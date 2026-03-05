Kyrgios ci riprova: sarà al via del 250 su erba di Maiorca

Il “Mallorca Championships”, torneo ATP 250 su erba, conferma che tra i giocatori al via ci sarà anche Nick Kyrgios, discusso tennista australiano da fine 2022 ai margini del tour Pro per continui infortuni a polso e ginocchio. Il torneo in preparazione a Wimbledon scatterà il prossimo 20 giugno e nel 2026 segnerà la sua sesta edizione, con alle spalle un albo d’oro di tutto rispetto per un evento di questa categoria: Medvedev, Tsitsipas, Eubanks, Tabilo e Griekspoor i vincitori. Oltre a Kyrgios, anche il tedesco Struff è stato già confermato al via del torneo, insieme a Frances Tiafoe e Yannik Hanfmann. “La stella del tennis australiano torna al Vanda Pharmaceuticals Mallorca Championships, pronta a portare ancora una volta la sua potenza, il suo carisma e il suo tennis imprevedibile sui campi in erba” si legge nel messaggio diffuso dagli organizzatori che annuncia la presenza di Kyrgios al torneo spagnolo.

Nick Kyrgios returns to Mallorca. 🔥 The Australian star is back at the Vanda Pharmaceuticals Mallorca Championships, ready to bring his power, charisma and unpredictable tennis to the grass courts once again. Get ready for big serves, big shots and big moments. 🎾 pic.twitter.com/v1Mb431VjN — Mallorca Championships (@MallorcaChamps) March 5, 2026

Kyrgios nel 2026 ha provato il rientro a Brisbane, primo torneo del nuovo anno, battuto in due set dallo statunitense Kovacevic. Qualche colpo dei suoi, ma ancora la netta sensazione di non reggere i lunghi scambi. Si attendeva una presenza agli Australian Open ma visto l’esito non così positivo del primo match, Nick scelse di non disputatare lo Slam di Melbourne (o forse, come molti mormorarono, Tennis Australia non volle sprecare una wild card per un giocatore ormai non competitivo). Dopo aver rilasciato molte interviste quasi da ex giocatore, all’improvviso lo scorso novembre Kyrgios se ne uscì con rinnovato entusiasmo e voglia di tornare a competere grazie a buone sensazioni col ginocchio malandato. “Sta succedendo un miracolo”, affermò. Tuttavia il campo scrisse una storia diversa. Chissà che con altri mesi di preparazione, su erba l’australiano non possa tornare a giocare un tennis abbastanza competitivo.

Mario Cecchi