Masters e WTA 1000 Indian Wells: Il programma completo di Giovedì 05 Marzo 2026. In campo due azzurri in singolare e due in doppio
Stadium 1 – ore 20:00
Terence Atmane vs Grigor Dimitrov
Diane Parry vs Venus Williams (Non prima 22:00)
Katerina Siniakova vs Sofia Kenin
Sebastian Korda vs Francisco Comesana (Non prima 03:00)
Peyton Stearns vs Solana Sierra
Stadium 2 – ore 20:00
Magda Linette vs Ashlyn Krueger
Hubert Hurkacz vs Aleksandar Kovacevic (Non prima 22:00)
Daniel Merida vs Alex Michelsen
Antonia Ruzic vs Jennifer Brady (Non prima 03:00)
Michael Zheng vs Arthur Cazaux
Stadium 3 – ore 20:00
Marie Bouzkova vs Taylor Townsend
Donna Vekic vs Tereza Valentova
Varvara Gracheva vs Lilli Tagger
Nuno Borges vs Emilio Nava (Non prima 00:00)
Matteo Arnaldi vs Mackenzie McDonald
Stadium 4 – ore 20:00
Kamil Majchrzak vs Giovanni Mpetshi Perricard
Jacob Fearnley vs Damir Dzumhur
Fabian Marozsan vs Roberto Bautista Agut
Katie Volynets vs Rebecca Sramkova (Non prima 00:00)
Emiliana Arango vs Hailey Baptiste
Stadium 5 – ore 20:00
Alexander Shevchenko vs Sho Shimabukuro
Chun-Hsin Tseng vs Sebastian Baez
Valentin Royer vs Benjamin Bonzi
Juan Manuel Cerundolo vs Botic van de Zandschulp (Non prima 00:00)
Francesco Maestrelli vs Rinky Hijikata
Stadium 6 – ore 20:00
Hanyu Guo / Kristina Mladenovic vs Linda Noskova / Diana Shnaider
Sara Errani / Jasmine Paolini vs Jaqueline Cristian / Clara Tauson
McCartney Kessler / Jessica Pegula vs Eri Hozumi / Fang-Hsien Wu
Alejandro Tabilo vs Rafael Jodar
Stadium 7 – ore 20:00
Lanlana Tararudee vs Sonay Kartal
Francesca Jones vs Kayla Day
Cristina Bucsa vs Darja Vidmanova
Lyudmyla Kichenok / Desirae Krawczyk vs Tereza Mihalikova / Olivia Nicholls
Stadium 9 – ore 20:00
Laura Siegemund vs Petra Marcinko
Elsa Jacquemot vs Anna Bondar
Storm Hunter vs Magdalena Frech
Hao-Ching Chan / Janice Tjen vs Andreja Klepac / Katarzyna Piter
