Combined Indian Wells ATP, Copertina, WTA

Masters e WTA 1000 Indian Wells: Il programma completo di Giovedì 05 Marzo 2026. In campo due azzurri in singolare e due in doppio

04/03/2026 23:22 1 commento
Matteo Arnaldi - Foto Getty Images
Matteo Arnaldi - Foto Getty Images

Stadium 1 – ore 20:00
Terence Atmane FRA vs Grigor Dimitrov BUL
Diane Parry FRA vs Venus Williams USA (Non prima 22:00)
Katerina Siniakova CZE vs Sofia Kenin USA
Sebastian Korda USA vs Francisco Comesana ARG (Non prima 03:00)
Peyton Stearns USA vs Solana Sierra ARG

Stadium 2 – ore 20:00
Magda Linette POL vs Ashlyn Krueger USA
Hubert Hurkacz POL vs Aleksandar Kovacevic USA (Non prima 22:00)
Daniel Merida ESP vs Alex Michelsen USA
Antonia Ruzic CRO vs Jennifer Brady USA (Non prima 03:00)
Michael Zheng USA vs Arthur Cazaux FRA

Stadium 3 – ore 20:00
Marie Bouzkova CZE vs Taylor Townsend USA
Donna Vekic CRO vs Tereza Valentova CZE
Varvara Gracheva FRA vs Lilli Tagger AUT
Nuno Borges POR vs Emilio Nava USA (Non prima 00:00)
Matteo Arnaldi ITA vs Mackenzie McDonald USA

Stadium 4 – ore 20:00
Kamil Majchrzak POL vs Giovanni Mpetshi Perricard FRA
Jacob Fearnley GBR vs Damir Dzumhur BIH
Fabian Marozsan HUN vs Roberto Bautista Agut ESP
Katie Volynets USA vs Rebecca Sramkova SVK (Non prima 00:00)
Emiliana Arango COL vs Hailey Baptiste USA

Stadium 5 – ore 20:00
Alexander Shevchenko KAZ vs Sho Shimabukuro JPN
Chun-Hsin Tseng TPE vs Sebastian Baez ARG
Valentin Royer FRA vs Benjamin Bonzi FRA
Juan Manuel Cerundolo ARG vs Botic van de Zandschulp NED (Non prima 00:00)
Francesco Maestrelli ITA vs Rinky Hijikata AUS

Stadium 6 – ore 20:00
Hanyu Guo CHN / Kristina Mladenovic FRA vs Linda Noskova CZE / Diana Shnaider RUS
Sara Errani ITA / Jasmine Paolini ITA vs Jaqueline Cristian ROU / Clara Tauson DEN
McCartney Kessler USA / Jessica Pegula USA vs Eri Hozumi JPN / Fang-Hsien Wu TPE
Alejandro Tabilo CHI vs Rafael Jodar ESP

Stadium 7 – ore 20:00
Lanlana Tararudee THA vs Sonay Kartal GBR
Francesca Jones GBR vs Kayla Day USA
Cristina Bucsa ESP vs Darja Vidmanova CZE
Lyudmyla Kichenok UKR / Desirae Krawczyk USA vs Tereza Mihalikova SVK / Olivia Nicholls GBR

Stadium 9 – ore 20:00
Laura Siegemund GER vs Petra Marcinko CRO
Elsa Jacquemot FRA vs Anna Bondar HUN
Storm Hunter AUS vs Magdalena Frech POL
Hao-Ching Chan TPE / Janice Tjen INA vs Andreja Klepac SLO / Katarzyna Piter POL

TAG: , , ,

1 commento

piper 04-03-2026 23:46

Ma va la, in contemporanea ed anche come ultimo incontro.

 1
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!