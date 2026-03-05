L’invasione delle api che fermò Alcaraz-Zverev: il ricordo di Lahyani (Video)

Uno dei momenti più insoliti della storia recente del BNP Paribas Open non è stato un colpo spettacolare o un match point, ma un’invasione di api che ha interrotto un quarto di finale tra Carlos Alcaraz e Alexander Zverev nel 2024.

A ricordare quell’episodio è stato l’arbitro di sedia Mohamed Lahyani, che si trovava in campo quando lo sciame iniziò improvvisamente a invadere lo Stadium 1.

“Partita sospesa per invasione di api”

Il match era iniziato da poco quando centinaia, poi migliaia di api hanno iniziato a radunarsi sopra il campo, concentrandosi attorno alla spider cam e diffondendosi rapidamente nell’area di gioco.

Lahyani ha capito immediatamente che la priorità era la sicurezza dei giocatori.

“Ho detto: ‘Partita sospesa per invasione di api’. Avrei potuto dire qualsiasi cosa, ma per me la cosa più importante era la sicurezza dei giocatori,” ha raccontato.

Lo sciame è apparso nel giro di pochi secondi.

“Sembrava uno sciame enorme. In pochi secondi c’erano migliaia e migliaia di api. Volevo solo prestare attenzione a Carlos, perché Alexander era dall’altra parte del campo ed era al sicuro.”

Dopo l’annuncio, i giocatori e gli ufficiali di gara si sono spostati nel corridoio del campo in attesa che la situazione venisse risolta.

L’eroe inatteso: l’apicoltore

A riportare la calma è stato l’apicoltore locale Lance Davis, chiamato d’urgenza per rimuovere lo sciame che si era formato attorno alla spider cam.

Senza indossare particolari protezioni, Davis ha iniziato a raccogliere le api con un aspiratore, lavorando con calma e precisione per liberare l’area sopra lo Stadium 1.

Il pubblico, inizialmente confuso da quanto stava accadendo, ha presto iniziato ad applaudire mentre l’apicoltore completava il suo intervento. Quando è sceso a livello del campo per confermare che tutto fosse sicuro, era ormai diventato un vero e proprio beniamino dei tifosi.

“Alla fine abbiamo iniziato a scherzare anche noi, perché in TV avevano scritto ‘Partita sospesa per invasione di api’. Quando è arrivato l’apicoltore, è stato lui a rubare la scena. È stato un eroe,” ha ricordato Lahyani.

Due ore di pausa e un momento indimenticabile

L’interruzione è durata quasi due ore, ma l’episodio è rimasto impresso nella memoria del torneo tanto quanto il match stesso.

In un evento celebre per la qualità del tennis, la combinazione tra la pronta decisione dell’arbitro e l’intervento dell’apicoltore ha regalato uno dei momenti più curiosi e riconoscibili della storia recente del circuito ATP.





