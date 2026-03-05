Ha disputato un match a Brisbane nel 2026 ATP, Copertina

Kyrgios ci riprova: sarà al via del 250 su erba di Maiorca

05/03/2026 10:53 12 commenti
Il “Mallorca Championships”, torneo ATP 250 su erba, conferma che tra i giocatori al via ci sarà anche Nick Kyrgios, discusso tennista australiano da fine 2022 ai margini del tour Pro per continui infortuni a polso e ginocchio. Il torneo in preparazione a Wimbledon scatterà il prossimo 20 giugno e nel 2026 segnerà la sua sesta edizione, con alle spalle un albo d’oro di tutto rispetto per un evento di questa categoria: Medvedev, Tsitsipas, Eubanks, Tabilo e Griekspoor i vincitori. Oltre a Kyrgios, anche il tedesco Struff è stato già confermato al via del torneo, insieme a Frances Tiafoe e Yannik Hanfmann. “La stella del tennis australiano torna al Vanda Pharmaceuticals Mallorca Championships, pronta a portare ancora una volta la sua potenza, il suo carisma e il suo tennis imprevedibile sui campi in erba” si legge nel messaggio diffuso dagli organizzatori che annuncia la presenza di Kyrgios al torneo spagnolo.

 

Kyrgios nel 2026 ha provato il rientro a Brisbane, primo torneo del nuovo anno, battuto in due set dallo statunitense Kovacevic. Qualche colpo dei suoi, ma ancora la netta sensazione di non reggere i lunghi scambi. Si attendeva una presenza agli Australian Open ma visto l’esito non così positivo del primo match, Nick scelse di non disputatare lo Slam di Melbourne (o forse, come molti mormorarono, Tennis Australia non volle sprecare una wild card per un giocatore ormai non competitivo). Dopo aver rilasciato molte interviste quasi da ex giocatore, all’improvviso lo scorso novembre Kyrgios se ne uscì con rinnovato entusiasmo e voglia di tornare a competere grazie a buone sensazioni col ginocchio malandato. “Sta succedendo un miracolo”, affermò. Tuttavia il campo scrisse una storia diversa. Chissà che con altri mesi di preparazione, su erba l’australiano non possa tornare a giocare un tennis abbastanza competitivo.

Mario Cecchi

12 commenti.

JannikUberAlles 05-03-2026 13:31

INCUBI NOTTURNI per i top-5…

… appunto il FENOMENO sta tornando!

😀 😀 😀 😀

 12
NonSoloSinner (Guest) 05-03-2026 12:50

Scritto da umbe
@ Giallo Naso (#4570381)
Piano.. chiuse “quell’anno” alla soglia della top10, mancata perchè si infortunò a novembre, infortunio da cui peraltro fondamentalmente non si è più ripreso. Mi pare che chiuse l’anno al n.15, non credo possa dipendere da un exploit un risultato del genere. Inoltre se conti tutti i tennisti che hanno battuto (più volte) almeno uno fra Federer, Nadal e Djokovic (al loro prime, peraltro), credo che ti basterà una mano.

ricordiamoci peraltro che nel 2022 Wimbledon non assegnava punti atp per l’esclusione dei giocatori russi, sennò avrebbe verosimilmente chiuso l’anno in top-10… poi batté il campione in carica Medvedev a Flushing Meadows… insomma era incostante, un po’ Arlecchino, ma era indubbiamente forte e senza i tanti infortuni sarebbe ancora lá a giocarsela con i più forti

 11
ilpallettaro (Guest) 05-03-2026 12:41

non è più un tennista ma un uomo di spettacolo. questo articolo e questi commenti compreso il mio testimoniano che è ancora un nome che attira interesse, la partecipazione a qualche torneo magari con la speranza di passare un turno servono a non farsi dimenticare. e va bene così

 10
+1: Detuqueridapresencia
Mauriz70 05-03-2026 12:13

L’erba è la sua sostanza….mi correggo, la sua superficie preferita. Non escludo che Nicolino possa anche fare almeno secondo turno.

 9
+1: Detuqueridapresencia
walden 05-03-2026 12:10

Scritto da umbe
@ Giallo Naso (#4570381)
Piano.. chiuse “quell’anno” alla soglia della top10, mancata perchè si infortunò a novembre, infortunio da cui peraltro fondamentalmente non si è più ripreso. Mi pare che chiuse l’anno al n.15, non credo possa dipendere da un exploit un risultato del genere. Inoltre se conti tutti i tennisti che hanno battuto (più volte) almeno uno fra Federer, Nadal e Djokovic (al loro prime, peraltro), credo che ti basterà una mano.

Chiuse l’anno 22° quando si ritirò a Tokio era 20° Se avesse avuto i punti di Wimbledon (come credo tutti ricordiate quell’evento fu boicottato da ATP per l’esclusione degli atleti russi e bielorussi) sarebbe diventato 15°. Va comunque tenuto presente che il 2022 fu un anno particolare, con l’esclusione di Djokovic, causa mancata vaccinazione, da 2 Slam e da molti Masters, dall’incidente di Zverev al RG cher lo tenne lontano dai campi per 2 terzi di stagione, dai continui problemi fisici di Sinner che provocarono innumerevoli ritiri, dalla crisi di Medvedev, dalla decadenza fisica di Nadal che praticamente fu competitivo fino a W. Da allora Kirgyos non è più stato un tennista ma un pagliaccio, perse in quel periodo la sua grande occasione, e gli è rimasto solo il rancore con il quale periodicamente bersaglia Sinner….anzi ho il sospetto che sia incappato in qualche problema con il doping, che abbia voluto celare…

 8
+1: Detuqueridapresencia, Marco M.
umbe (Guest) 05-03-2026 11:50

@ Giallo Naso (#4570381)

Piano.. chiuse “quell’anno” alla soglia della top10, mancata perchè si infortunò a novembre, infortunio da cui peraltro fondamentalmente non si è più ripreso. Mi pare che chiuse l’anno al n.15, non credo possa dipendere da un exploit un risultato del genere. Inoltre se conti tutti i tennisti che hanno battuto (più volte) almeno uno fra Federer, Nadal e Djokovic (al loro prime, peraltro), credo che ti basterà una mano.

 7
+1: Taxi Driver
Luca (Guest) 05-03-2026 11:33

Primo turno

 6
walden 05-03-2026 11:22

Il tennis spagnolo è in sprofondo rosso, se non fosse per Alcaraz sarebbe ormai irrilevante (e non tiratemi fuori Jodar, che ha sicuramente ottime prospettive, ma di pastasciutta deve mangiarne ancora parecchia), come sostiene anche il quadrupede, ed in un torneo spagnolo (sia pur organizzato da una società straniera, questo è uno delle cause della crisi del tennis iberico), la danno ad un ex tennista… assoluta mancanza di pensiero…

 5
+1: Detuqueridapresencia, Marco M.
A Ziz & Dou Gaz (Guest) 05-03-2026 11:21

Ma Carnevale non è finito?

 4
+1: Detuqueridapresencia
Ultraviolet (Guest) 05-03-2026 11:14

E non è neanche il 1 aprile

 3
+1: Detuqueridapresencia
Giallo Naso (Guest) 05-03-2026 11:06

questo ormai fa un circuito a parte. la gente non si sa per quale motivo ancora lo osanna. pensa di essere dio, ma gente come bublik ha fatto molto meglio. ancora si vanta della famosa finale a wimbledon, battendo garin ai quarti e con walk over in semifinale. per quel risultato pensava di essere “imbattibile” quell’anno. chissà perchè allora lo hanno battuto in moltissimi

 2
+1: Detuqueridapresencia
Taxi Driver 05-03-2026 10:59

Ahahah a Majorca va al mare spesato dal torneo con cervezita a fianco!!
Mitico

 1
+1: Detuqueridapresencia, Paolo Papa, Peter Parker