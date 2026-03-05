WTA 125 Copertina, WTA

WTA 125 Antalya 2: I risultati completi con il dettaglio del Day 4 (LIVE)

Lucia Bronzetti ITA, 10.12.1998 - Foto getty images
TUR WTA 125 Antalya 2 – 2° Turno – terra

Center Court – ore 08:30
Elina Avanesyan ARM vs Anhelina Kalinina UKR Inizio 08:30
WTA Antalya 125 #2
Elina Avanesyan
0
1
6
0
Anhelina Kalinina
0
6
7
0
Vincitore: Kalinina
Mostra dettagli

Polina Kudermetova UZB vs (2) Panna Udvardy HUN

WTA Antalya 125 #2
Polina Kudermetova
0
4
6
0
Panna Udvardy [2]
0
6
7
0
Vincitore: Udvardy
Mostra dettagli

(1) Mariia Kozyreva RUS / (1) Iryna Shymanovich BLR vs Berfu Cengiz TUR / Ipek Oz TUR

WTA Antalya 125 #2
Mariia Kozyreva / Iryna Shymanovich [1]
0
7
0
Berfu Cengiz / Ipek Oz
0
5
0
Mostra dettagli



Court 1 – ore 08:30
(1) Oleksandra Oliynykova UKR vs Iryna Shymanovich BLR Inizio 08:30

WTA Antalya 125 #2
Oleksandra Oliynykova [1]
0
7
6
0
Iryna Shymanovich
0
5
1
0
Vincitore: Oliynykova
Mostra dettagli

Leyre Romero Gormaz ESP vs Tamara Zidansek SLO

WTA Antalya 125 #2
Leyre Romero Gormaz
0
3
5
0
Tamara Zidansek
0
6
7
0
Vincitore: Zidansek
Mostra dettagli

Dalila Jakupovic SLO / Nika Radisic SLO vs Irina Bara ROU / Ekaterine Gorgodze GEO

WTA Antalya 125 #2
Dalila Jakupovic / Nika Radisic
30
6
4
Irina Bara / Ekaterine Gorgodze
40
3
2
Mostra dettagli



Court 3 – ore 08:30
(3) Moyuka Uchijima JPN vs Lucia Bronzetti ITA Inizio 08:30

WTA Antalya 125 #2
Moyuka Uchijima [3]
0
6
6
0
Lucia Bronzetti
0
4
4
0
Vincitore: Uchijima
Mostra dettagli

Despina Papamichail GRE vs (7) Maja Chwalinska POL

WTA Antalya 125 #2
Despina Papamichail
0
2
0
0
Maja Chwalinska [7]
0
6
6
0
Vincitore: Chwalinska
Mostra dettagli

Estelle Cascino FRA / Nicole Fossa Huergo ARG vs Irina Khromacheva RUS / Ksenia Zaytseva RUS

WTA Antalya 125 #2
Estelle Cascino / Nicole Fossa Huergo
0
7
6
0
Irina Khromacheva / Ksenia Zaytseva
0
6
4
0
Vincitore: Cascino / Fossa Huergo
Mostra dettagli



Court 5 – ore 08:30
Katarzyna Kawa POL vs Ipek Oz TUR Inizio 08:30

WTA Antalya 125 #2
Katarzyna Kawa
0
6
6
0
Ipek Oz
0
4
0
0
Vincitore: Kawa
Mostra dettagli

Julia Riera ARG vs Guiomar Maristany Zuleta De Reales ESP

WTA Antalya 125 #2
Julia Riera
5
6
3
Guiomar Maristany Zuleta De Reales
7
1
6
Vincitore: Maristany Zuleta De Reales
Mostra dettagli

Momoko Kobori JPN / Peangtarn Plipuech THA vs (2) Jesika Maleckova CZE / (2) Miriam Skoch CZE

WTA Antalya 125 #2
Momoko Kobori / Peangtarn Plipuech
0
3
2
Jesika Maleckova / Miriam Skoch [2]
30
6
0
Mostra dettagli

