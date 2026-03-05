Challenger Thionville, Brasília, Kigali 1, Hersonissos 1: I risultati completi con il dettaglio del Day 4 (LIVE)

Stefano Napolitano nella foto
CHALLENGER Hersonissos 🇬🇷 (Grecia) – 2° Turno, cemento
Center – ore 09:30
Michael Geerts
vs Stefanos Sakellaridis
ATP Hersonissos
Michael Geerts
3
2
Stefanos Sakellaridis [2]
6
6
Vincitore: Sakellaridis
Servizio
Svolgimento
Set 2
M. Geerts
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
2-4 → 2-5
M. Geerts
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
1-3 → 2-3
S. Sakellaridis
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
1-2 → 1-3
S. Sakellaridis
15-0
ace
30-0
30-15
df
40-15
1-0 → 1-1
M. Geerts
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
S. Sakellaridis
15-0
15-15
df
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
ace
3-5 → 3-6
M. Geerts
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
2-5 → 3-5
S. Sakellaridis
15-0
30-0
30-15
df
30-30
40-30
2-4 → 2-5
S. Sakellaridis
15-0
ace
15-15
30-15
40-15
ace
ace
2-2 → 2-3
M. Geerts
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
2-1 → 2-2
S. Sakellaridis
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
1-1 → 2-1
Ioannis Xilas vs Maxim Mrva
ATP Hersonissos
Ioannis Xilas
6
6
Maxim Mrva
3
3
Vincitore: Xilas
Servizio
Svolgimento
Set 2
M. Mrva
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
5-3 → 6-3
I. Xilas
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
4-3 → 5-3
M. Mrva
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
3-3 → 4-3
I. Xilas
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
2-3 → 3-3
M. Mrva
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
1-1 → 1-2
M. Mrva
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
I. Xilas
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
5-3 → 6-3
M. Mrva
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
df
5-2 → 5-3
I. Xilas
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
5-1 → 5-2
M. Mrva
0-15
0-30
df
15-30
30-30
30-40
40-40
ace
A-40
40-40
df
40-A
df
4-1 → 5-1
M. Mrva
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
2-1 → 3-1
I. Xilas
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
2-0 → 2-1
M. Mrva
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
1-0 → 2-0
I. Xilas
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Petr Nesterov / Oleksandr Ovcharenko vs Pavlos Tsitsipas / Petros Tsitsipas
ATP Hersonissos
Petr Nesterov / Oleksandr Ovcharenko
0
0
Pavlos Tsitsipas / Petros Tsitsipas
0
0
Jacopo Berrettini / Kimmer Coppejans vs Jarno Jans / David Poljak
Il match deve ancora iniziare
17 – ore 09:30
Robin Bertrand vs Dimitar Kuzmanov
ATP Hersonissos
Robin Bertrand
2
5
Dimitar Kuzmanov [8]
6
7
Vincitore: Kuzmanov
Servizio
Svolgimento
Set 2
R. Bertrand
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
5-6 → 5-7
D. Kuzmanov
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
5-5 → 5-6
D. Kuzmanov
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
3-5 → 4-5
R. Bertrand
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
3-4 → 3-5
R. Bertrand
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
2-3 → 3-3
D. Kuzmanov
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
R. Bertrand
0-15
15-15
30-15
30-30
df
30-40
2-5 → 2-6
R. Bertrand
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
df
40-40
A-40
40-40
A-40
1-4 → 2-4
R. Bertrand
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
1-2 → 1-3
R. Bertrand
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
0-1 → 0-2
Finn Bass / Anthony Genov vs Connor Thomson / Mark Whitehouse (Non prima 13:00)
ATP Hersonissos
Finn Bass / Anthony Genov•
0
6
5
Connor Thomson / Mark Whitehouse
0
4
4
Servizio
Svolgimento
Set 2
C. Thomson / Whitehouse
0-15
15-15
15-30
df
30-30
40-30
40-40
5-3 → 5-4
C. Thomson / Whitehouse
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
4-2 → 4-3
C. Thomson / Whitehouse
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
df
2-2 → 3-2
F. Bass / Genov
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
1-2 → 2-2
C. Thomson / Whitehouse
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
0-2 → 1-2
F. Bass / Genov
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
0-1 → 0-2
C. Thomson / Whitehouse
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
F. Bass / Genov
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
5-4 → 6-4
C. Thomson / Whitehouse
5-3 → 5-4
F. Bass / Genov
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
df
4-3 → 5-3
C. Thomson / Whitehouse
0-15
df
15-15
15-30
30-30
40-30
4-2 → 4-3
C. Thomson / Whitehouse
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
3-1 → 3-2
C. Thomson / Whitehouse
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
ace
40-40
2-0 → 2-1
C. Thomson / Whitehouse
0-0 → 1-0
18 – ore 09:30
Lorenzo Giustino vs Buvaysar Gadamauri
ATP Hersonissos
Lorenzo Giustino [1]
5
6
6
Buvaysar Gadamauri
7
4
3
Vincitore: Giustino
Servizio
Svolgimento
Set 3
B. Gadamauri
0-15
df
15-15
30-15
40-15
2-1 → 2-2
L. Giustino
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
1-1 → 2-1
L. Giustino
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
B. Gadamauri
15-0
15-15
15-30
15-40
df
3-4 → 4-4
L. Giustino
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
2-4 → 3-4
B. Gadamauri
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
df
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
2-3 → 2-4
L. Giustino
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
0-2 → 1-2
L. Giustino
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
B. Gadamauri
15-0
30-0
ace
30-15
df
40-15
40-30
5-6 → 5-7
L. Giustino
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
5-5 → 5-6
L. Giustino
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
4-4 → 4-5
B. Gadamauri
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
4-3 → 4-4
B. Gadamauri
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
3-2 → 3-3
L. Giustino
0-15
df
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
2-2 → 3-2
B. Gadamauri
0-15
15-15
ace
30-15
30-30
30-40
df
1-2 → 2-2
L. Giustino
0-15
df
15-15
15-30
15-40
df
30-40
1-1 → 1-2
B. Gadamauri
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
1-0 → 1-1
Tom Hands / Harry Wendelken vs Mario Mansilla Diez / Adria Soriano Barrera (Non prima 13:00)
ATP Hersonissos
Tom Hands / Harry Wendelken•
0
5
Mario Mansilla Diez / Adria Soriano Barrera
30
3
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Mansilla Diez / Soriano Barrera
0-15
0-30
0-40
df
15-40
30-40
40-40
5-2 → 5-3
T. Hands / Wendelken
4-2 → 5-2
M. Mansilla Diez / Soriano Barrera
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
ace
4-1 → 4-2
T. Hands / Wendelken
3-1 → 4-1
M. Mansilla Diez / Soriano Barrera
0-15
15-15
30-15
30-30
df
40-30
40-40
2-1 → 3-1
T. Hands / Wendelken
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
1-1 → 2-1
M. Mansilla Diez / Soriano Barrera
1-0 → 1-1
T. Hands / Wendelken
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
0-0 → 1-0
CHALLENGER Kigali 🇷🇼 (Ruanda) – Quarti di Finale, terra battuta
09:00 Cecchinato M. 🇮🇹 – Kym J. 🇨🇭
ATP Kigali
Marco Cecchinato•
0
6
3
Jerome Kym [5]
0
7
3
Vincitore: Cecchinato
Servizio
Svolgimento
Set 2
J. Kym
0-15
15-15
ace
30-15
40-15
3-2 → 3-3
M. Cecchinato
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
1-1 → 2-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-0*
0*-1
ace
1*-1
1-2*
1-3*
1*-4
2*-4
3-4*
3-5*
ace
4*-5
5*-5
6-5*
6-6*
6*-7
6-6 → 6-7
M. Cecchinato
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
5-6 → 6-6
J. Kym
15-0
ace
30-0
30-15
40-15
ace
3-3 → 3-4
M. Cecchinato
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
ace
2-3 → 3-3
M. Cecchinato
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
1-2 → 2-2
M. Cecchinato
15-0
30-0
ace
40-0
40-15
df
0-1 → 1-1
J. Kym
15-0
15-15
30-15
ace
40-15
ace
0-0 → 0-1
09:00 Hemery C. 🇫🇷 – Gea A. 🇫🇷
ATP Kigali
Calvin Hemery
3
4
Arthur Gea [2]
6
6
Vincitore: Gea
Servizio
Svolgimento
Set 2
A. Gea
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
3-4 → 3-5
C. Hemery
15-0
ace
15-15
30-15
ace
40-15
2-4 → 3-4
C. Hemery
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
2-2 → 2-3
A. Gea
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
ace
2-1 → 2-2
C. Hemery
15-0
15-15
15-30
df
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
1-1 → 2-1
A. Gea
0-15
0-30
df
15-30
30-30
40-30
40-40
df
A-40
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Gea
0-15
df
15-15
30-15
ace
40-15
3-5 → 3-6
A. Gea
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
1-3 → 1-4
C. Hemery
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
ace
0-3 → 1-3
C. Hemery
0-15
0-30
df
15-30
15-40
df
0-1 → 0-2
09:00 Pavlovic L. 🇫🇷 – Napolitano S. 🇮🇹
ATP Kigali
Luka Pavlovic [8]
4
3
Stefano Napolitano
6
6
Vincitore: Napolitano
Servizio
Svolgimento
Set 2
L. Pavlovic
15-0
ace
15-15
15-30
30-30
40-30
ace
40-40
A-40
40-40
40-A
df
3-5 → 3-6
L. Pavlovic
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
2-4 → 3-4
S. Napolitano
15-0
30-0
ace
30-15
40-15
2-3 → 2-4
L. Pavlovic
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
2-2 → 2-3
Servizio
Svolgimento
Set 1
S. Napolitano
15-0
ace
30-0
30-15
40-15
4-5 → 4-6
L. Pavlovic
15-0
ace
30-0
40-0
40-15
40-30
df
40-40
A-40
40-40
A-40
2-4 → 3-4
S. Napolitano
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
2-3 → 2-4
L. Pavlovic
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
df
2-2 → 2-3
S. Napolitano
0-15
15-15
ace
30-15
40-15
40-30
2-1 → 2-2
L. Pavlovic
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
1-1 → 2-1
S. Napolitano
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
1-0 → 1-1
10:30 Trungelliti M. 🇦🇷 – Schwaerzler J. J. 🇦🇹
ATP Kigali
Marco Trungelliti [1]•
0
6
7
3
Joel Schwaerzler
0
7
6
3
Servizio
Svolgimento
Set 3
J. Schwaerzler
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
3-2 → 3-3
M. Trungelliti
15-0
15-15
15-30
df
30-30
30-40
1-1 → 1-2
M. Trungelliti
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0-0*
0*-1
0*-2
1-2*
1-3*
2*-3
3*-3
ace
4-3*
5-3*
6*-3
6-6 → 7-6
M. Trungelliti
15-0
30-0
40-0
40-15
df
40-30
5-6 → 6-6
J. Schwaerzler
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
5-5 → 5-6
M. Trungelliti
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
4-5 → 5-5
J. Schwaerzler
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
40-30
40-40
A-40
4-4 → 4-5
M. Trungelliti
15-0
30-0
40-0
40-15
df
40-30
2-3 → 3-3
J. Schwaerzler
0-15
df
15-15
30-15
40-15
40-30
2-2 → 2-3
M. Trungelliti
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0*-0
1-0*
1-1*
1*-2
2*-2
ace
3-2*
3-3*
3*-4
3*-5
df
3-6*
df
6-6 → 6-7
M. Trungelliti
15-0
30-0
ace
40-0
40-15
40-30
5-5 → 6-5
M. Trungelliti
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
3-3 → 4-3
J. Schwaerzler
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
2-1 → 2-2
J. Schwaerzler
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
ace
1-0 → 1-1
M. Trungelliti
0-15
0-30
15-30
ace
30-30
40-30
0-0 → 1-0
11:00 Duda F. 🇨🇿 / Kolar Z. 🇨🇿 – Hemery C. 🇫🇷 / Mansouri S. 🇹🇳
ATP Kigali
Filip Duda / Zdenek Kolar [3]
6
6
Calvin Hemery / Skander Mansouri
3
4
Vincitore: Duda / Kolar
Servizio
Svolgimento
Set 2
F. Duda / Kolar
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
5-4 → 6-4
C. Hemery / Mansouri
15-40
15-0
15-15
df
15-30
15-40
df
30-40
40-40
5-3 → 5-4
C. Hemery / Mansouri
4-2 → 4-3
C. Hemery / Mansouri
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
2-2 → 3-2
C. Hemery / Mansouri
1-1 → 1-2
C. Hemery / Mansouri
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
C. Hemery / Mansouri
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
df
5-2 → 5-3
C. Hemery / Mansouri
4-1 → 4-2
C. Hemery / Mansouri
2-1 → 3-1
C. Hemery / Mansouri
1-0 → 1-1
F. Duda / Kolar
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
0-0 → 1-0
11:00 Interrotta Bax F. 🇳🇱 / Ouakaa A. 🇹🇳 – Latinovic S. 🇷🇸 / Pavlovic L. 🇫🇷 0:1
ATP Kigali
Florent Bax / Aziz Ouakaa
6
3
Stefan Latinovic / Luka Pavlovic
7
6
Vincitore: Latinovic / Pavlovic
Servizio
Svolgimento
Set 2
F. Bax / Ouakaa
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
3-5 → 3-6
S. Latinovic / Pavlovic
3-4 → 3-5
F. Bax / Ouakaa
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
2-4 → 3-4
S. Latinovic / Pavlovic
15-0
ace
30-0
ace
40-0
40-15
40-30
2-3 → 2-4
S. Latinovic / Pavlovic
1-2 → 1-3
F. Bax / Ouakaa
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
df
1-1 → 1-2
S. Latinovic / Pavlovic
15-0
ace
30-0
30-15
40-15
40-30
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-0*
1*-0
2*-0
3-0*
3-1*
3*-2
3*-3
4-3*
4-4*
4*-5
5*-5
5-6*
6-6*
6*-7
6-6 → 6-7
S. Latinovic / Pavlovic
5-5 → 5-6
F. Bax / Ouakaa
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
4-5 → 5-5
S. Latinovic / Pavlovic
4-4 → 4-5
S. Latinovic / Pavlovic
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
3-3 → 3-4
S. Latinovic / Pavlovic
15-0
30-0
ace
30-15
df
30-30
df
40-30
2-2 → 2-3
S. Latinovic / Pavlovic
0-15
15-15
ace
15-30
30-30
40-30
ace
1-1 → 1-2
S. Latinovic / Pavlovic
15-0
15-15
df
15-30
30-30
30-40
df
40-40
0-0 → 0-1
12:00 Jianu F. C. 🇷🇴 / Kopp S. 🇦🇹 – Dev S D P. 🇮🇳 / Sinha N. K. 🇮🇳
ATP Kigali
Filip Cristian Jianu / Sandro Kopp
40
1
S D Prajwal Dev / Nitin Kumar Sinha•
30
2
Servizio
Svolgimento
Set 1
S. D Prajwal Dev / Kumar Sinha
15-0
15-15
15-30
df
30-30
30-40
F. Cristian Jianu / Kopp
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
0-2 → 1-2
S. D Prajwal Dev / Kumar Sinha
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
40-30
0-1 → 0-2
F. Cristian Jianu / Kopp
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
0-0 → 0-1
13:00 Kym J. 🇨🇭 / Schwaerzler J. J. 🇦🇹 – Cornea V. V. 🇷🇴 / Pujol Navarro B. 🇪🇸
Il match deve ancora iniziare
CHALLENGER Brasilia 2 🇧🇷 (Brasile) – 2° Turno, terra battuta
14:30 Damas M. 🇪🇸 – Monteiro T. 🇧🇷
16:00 Varillas J. P. 🇵🇪 – Boscardin Dias P. 🇧🇷
17:30 Vallejo D. 🇵🇾 – Schiessl J. E. 🇧🇷
21:30 Diaz Acosta F. 🇦🇷 – Miguel G. 🇧🇷
14:30 Cadenasso G. 🇮🇹 / Sanchez Jover C. 🇪🇸 – Carou I. 🇺🇾 / Zeballos F. 🇧🇴
16:00 Faria J. 🇵🇹 / Rocha H. 🇵🇹 – Sakamoto P. 🇧🇷 / Saraiva Dos Santos P. A. 🇧🇷
17:30 Marcondes I. 🇧🇷 / Ribeiro E. 🇧🇷 – Damas M. 🇪🇸 / Sanchez Izquierdo N. 🇪🇸
23:00 Boscardin Dias P. 🇧🇷 / Schiessl J. E. 🇧🇷 – Kestelboim M. 🇦🇷 / Zormann Da Silva M. 🇧🇷
CHALLENGER Thionville 🇫🇷 (Francia) – 2° Turno, cemento (al coperto)
Court central – ore 11:00
N.Sriram Balaji
/ Neil Oberleitner
vs Daniel Cukierman
/ Trey Hilderbrand
ATP Thionville
N.Sriram Balaji / Neil Oberleitner [1]
6
6
Daniel Cukierman / Trey Hilderbrand
4
1
Vincitore: Balaji / Oberleitner
Servizio
Svolgimento
Set 2
N. Balaji / Oberleitner
5-1 → 6-1
D. Cukierman / Hilderbrand
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
5-0 → 5-1
N. Balaji / Oberleitner
4-0 → 5-0
D. Cukierman / Hilderbrand
0-15
df
15-15
15-30
15-40
3-0 → 4-0
N. Balaji / Oberleitner
2-0 → 3-0
D. Cukierman / Hilderbrand
0-15
df
15-15
15-30
15-40
1-0 → 2-0
N. Balaji / Oberleitner
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
D. Cukierman / Hilderbrand
5-4 → 6-4
N. Balaji / Oberleitner
4-4 → 5-4
D. Cukierman / Hilderbrand
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
4-3 → 4-4
N. Balaji / Oberleitner
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
3-3 → 4-3
D. Cukierman / Hilderbrand
3-2 → 3-3
N. Balaji / Oberleitner
2-2 → 3-2
D. Cukierman / Hilderbrand
15-0
30-0
ace
30-15
40-15
40-30
40-40
df
1-2 → 2-2
N. Balaji / Oberleitner
0-2 → 1-2
D. Cukierman / Hilderbrand
0-15
15-15
30-15
30-30
df
40-30
40-40
df
0-1 → 0-2
N. Balaji / Oberleitner
0-15
15-15
15-30
df
30-30
30-40
40-40
0-0 → 0-1
Ugo Blanchet vs Clement Chidekh (Non prima 13:30)
ATP Thionville
Ugo Blanchet [8]•
15
6
3
Clement Chidekh
0
2
1
Servizio
Svolgimento
Set 2
U. Blanchet
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
2-0 → 3-0
C. Chidekh
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
1-0 → 2-0
U. Blanchet
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
C. Chidekh
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
df
40-40
40-A
df
5-2 → 6-2
U. Blanchet
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
4-2 → 5-2
C. Chidekh
15-0
30-0
40-0
40-15
df
40-30
2-1 → 2-2
U. Blanchet
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
df
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
1-1 → 2-1
C. Chidekh
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
1-0 → 1-1
U. Blanchet
15-0
30-0
ace
40-0
40-15
40-30
0-0 → 1-0
Pierre-Hugues Herbert vs Otto Virtanen
Il match deve ancora iniziare
Sebastian Ofner vs Murphy Cassone
Il match deve ancora iniziare
Hugo Gaston vs Keegan Smith (Non prima 19:00)
Il match deve ancora iniziare
Jurij Rodionov vs Martin Krumich
Il match deve ancora iniziare
Court 1 – ore 12:00
Joshua Paris / Luca Sanchez vs Blake Bayldon / Calum Puttergill
ATP Thionville
Joshua Paris / Luca Sanchez [3]
6
6
Blake Bayldon / Calum Puttergill
2
3
Vincitore: Paris / Sanchez
Servizio
Svolgimento
Set 2
J. Paris / Sanchez
5-3 → 6-3
B. Bayldon / Puttergill
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
df
4-3 → 5-3
J. Paris / Sanchez
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
3-3 → 4-3
B. Bayldon / Puttergill
15-0
ace
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
3-2 → 3-3
J. Paris / Sanchez
2-2 → 3-2
B. Bayldon / Puttergill
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
2-1 → 2-2
J. Paris / Sanchez
1-1 → 2-1
B. Bayldon / Puttergill
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
40-30
1-0 → 1-1
J. Paris / Sanchez
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
B. Bayldon / Puttergill
5-2 → 6-2
J. Paris / Sanchez
15-0
15-15
df
30-15
40-15
ace
4-2 → 5-2
B. Bayldon / Puttergill
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
df
40-40
3-2 → 4-2
J. Paris / Sanchez
2-2 → 3-2
B. Bayldon / Puttergill
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
2-1 → 2-2
J. Paris / Sanchez
15-0
ace
40-0
ace
40-15
df
ace
1-1 → 2-1
B. Bayldon / Puttergill
1-0 → 1-1
J. Paris / Sanchez
0-0 → 1-0
Andrew Paulson / Michael Vrbensky vs Cleeve Harper / David Stevenson
ATP Thionville
Andrew Paulson / Michael Vrbensky
0
2
Cleeve Harper / David Stevenson [4]•
0
3
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Paulson / Vrbensky
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
1-3 → 2-3
C. Harper / Stevenson
1-2 → 1-3
A. Paulson / Vrbensky
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
1-1 → 1-2
C. Harper / Stevenson
1-0 → 1-1
A. Paulson / Vrbensky
0-0 → 1-0
Sergio Martos Gornes / Vijay Sundar Prashanth vs Ivan Liutarevich / Filip Pieczonka
Il match deve ancora iniziare
Segui LiveTennis.it su..Facebook Twitter RSS Youtube Follow @livetennisit