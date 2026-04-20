Italiani in Campo ATP, Challenger, Copertina, WTA

Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger): I risultati completi con il dettaglio del 20 Aprile 2026

20/04/2026 08:16 7 commenti
Francesco Maestrelli ITA, 21-12-2002
ESP Masters 1000 Madrid – terra
Q1 Lajovic SRB – Arnaldi ITA 5° inc. ore 10:00

Il match deve ancora iniziare

Q1 Travaglia ITA – Basilashvili GEO 6° inc. ore 10:00

Il match deve ancora iniziare

Q1 Pellegrino ITA – Damm USA Inizio 10:00

ATP Madrid
Andrea Pellegrino
0
6
Martin Damm [24]
6
7
Vincitore: Damm
Mostra dettagli

Q1 Budkov Kjaer NOR – Maestrelli ITA 5° inc. ore 10:00

Il match deve ancora iniziare





ESP WTA 1000 Madrid – terra
Q1 Blinkova RUS – Brancaccio ITA 2 incontro dalle 10:00

WTA Madrid 1000
Anna Blinkova [6]
0
6
6
Nuria Brancaccio
15
7
5
Mostra dettagli

Q1 Starodubtseva UKR – Stefanini ITA 4 incontro dalle 10:00

Il match deve ancora iniziare

Q1 Trevisan ITA – Kraus AUT 6 incontro dalle 10:00

Il match deve ancora iniziare

Q1 Grant ITA – Erjavec SLO 3 incontro dalle 10:00

WTA Madrid 1000
Tyra Caterina Grant
0
0
Veronika Erjavec [15]
0
0
Mostra dettagli





ITA CH 75 Roma Garden – terra
Q2 Krumich CZE – Vasami ITA Inizio 10:00

ATP Rome
Martin Krumich [6]
5
7
2
Jacopo Vasami
7
5
6
Vincitore: Vasami
Mostra dettagli

Q2 Damas ESP – Caniato ITA 2° inc. ore 10:00

ATP Rome
Miguel Damas [1]
15
3
Carlo Alberto Caniato [10]
30
3
Mostra dettagli

R32 Barrena ARG – Cadenasso ITA Non prima 16:30

Il match deve ancora iniziare

Q2 Martinez ESP – Guerrieri ITA Inizio 10:00

ATP Rome
Alex Martinez [5]
6
6
3
Andrea Guerrieri [7]
3
7
6
Vincitore: Guerrieri
Mostra dettagli

Q2 Forejtek CZE – Carboni ITA 2° inc. ore 10:00

ATP Rome
Jonas Forejtek [4]
40
4
1
Lorenzo Carboni
30
6
0
Mostra dettagli

Q2 Ribecai ITA – Romano ITA Inizio 10:00

ATP Rome
Michele Ribecai [2]
5
4
Filippo Romano [12]
7
6
Vincitore: Romano
Mostra dettagli





CIV CH 50 Abidjan – terra
R32 Giunta ITA – Fenty USA 2° inc. ore 19:00

Il match deve ancora iniziare

Q2 Kuhar USA – Fondriest ITA 2° inc. ore 19:00

Il match deve ancora iniziare





KAZ CH 50 Shymkent – terra
Q2 La Vela ITA – Ostapenkov BLR 2° inc. ore 07:00

ATP Shymkent
Giuseppe La Vela [2]
7
6
2
Daniil Ostapenkov [9]
6
7
6
Vincitore: Ostapenkov
Mostra dettagli

TAG:

7 commenti

gisva 20-04-2026 13:38

Pellegrino ormai si conosce. Fa 3-4 ottimi risultati all’anno, poi tanti tornei dove non ha la stessa condizione.

Essendo nelle posizioni più alte che abbia mai raggiunto, speriamo che becchi una settimana buona sui palcoscenici di alto livello… Anche un secondo turno in un 1000 non farebbe schifo…

 7
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Andreas Seppi 20-04-2026 12:42

Pellegrino nuovamente nel vortice nero, Caduta libera! Quanto meno ha guadagnato tra i due mille, ma finalmente dei mille su terra atp su terra, arrivato totalmente fuori forma (infortuni permettendo)

 6
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
dateccitrungelliti (Guest) 20-04-2026 11:05

Scritto da Il Ghiro
Scusate, quando verrà fatta l’entry list del Roland Garros?

quella del MD c’è già.
quella delle quali il lunedì dopo madrid.

 5
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
UAZ (Guest) 20-04-2026 10:51

Scritto da Leprotto
Mi fa tanto ridere la competizione qui sul sito di quanti trofei hanno vinto le varie nazioni.Fa tanto provincia.8, 6, 9, 4,5. Mi sembra il gioco della Mora. Noi 8, loro 7, quell altra 5 ma tutte dalla stessa persona. Ma la mia vale di più. Sinner è nato in una zona che si chiama Italia, ma se anche fosse nato in Spagna lo tiferei lo stesso, come faccio con Alcaraz. È ovvio che essendo italiano, prediligo il primo

Condivido in toto

 4
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
walden 20-04-2026 10:36

cosa è successo a Pellegrino? sembra completamente sfiduciato…

 3
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Il Ghiro (Guest) 20-04-2026 10:31

Scusate, quando verrà fatta l’entry list del Roland Garros?

 2
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Leprotto (Guest) 20-04-2026 09:15

 1
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!