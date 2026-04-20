Combined Madrid - Day 1 ATP, Copertina, WTA

Masters e WTA 1000 Madrid: I risultati completi con il dettaglio del Primo Turno di Qualificazione. Non decolla il contingente azzurro nelle qualificazioni del Mutua Madrid Open – sorride solo Grant a un passo dal main draw. Out gli altri sette azzurri

20/04/2026 21:26 88 commenti
Tyra Caterina Grant ITA, 12.03.2008 - Foto Antonio Burruni
Tyra Caterina Grant ITA, 12.03.2008 - Foto Antonio Burruni

Giornata amara per i colori azzurri nelle qualificazioni del Mutua Madrid Open 2026, quarto Masters 1000 della stagione in programma sulla terra battuta della Caja Magica. Nel tabellone maschile, infatti, non ci sarà nessun italiano al turno decisivo, perché tutti e quattro gli azzurri in gara sono stati eliminati al debutto.
A guidare la pattuglia italiana c’era Francesco Maestrelli, numero 112 del ranking ATP e sedicesima testa di serie delle “quali”, ma anche per lui il cammino si è interrotto subito. Il toscano è stato sconfitto dal norvegese Nikolai Budkov Kjaer, numero 140 del mondo, con il punteggio di 6-4 6-4, senza riuscire a trovare lo spunto per rimettere in piedi una partita rimasta sempre nelle mani del suo avversario.
Out anche Andrea Pellegrino, battuto nettamente dallo statunitense Martin Damm per 6-0 7-6(5) in un’ora e 19 minuti, e Matteo Arnaldi, che ha ceduto al serbo Dusan Lajovic con lo score di 6-0 3-6 6-4 dopo oltre due ore di battaglia. Semaforo rosso anche per Stefano Travaglia, superato dal georgiano Nikoloz Basilashvili per 7-6(4) 6-4. Il bilancio, dunque, è severissimo: zero italiani ancora in corsa nel maschile.

Le notizie migliori per il tennis azzurro arrivano allora dal tabellone femminile, dove Tyra Caterina Grant continua a sognare il main draw. La giovane italiana, in gara grazie a una wild card, ha firmato una bella vittoria all’esordio contro la slovena Veronika Erjavec, quindicesima testa di serie delle qualificazioni, imponendosi per 7-6(3) 7-5. Adesso si giocherà l’ingresso nel tabellone principale contro l’ungherese Panna Udvardy, quarta testa di serie delle “quali”.
Si ferma invece subito il cammino delle altre azzurre. Lucrezia Stefanini ha raccolto appena un game contro l’ucraina Yuliia Starodubtseva, numero 1 del seeding delle qualificazioni, perdendo 6-0 6-1. Sconfitta anche per Nuria Brancaccio, piegata in tre set dalla russa Anna Blinkova dopo una lunga battaglia chiusa sul 6-7(3) 7-5 6-4. Niente da fare nemmeno per Martina Trevisan, battuta dall’austriaca Sinja Kraus per 6-3 6-2.

Il bilancio complessivo resta dunque complicato per l’Italia a Madrid: il tabellone maschile delle qualificazioni si chiude senza superstiti, mentre nel femminile tutte le speranze sono affidate a Tyra Caterina Grant, unica azzurra ancora in corsa per un posto nel main draw.
Combined Madrid
Madrid, Spagna  ·  20 Aprile 2026
14°C
Prevalentemente soleggiato  ·  Picco 28°C
CIELO Buono
PIOGGIA Assente
CAMPO Terra Rossa
TERRA ROSSA
Previsioni ora per ora — 20 Aprile
09:00
13°
10:00
☀️
15°
11:00
☀️
18°
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22°
13:00
24°
14:00
☁️
25°
15:00
☁️
26°
16:00
☁️
27°
17:00
☁️
28°
18:00
☁️
27°
  Programma del giorno — 20 Aprile
ATP Masters 1000 / WTA 1000 · Combined
1° Turno Qualificazioni · First Round Qualifying
Q1
⛅  Giornata favorevole
  Qualificazioni
  Terra Rossa

Manolo Santana Stadium – ore 10:00
Cristian Garin CHI vs Nicolas Jarry CHI

ATP Madrid
Cristian Garin [2]
7
6
Ugo Blanchet
5
4
Vincitore: Garin
Mostra dettagli

Aleksandar Vukic AUS vs Pablo Llamas Ruiz ESP

ATP Madrid
Aleksandar Vukic [5]
4
2
Pablo Llamas Ruiz
6
6
Vincitore: Llamas Ruiz
Mostra dettagli

Billy Harris GBR vs Daniel Merida ESP

ATP Madrid
Billy Harris
3
5
Daniel Merida [13]
6
7
Vincitore: Merida
Mostra dettagli

Adolfo Daniel Vallejo PAR vs Pedro Martinez ESP

ATP Madrid
Adolfo Daniel Vallejo [8]
6
6
Pedro Martinez
3
1
Vincitore: Vallejo
Mostra dettagli

Dusan Lajovic SRB vs Matteo Arnaldi ITA

ATP Madrid
Dusan Lajovic
6
3
6
Matteo Arnaldi [14]
0
6
4
Vincitore: Lajovic
Mostra dettagli

Patrick Kypson USA vs Moise Kouame FRA

ATP Madrid
Patrick Kypson [7]
6
6
Moise Kouame
2
2
Vincitore: Kypson
Mostra dettagli





Arantxa Sanchez Stadium – ore 10:00
Ruth Roura Llaverias ESP vs (24) Dominika Salkova CZE

WTA Madrid 1000
Ruth Roura Llaverias
0
5
1
0
Dominika Salkova [24]
0
7
6
0
Vincitore: Salkova
Mostra dettagli

(3) Donna Vekic CRO vs Leolia Jeanjean FRA

WTA Madrid 1000
Donna Vekic [3]
3
6
4
Leolia Jeanjean
6
3
6
Vincitore: Jeanjean
Mostra dettagli

Sara Sorribes Tormo ESP vs (14) Tamara Korpatsch GER

WTA Madrid 1000
Sara Sorribes Tormo
0
4
1
Tamara Korpatsch [14]
0
6
3
Vincitore: Korpatsch
Mostra dettagli

(8) Dalma Galfi HUN vs Leyre Romero Gormaz ESP

WTA Madrid 1000
Dalma Galfi [8]
0
6
6
0
Leyre Romero Gormaz
0
1
3
0
Vincitore: Galfi
Mostra dettagli

Marina Bassols Ribera ESP vs (16) Anhelina Kalinina UKR

WTA Madrid 1000
Marina Bassols Ribera
0
2
1
0
Anhelina Kalinina [16]
0
6
6
0
Vincitore: Kalinina
Mostra dettagli

Ksenia Efremova FRA vs (17) Lulu Sun NZL

WTA Madrid 1000
Ksenia Efremova
0
6
7
0
Lulu Sun [17]
0
4
5
0
Vincitore: Efremova
Mostra dettagli





Stadium 3 – ore 10:00
Zachary Svajda USA vs Rei Sakamoto JPN

ATP Madrid
Zachary Svajda [3]
6
1
Rei Sakamoto
7
6
Vincitore: Sakamoto
Mostra dettagli

Yibing Wu CHN vs Manas Dhamne IND

ATP Madrid
Yibing Wu [11]
6
7
Manas Dhamne
1
5
Vincitore: Wu
Mostra dettagli

Marco Trungelliti ARG vs Borna Gojo CRO

ATP Madrid
Marco Trungelliti [1]
6
6
Borna Gojo
4
3
Vincitore: Trungelliti
Mostra dettagli

Darwin Blanch USA vs Benjamin Bonzi FRA

ATP Madrid
Darwin Blanch
3
6
Benjamin Bonzi [15]
6
7
Vincitore: Bonzi
Mostra dettagli

Rinky Hijikata AUS vs Chris Rodesch LUX

ATP Madrid
Rinky Hijikata [12]
6
2
Chris Rodesch
7
6
Vincitore: Rodesch
Mostra dettagli

Dino Prizmic CRO vs Christopher O’Connell AUS

ATP Madrid
Dino Prizmic [4]
7
6
7
Christopher O'Connell
6
7
6
Vincitore: Prizmic
Mostra dettagli





Court 4 – ore 10:00
Alina Charaeva RUS vs (18) Aliaksandra Sasnovich BLR Inizio 09:00

WTA 1000 Madrid
Charaeva
6
6
Sasnovich
3
4
Vincitore: Charaeva
Mostra dettagli

(6) Anna Blinkova RUS vs Nuria Brancaccio ITA

WTA Madrid 1000
Anna Blinkova [6]
6
7
6
Nuria Brancaccio
7
5
4
Vincitore: Blinkova
Mostra dettagli

(4) Panna Udvardy HUN vs Julieta Pareja USA

WTA Madrid 1000
Panna Udvardy [4]
0
6
6
0
Julieta Pareja
0
4
1
0
Vincitore: Udvardy
Mostra dettagli

Viktoriya Tomova BUL vs (20) Anastasia Pavlyuchenkova RUS

WTA Madrid 1000
Viktoriya Tomova
0
3
2
0
Anastasia Pavlyuchenkova [20]
0
6
6
0
Vincitore: Pavlyuchenkova
Mostra dettagli

(12) Diane Parry FRA vs Sloane Stephens USA

WTA Madrid 1000
Diane Parry [12]
0
2
4
0
Sloane Stephens
0
6
6
0
Vincitore: Stephens
Mostra dettagli

(2) Anastasia Potapova AUT vs Teodora Kostovic SRB

WTA Madrid 1000
Anastasia Potapova [2]
0
6
7
0
Teodora Kostovic
0
4
5
0
Vincitore: Potapova
Mostra dettagli





Court 5 – ore 10:00
Arthur Gea FRA vs Vilius Gaubas LTU

ATP Madrid
Arthur Gea
2
4
Vilius Gaubas [22]
6
6
Vincitore: Gaubas
Mostra dettagli

Elmer Moller DEN vs Hugo Gaston FRA

ATP Madrid
Elmer Moller
6
6
Hugo Gaston [18]
3
3
Vincitore: Moller
Mostra dettagli

Lloyd Harris RSA vs Mackenzie McDonald USA

ATP Madrid
Lloyd Harris
6
6
Mackenzie McDonald [23]
4
2
Vincitore: Harris
Mostra dettagli

Luca Van Assche FRA vs Diego Dedura GER

ATP Madrid
Luca Van Assche [10]
3
2
Diego Dedura
6
6
Vincitore: Dedura
Mostra dettagli

Aleksandar Kovacevic USA vs Moez Echargui TUN

ATP Madrid
Aleksandar Kovacevic [9]
6
4
6
Moez Echargui
4
6
7
Vincitore: Echargui
Mostra dettagli

Stefano Travaglia ITA vs Nikoloz Basilashvili GEO

Masters 1000 Madrid
Travaglia
6
4
Basilashvili
7
6
Vincitore: Basilashvili
Mostra dettagli





Court 6 – ore 10:00
(10) Nikola Bartunkova CZE vs Katarzyna Kawa POL

WTA Madrid 1000
Nikola Bartunkova [10]
6
2
6
Katarzyna Kawa
4
6
3
Vincitore: Bartunkova
Mostra dettagli

Rebeka Masarova SUI vs (23) Rebecca Sramkova SVK

WTA Madrid 1000
Rebeka Masarova
0
6
7
0
Rebecca Sramkova [23]
0
3
5
0
Vincitore: Masarova
Mostra dettagli

(5) Katie Volynets USA vs Oceane Dodin FRA

WTA Madrid 1000
Katie Volynets [5]
6
4
6
Oceane Dodin
0
6
1
Vincitore: Volynets
Mostra dettagli

(1) Yuliia Starodubtseva UKR vs Lucrezia Stefanini ITA

WTA Madrid 1000
Yuliia Starodubtseva [1]
0
6
6
0
Lucrezia Stefanini
0
0
1
0
Vincitore: Starodubtseva
Mostra dettagli

(11) Hanne Vandewinkel BEL vs Linda Fruhvirtova CZE

WTA Madrid 1000
Hanne Vandewinkel [11]
0
6
7
0
Linda Fruhvirtova
0
2
5
0
Vincitore: Vandewinkel
Mostra dettagli

Martina Trevisan ITA vs (22) Sinja Kraus AUT

WTA Madrid 1000
Martina Trevisan
0
3
2
0
Sinja Kraus [22]
0
6
6
0
Vincitore: Kraus
Mostra dettagli





Court 7 – ore 10:00
Andrea Pellegrino ITA vs Martin Damm USA

ATP Madrid
Andrea Pellegrino
0
6
Martin Damm [24]
6
7
Vincitore: Damm
Mostra dettagli

Otto Virtanen FIN vs Titouan Droguet FRA

ATP Madrid
Otto Virtanen
6
3
3
Titouan Droguet [17]
2
6
6
Vincitore: Droguet
Mostra dettagli

Quentin Halys FRA vs Jaime Faria POR

ATP Madrid
Quentin Halys [6]
7
3
4
Jaime Faria
6
6
6
Vincitore: Faria
Mostra dettagli

Henrique Rocha POR vs Jan Choinski GBR

ATP Madrid
Henrique Rocha
7
6
7
Jan Choinski [19]
6
7
5
Vincitore: Rocha
Mostra dettagli

Nicolai Budkov Kjaer NOR vs Francesco Maestrelli ITA

ATP Madrid
Nicolai Budkov Kjaer
6
6
Francesco Maestrelli [16]
4
4
Vincitore: Budkov Kjaer
Mostra dettagli

Zsombor Piros HUN vs Tomas Barrios Vera CHI

ATP Madrid
Zsombor Piros
6
7
Tomas Barrios Vera [21]
3
5
Vincitore: Piros
Mostra dettagli





Court 8 – ore 10:00
(7) Simona Waltert SUI vs Despina Papamichail GRE Inizio 09:00

WTA Madrid 1000
Simona Waltert [7]
0
7
6
0
Despina Papamichail
0
5
3
0
Vincitore: Waltert
Mostra dettagli

Elvina Kalieva USA vs (21) Suzan Lamens NED

WTA Madrid 1000
Elvina Kalieva
0
6
6
0
Suzan Lamens [21]
0
4
3
0
Vincitore: Kalieva
Mostra dettagli

Tyra Caterina Grant ITA vs (15) Veronika Erjavec SLO

WTA Madrid 1000
Tyra Caterina Grant
0
7
7
0
Veronika Erjavec [15]
0
6
5
0
Vincitore: Grant
Mostra dettagli

Lola Radivojevic SRB vs (19) Darja Vidmanova CZE

WTA Madrid 1000
Lola Radivojevic
0
3
3
0
Darja Vidmanova [19]
0
6
6
0
Vincitore: Vidmanova
Mostra dettagli

Nauhany Vitoria Leme Da Silva BRA vs (13) Daria Snigur UKR

WTA Madrid 1000
Nauhany Vitoria Leme Da Silva
0
5
1
0
Daria Snigur [13]
0
7
6
0
Vincitore: Snigur
Mostra dettagli

(9) Alycia Parks USA vs Elina Avanesyan ARM

WTA Madrid 1000
Alycia Parks [9]
0
6
6
0
Elina Avanesyan
0
1
2
0
Vincitore: Parks
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😐😈😯🙂😕😎👿😀💡😳😛🙄😉😥😮😆😡🙁

Pepusch 21-04-2026 00:15

Scritto da MAURO
Legnata’s time…CHE MEGALEGNATA GALATTICA GLI ITALICI.

Redazione, non si era detto che il tempo delle legnate era terminato? Fosse per me, farei scadere il tempo anche ai commenti di questo signore, che frequenta questo spazio con il mero intento di provocare e avvelenare la discussione

 88
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Pepusch 20-04-2026 23:56

Scritto da GIALAPPA SBANDY REMIX
Sarà contento Cary Grant allora

Scritto da Pheanes

Scritto da MAURO
OT Devo far notare che al momento in cui scrivo, ossia 10.25 del 20 aprile, abbiamo 8 spagnoli nella classifica live nei 100 e 6 italici

Il solito ipocrita
Il quarto italiano è davanti al secondo spagnolo… fai te cosa è meglio. Non solo ma il secondo spagnolo è più vecchio dei 4 italiani.

I primi 4 vanno bene, se non benissimo, anche se Musetti sta facendo pochi punti in questo 2026, mentre anche Sinner fino a due settimane fa era al n.2 rispetto all’anno scorso n.1 da oltre un anno. Ed anche lui non ha iniziato bene questo 2026. Pure Cobolli e Darderi che sono saliti nel ranking, vanno ad alti e bassi, soprattutto bassi nei major, cioè ATP 1000 e 500.
ma il problema è dietro. Manca proprio un ricambio, c’è un vuoto da Darderi a Sonego, un silenzio assordante. Ricorda il vuoto che c’era 40 anni fa anche 50 dietro Panatta A e compagnia cantante.
Tutti quelli dietro hanno fatto passi da Gigante … ma all’indietro, solo Bellucci è più o meno stabile avendo salvato la top 100 rientrandoci in extremis e fortunatamente dopo una serie di sconfitte lunghina.
Bisogna aumentare la legna nelle retrovie, perchè oggi, li abbiamo 4 giocatori in alto che rendono piuttosto bene, ma questo è la misura del passato, bisogna tutelarci per il futuro.
Non sappiamo se i nostri fantastici 4 possano migliorare ancora o hanno toccato già l’apice della loro carriera e magari qualcuno vada in crisi e crolli nel ranking senza risultati.
Non lo sappiamo.
Ma una cosa la vediamo : le qualificazioni di Barcellona, Monaco e Madrid ci riportano proprio agli anni ’80 quando si faceva fatica a vincere nelle quali, ma allora non le giocavano proprio, restando in Italia a giocare i challenger o gli ATP come Bologna, Firenze, San Remo, Saint Vincent, Bolzano e Merano. Si : c’erano ATP sul circuito maggiore pure a San Remo, Saint Vincent e Merano !
Qui dietro Darderi non si vince un match, ragazzi, purtroppo. S.O.S. correre al riparo.

Cosa ci tocca leggere. Fosse solo logorrea, passerebbe pure. Purtroppo è uno di quei tanti, qui dentro, imbrutiti dagli stenti patiti negli anni interminabili delle vacche magre del tennis italiano. Talmente inariditi da essere diventati incapaci di godersi alcunché. Al punto da porre in maggior rilievo, rispetto a quelli di forza, i (presunti) punti di debolezza di un movimento che attualmente non è secondo a nessuno.
Ma forse mi sbaglio io a prenderlo sul serio, cascando nel tranello

 87
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+1: Detuqueridapresencia
Giampi 20-04-2026 23:20

Scritto da MAURO
OT Devo far notare che al momento in cui scrivo, ossia 10.25 del 20 aprile, abbiamo 8 spagnoli nella classifica live nei 100 e 6 italici

Maurito, a parte Alcaraz e Jodar per il resto due giocatori ultratrentenni a fine carriera poi i Braccina e i Munar e un paio di ragazzotti come Merida e Landaluce che potrebbero fare una carriera alla Arnaldi, alla Bellucci o al massimo alla Darderi o alla Sonego.. allora stanno quasi meglio i francesi che ne hanno 11 con la punta Fils e il futuribile Kouame..

 86
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+1: Detuqueridapresencia
Detuqueridapresencia 20-04-2026 23:07

Scritto da Purple Rain

Scritto da MAURO
OT Devo far notare che al momento in cui scrivo, ossia 10.25 del 20 aprile, abbiamo 8 spagnoli nella classifica live nei 100 e 6 italici

Parla adesso xchè fra Un po’arrivano Cadenasso e Carboni.

Quando arriveranno Cinà e Vasamì vi mangerete il fegato bello gonfio più del foi gras

 85
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Detuqueridapresencia 20-04-2026 23:05

Scritto da MAURO
OT Devo far notare che al momento in cui scrivo, ossia 10.25 del 20 aprile, abbiamo 8 spagnoli nella classifica live nei 100 e 6 italici

Complimenti, ma mi aspettavo facesse notare la vittoria di Sakamoto su Zvajda e il trionfo di Garin su Blanchet nonché la magra di Martinez sul famoso scarsone paraguaiano che tanto l’aveva fatta divertire battendo Cinà.

 84
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GIALAPPA SBANDY REMIX 20-04-2026 22:49

Sarà contento Cary Grant allora

Scritto da Pheanes

Scritto da MAURO
OT Devo far notare che al momento in cui scrivo, ossia 10.25 del 20 aprile, abbiamo 8 spagnoli nella classifica live nei 100 e 6 italici

Il solito ipocrita
Il quarto italiano è davanti al secondo spagnolo… fai te cosa è meglio. Non solo ma il secondo spagnolo è più vecchio dei 4 italiani.

I primi 4 vanno bene, se non benissimo, anche se Musetti sta facendo pochi punti in questo 2026, mentre anche Sinner fino a due settimane fa era al n.2 rispetto all’anno scorso n.1 da oltre un anno. Ed anche lui non ha iniziato bene questo 2026. Pure Cobolli e Darderi che sono saliti nel ranking, vanno ad alti e bassi, soprattutto bassi nei major, cioè ATP 1000 e 500.
ma il problema è dietro. Manca proprio un ricambio, c’è un vuoto da Darderi a Sonego, un silenzio assordante. Ricorda il vuoto che c’era 40 anni fa anche 50 dietro Panatta A e compagnia cantante.
Tutti quelli dietro hanno fatto passi da Gigante … ma all’indietro, solo Bellucci è più o meno stabile avendo salvato la top 100 rientrandoci in extremis e fortunatamente dopo una serie di sconfitte lunghina.
Bisogna aumentare la legna nelle retrovie, perchè oggi, li abbiamo 4 giocatori in alto che rendono piuttosto bene, ma questo è la misura del passato, bisogna tutelarci per il futuro.
Non sappiamo se i nostri fantastici 4 possano migliorare ancora o hanno toccato già l’apice della loro carriera e magari qualcuno vada in crisi e crolli nel ranking senza risultati.
Non lo sappiamo.
Ma una cosa la vediamo : le qualificazioni di Barcellona, Monaco e Madrid ci riportano proprio agli anni ’80 quando si faceva fatica a vincere nelle quali, ma allora non le giocavano proprio, restando in Italia a giocare i challenger o gli ATP come Bologna, Firenze, San Remo, Saint Vincent, Bolzano e Merano. Si : c’erano ATP sul circuito maggiore pure a San Remo, Saint Vincent e Merano !
Qui dietro Darderi non si vince un match, ragazzi, purtroppo. S.O.S. correre al riparo.

 83
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-1: Pepusch
Betafasan 20-04-2026 22:32

@ Silvy__89 (#4597083)

Pensavo la stessa cosa!

 82
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piper 20-04-2026 22:27

Scritto da Edoardo

Scritto da Brufen

Scritto da Edoardo
Io onestamente seguo con più attenzione la Tyra Grant che tuttavia è chiamata ad una piccola impresa

Impresa riuscita. Sono stato il primo a parlare di Tyra qua dentro, quando era appena passata alla USTA e sembrava non esserci possibilità di vederla competere per l’Italia. È vero, viene da una fase decisamente deludente. E non si può negare che il momento negativo pare essre coinciso col cambio di nazionalità sportiva, la sovrapposizione mediatica ecc. Ma ha delle qualità importanti, e io non scendo dal carro. Dunque rilancio quanto detto già un anno fa: numero 1 di Italia entro il 2028.

Condivido quanto hai scritto. E ricordiamo che è una classe 2008, ha compiuto 18 anni a marzo!!!

Non ne parlo ma la seguo dal Bonfiglio.

 81
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+1: Marco M.
Gaz (Guest) 20-04-2026 22:11

È una Lulu Sun che finisce troppo CONFIDENZIALMENTE nello zainetto.

 80
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magilla 20-04-2026 22:05

Scritto da OspiteSgradito
Dispiace per Arnaldi. Non vorrei facesse la fine di Nardi. Costretto a racimolare punti nei challenger per entrare nelle qualificazioni dei tornei del circuito maggiore.

in tanti stanno facendo quella fine…..ci sono pezzi di
top ten….

 79
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+1: Detuqueridapresencia
NonSoloSinner (Guest) 20-04-2026 22:04

Scritto da MAURO
Caporetto italica nelle quali maschili, dopo le 0 vittorie su 4 partecipanti nel primo turno di quali sia a Barcellona che a Monaco di settimana scorsa.

non esagerare daje… i più forti stanno in top-20, gli altri già sarebbero contenti di arrivare in top-100, poi abbiamo giovanissimi che lottano nelle retrovie, tipo Ciná o Vasamí… temo non arriveranno da nessuna parte, ma dopo 50 anni di buio totale, se si esclude il Fogna, direi che possiamo accontentarci in attesa che i piccoli Sinner crescano

 78
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NonSoloSinner (Guest) 20-04-2026 21:52

I valori quelli sono, obiettivamente abbiamo una generazione di grandi campioni, ma quelli che seguono non valgono altrettanto, spiace solo per Arnaldi, al quale auguro di tornare al più presto almeno in top-100

 77
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magilla 20-04-2026 21:51

ma in chi si sperava?…..secondo me è andata meglio del prevedibile anche perche la Grant ha battuto una top 100.Delusioni?….forse solo Maestrelli….

 76
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+1: Marco M.
Mefisto (Guest) 20-04-2026 21:38

@ Tiger Jack (#4597264)

Ahahahah Ahahahah

 75
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Tiger Jack (Guest) 20-04-2026 21:37

@ Kit Carson (#4597263)

E ci sono anche io

 74
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Kit Carson (Guest) 20-04-2026 21:37

@ Giuliano da Viareggio (#4597249)

Eccomi !!!!

 73
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Silvy__89 (Guest) 20-04-2026 21:35

Beh giornata trionfale per i nostri, wow!

 72
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MAURO (Guest) 20-04-2026 21:30

Legnata’s time…CHE MEGALEGNATA GALATTICA GLI ITALICI.

 71
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-1: Marco M., Pepusch
Walden (Guest) 20-04-2026 21:30

Ci consoliamo con Caterina, che, alla faccia dei soliti muridi, sta onorando la WC. Speriamo che ci riesca anche Federico. Sull’Armata Brancaleone che si è presentata alle Q, maschili e femminili, a parte, appunto, Caterina, Martina Trevisan e Stefanone che vanno apprezzati perché continuano a provarci, ho poco da dire. Lascino perdere questi tornei per i quali non sono più, o ancora, all’altezza e vadano a giocare i tanti challengers che ci sono in giro, si risparmieranno a loro figuracce (perdere con un 36enne a fine carriera) ed a noi un po’ di nervoso….

 70
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Giuliano da Viareggio (Guest) 20-04-2026 21:22

Scritto da Piccolo falco

Scritto da Tex Willer
Arnaldi è una macchina da guerra….mi ricorda Borg nel 1978….

Hai bevuto troppa acqua di fuoco?

QUI MANCA SOLO KIT CARSON

 69
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+1: Marco M.
Giuliano da Viareggio (Guest) 20-04-2026 21:19

Scritto da marcusmin

Scritto da no Sinner no Party

Scritto da JannikUberAlles
Dedura ha steso Van Assche in 2 set…
…talent-scout dove siete???

Un paio di Slam si potrebbero concedere anche a lui (*-^)

Ma come. non era: beati I francesi?
Beati I tedeschi, invece?

EHI RAGAZZI!

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MAURO (Guest) 20-04-2026 21:16

Caporetto italica nelle quali maschili, dopo le 0 vittorie su 4 partecipanti nel primo turno di quali sia a Barcellona che a Monaco di settimana scorsa.

67
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-1: Detuqueridapresencia
Giuliano da Viareggio (Guest) 20-04-2026 21:15

DISASTRO AZZURRO OGGI…..PURTROPPO……

 66
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Apota 20-04-2026 21:14

Ma Arnaldi non doveva operarsi??
non ricordo dove,forse caviglia.
Sta prendendo schiaffi in tutto il globo e un po da tutti.
Così non può andare avanti.
Tanto non è competitivo.
A questo punto meglio fermarsi,curarsi e rientrare quando sarà possibile.

 65
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Carota Senior 20-04-2026 21:06

Spiace molto per Matteo, è entrato in una spirale negativa.

 64
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+1: Marco M.
Betafasan 20-04-2026 20:58

@ car (#4597122)

No

 63
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Betafasan 20-04-2026 20:57

Disastro italiano….in generale hanno giocato male mentalmente!

 62
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Betafasan 20-04-2026 20:55

Ho visto Arnaldi e mi ha fatto arrabbiare: errori gravi tecnici e tattici

 61
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Inox 20-04-2026 20:45

Già quasi tutti fuori i nostri

 60
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+1: il capitano
OspiteSgradito (Guest) 20-04-2026 20:36

Dispiace per Arnaldi. Non vorrei facesse la fine di Nardi. Costretto a racimolare punti nei challenger per entrare nelle qualificazioni dei tornei del circuito maggiore.

 59
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Gaz (Guest) 20-04-2026 20:32

Ottima Leme da Silva,5-4 30-15 contro una top 100,poi ovviamente non ce la fai più a tenere.
Giornata contraddistinta dalla Grant,ma potrebbe essere detronizzata da un’eventuale vittoria della Ksenia,classe 2009,in verità sarebbe ora di appendere già la racchetta al chiodo,in quanto ormai ne parliamo già da anni, tra le migliori al mondo già a livello under 14,un riferimento, tant’è che ricordo qualcuno chiedere e chiedersi chi era la migliore under 14 tra lei e la Sara,ci provano quando si vive nella speranza, perché l’entusiasmo nazionalistico che distorce una visione libera e non condizionata ti porta a questo,a volte anche a qualcosa di peggio.
Comunque…..

 58
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Tex Willer (Guest) 20-04-2026 19:33

Grande arnaldi, ha lottato fino alla fine, un guerriero….

 57
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-1: Betafasan, Marco M., Detuqueridapresencia
Edoardo (Guest) 20-04-2026 19:28

Scritto da Brufen

Scritto da Edoardo
Io onestamente seguo con più attenzione la Tyra Grant che tuttavia è chiamata ad una piccola impresa

Impresa riuscita. Sono stato il primo a parlare di Tyra qua dentro, quando era appena passata alla USTA e sembrava non esserci possibilità di vederla competere per l’Italia. È vero, viene da una fase decisamente deludente. E non si può negare che il momento negativo pare essre coinciso col cambio di nazionalità sportiva, la sovrapposizione mediatica ecc. Ma ha delle qualità importanti, e io non scendo dal carro. Dunque rilancio quanto detto già un anno fa: numero 1 di Italia entro il 2028.

Condivido quanto hai scritto. E ricordiamo che è una classe 2008, ha compiuto 18 anni a marzo!!!

 56
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Piccolo falco (Guest) 20-04-2026 19:14

Scritto da Tex Willer
Arnaldi è una macchina da guerra….mi ricorda Borg nel 1978….

Hai bevuto troppa acqua di fuoco?

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marcusmin 20-04-2026 19:11

Scritto da no Sinner no Party

Scritto da JannikUberAlles
Dedura ha steso Van Assche in 2 set…
…talent-scout dove siete???

Un paio di Slam si potrebbero concedere anche a lui (*-^)

Ma come. non era: beati I francesi?
Beati I tedeschi, invece?

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+1: Marco M.
car (Guest) 20-04-2026 18:58

sul 40-15 del quarto game del terzo set (battuta Arnaldi) si sono fermati per un po’ con lajivic appoggiato al tabelloni di fondo, poi si sono parlati a distanza… ma non ho capito cosa sia successo… qualcuno l’ha capito?

 53
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Silvy__89 (Guest) 20-04-2026 18:15

Ma seriamente che problemi ha Arnaldi? Sembra che si è dimenticato completamente come si gioca a tennis, boh

 52
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+1: Betafasan
TECMOXNINJA (Guest) 20-04-2026 18:10

Scritto da MAURO
OT Devo far notare che al momento in cui scrivo, ossia 10.25 del 20 aprile, abbiamo 8 spagnoli nella classifica live nei 100 e 6 italici

sia nella race e che in quella ranking sono 7 pari.

non so che live stai guardando? quella del sito? non ha molto senso sinceramente con partite in corso.
comunque ti correggo in quella live sono 8 spagnoli e 7 italiani.

 51
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Tex Willer (Guest) 20-04-2026 18:08

Arnaldi è una macchina da guerra….mi ricorda Borg nel 1978….

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-1: walden, Marco M., Detuqueridapresencia
Leprotto (Guest) 20-04-2026 18:04

Brava Grant.Si vede che non sei una che Tyra a campare. Mi è scappata

 49
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+1: marcusmin, giovanna
Gae (Guest) 20-04-2026 18:03

@ Momo (#4597068)

Musetti è un fantasista,ma arnaldi è più solido e potente
GRANDE ARNALDI SEMPRE COSÌ…

 48
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-1: Marco M.
zedarioz 20-04-2026 18:00

Scritto da Milanner
mi dispiace molto, perché di solito spezzo sempre una lancia a favore dei nostri, ma se arnaldi ha intenzione di continuare così, sarebbe davvero opportuno ragionare sul futuro… 5 a 0 e 0 punti vinti in risposta da LAJOVIC.. boh

Il punteggio del primo set è sconcertante ma non vedendola non possiamo immaginare i motivi. Se gioca, è sicuramente in condizione fisica per poterlo fare.

 47
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Gae (Guest) 20-04-2026 17:59

@ Momo (#4597068)
Visto come sta giocando arnaldi?
Per me ormai è molto meglio di musetti.

 46
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-1: walden, Marco M.
Momo (Guest) 20-04-2026 17:58

Effettivamente arnaldi è molto migliorato,oggi mi ricorda il miglior musetti….

 45
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-1: walden, Marco M.
walden 20-04-2026 17:58

Scritto da Milanner
mi dispiace molto, perché di solito spezzo sempre una lancia a favore dei nostri, ma se arnaldi ha intenzione di continuare così, sarebbe davvero opportuno ragionare sul futuro… 5 a 0 e 0 punti vinti in risposta da LAJOVIC.. boh

io la lancia gliela spezzerei in testa per tutte la cavolate che sta facendo da 2 anni a questa parte…

 44
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Elvis (Guest) 20-04-2026 17:57

Arnaldi presto in top 10….

 43
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-1: Marco M.
Milanner (Guest) 20-04-2026 17:51

mi dispiace molto, perché di solito spezzo sempre una lancia a favore dei nostri, ma se arnaldi ha intenzione di continuare così, sarebbe davvero opportuno ragionare sul futuro… 5 a 0 e 0 punti vinti in risposta da LAJOVIC.. boh

 42
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NonSoloSinner (Guest) 20-04-2026 17:47

Arnaldi è ormai irriconoscibile da mesi, confido che saprà riprendersi

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walden 20-04-2026 17:46

Scritto da Tifoso degli italiani

Scritto da Arnaldo

Scritto da Ozzastru
Pellegrino già fuori?

Si accontenta di rimanere nel limbo. Garra ed ambizioni sono sempre state scarse

Purtroppo ha avuto un infortunio qualche settimana fa che lo ha costretto al ritiro prima nelle quali dell’atp250 di Marrakech e poi nel primo turno quali di Montecarlo.
Questo per lui doveva essere il momento in cui poter fare il salto nei 100, speriamo che l’infortunio sia alle spalle e possa riprendere a vincere nelle prossime settimane.

Oggi ho visto una parte del secondo set e l’impressione è che non fosse il fisico il problema, ma la testa, Damm con la prima non gli ha dato scampo, ma con la secondo qualche chance l’avrebbe anche avuta, ma è inutile, non ha un tennis costante che gli permetta di mettere pressione all’avversario, se questo non di da una mano c’è poco da fare.

 40
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Non tennista (Guest) 20-04-2026 17:45

Intanto Stefanini torna a casa da Madrid (quasi) in bicicletta 🚲

 39
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erminio del Garda che vive a Grenoble (Guest) 20-04-2026 17:44

ho visto Caterina qui a Grenoble in un torneo WTA su cemento indoor e mi aveva impressionato per la potenza dei colpi, la precisione e il servizio, penso che fara una bella carriera

 38
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no Sinner no Party (Guest) 20-04-2026 17:40

Scritto da JannikUberAlles
Dedura ha steso Van Assche in 2 set…
…talent-scout dove siete???

Un paio di Slam si potrebbero concedere anche a lui (*-^)

 37
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+1: Marco M.
A Ziz & Dou Gaz (Guest) 20-04-2026 17:33

Brava Caterina, bella vittoria, ma ora c’è la Panna Ungherese che ha steso la Julieta di buonissime speranze. La vedo alquanto dura.

 36
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Purple Rain 20-04-2026 17:16

Scritto da MAURO
OT Devo far notare che al momento in cui scrivo, ossia 10.25 del 20 aprile, abbiamo 8 spagnoli nella classifica live nei 100 e 6 italici

Parla adesso xchè fra Un po’arrivano Cadenasso e Carboni.

 35
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-1: Detuqueridapresencia
MAURO (Guest) 20-04-2026 17:15

Gran bella prestazione dell’ ostico Pedro Martinez.

 34
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vittorio carlito (Guest) 20-04-2026 17:13

Scritto da MAURO
OT Devo far notare che al momento in cui scrivo, ossia 10.25 del 20 aprile, abbiamo 8 spagnoli nella classifica live nei 100 e 6 italici

Auguri………..Noi italici abbiamo il numero 1

 33
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+1: Detuqueridapresencia
Pheanes (Guest) 20-04-2026 17:10

Scritto da MAURO
OT Devo far notare che al momento in cui scrivo, ossia 10.25 del 20 aprile, abbiamo 8 spagnoli nella classifica live nei 100 e 6 italici

Il solito ipocrita
Il quarto italiano è davanti al secondo spagnolo… fai te cosa è meglio. Non solo ma il secondo spagnolo è più vecchio dei 4 italiani.

 32
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+1: Marco M., Detuqueridapresencia
Edoardo (Guest) 20-04-2026 17:05

Scritto da Non tennista
La Grant chissà che non sbocci ad alto livello proprio qui,
contro Udvardy sarà difficile ma non impossibile

Scusate una domanda? Si guadagnano punti WTA se si supera uno o due turni di qualificazione? Grazie anticipatamente

 31
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Tifoso degli italiani (Guest) 20-04-2026 16:43

Scritto da Arnaldo

Scritto da Ozzastru
Pellegrino già fuori?

Si accontenta di rimanere nel limbo. Garra ed ambizioni sono sempre state scarse

Purtroppo ha avuto un infortunio qualche settimana fa che lo ha costretto al ritiro prima nelle quali dell’atp250 di Marrakech e poi nel primo turno quali di Montecarlo.
Questo per lui doveva essere il momento in cui poter fare il salto nei 100, speriamo che l’infortunio sia alle spalle e possa riprendere a vincere nelle prossime settimane.

 30
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Non tennista (Guest) 20-04-2026 16:42

La Grant chissà che non sbocci ad alto livello proprio qui,

contro Udvardy sarà difficile ma non impossibile

 29
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kovamag (Guest) 20-04-2026 16:24

Per la redazione, è dal 2022 che seguo su questo sito i Match di Kovacevic, ed è da 4 anni che nel live score ogni punto di ogni sua partita viene segnato che fa ace quando ovviamente (e per mia sfortuna, dato che sono un suo sostenitore) non è vero. Per favore cercate di mettere a posto. Grazie

 28
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giallu 20-04-2026 16:21

Scritto da Flyer
brava tyra buon match, ottimo potenziale!
Grandissimi margini di miglioramento su servizio, un po incostante, vista l’età in tutti i fondamentali, buon atteggiamento e ottima testa… che immagino, li porti da casa…

Hai avuto modo di vederla? Se si solo una cosa ti chiederei: è stata in controllo o ha faticato? Grazie se ti va di replicare

 27
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JannikUberAlles 20-04-2026 16:17

Dedura ha steso Van Assche in 2 set…

…talent-scout dove siete???

 26
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+1: Scolaretto, Marco M.
Flyer (Guest) 20-04-2026 16:13

brava tyra buon match, ottimo potenziale!
Grandissimi margini di miglioramento su servizio, un po incostante, vista l’età in tutti i fondamentali, buon atteggiamento e ottima testa… che immagino, li porti da casa…

 25
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Brufen (Guest) 20-04-2026 16:06

Scritto da Edoardo
Io onestamente seguo con più attenzione la Tyra Grant che tuttavia è chiamata ad una piccola impresa

Impresa riuscita. Sono stato il primo a parlare di Tyra qua dentro, quando era appena passata alla USTA e sembrava non esserci possibilità di vederla competere per l’Italia. È vero, viene da una fase decisamente deludente. E non si può negare che il momento negativo pare essre coinciso col cambio di nazionalità sportiva, la sovrapposizione mediatica ecc. Ma ha delle qualità importanti, e io non scendo dal carro. Dunque rilancio quanto detto già un anno fa: numero 1 di Italia entro il 2028.

 24
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Ozzastru (Guest) 20-04-2026 15:59

Brava Caterina,si è meritata la wc!

 23
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+1: Marco M.
Brufen (Guest) 20-04-2026 15:59

Scritto da ospite1
Dhamne wc solo perché team Piatti . Il budget conta.

Team IMG. Cos’è che vi sfugge?

 22
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Non tennista (Guest) 20-04-2026 15:47

Grant passa il primo turno 👏👏👏

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Andreas Seppi 20-04-2026 15:20

Scritto da Non tennista
Tyra Grant

Unica speranza.

 20
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Andreas Seppi 20-04-2026 15:19

Scritto da Diego
Che fatica vedere la Brancaccio ! Ma non ha un coach? Ha un buon potenziale ma alterna pochi ottimi punti a tanti errori grossolani, es è sempre troppo difensiva, sta buttando via una partita che doveva vincere in 2 sets…

Un vero peccato, molto incostante

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Non tennista (Guest) 20-04-2026 14:48

Tyra Grant 🤞🤞🤞

 18
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Non tennista (Guest) 20-04-2026 14:38

Brancaccio fuori

 17
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Diego (Guest) 20-04-2026 14:22

Che fatica vedere la Brancaccio ! Ma non ha un coach? Ha un buon potenziale ma alterna pochi ottimi punti a tanti errori grossolani, es è sempre troppo difensiva, sta buttando via una partita che doveva vincere in 2 sets…

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Betafasan 20-04-2026 13:18

Pellegrino molto male

 15
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Edoardo (Guest) 20-04-2026 13:13

Molto bene Vasami!!!!!!

 14
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ospite1 (Guest) 20-04-2026 13:09

Dhamne wc solo perché team Piatti . Il budget conta.

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Arnaldo (Guest) 20-04-2026 12:31

Scritto da Ozzastru
Pellegrino già fuori?

Si accontenta di rimanere nel limbo. Garra ed ambizioni sono sempre state scarse

 12
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+1: Betafasan
-1: brunodalla
Gaz (Guest) 20-04-2026 12:01

Non mi sono sbagliato,come Podrez anche la Charaeva mi aveva fatto un’ottima impressione contro Cocciaretto, negli highlights di questi due match.
Bella vittoria in 2 contro Sasnovich,questi risultati,in parte,rivalutando certi risultati della Cocciaretto,che comunque è la meno terraiola delle italiane ,ricordiamolo sempre, visto che qualche grande ragioniere ancora pensa automaticamente italiana = terra rossa = mangia spaghetti

 11
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Ozzastru (Guest) 20-04-2026 11:32

Pellegrino già fuori?

 10
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givaldo barbosa (Guest) 20-04-2026 11:07

@ pablito (#4596574)

“Chi sa, parli” è buona.

 9
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Gaz (Guest) 20-04-2026 10:57

@ zedarioz (#4596556)

Non l’avevo mai vista giocare,non si può vedere tutto a livello ITF, riesci a vedere solo qualcosina,ma essendo anche scommettitore seguo tutti i giorni almeno i risultati,da Wta agli itf minori,e certamente ci sono dei movimenti che non ti possono sfuggire,come quelli delle giovani che incominciano ad ottenere buoni risultati in serie, sempre migliori,tra i quali certamente avevo già notato questa Podrez,tra le altre,che da 300 del mondo a fine ottobre ha vinto un ITF 75,e da lì ho visto che continuava con regolarità ad ottenere risultati,da qui a pensare che avrebbe ottenuto già un risultato del genere ce ne passa,ma ragazzine così lanciate sono in grado, non è la prima volta e non sarà l’ultima.
Mi ha sorpreso solo nella tempistica,non del tutto sul fatto che sia stata lei piuttosto che un’altra a fare parlare di se questa settimana.
Vedremo la sua evoluzione, che tipo di evoluzione,un WTA è troppo poco.

 8
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+1: zedarioz
pablito 20-04-2026 10:40

Scritto da pablito
Si può vedere il sorteggio alle 11:00 da qualche parte ?
Canale YT ?
Chi sa, parli…

Ecco…

https://www.youtube.com/live/4rITPL7OKXE?is=q6qruX0R8UeZzqXz

 7
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JannikUberAlles 20-04-2026 10:33

Scritto da pablito
Si può vedere il sorteggio alle 11:00 da qualche parte ?
Canale YT ?
Chi sa, parli…

https://www.youtube.com/live/4rITPL7OKXE?si=VH-G8gTi5NvXRx5W

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MAURO (Guest) 20-04-2026 10:24

OT Devo far notare che al momento in cui scrivo, ossia 10.25 del 20 aprile, abbiamo 8 spagnoli nella classifica live nei 100 e 6 italici

 5
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pablito 20-04-2026 10:20

Si può vedere il sorteggio alle 11:00 da qualche parte ?

Canale YT ?

Chi sa, parli… 😉

 4
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zedarioz (Guest) 20-04-2026 10:02

@ Gaz (#4596528)

L’ucraina che ha battuto Cocciaretto e fatto finale ieri, la conoscevi? Non è male per avere 19 anni. Non fa un sorriso manco se costretta però sa giocare.

 3
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Edoardo (Guest) 20-04-2026 09:31

Io onestamente seguo con più attenzione la Tyra Grant che tuttavia è chiamata ad una piccola impresa

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Gaz (Guest) 20-04-2026 08:53

Curiosità per questa Leme da Silva,16 anni, proveniente da 3 tornei su terra vinti consecutivamente in Sudamerica,due J300 e un J500 che l’hanno portata nella top ten juniores,la Snigur il suo slam lo ha vinto su erba a Wimbledon,e poi non è mai più emersa veramente.

Il torneo ITF superiore della settimana era un 75 a Portoroz ed è stato vinto dalla Sorribes, che nel suo tragitto ha sconfitto anche Bronzetti (ma di lei pare non se ne accorga più nessuno) e Grant.

Da continuare a monitorare Ksenia Efremova e tenere d’occhio questa crescita esponenziale della Vandewinkel.

 1
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