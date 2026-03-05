Circuito Challenger Challenger, Copertina

Challenger Thionville, Brasília, Kigali 1, Hersonissos 1: I risultati completi con il dettaglio del Day 4 (LIVE)

Stefano Napolitano nella foto
CHALLENGER Hersonissos 🇬🇷 (Grecia) – 2° Turno, cemento

Center – ore 09:30
Michael Geerts BEL vs Stefanos Sakellaridis GRE
ATP Hersonissos
Michael Geerts
3
2
Stefanos Sakellaridis [2]
6
6
Vincitore: Sakellaridis
Mostra dettagli

Ioannis Xilas GRE vs Maxim Mrva CZE

ATP Hersonissos
Ioannis Xilas
6
6
Maxim Mrva
3
3
Vincitore: Xilas
Mostra dettagli

Petr Nesterov BUL / Oleksandr Ovcharenko UKR vs Pavlos Tsitsipas GRE / Petros Tsitsipas GRE

ATP Hersonissos
Petr Nesterov / Oleksandr Ovcharenko
0
0
Pavlos Tsitsipas / Petros Tsitsipas
0
0
Mostra dettagli

Jacopo Berrettini ITA / Kimmer Coppejans BEL vs Jarno Jans NED / David Poljak CZE

Il match deve ancora iniziare



17 – ore 09:30
Robin Bertrand FRA vs Dimitar Kuzmanov BUL

ATP Hersonissos
Robin Bertrand
2
5
Dimitar Kuzmanov [8]
6
7
Vincitore: Kuzmanov
Mostra dettagli

Finn Bass GBR / Anthony Genov BUL vs Connor Thomson GBR / Mark Whitehouse GBR (Non prima 13:00)

ATP Hersonissos
Finn Bass / Anthony Genov
0
6
5
Connor Thomson / Mark Whitehouse
0
4
4
Mostra dettagli



18 – ore 09:30
Lorenzo Giustino ITA vs Buvaysar Gadamauri BEL

ATP Hersonissos
Lorenzo Giustino [1]
5
6
6
Buvaysar Gadamauri
7
4
3
Vincitore: Giustino
Mostra dettagli

Tom Hands GBR / Harry Wendelken GBR vs Mario Mansilla Diez ESP / Adria Soriano Barrera COL (Non prima 13:00)

ATP Hersonissos
Tom Hands / Harry Wendelken
0
5
Mario Mansilla Diez / Adria Soriano Barrera
30
3
Mostra dettagli





CHALLENGER Kigali 🇷🇼 (Ruanda) – Quarti di Finale, terra battuta

09:00 Cecchinato M. 🇮🇹 – Kym J. 🇨🇭
ATP Kigali
Marco Cecchinato
0
6
3
Jerome Kym [5]
0
7
3
Vincitore: Cecchinato
Mostra dettagli

09:00 Hemery C. 🇫🇷 – Gea A. 🇫🇷

ATP Kigali
Calvin Hemery
3
4
Arthur Gea [2]
6
6
Vincitore: Gea
Mostra dettagli

09:00 Pavlovic L. 🇫🇷 – Napolitano S. 🇮🇹

ATP Kigali
Luka Pavlovic [8]
4
3
Stefano Napolitano
6
6
Vincitore: Napolitano
Mostra dettagli

10:30 Trungelliti M. 🇦🇷 – Schwaerzler J. J. 🇦🇹

ATP Kigali
Marco Trungelliti [1]
0
6
7
3
Joel Schwaerzler
0
7
6
3
Mostra dettagli

11:00 Duda F. 🇨🇿 / Kolar Z. 🇨🇿 – Hemery C. 🇫🇷 / Mansouri S. 🇹🇳

ATP Kigali
Filip Duda / Zdenek Kolar [3]
6
6
Calvin Hemery / Skander Mansouri
3
4
Vincitore: Duda / Kolar
Mostra dettagli

11:00 Interrotta Bax F. 🇳🇱 / Ouakaa A. 🇹🇳 – Latinovic S. 🇷🇸 / Pavlovic L. 🇫🇷 0:1

ATP Kigali
Florent Bax / Aziz Ouakaa
6
3
Stefan Latinovic / Luka Pavlovic
7
6
Vincitore: Latinovic / Pavlovic
Mostra dettagli

12:00 Jianu F. C. 🇷🇴 / Kopp S. 🇦🇹 – Dev S D P. 🇮🇳 / Sinha N. K. 🇮🇳

ATP Kigali
Filip Cristian Jianu / Sandro Kopp
40
1
S D Prajwal Dev / Nitin Kumar Sinha
30
2
Mostra dettagli

13:00 Kym J. 🇨🇭 / Schwaerzler J. J. 🇦🇹 – Cornea V. V. 🇷🇴 / Pujol Navarro B. 🇪🇸

Il match deve ancora iniziare





CHALLENGER Brasilia 2 🇧🇷 (Brasile) – 2° Turno, terra battuta

14:30 Damas M. 🇪🇸 – Monteiro T. 🇧🇷
16:00 Varillas J. P. 🇵🇪 – Boscardin Dias P. 🇧🇷
17:30 Vallejo D. 🇵🇾 – Schiessl J. E. 🇧🇷
21:30 Diaz Acosta F. 🇦🇷 – Miguel G. 🇧🇷

14:30 Cadenasso G. 🇮🇹 / Sanchez Jover C. 🇪🇸 – Carou I. 🇺🇾 / Zeballos F. 🇧🇴
16:00 Faria J. 🇵🇹 / Rocha H. 🇵🇹 – Sakamoto P. 🇧🇷 / Saraiva Dos Santos P. A. 🇧🇷
17:30 Marcondes I. 🇧🇷 / Ribeiro E. 🇧🇷 – Damas M. 🇪🇸 / Sanchez Izquierdo N. 🇪🇸
23:00 Boscardin Dias P. 🇧🇷 / Schiessl J. E. 🇧🇷 – Kestelboim M. 🇦🇷 / Zormann Da Silva M. 🇧🇷





CHALLENGER Thionville 🇫🇷 (Francia) – 2° Turno, cemento (al coperto)

Court central – ore 11:00
N.Sriram Balaji IND / Neil Oberleitner AUT vs Daniel Cukierman ISR / Trey Hilderbrand USA
ATP Thionville
N.Sriram Balaji / Neil Oberleitner [1]
6
6
Daniel Cukierman / Trey Hilderbrand
4
1
Vincitore: Balaji / Oberleitner
Mostra dettagli

Ugo Blanchet FRA vs Clement Chidekh FRA (Non prima 13:30)

ATP Thionville
Ugo Blanchet [8]
15
6
3
Clement Chidekh
0
2
1
Mostra dettagli

Pierre-Hugues Herbert FRA vs Otto Virtanen FIN

Il match deve ancora iniziare

Sebastian Ofner AUT vs Murphy Cassone USA

Il match deve ancora iniziare

Hugo Gaston FRA vs Keegan Smith USA (Non prima 19:00)

Il match deve ancora iniziare

Jurij Rodionov AUT vs Martin Krumich CZE

Il match deve ancora iniziare



Court 1 – ore 12:00
Joshua Paris GBR / Luca Sanchez FRA vs Blake Bayldon AUS / Calum Puttergill AUS

ATP Thionville
Joshua Paris / Luca Sanchez [3]
6
6
Blake Bayldon / Calum Puttergill
2
3
Vincitore: Paris / Sanchez
Mostra dettagli

Andrew Paulson CZE / Michael Vrbensky CZE vs Cleeve Harper CAN / David Stevenson GBR

ATP Thionville
Andrew Paulson / Michael Vrbensky
0
2
Cleeve Harper / David Stevenson [4]
0
3
Mostra dettagli

Sergio Martos Gornes ESP / Vijay Sundar Prashanth IND vs Ivan Liutarevich BLR / Filip Pieczonka POL

Il match deve ancora iniziare

