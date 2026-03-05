Mattia Bellucci lotta ma cede a Diallo all’esordio a Indian Wells

Si ferma al primo turno l’avventura di Mattia Bellucci al Masters 1000 di Indian Wells. Il tennista italiano è stato sconfitto dal canadese Gabriel Diallo al termine di una partita combattuta soprattutto nel primo set, risolto al tie-break, prima dell’allungo decisivo del nordamericano nella seconda frazione.

Primo set: equilibrio totale deciso al tie-break

L’inizio del match è stato molto equilibrato, con entrambi i giocatori solidi nei propri turni di battuta. Bellucci parte bene e tiene il servizio nel game d’apertura, ma Diallo risponde immediatamente senza concedere occasioni.

Il set procede senza break: Bellucci mantiene i suoi turni di battuta non senza difficoltà annullando anche delle palle set, mostrando però buone percentuali al servizio.

Diallo risponde colpo su colpo e i due arrivano fino al 6-6 senza che nessuno riesca a strappare il servizio all’avversario.

Il parziale si decide così al tie-break, dove il canadese riesce a essere più concreto nei punti decisivi. Bellucci spreca un vantaggio nel tiebreak di 4 a 1, con Diallo si aggiudica il primo set dopo 1 ora e 18 minuti di gioco per 7 punti a 5, prendendo il controllo dell’incontro e piazzando un parziale di 5 punti a 1.

Secondo set: il break nel momento chiave

Nel secondo set l’azzurro prova a reagire e continua a difendere bene i propri turni iniziali di servizio. Anche in questa frazione la partita rimane equilibrata nei primi giochi.

Il momento decisivo arriva però nel settimo game, quando Diallo riesce a piazzare il break che spezza l’equilibrio del set. Il canadese sale così 4-3, prendendo un vantaggio che si rivelerà determinante dopo che nel gioco precedente aveva annullato una pericolosa palla break.

Da quel momento Diallo gestisce il margine: Bellucci continua a lottare ma non riesce a procurarsi l’occasione per recuperare il break.

Il canadese mantiene i turni di battuta finali e chiude il set 6-4, conquistando così il passaggio al turno successivo.

Occasione sfumata per Bellucci

Per Bellucci resta il rammarico di un primo set molto equilibrato, dove l’italiano è rimasto in partita fino al tie-break dove è stato anche avanti. Nel secondo parziale è bastato un solo passaggio a vuoto, il break del settimo gioco, per indirizzare definitivamente il match in favore di Diallo.

Il canadese prosegue così il suo cammino nel torneo californiano, mentre per Bellucci l’avventura nel deserto di Indian Wells si conclude all’esordio.

ATP Indian Wells Mattia Bellucci Mattia Bellucci 6 4 Gabriel Diallo Gabriel Diallo 7 6 Vincitore: Diallo Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 G. Diallo 15-0 30-0 40-0 ace 4-5 → 4-6 M. Bellucci 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 ace 3-5 → 4-5 G. Diallo 15-0 30-0 40-0 ace 3-4 → 3-5 M. Bellucci 0-15 15-15 ace 15-30 15-40 30-40 3-3 → 3-4 G. Diallo 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 3-2 → 3-3 M. Bellucci 15-0 30-0 40-0 ace 2-2 → 3-2 G. Diallo 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 2-1 → 2-2 M. Bellucci 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 2-1 G. Diallo 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 1-0 → 1-1 M. Bellucci 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 1*-0 2*-0 3-0* 3-1* 4*-1 4*-2 4-3* 4-4* 4*-5 4*-6 5-6* 6-6 → 6-7 M. Bellucci 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 df A-40 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 5-6 → 6-6 G. Diallo 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-5 → 5-6 M. Bellucci 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-5 → 5-5 G. Diallo 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 df A-40 4-4 → 4-5 M. Bellucci 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 3-4 → 4-4 G. Diallo 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-3 → 3-4 M. Bellucci 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 G. Diallo 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 2-2 → 2-3 M. Bellucci 15-0 30-0 40-0 ace 1-2 → 2-2 G. Diallo 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 ace 1-1 → 1-2 M. Bellucci 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 G. Diallo 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1





Marco Rossi