Masters e WTA 1000 Indian Wells: I risultati completi con il dettaglio del Day 1. Shapovalov batte Tsitsipas, avanti anche Fonseca. Eliminati Andreescu e Stephens

05/03/2026 08:11 21 commenti
Joao Fonseca nella foto - Foto Getty Images

La prima giornata del tabellone principale del BNP Paribas Open ha regalato diverse sfide interessanti tra ex top player e giovani emergenti. Tra i risultati più importanti spicca il successo del canadese Denis Shapovalov, che ha superato il greco Stefanos Tsitsipas in un confronto tra due ex top 10.

Shapovalov supera Tsitsipas
Il canadese ha conquistato la vittoria in tre set con il punteggio di 6-2, 3-6, 6-4, al termine di una partita combattuta. Shapovalov ha dominato il primo set grazie a un tennis aggressivo e a una buona efficacia al servizio.
Nel secondo parziale Tsitsipas ha reagito, alzando il livello del proprio gioco e riuscendo a riequilibrare l’incontro con il 6-3. Nel set decisivo, però, è stato ancora il canadese a trovare lo spunto giusto: il break ottenuto nel momento chiave gli ha permesso di chiudere 6-4 e conquistare l’accesso al secondo turno, dove affronterà l’argentino Tomás Martín Etcheverry.

Monfils avanti, Cilic eliminato
Tra i veterani presenti nel tabellone, esordio positivo per il francese Gaël Monfils. Il 39enne ha superato il qualificato canadese Alexis Galarneau con il punteggio di 6-4, 6-3, dimostrando di essere ancora competitivo sul cemento californiano.
Esordio negativo invece per il croato Marin Čilić, sconfitto dall’americano Zachary Svajda per 7-6(5), 6-4 dopo un primo set molto equilibrato deciso al tie-break.

Fonseca continua a crescere
Avanza il giovane brasiliano João Fonseca, attualmente numero 35 del mondo. Il talento sudamericano ha sconfitto il belga Raphaël Collignon con il punteggio di 7-6(2), 6-4 in 1 ora e 43 minuti.
Il primo set è stato molto equilibrato, con diversi scambi di break prima del tie-break dominato dal brasiliano. Nel secondo parziale Fonseca ha preso fiducia, portandosi rapidamente avanti 3-1 e controllando il match fino alla chiusura sul 6-4.
Al secondo turno il brasiliano affronterà il russo Karen Khachanov, testa di serie numero 16. Il precedente tra i due sorride al russo, che ha vinto l’unico confronto diretto disputato al Masters 1000 di Parigi nel 2025.

Andreescu e Stephens eliminate nel WTA
Nel tabellone femminile sono arrivate invece due eliminazioni eccellenti. La canadese Bianca Andreescu, campionessa a Indian Wells nel 2019, è stata battuta dalla uzbeka Kamilla Rakhimova con il punteggio di 6-7(5), 6-0, 6-1.
Fuori anche l’americana Sloane Stephens, ex campionessa dello US Open, sconfitta dalla colombiana Camila Osorio per 6-4, 6-1.

USA Masters e WTA 1000 Indian Wells – 1° Turno – hard

Stadium 1 – ore 20:00
Yulia Putintseva KAZ vs Paula Badosa ESP
WTA Indian Wells
Yulia Putintseva
0
6
6
0
Paula Badosa
0
4
2
0
Vincitore: Putintseva
Reilly Opelka USA vs Ethan Quinn USA (Non prima 22:00)

ATP Indian Wells
Reilly Opelka
7
7
Ethan Quinn
5
6
Vincitore: Opelka
Matteo Berrettini ITA vs Adrian Mannarino FRA

ATP Indian Wells
Matteo Berrettini
4
7
7
Adrian Mannarino
6
5
5
Vincitore: Berrettini
Bianca Andreescu CAN vs Kamilla Rakhimova UZB (Non prima 03:00)

WTA Indian Wells
Bianca Andreescu
7
0
1
Kamilla Rakhimova
6
6
6
Vincitore: Rakhimova
Stefanos Tsitsipas GRE vs Denis Shapovalov CAN

ATP Indian Wells
Stefanos Tsitsipas
2
6
4
Denis Shapovalov
6
3
6
Vincitore: Shapovalov
Stadium 2 – ore 20:00
Camilo Ugo Carabelli ARG vs Martin Damm USA

ATP Indian Wells
Camilo Ugo Carabelli
7
6
Martin Damm
6
3
Vincitore: Ugo Carabelli
Zeynep Sonmez TUR vs McCartney Kessler USA

WTA Indian Wells
Zeynep Sonmez
0
7
6
0
McCartney Kessler
0
6
0
0
Vincitore: Sonmez
Victoria Jimenez Kasintseva AND vs Caty McNally USA

WTA Indian Wells
Victoria Jimenez Kasintseva
6
6
6
Caty McNally
2
7
4
Vincitore: Jimenez Kasintseva
Zachary Svajda USA vs Marin Cilic CRO (Non prima 03:00)

ATP Indian Wells
Zachary Svajda
7
6
Marin Cilic
6
4
Vincitore: Svajda
Sloane Stephens USA vs Camila Osorio COL

WTA Indian Wells
Sloane Stephens
0
4
1
0
Camila Osorio
0
6
6
0
Vincitore: Osorio
Stadium 3 – ore 20:00
Sorana Cirstea ROU vs Tatjana Maria GER

WTA Indian Wells
Sorana Cirstea
6
4
6
Tatjana Maria
4
6
3
Vincitore: Cirstea
Talia Gibson AUS vs Ann Li USA

WTA Indian Wells
Talia Gibson
0
6
7
0
Ann Li
0
3
5
0
Vincitore: Gibson
Himeno Sakatsume JPN vs Alycia Parks USA

WTA Indian Wells
Himeno Sakatsume
0
6
6
0
Alycia Parks
0
4
3
0
Vincitore: Sakatsume
Gael Monfils FRA vs Alexis Galarneau CAN

ATP Indian Wells
Gael Monfils
6
6
Alexis Galarneau
3
4
Vincitore: Monfils
Joao Fonseca BRA vs Raphael Collignon BEL

ATP Indian Wells
Joao Fonseca
7
6
Raphael Collignon
6
4
Vincitore: Fonseca
Stadium 4 – ore 20:00
Mariano Navone ARG vs Marcos Giron USA

ATP Indian Wells
Mariano Navone
6
5
3
Marcos Giron
4
7
6
Vincitore: Giron
Mattia Bellucci ITA vs Gabriel Diallo CAN

ATP Indian Wells
Mattia Bellucci
6
4
Gabriel Diallo
7
6
Vincitore: Diallo
Jenson Brooksby USA vs Alexei Popyrin AUS

ATP Indian Wells
Jenson Brooksby
6
6
Alexei Popyrin
3
4
Vincitore: Brooksby
Jaqueline Cristian ROU vs Janice Tjen INA

WTA Indian Wells
Jaqueline Cristian
4
6
7
Janice Tjen
6
4
6
Vincitore: Cristian
Dayana Yastremska UKR vs Shuai Zhang CHN

WTA Indian Wells
Dayana Yastremska
0
6
6
0
Shuai Zhang
0
3
2
0
Vincitore: Yastremska
Stadium 5 – ore 20:00
Quentin Halys FRA vs Adam Walton AUS

ATP Indian Wells
Quentin Halys
3
3
Adam Walton
6
6
Vincitore: Walton
Zizou Bergs BEL vs Jan-Lennard Struff GER

ATP Indian Wells
Zizou Bergs
6
6
Jan-Lennard Struff
3
4
Vincitore: Bergs
Marton Fucsovics HUN vs Christopher O’Connell AUS

ATP Indian Wells
Marton Fucsovics
7
6
Christopher O'Connell
5
3
Vincitore: Fucsovics
Stadium 6 – ore 20:00
Kimberly Birrell AUS vs Oksana Selekhmeteva RUS Inizio 20:00

WTA Indian Wells
Kimberly Birrell
0
6
6
0
Oksana Selekhmeteva
0
1
4
0
Vincitore: Birrell
Ajla Tomljanovic AUS vs Elena-Gabriela Ruse ROU

WTA Indian Wells
Ajla Tomljanovic
0
7
6
0
Elena-Gabriela Ruse
0
5
2
0
Vincitore: Tomljanovic
Jessica Bouzas Maneiro ESP vs Beatriz Haddad Maia BRA

WTA Indian Wells
Jessica Bouzas Maneiro
6
6
6
Beatriz Haddad Maia
1
7
1
Vincitore: Bouzas Maneiro
Stadium 7 – ore 21:00
Daniel Altmaier GER vs Miomir Kecmanovic SRB

ATP Indian Wells
Daniel Altmaier
0
3
0
Miomir Kecmanovic
40
6
1
Vincitore: Kecmanovic
Dalibor Svrcina CZE vs James Duckworth AUS (Non prima 23:00)

ATP Indian Wells
Dalibor Svrcina
6
6
James Duckworth
2
4
Vincitore: Svrcina
Dino Prizmic CRO vs Tristan Schoolkate AUS

ATP Indian Wells
Dino Prizmic
7
3
7
Tristan Schoolkate
6
6
5
Vincitore: Prizmic
Stadium 9 – ore 21:00
Anastasia Potapova AUT vs Marina Stakusic CAN Inizio 21:00

WTA Indian Wells
Anastasia Potapova
4
6
7
Marina Stakusic
6
1
5
Vincitore: Potapova
Ella Seidel GER vs Anastasia Zakharova RUS

WTA Indian Wells
Ella Seidel
0
2
2
0
Anastasia Zakharova
0
6
6
0
Vincitore: Zakharova
Dalma Galfi HUN vs Anna Blinkova RUS

WTA Indian Wells
Dalma Galfi
0
4
5
0
Anna Blinkova
0
6
7
0
Vincitore: Blinkova
21 commenti. Lasciane uno!

Pier no guest 05-03-2026 09:51

@ tinapica (#4570341)

Ma non l’estetica del gioco,in quella Mannarino è fantastico.Parlo del banale “dressing” ovvero l’abbigliamento.Mannarino con le sue t-shirt anonime,senza logo ribalta i canoni attuali che vogliono tennisti/modelli in grado di far vendere anche se i risultati latitano. Se Tsitsipas lo immagini su una cabriolet potente Adrien te lo vedi su un Ducato bianco a lavorare ma con quell’aria che sembra dire “arrivo quando arrivo… altrimenti arriverò”. Lo vedo più da palline bianche per capirci.

 21
Pier no guest 05-03-2026 09:45

@ tinapica (#4570341)

 20
Silver (Guest) 05-03-2026 09:37

Grande test superato Matteo! Mannarino un mancino diabolico che oggi non festeggia felice l’onomastico

 19
tinapica 05-03-2026 09:26

@ Pier no guest (#4570334)

Non son d’accordo che nel caso di Mannarino il tennis non sia estetica: lui intesse ragnatele, ma lo fa all’uncinetto, con finissima seta ed impreziosendole di precisi ricami.
Lo stesso penso, ad esempio, di Goffin.
Invece intessitor di ragnatele tennistiche che nulla concedano all’estetica (pur riconoscendo loro sagacia suprema e padronanza tecnica assoluta, altrimenti non avrebbero ottenuto i risultati che ottennero) erano Gilles Simon ed il primo Giocovic.
Per mia fortuna uno si è ritirato e l’altro è stato costretto dall’incedere del tempo a modificare il proprio gioco in qualcosa di più piacevole a vedersi.

 18
tinapica 05-03-2026 09:15

Redazione…eliminatE Andreescu e Stephens!

 17
Pier no guest 05-03-2026 08:35

Siamo sinceri,svegliarsi e guardare i risultati dei nostri a volte è una sofferenza soprattutto se si tratta di Matteo.Dai fasti è passato a fasi complicate,buone prestazioni e ricadute fisiche,cambi di coach e compagne,allenamenti e sollazzi.
È un professionista ma non come l’appassionato lo vorrebbe,a noi interessa bearci dei suoi successi sul campo,lui si bea anche con la “bea” di turno e… be’,c’ha ragione pure lui.
Battere Mannarino non è scontato anzi perché è fastidioso,mancino,si appoggia,non ti dà una palla su cui è facile spingere,la sua uscita di palla è anomala perché sono movimenti talentuosi ovvero personali e fatichi a capire il tempo di apertura e di impatto.
Lo scrissi tempo fa,il francese è come quel socio che arriva con una sola racchetta, maglietta della salute,scarpe di 15 anni fa e ti fa capire che il tennis non è estetica ma un subdolo gioco ,sono scacchi su un campo grande. A fine match ,dopo aver subito una lezione,e non aver capito un tubo,ti chiede di rigiocare perché “non hai giocato male” e tu,con lo sguardo perso rispondi “ah sì… è ma io gioco presto…di solito alle 6.00 del mattino e solo in mezzo alla settimana.Ma tranquillo,se mi libero verso settembre ti chiamo”.
E te ne vai,lasci il campo più lontano e sei almeno contento che nessuno ti ha visto giocare.

 16
marcusmin
Calvin (Guest) 05-03-2026 08:11

Altra sconfitta per tsitsipas, oramai la crisi è proprio nera.

 15
cataflic (Guest) 05-03-2026 07:05

Bravo Matteo!

 14
Detuqueridapresencia
Giuliano da Viareggio (Guest) 05-03-2026 07:02

Dispiaciuto per Bellucci, ma con Diallo ci sta…GRANDE BERRETTINI, IL FRANCESE E’NOTORIAMENTE OSTICO!

 13
Detuqueridapresencia
Andy.Fi (Guest) 05-03-2026 03:06

Che match Matteo……..

 12
guido Guest 05-03-2026 03:04

Grande Berretto

 11
Marco M., Detuqueridapresencia
Sequel (Guest) 05-03-2026 02:02

Dio solo sa perché una percentuale così bassa di prima da parte di berrettini e mi sembra che camminino poco forse la paura di lesionarsi gli addominali o chissà cosa il vento sta di fatto che mannarinò le tira dentro quasi tutte le prime è impensabile di vincere la partita vincendo i punti al rimbalzo

 10
Sequel (Guest) 05-03-2026 01:33

Non capisco perché una resa così scarsa al servizio del berretto il vento cosa mai sarà

 9
MAURO (Guest) 04-03-2026 23:52

OT Certo che se il numero 2 spagnolo, Fokina, ha perso con un duplice 63 contro BELLUCCI pochi giorni fa, significa che gli amici spagnoli sono messi veramente male.
Dietro ad ALCARAZ il vuoto cosmico.

8
Detuqueridapresencia
Guidooddounodinoi (Guest) 04-03-2026 23:44

Primo set in corso tra Bellucci e Diallo di rara bruttezza con erroracci dell’uno e dell’altro. Il dritto del nostro è un punto debole ma non è una novità. Speriamo riesca comunque a farcela contro il canadese che mi sembra in involuzione decisa.

 7
piper 04-03-2026 23:18

@ MAURO (#4570253)

Effettivamente c’è un buon contrasto tra campo e palline.

 6
MAURO (Guest) 04-03-2026 22:22

Scritto da piper
@ MAURO (#4570218)
Perché agli AO non vedeva la pallina?

Si, ma secondo me qui si vede ancora meglio.

 5
piper 04-03-2026 22:19

@ MAURO (#4570218)

Perché agli AO non vedeva la pallina?

 4
piper 04-03-2026 22:19

@ etberit (#4570229)

È beh!

 3
etberit 04-03-2026 20:47

Se potessi dare un consiglio a Matteo, gli direi “tira forte sulle righe!!” …

 2
Detuqueridapresencia
MAURO (Guest) 04-03-2026 20:14

Finalmente inizia un torneo all’ aperto in cui la palla si vede in maniera favolosa, anche in presenza di sole.

 1
