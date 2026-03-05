WTA 125 Austin e Antalya 3: La situazione aggiornata Md e Qualificazioni. Elisabetta Cocciaretto dà forfait anche ad Austin

Situazione italiane

AUSTIN WTA 125 (Hard Court )

Italiane: Cocciaretto Elisabetta ❌ RITIRATA

Ritiri (5): Bejlek , Krejcikova , Cocciaretto , Stearns , Bondar

️ ANTALYA 3 WTA 125 (Clay Court )

Italiane (3):

Bronzetti Lucia ✅ Main Draw

Brancaccio Nuria ✅ Main Draw

Pigato Lisa ✅ Qualificazioni

Q Qualificata Austin WTA 125 (Hard ) • ️ Antalya 3 WTA 125 (Clay )