6-3 H. Gaston 0-30 15-30 15-40 30-40 4-3 → 5-3 E. Moller 15-0 30-0 40-15 3-3 → 4-3 H. Gaston 15-0 30-0 30-15 40-15 3-2 → 3-3 E. Moller 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 H. Gaston 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 E. Moller 0-15 15-15 15-30 15-40 df 2-0 → 2-1 H. Gaston 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 1-0 → 2-0 E. Moller 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0

Lloyd Harris vs Mackenzie McDonald



ATP Madrid Lloyd Harris Lloyd Harris 6 6 Mackenzie McDonald [23] Mackenzie McDonald [23] 4 2 Vincitore: Harris Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 L. Harris 15-0 30-0 30-15 40-15 5-2 → 6-2 M. McDonald 15-0 15-15 30-15 40-15 5-1 → 5-2 L. Harris 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 ace 4-1 → 5-1 M. McDonald 15-0 15-15 df 15-30 15-40 3-1 → 4-1 L. Harris 15-0 ace 15-15 30-15 ace 40-15 2-1 → 3-1 M. McDonald 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 2-0 → 2-1 L. Harris 15-0 ace 30-0 40-0 ace 1-0 → 2-0 M. McDonald 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 L. Harris 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 5-4 → 6-4 M. McDonald 30-0 40-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 5-3 → 5-4 L. Harris 15-0 30-0 40-0 ace ace 4-3 → 5-3 M. McDonald 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 4-2 → 4-3 L. Harris 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 3-2 → 4-2 M. McDonald 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-1 → 3-2 L. Harris 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 M. McDonald 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 1-1 → 2-1 L. Harris 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 M. McDonald 15-0 30-0 ace 40-0 0-0 → 0-1

Luca Van Assche vs Diego Dedura



ATP Madrid Luca Van Assche [10] Luca Van Assche [10] 3 2 Diego Dedura Diego Dedura 6 6 Vincitore: Dedura Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 D. Dedura 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 2-5 → 2-6 L. Van Assche 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 1-5 → 2-5 D. Dedura 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-4 → 1-5 L. Van Assche 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-A 40-40 40-A 1-3 → 1-4 D. Dedura 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 L. Van Assche 15-0 30-0 40-0 40-15 0-2 → 1-2 D. Dedura 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-1 → 0-2 L. Van Assche 0-15 0-30 df 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 D. Dedura 15-0 30-0 40-0 ace 3-5 → 3-6 L. Van Assche 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 3-4 → 3-5 D. Dedura 0-15 df 15-15 15-30 15-40 df 2-4 → 3-4 L. Van Assche 0-15 15-15 30-15 40-15 1-4 → 2-4 D. Dedura 15-0 15-15 30-15 40-15 1-3 → 1-4 L. Van Assche 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 1-2 → 1-3 D. Dedura 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 L. Van Assche 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 D. Dedura 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

Aleksandar Kovacevic vs Moez Echargui



ATP Madrid Aleksandar Kovacevic [9] Aleksandar Kovacevic [9] 6 4 6 Moez Echargui Moez Echargui 4 6 7 Vincitore: Echargui Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* ace 2-0* ace 2*-1 ace 2*-2 ace 2-3* ace 2-4* 2*-5 3*-5 ace 3-6* ace 6-6 → 6-7 M. Echargui 15-0 30-0 30-15 df 30-30 ace 40-30 ace 6-5 → 6-6 A. Kovacevic 15-0 ace 30-0 ace 40-0 ace ace 5-5 → 6-5 M. Echargui 15-0 15-15 ace 15-30 ace 15-40 df ace 4-5 → 5-5 A. Kovacevic 0-15 ace 15-15 ace 30-15 ace 30-30 ace 40-30 ace ace 3-5 → 4-5 M. Echargui 0-15 ace 0-30 ace 15-30 30-30 40-30 ace 3-4 → 3-5 A. Kovacevic 0-15 ace 0-30 df 15-30 ace 30-30 ace 40-30 ace ace 2-4 → 3-4 M. Echargui 15-0 15-15 ace 30-15 30-30 ace 30-40 ace 40-40 40-A ace 40-40 A-40 2-3 → 2-4 A. Kovacevic 0-30 ace 0-40 ace 15-40 ace 30-40 ace df 2-2 → 2-3 M. Echargui 0-15 ace 15-15 30-15 40-15 ace 2-1 → 2-2 A. Kovacevic 15-0 ace 15-15 ace 30-15 ace 40-15 ace ace 1-1 → 2-1 M. Echargui 0-15 ace 0-30 ace 15-30 30-30 40-30 40-40 ace A-40 1-0 → 1-1 A. Kovacevic 30-0 ace 40-0 ace ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 M. Echargui 0-15 ace 15-15 30-15 40-15 4-5 → 4-6 A. Kovacevic 0-15 ace 15-15 ace 30-15 ace 40-15 ace ace 3-5 → 4-5 M. Echargui 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 A. Kovacevic 15-0 ace 30-0 ace 40-0 ace ace 2-4 → 3-4 M. Echargui 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 2-3 → 2-4 A. Kovacevic 15-0 ace 30-0 ace 40-0 ace ace 1-3 → 2-3 M. Echargui 0-15 ace 15-15 30-15 ace 40-15 ace 1-2 → 1-3 A. Kovacevic 15-0 ace 30-0 ace 40-0 ace 40-15 ace 40-30 ace ace 0-2 → 1-2 M. Echargui 15-0 15-15 ace 30-15 30-30 ace 30-40 df 40-40 ace 40-A ace 40-40 A-40 0-1 → 0-2 A. Kovacevic 0-15 df 15-15 ace 15-30 ace 15-40 ace 30-40 ace ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 M. Echargui 0-15 ace 0-30 ace 0-40 ace ace 5-4 → 6-4 A. Kovacevic 15-0 ace 30-0 ace 40-0 ace ace 4-4 → 5-4 M. Echargui 15-0 15-15 ace 30-15 30-30 ace 30-40 ace 40-40 A-40 4-3 → 4-4 A. Kovacevic 0-15 ace 15-15 ace 30-15 ace 40-15 ace ace 3-3 → 4-3 M. Echargui 0-15 ace 15-15 ace 30-15 40-15 3-2 → 3-3 A. Kovacevic 15-0 ace 30-0 ace 40-0 ace 40-15 ace 40-30 ace ace 2-2 → 3-2 M. Echargui 15-0 30-0 40-0 ace 2-1 → 2-2 A. Kovacevic 15-0 ace 30-0 ace 30-15 ace 40-15 ace ace 1-1 → 2-1 M. Echargui 15-0 30-0 30-15 df 30-30 ace 40-30 40-40 ace 40-A ace 40-40 A-40 1-0 → 1-1 A. Kovacevic 0-15 ace 15-15 ace 30-15 ace 30-30 ace 40-30 ace ace 0-0 → 1-0

Stefano Travaglia vs Nikoloz Basilashvili



Masters 1000 Madrid Travaglia Travaglia 6 4 Basilashvili Basilashvili 7 6 Vincitore: Basilashvili Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7

Court 6 – ore 10:00

(10) Nikola Bartunkova vs Katarzyna Kawa



WTA Madrid 1000 Nikola Bartunkova [10] Nikola Bartunkova [10] 6 2 6 Katarzyna Kawa Katarzyna Kawa 4 6 3 Vincitore: Bartunkova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 Katarzyna Kawa 0-15 0-30 0-40 5-3 → 6-3 Nikola Bartunkova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-3 → 5-3 Katarzyna Kawa 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-2 → 4-3 Nikola Bartunkova 0-15 0-30 0-40 15-40 4-1 → 4-2 Katarzyna Kawa 0-15 0-30 0-40 3-1 → 4-1 Nikola Bartunkova 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 Katarzyna Kawa 0-15 0-30 15-30 15-40 1-1 → 2-1 Nikola Bartunkova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 Katarzyna Kawa 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 Nikola Bartunkova 0-15 0-30 0-40 2-5 → 2-6 Katarzyna Kawa 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-4 → 2-5 Nikola Bartunkova 0-15 0-30 0-40 15-40 2-3 → 2-4 Nikola Bartunkova 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 Katarzyna Kawa 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-2 → 1-2 Nikola Bartunkova 0-15 0-1 → 0-2 Katarzyna Kawa 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Katarzyna Kawa 5-4 → 6-4 Katarzyna Kawa 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 4-4 → 5-4 Nikola Bartunkova 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 Katarzyna Kawa 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 Nikola Bartunkova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 Katarzyna Kawa 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-3 → 2-3 Nikola Bartunkova 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-2 → 1-3 Katarzyna Kawa 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-2 → 1-2 Nikola Bartunkova 0-15 0-30 15-30 15-40 0-1 → 0-2 Katarzyna Kawa 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

Rebeka Masarova vs (23) Rebecca Sramkova



WTA Madrid 1000 Rebeka Masarova Rebeka Masarova 0 6 7 0 Rebecca Sramkova [23] • Rebecca Sramkova [23] 0 3 5 0 Vincitore: Masarova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Rebecca Sramkova 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 Rebecca Sramkova 0-15 15-15 15-30 15-40 6-5 → 7-5 Rebeka Masarova 15-0 40-15 5-5 → 6-5 Rebecca Sramkova 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 Rebeka Masarova 15-0 30-0 40-0 40-15 4-4 → 5-4 Rebecca Sramkova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-3 → 4-4 Rebeka Masarova 0-15 15-15 15-30 15-40 4-2 → 4-3 Rebecca Sramkova 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-1 → 4-2 Rebeka Masarova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-1 → 4-1 Rebecca Sramkova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-1 → 3-1 Rebeka Masarova 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 Rebecca Sramkova 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 Rebeka Masarova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Rebecca Sramkova 0-15 15-15 15-30 15-40 5-3 → 6-3 Rebeka Masarova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 4-3 → 5-3 Rebecca Sramkova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-2 → 4-3 Rebeka Masarova 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 4-1 → 4-2 Rebecca Sramkova 0-15 0-30 0-40 3-1 → 4-1 Rebeka Masarova 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 3-1 Rebecca Sramkova 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 2-0 → 2-1 Rebeka Masarova 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 Rebecca Sramkova 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-0 → 1-0

(5) Katie Volynets vs Oceane Dodin



WTA Madrid 1000 Katie Volynets [5] Katie Volynets [5] 6 4 6 Oceane Dodin Oceane Dodin 0 6 1 Vincitore: Volynets Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-1 Katie Volynets 15-0 15-15 30-15 40-15 5-1 → 6-1 Oceane Dodin 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 4-1 → 5-1 Katie Volynets 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-1 → 4-1 Oceane Dodin 15-0 30-0 40-0 40-15 3-0 → 3-1 Katie Volynets 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-0 → 3-0 Oceane Dodin 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-0 → 2-0 Katie Volynets 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Oceane Dodin 15-0 15-15 30-15 40-15 4-5 → 4-6 Katie Volynets 15-0 30-0 30-15 40-15 3-5 → 4-5 Oceane Dodin 0-15 15-15 15-30 15-40 2-5 → 3-5 Katie Volynets 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 2-4 → 2-5 Oceane Dodin 0-15 0-30 0-40 15-40 1-4 → 2-4 Katie Volynets 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 1-3 → 1-4 Oceane Dodin 15-0 15-15 15-30 15-40 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-2 → 1-3 Katie Volynets 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-2 → 1-2 Oceane Dodin 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-1 → 0-2 Katie Volynets 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-0 Oceane Dodin 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 5-0 → 6-0 Katie Volynets 15-0 30-0 40-0 40-15 4-0 → 5-0 Oceane Dodin 0-15 0-30 0-40 3-0 → 4-0 Katie Volynets 0-15 15-15 30-15 40-15 2-0 → 3-0 Oceane Dodin 0-15 0-30 0-40 1-0 → 2-0 Katie Volynets 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0

(1) Yuliia Starodubtseva vs Lucrezia Stefanini



WTA Madrid 1000 Yuliia Starodubtseva [1] Yuliia Starodubtseva [1] 0 6 6 0 Lucrezia Stefanini • Lucrezia Stefanini 0 0 1 0 Vincitore: Starodubtseva Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Lucrezia Stefanini 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 Lucrezia Stefanini 0-15 0-30 0-40 5-1 → 6-1 Yuliia Starodubtseva 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 4-1 → 5-1 Lucrezia Stefanini 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 3-1 → 4-1 Yuliia Starodubtseva 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 2-1 → 3-1 Lucrezia Stefanini 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-1 → 2-1 Yuliia Starodubtseva 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-0 → 1-1 Lucrezia Stefanini 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-0 Yuliia Starodubtseva 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-0 → 6-0 Lucrezia Stefanini 0-15 0-30 0-40 4-0 → 5-0 Yuliia Starodubtseva 15-0 30-0 40-0 3-0 → 4-0 Lucrezia Stefanini 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 2-0 → 3-0 Yuliia Starodubtseva 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-0 → 2-0 Lucrezia Stefanini 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0

(11) Hanne Vandewinkel vs Linda Fruhvirtova



WTA Madrid 1000 Hanne Vandewinkel [11] • Hanne Vandewinkel [11] 0 6 7 0 Linda Fruhvirtova Linda Fruhvirtova 0 2 5 0 Vincitore: Vandewinkel Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Hanne Vandewinkel 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 Hanne Vandewinkel 15-0 30-0 6-5 → 7-5 Linda Fruhvirtova 0-15 0-30 15-30 15-40 5-5 → 6-5 Hanne Vandewinkel 0-15 0-30 0-40 15-40 5-4 → 5-5 Linda Fruhvirtova 15-0 15-15 15-30 15-40 4-4 → 5-4 Hanne Vandewinkel 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 4-3 → 4-4 Linda Fruhvirtova 0-15 15-15 30-15 40-15 4-2 → 4-3 Hanne Vandewinkel 0-15 0-30 15-30 15-40 4-1 → 4-2 Linda Fruhvirtova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-0 → 4-1 Hanne Vandewinkel 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-0 → 4-0 Linda Fruhvirtova 0-15 0-30 0-40 2-0 → 3-0 Hanne Vandewinkel 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-0 → 2-0 Linda Fruhvirtova 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 Hanne Vandewinkel 0-15 15-15 30-15 40-15 5-2 → 6-2 Linda Fruhvirtova 0-15 15-15 30-15 40-15 5-1 → 5-2 Hanne Vandewinkel 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 4-1 → 5-1 Linda Fruhvirtova 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 3-1 → 4-1 Hanne Vandewinkel 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-1 → 3-1 Linda Fruhvirtova 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-1 → 2-1 Hanne Vandewinkel 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Linda Fruhvirtova 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

Martina Trevisan vs (22) Sinja Kraus



WTA Madrid 1000 Martina Trevisan Martina Trevisan 0 3 2 0 Sinja Kraus [22] • Sinja Kraus [22] 0 6 6 0 Vincitore: Kraus Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Sinja Kraus 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 Sinja Kraus 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-5 → 2-6 Martina Trevisan 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 2-4 → 2-5 Sinja Kraus 0-15 0-30 0-40 1-4 → 2-4 Martina Trevisan 0-15 0-30 15-30 15-40 1-3 → 1-4 Sinja Kraus 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-2 → 1-3 Martina Trevisan 15-0 15-15 15-30 15-40 1-1 → 1-2 Sinja Kraus 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 Martina Trevisan 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Sinja Kraus 15-0 15-15 30-15 40-15 3-5 → 3-6 Martina Trevisan 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-5 → 3-5 Sinja Kraus 0-15 15-15 30-15 40-15 2-4 → 2-5 Martina Trevisan 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 2-3 → 2-4 Sinja Kraus 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-2 → 2-3 Martina Trevisan 0-15 0-30 0-40 2-1 → 2-2 Sinja Kraus 0-15 0-30 0-40 1-1 → 2-1 Martina Trevisan 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 Sinja Kraus 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1

Court 7 – ore 10:00

Andrea Pellegrino vs Martin Damm



ATP Madrid Andrea Pellegrino Andrea Pellegrino 0 6 Martin Damm [24] Martin Damm [24] 6 7 Vincitore: Damm Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* ace 3-1* df 3*-2 ace 4*-2 4-3* 4-4* ace 4*-5 4*-6 5-6* 6-6 → 6-7 A. Pellegrino 15-0 30-0 40-0 40-15 5-6 → 6-6 M. Damm 15-0 ace 30-0 ace 30-15 40-15 5-5 → 5-6 M. Damm 15-0 30-0 4-4 A. Pellegrino 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-4 → 4-4 M. Damm 40-0 40-15 3-3 → 3-4 A. Pellegrino 15-0 2-3 → 3-3 M. Damm 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 2-2 → 2-3 A. Pellegrino 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 1-2 → 2-2 M. Damm 15-0 30-0 ace 40-0 ace 1-1 → 1-2 A. Pellegrino 0-15 15-15 40-15 ace ace 0-1 → 1-1 M. Damm 15-0 15-15 df 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 ace ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 0-6 A. Pellegrino 0-15 15-15 15-30 15-40 df 0-5 → 0-6 M. Damm 0-15 0-30 0-40 df 15-40 ace 30-40 40-40 A-40 ace 0-4 → 0-5 A. Pellegrino 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-3 → 0-4 M. Damm 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 0-2 → 0-3 A. Pellegrino 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-1 → 0-2 M. Damm 15-0 30-0 30-15 40-15 ace ace 0-0 → 0-1

Otto Virtanen vs Titouan Droguet



ATP Madrid Otto Virtanen Otto Virtanen 6 3 3 Titouan Droguet [17] Titouan Droguet [17] 2 6 6 Vincitore: Droguet Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 O. Virtanen 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 3-5 → 3-6 T. Droguet 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-4 → 3-5 O. Virtanen 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 3-3 → 3-4 T. Droguet 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 df A-40 3-2 → 3-3 O. Virtanen 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-2 → 3-2 T. Droguet 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 O. Virtanen 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 T. Droguet 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 O. Virtanen 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 T. Droguet 15-0 30-0 40-0 40-15 3-5 → 3-6 O. Virtanen 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 2-5 → 3-5 T. Droguet 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 2-4 → 2-5 O. Virtanen 15-0 30-0 30-15 df 40-15 1-4 → 2-4 T. Droguet 15-0 ace 30-0 40-0 1-3 → 1-4 O. Virtanen 0-15 0-30 0-40 1-2 → 1-3 T. Droguet 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 O. Virtanen 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 T. Droguet 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 40-30 df 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 O. Virtanen 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 5-2 → 6-2 T. Droguet 0-15 30-15 ace 40-15 5-1 → 5-2 O. Virtanen 15-0 30-15 40-15 ace 4-1 → 5-1 T. Droguet 15-0 15-15 30-15 30-30 df 30-40 3-1 → 4-1 O. Virtanen 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 3-1 T. Droguet 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-1 → 2-1 O. Virtanen 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 T. Droguet 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

Quentin Halys vs Jaime Faria



ATP Madrid Quentin Halys [6] Quentin Halys [6] 7 3 4 Jaime Faria Jaime Faria 6 6 6 Vincitore: Faria Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 J. Faria 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 Q. Halys 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 3-5 → 4-5 J. Faria 15-0 15-15 15-30 df 15-40 30-40 2-5 → 3-5 Q. Halys 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 1-5 → 2-5 J. Faria 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 1-4 → 1-5 Q. Halys 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-3 → 1-4 J. Faria 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A A-40 40-40 A-40 1-2 → 1-3 Q. Halys 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-2 → 1-2 J. Faria 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 40-40 A-40 0-1 → 0-2 Q. Halys 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 J. Faria 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 ace 3-5 → 3-6 Q. Halys 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 df A-40 ace 40-40 A-40 40-40 A-40 2-5 → 3-5 J. Faria 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 2-4 → 2-5 Q. Halys 15-0 30-0 ace 40-0 ace 40-15 1-4 → 2-4 J. Faria 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-3 → 1-4 Q. Halys 15-0 30-0 30-15 40-15 0-3 → 1-3 J. Faria 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-2 → 0-3 Q. Halys 15-0 15-15 15-30 df 15-40 30-40 0-1 → 0-2 J. Faria 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* ace 1*-2 ace 2*-2 3-2* 3-3* 3*-4 3*-5 4-5* 5-5* 5*-6 6*-6 6-7* 7-7* 8*-7 8*-8 9-8* 9-9* 10*-9 6-6 → 7-6 J. Faria 15-0 ace 40-0 ace 6-5 → 6-6 Q. Halys 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 ace A-40 ace 5-5 → 6-5 J. Faria 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 5-4 → 5-5 Q. Halys 15-0 30-0 40-15 ace 4-4 → 5-4 J. Faria 0-15 0-30 0-40 df 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-3 → 4-4 Q. Halys 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 3-3 → 4-3 J. Faria 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 3-2 → 3-3 Q. Halys 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 2-2 → 3-2 J. Faria 15-0 15-15 15-30 df 15-40 30-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 Q. Halys 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 J. Faria 0-15 df 15-15 ace 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Q. Halys 15-0 30-0 30-15 df 40-15 ace 40-30 ace 0-0 → 1-0

Henrique Rocha vs Jan Choinski



ATP Madrid Henrique Rocha Henrique Rocha 7 6 7 Jan Choinski [19] Jan Choinski [19] 6 7 5 Vincitore: Rocha Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-5 H. Rocha 0-15 15-15 30-15 40-15 6-5 → 7-5 J. Choinski 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 5-5 → 6-5 H. Rocha 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 4-5 → 5-5 J. Choinski 15-0 15-15 df 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 4-4 → 4-5 H. Rocha 0-15 0-30 0-40 4-3 → 4-4 J. Choinski 15-0 30-0 40-0 4-2 → 4-3 H. Rocha 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 J. Choinski 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 df A-40 3-1 → 3-2 H. Rocha 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 J. Choinski 15-0 30-0 40-0 ace 2-0 → 2-1 H. Rocha 0-15 0-30 df 15-30 15-40 30-40 40-40 ace A-40 1-0 → 2-0 J. Choinski 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* 3*-0 4*-0 4-1* 4-2* 4*-3 4*-4 5-4* 5-5* 5*-6 6-6 → 6-7 J. Choinski 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 6-5 → 6-6 H. Rocha 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 df 30-40 40-40 ace A-40 5-5 → 6-5 J. Choinski 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 5-4 → 5-5 H. Rocha 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 5-3 → 5-4 J. Choinski 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 5-2 → 5-3 H. Rocha 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 J. Choinski 30-0 30-15 40-15 ace 4-1 → 4-2 H. Rocha 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 J. Choinski 15-0 30-0 40-0 ace 3-0 → 3-1 H. Rocha 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-0 → 3-0 J. Choinski 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-0 → 2-0 H. Rocha 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* 3-1* 3*-2 3*-3 df 4-3* 5-3* 5*-4 5*-5 6-5* 6-6 → 7-6 H. Rocha 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 5-6 → 6-6 J. Choinski 15-0 30-0 30-15 30-30 df 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 5-5 → 5-6 H. Rocha 15-0 15-15 15-30 15-40 df 5-4 → 5-5 J. Choinski 0-15 0-30 0-40 4-4 → 5-4 H. Rocha 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 3-4 → 4-4 J. Choinski 15-0 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-3 → 3-4 H. Rocha 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 df 40-40 A-40 2-3 → 3-3 J. Choinski 15-0 30-0 40-0 ace 2-2 → 2-3 H. Rocha 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 J. Choinski 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 H. Rocha 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 0-1 → 1-1 J. Choinski 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

Nicolai Budkov Kjaer vs Francesco Maestrelli



ATP Madrid Nicolai Budkov Kjaer Nicolai Budkov Kjaer 6 6 Francesco Maestrelli [16] Francesco Maestrelli [16] 4 4 Vincitore: Budkov Kjaer Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 N. Budkov Kjaer 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 F. Maestrelli 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 5-3 → 5-4 N. Budkov Kjaer 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-3 → 5-3 F. Maestrelli 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 4-2 → 4-3 N. Budkov Kjaer 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 ace 3-2 → 4-2 F. Maestrelli 0-15 15-15 30-15 40-15 3-1 → 3-2 N. Budkov Kjaer 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A df 40-40 ace 2-1 → 3-1 F. Maestrelli 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 40-40 df A-40 ace 40-40 40-A 40-40 40-A df 40-40 A-40 40-40 40-A 1-1 → 2-1 N. Budkov Kjaer 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-1 → 1-1 F. Maestrelli 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 N. Budkov Kjaer 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 F. Maestrelli 15-0 30-0 40-0 5-3 → 5-4 N. Budkov Kjaer 15-0 15-15 df 30-15 40-15 ace 4-3 → 5-3 F. Maestrelli 0-15 df 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 ace 40-A 3-3 → 4-3 N. Budkov Kjaer 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 2-3 → 3-3 F. Maestrelli 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-3 → 2-3 N. Budkov Kjaer 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 0-3 → 1-3 F. Maestrelli 0-15 15-15 30-15 40-15 0-2 → 0-3 N. Budkov Kjaer 0-15 0-30 15-30 15-40 0-1 → 0-2 F. Maestrelli 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1

Zsombor Piros vs Tomas Barrios Vera



ATP Madrid Zsombor Piros Zsombor Piros 6 7 Tomas Barrios Vera [21] Tomas Barrios Vera [21] 3 5 Vincitore: Piros Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 Z. Piros 15-0 30-0 40-0 40-15 6-5 → 7-5 T. Barrios Vera 0-30 0-40 5-5 → 6-5 Z. Piros 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 4-5 → 5-5 T. Barrios Vera 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 4-4 → 4-5 Z. Piros 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A df 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 ace A-40 3-4 → 4-4 T. Barrios Vera 15-0 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-4 → 3-4 Z. Piros 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-4 → 2-4 T. Barrios Vera 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-3 → 1-4 Z. Piros 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 40-40 40-A 1-2 → 1-3 T. Barrios Vera 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Z. Piros 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 T. Barrios Vera 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Z. Piros 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-3 → 6-3 T. Barrios Vera 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 4-3 → 5-3 Z. Piros 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-3 → 4-3 T. Barrios Vera 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 Z. Piros 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 2-2 → 3-2 T. Barrios Vera 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-1 → 2-2 Z. Piros 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 T. Barrios Vera 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Z. Piros 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

Court 8 – ore 10:00

(7) Simona Waltert vs Despina Papamichail Inizio 09:00



WTA Madrid 1000 Simona Waltert [7] Simona Waltert [7] 0 7 6 0 Despina Papamichail Despina Papamichail 0 5 3 0 Vincitore: Waltert Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Tiebreak 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Simona Waltert 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-3 → 6-3 Despina Papamichail 15-0 30-0 30-15 40-15 5-2 → 5-3 Simona Waltert 15-0 30-0 40-0 40-15 4-2 → 5-2 Despina Papamichail 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-1 → 4-2 Simona Waltert 0-15 15-15 30-15 40-15 3-1 → 4-1 Despina Papamichail 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-0 → 3-1 Simona Waltert 15-0 30-0 40-0 2-0 → 3-0 Despina Papamichail 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-0 → 2-0 Simona Waltert 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 Despina Papamichail 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 6-5 → 7-5 Simona Waltert 15-0 30-0 30-15 5-5 → 6-5 Despina Papamichail 15-0 15-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 Despina Papamichail 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 3-4 Simona Waltert 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 3-3 → 3-4 Despina Papamichail 0-15 0-30 0-40 15-40 2-3 → 3-3 Simona Waltert 0-15 15-15 15-30 15-40 2-2 → 2-3 Despina Papamichail 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-1 → 2-2 Simona Waltert 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 2-0 → 2-1 Despina Papamichail 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-0 → 2-0 Simona Waltert 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

Elvina Kalieva vs (21) Suzan Lamens



WTA Madrid 1000 Elvina Kalieva Elvina Kalieva 0 6 6 0 Suzan Lamens [21] • Suzan Lamens [21] 0 4 3 0 Vincitore: Kalieva Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Suzan Lamens 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Suzan Lamens 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 5-3 → 6-3 Elvina Kalieva 15-0 30-0 30-15 40-15 4-3 → 5-3 Suzan Lamens 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 4-2 → 4-3 Elvina Kalieva 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 4-1 → 4-2 Suzan Lamens 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 4-0 → 4-1 Elvina Kalieva 15-0 30-0 30-15 40-15 3-0 → 4-0 Suzan Lamens 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 2-0 → 3-0 Elvina Kalieva 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 2-0 Suzan Lamens 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Elvina Kalieva 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 5-4 → 6-4 Suzan Lamens 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-3 → 5-4 Elvina Kalieva 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-3 → 5-3 Suzan Lamens 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 3-3 → 4-3 Elvina Kalieva 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 2-3 → 3-3 Suzan Lamens 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 2-3 Elvina Kalieva 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 2-1 → 2-2 Suzan Lamens 15-0 30-0 40-0 2-0 → 2-1 Elvina Kalieva 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 2-0 Suzan Lamens 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 0-0 → 1-0

Tyra Caterina Grant vs (15) Veronika Erjavec



WTA Madrid 1000 Tyra Caterina Grant Tyra Caterina Grant 0 7 7 0 Veronika Erjavec [15] Veronika Erjavec [15] 0 6 5 0 Vincitore: Grant Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Tiebreak 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 Tyra Caterina Grant 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 6-5 → 7-5 Veronika Erjavec 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 5-5 → 6-5 Tyra Caterina Grant 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-5 → 5-5 Veronika Erjavec 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 Tyra Caterina Grant 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-4 → 4-4 Veronika Erjavec 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 Tyra Caterina Grant 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 Veronika Erjavec 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-2 → 2-3 Tyra Caterina Grant 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 Veronika Erjavec 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-2 → 1-2 Tyra Caterina Grant 0-15 15-15 15-30 15-40 0-1 → 0-2 Veronika Erjavec 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 1-1* 2-1* 3*-1 4*-1 4-2* 5-2* 5*-3 6*-3 6-6 → 7-6 Veronika Erjavec 15-0 30-0 40-0 6-5 → 6-6 Tyra Caterina Grant 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 5-5 → 6-5 Veronika Erjavec 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 4-5 → 5-5 Tyra Caterina Grant 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-5 → 4-5 Veronika Erjavec 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-4 → 3-5 Tyra Caterina Grant 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-4 → 3-4 Veronika Erjavec 15-0 15-15 15-30 15-40 1-4 → 2-4 Tyra Caterina Grant 15-0 15-15 30-15 40-15 1-3 → 1-4 Veronika Erjavec 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 Tyra Caterina Grant 15-0 30-0 40-15 0-2 → 1-2 Veronika Erjavec 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 Tyra Caterina Grant 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 0-1

Lola Radivojevic vs (19) Darja Vidmanova



WTA Madrid 1000 Lola Radivojevic Lola Radivojevic 0 3 3 0 Darja Vidmanova [19] Darja Vidmanova [19] 0 6 6 0 Vincitore: Vidmanova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Tiebreak 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Lola Radivojevic 0-15 0-30 0-40 15-40 3-5 → 3-6 Darja Vidmanova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-4 → 3-5 Lola Radivojevic 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-4 → 3-4 Darja Vidmanova 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-3 → 2-4 Lola Radivojevic 0-15 15-15 30-15 40-15 1-3 → 2-3 Darja Vidmanova 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-2 → 1-3 Lola Radivojevic 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 1-1 → 1-2 Darja Vidmanova 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Lola Radivojevic 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Darja Vidmanova 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 Lola Radivojevic 15-0 30-0 40-0 2-5 → 3-5 Darja Vidmanova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-4 → 2-5 Lola Radivojevic 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-4 → 2-4 Darja Vidmanova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-3 → 1-4 Lola Radivojevic 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-2 → 1-3 Darja Vidmanova 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 Lola Radivojevic 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Darja Vidmanova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 0-1

Nauhany Vitoria Leme Da Silva vs (13) Daria Snigur



WTA Madrid 1000 Nauhany Vitoria Leme Da Silva • Nauhany Vitoria Leme Da Silva 0 5 1 0 Daria Snigur [13] Daria Snigur [13] 0 7 6 0 Vincitore: Snigur Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Nauhany Vitoria Leme Da Silva 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 Nauhany Vitoria Leme Da Silva 15-0 15-15 15-30 15-40 1-5 → 1-6 Daria Snigur 15-0 30-0 40-0 1-4 → 1-5 Nauhany Vitoria Leme Da Silva 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-4 → 1-4 Daria Snigur 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-3 → 0-4 Nauhany Vitoria Leme Da Silva 0-15 15-30 30-30 40-40 40-A 0-2 → 0-3 Daria Snigur 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 0-2 Nauhany Vitoria Leme Da Silva 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 Daria Snigur 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-6 → 5-7 Nauhany Vitoria Leme Da Silva 15-0 15-15 15-30 15-40 5-5 → 5-6 Daria Snigur 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-4 → 5-5 Nauhany Vitoria Leme Da Silva 15-0 40-0 4-4 → 5-4 Daria Snigur 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 Nauhany Vitoria Leme Da Silva 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-3 → 4-3 Daria Snigur 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 2-3 → 3-3 Nauhany Vitoria Leme Da Silva 15-0 30-0 40-0 40-15 1-3 → 2-3 Daria Snigur 15-0 40-0 40-15 40-30 1-2 → 1-3 Nauhany Vitoria Leme Da Silva 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-1 → 1-2 Daria Snigur 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Nauhany Vitoria Leme Da Silva 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

(9) Alycia Parks vs Elina Avanesyan

