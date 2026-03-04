Masters e WTA 1000 Indian Wells: Il programma completo di Giovedì 05 Marzo 2026. In campo due azzurri in singolare e due in doppio

Stadium 1 – ore 20:00

Terence Atmane vs Grigor Dimitrov

Diane Parry vs Venus Williams (Non prima 22:00)

Katerina Siniakova vs Sofia Kenin

Sebastian Korda vs Francisco Comesana (Non prima 03:00)

Peyton Stearns vs Solana Sierra

Stadium 2 – ore 20:00

Magda Linette vs Ashlyn Krueger

Hubert Hurkacz vs Aleksandar Kovacevic (Non prima 22:00)

Daniel Merida vs Alex Michelsen

Antonia Ruzic vs Jennifer Brady (Non prima 03:00)

Michael Zheng vs Arthur Cazaux

Stadium 3 – ore 20:00

Marie Bouzkova vs Taylor Townsend

Donna Vekic vs Tereza Valentova

Varvara Gracheva vs Lilli Tagger

Nuno Borges vs Emilio Nava (Non prima 00:00)

Matteo Arnaldi vs Mackenzie McDonald

Stadium 4 – ore 20:00

Kamil Majchrzak vs Giovanni Mpetshi Perricard

Jacob Fearnley vs Damir Dzumhur

Fabian Marozsan vs Roberto Bautista Agut

Katie Volynets vs Rebecca Sramkova (Non prima 00:00)

Emiliana Arango vs Hailey Baptiste

Stadium 5 – ore 20:00

Alexander Shevchenko vs Sho Shimabukuro

Chun-Hsin Tseng vs Sebastian Baez

Valentin Royer vs Benjamin Bonzi

Juan Manuel Cerundolo vs Botic van de Zandschulp (Non prima 00:00)

Francesco Maestrelli vs Rinky Hijikata

Stadium 6 – ore 20:00

Hanyu Guo / Kristina Mladenovic vs Linda Noskova / Diana Shnaider

Sara Errani / Jasmine Paolini vs Jaqueline Cristian / Clara Tauson

McCartney Kessler / Jessica Pegula vs Eri Hozumi / Fang-Hsien Wu

Alejandro Tabilo vs Rafael Jodar

Stadium 7 – ore 20:00

Lanlana Tararudee vs Sonay Kartal

Francesca Jones vs Kayla Day

Cristina Bucsa vs Darja Vidmanova

Lyudmyla Kichenok / Desirae Krawczyk vs Tereza Mihalikova / Olivia Nicholls

Stadium 9 – ore 20:00

Laura Siegemund vs Petra Marcinko

Elsa Jacquemot vs Anna Bondar

Storm Hunter vs Magdalena Frech

Hao-Ching Chan / Janice Tjen vs Andreja Klepac / Katarzyna Piter