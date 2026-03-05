WTA 125 Austin e Antalya 3: La situazione aggiornata Md e Qualificazioni. Elisabetta Cocciaretto dà forfait anche ad Austin
Situazione italiane
AUSTIN WTA 125 (Hard Court )
Italiane: Cocciaretto Elisabetta ❌ RITIRATA
Ritiri (5): Bejlek , Krejcikova , Cocciaretto , Stearns , Bondar
️ ANTALYA 3 WTA 125 (Clay Court )
Italiane (3):
Bronzetti Lucia ✅ Main Draw
Brancaccio Nuria ✅ Main Draw
Pigato Lisa ✅ Qualificazioni
WTA 125 SERIES
WEEK 10 • DAL 9 MARZO 2026
WTA 125 AUSTIN
HARD COURT USA • DAL 9 MARZO
|JOINT, Maya
|AUS
|TJEN, Janice
|INA
|ARANGO, Emiliana
|COL
|MARIA, Tatjana
|GER
|SIERRA, Solana
|ARG
|JONES, Francesca
|GBR
|RUZIC, Antonia
|CRO
|HADDAD MAIA, Beatriz
|BRA
|MCNALLY, Caty
|USA
|MARCINKO, Petra
|CRO
|PUTINTSEVA, Yulia
|KAZ
|RUSE, Elena-Gabriela
|ROU
|GRACHEVA, Varvara
|FRA
|TOMLJANOVIC, Ajla
|AUS
|SELEKHMETEVA, Oksana
|RUS
|WALTERT, Simona
|SUI
|SRAMKOVA, Rebecca
|SVK
|BLINKOVA, Anna
|RUS
|BOULTER, Katie
|GBR
|GOLUBIC, Viktorija
|SUI
❌ RITIRI (5):
Bejlek , Krejcikova , Cocciaretto , Stearns , Bondar
QUALIFICAZIONI
Galfi • Zarazua • Rakhimova • Juvan • Birrell
️ WTA 125 ANTALYA 3
CLAY COURT TURCHIA • DAL 9 MARZO
|OLIYNYKOVA, Olga
|AUS
|GRABHER, Julia
|AUT
|UCHIJIMA, Moyuka
|JPN
|UDVARDY, Panna
|HUN
|SHERIF, Mayar
|EGY
|ERJAVEC, Nika
|SLO
|RAKOTOMANGA RAJAONAH, Tessah
|FRA
|QUEVEDO, Jaimee
|ESP
|RUS, Arantxa
|NED
|CHWALINSKA, Maja
|POL
|KAWA, Katarzyna
|POL
|KUDERMETOVA, Polina
|RUS
|BRONZETTI, Lucia
|ITA
|ROMERO GORMAZ, Paula
|ESP
|ZIDANSEK, Tamara
|SLO
|SALKOVA, Dominika
|CZE
|SHYMANOVICH, Iryna
|BLR
|CARLE, Maria Lourdes
|ARG
|AVANESYAN, Elina
|RUS
|PAPAMICHAIL, Despina
|GRE
|CHARAEVA, Maria
|RUS
|BRANCACCIO, Nuria
|ITA
|GORGODZE, Ekaterine
|GEO
QUALIFICAZIONI
Timofeeva • Maristany Zuleta de Reales • Kostovic • Monnet • Riera • Gasanova • Kalinina • Pridankina • Pigato • Rame • Pigossi • Paquet • Hontama • C. Werner
Italiane evidenziate
OUT Ritirata
Q Qualificata
Austin WTA 125 (Hard ) • ️ Antalya 3 WTA 125 (Clay )
