WTA 125 Austin e Antalya 3: La situazione aggiornata Md e Qualificazioni. Elisabetta Cocciaretto dà forfait anche ad Austin

05/03/2026
Elisabetta Cocciaretto nella foto - Foto Getty Images
Situazione italiane
AUSTIN WTA 125 (Hard Court )
Italiane: Cocciaretto Elisabetta ❌ RITIRATA
️ ANTALYA 3 WTA 125 (Clay Court )
Italiane (3):
Bronzetti Lucia ✅ Main Draw
Brancaccio Nuria ✅ Main Draw
Pigato Lisa ✅ Qualificazioni

WTA 125 SERIES

WEEK 10 • DAL 9 MARZO 2026

WTA 125 AUSTIN

HARD COURT USA • DAL 9 MARZO

JOINT, Maya AUS
TJEN, Janice INA
ARANGO, Emiliana COL
MARIA, Tatjana GER
SIERRA, Solana ARG
JONES, Francesca GBR
RUZIC, Antonia CRO
HADDAD MAIA, Beatriz BRA
MCNALLY, Caty USA
MARCINKO, Petra CRO
PUTINTSEVA, Yulia KAZ
RUSE, Elena-Gabriela ROU
GRACHEVA, Varvara FRA
TOMLJANOVIC, Ajla AUS
SELEKHMETEVA, Oksana RUS
WALTERT, Simona SUI
SRAMKOVA, Rebecca SVK
BLINKOVA, Anna RUS
BOULTER, Katie GBR
GOLUBIC, Viktorija SUI

❌ RITIRI (5):
Bejlek , Krejcikova , Cocciaretto , Stearns , Bondar

QUALIFICAZIONI

Galfi • Zarazua • Rakhimova • Juvan • Birrell

️ WTA 125 ANTALYA 3

CLAY COURT TURCHIA • DAL 9 MARZO

OLIYNYKOVA, Olga AUS
GRABHER, Julia AUT
UCHIJIMA, Moyuka JPN
UDVARDY, Panna HUN
SHERIF, Mayar EGY
ERJAVEC, Nika SLO
RAKOTOMANGA RAJAONAH, Tessah FRA
QUEVEDO, Jaimee ESP
RUS, Arantxa NED
CHWALINSKA, Maja POL
KAWA, Katarzyna POL
KUDERMETOVA, Polina RUS
BRONZETTI, Lucia ITA
ROMERO GORMAZ, Paula ESP
ZIDANSEK, Tamara SLO
SALKOVA, Dominika CZE
SHYMANOVICH, Iryna BLR
CARLE, Maria Lourdes ARG
AVANESYAN, Elina RUS
PAPAMICHAIL, Despina GRE
CHARAEVA, Maria RUS
BRANCACCIO, Nuria ITA
GORGODZE, Ekaterine GEO

QUALIFICAZIONI

Timofeeva • Maristany Zuleta de Reales • Kostovic • Monnet • Riera • Gasanova • Kalinina • Pridankina • Pigato • Rame • Pigossi • Paquet • Hontama • C. Werner

Italiane evidenziate

