Novak Djokovic carico per Indian Wells: “Posso ancora battere Sinner e Alcaraz”

Novak Djokovic si presenta al BNP Paribas Open con grande fiducia dopo l’ottimo avvio di stagione che lo ha visto raggiungere la finale degli Australian Open. Il serbo, oggi 38enne, è convinto di poter continuare a competere ai massimi livelli contro i nuovi protagonisti del circuito come Jannik Sinner e Carlos Alcaraz.

La fiducia dopo Melbourne

A Melbourne Djokovic ha vissuto due grandi battaglie. In semifinale ha sconfitto il due volte campione in carica Sinner al termine di un match epico di cinque set, prima di arrendersi in finale al numero uno del mondo Alcaraz.

Il serbo ha sottolineato quanto quel risultato sia stato importante per la sua fiducia.

“È stato un inizio di stagione straordinario per me. Considerando che non raggiungevo una finale Slam da Wimbledon 2024 e che l’anno scorso avevo perso contro Sinner o Alcaraz in tutti gli Slam, battere Jannik in cinque set in una delle partite più epiche che ho giocato di recente in Australia è stato incredibile.”

Djokovic ha poi riconosciuto il valore dello spagnolo nella finale: “Poi ho giocato un’altra grande partita con Carlos, che alla fine è stato semplicemente troppo forte.”

“Posso ancora competere ai massimi livelli”

Nonostante l’età, Djokovic è convinto di avere ancora tutto ciò che serve per restare tra i migliori.

“Per me è stato un risultato fenomenale. Ho dimostrato prima di tutto a me stesso, ma anche agli altri, che posso ancora competere al massimo livello e battere questi ragazzi. Quindi la mia logica è: perché non continuare finché ho ancora questo fuoco, questa qualità e la motivazione per farlo?”

L’amore per Indian Wells

Il torneo californiano rappresenta uno dei luoghi più speciali della carriera del serbo. Djokovic giocherà quest’anno la sua 17ª partecipazione a Indian Wells e punta a conquistare il sesto titolo, che gli permetterebbe di superare Roger Federer per numero di trofei nel torneo.

“Ho avuto molto successo qui. È sempre stato uno dei miei tornei preferiti. Il clima, le strutture, la posizione vicino a Los Angeles e la storia dell’evento lo rendono davvero speciale. È davvero un ‘Tennis Paradise’, come viene giustamente chiamato.”

Djokovic vanta a Indian Wells un record di 51 vittorie e 11 sconfitte.

Il possibile incrocio con Alcaraz

Il serbo, testa di serie numero tre, debutterà contro il vincente della sfida tra il polacco Kamil Majchrzak e il francese Giovanni Mpetshi Perricard.

Se il tabellone dovesse rispettare le teste di serie, Djokovic potrebbe ritrovare Alcaraz in semifinale per una possibile rivincita della finale degli Australian Open.

Il serbo, vincitore di 101 titoli ATP e recordman con 428 settimane da numero uno del mondo, ha ribadito di avere ancora grande entusiasmo per la competizione.

“Mi piace ancora tantissimo l’adrenalina della competizione. Amo scendere in campo davanti ai tifosi ed essere competitivo. Sono ancora numero 3 del mondo, quindi direi che non è affatto male. Continuerò finché sentirò di avere ancora quell’energia.”





Francesco Paolo Villarico