Masters e WTA 1000 Indian Wells: I risultati completi con il dettaglio del Day 1. Shapovalov batte Tsitsipas, avanti anche Fonseca. Eliminati Andreescu e Stephens

Joao Fonseca nella foto - Foto Getty Images
La prima giornata del tabellone principale del BNP Paribas Open ha regalato diverse sfide interessanti tra ex top player e giovani emergenti. Tra i risultati più importanti spicca il successo del canadese Denis Shapovalov, che ha superato il greco Stefanos Tsitsipas in un confronto tra due ex top 10.
Shapovalov supera Tsitsipas
Il canadese ha conquistato la vittoria in tre set con il punteggio di 6-2, 3-6, 6-4, al termine di una partita combattuta. Shapovalov ha dominato il primo set grazie a un tennis aggressivo e a una buona efficacia al servizio.
Nel secondo parziale Tsitsipas ha reagito, alzando il livello del proprio gioco e riuscendo a riequilibrare l’incontro con il 6-3. Nel set decisivo, però, è stato ancora il canadese a trovare lo spunto giusto: il break ottenuto nel momento chiave gli ha permesso di chiudere 6-4 e conquistare l’accesso al secondo turno, dove affronterà l’argentino Tomás Martín Etcheverry.
Monfils avanti, Cilic eliminato
Tra i veterani presenti nel tabellone, esordio positivo per il francese Gaël Monfils. Il 39enne ha superato il qualificato canadese Alexis Galarneau con il punteggio di 6-4, 6-3, dimostrando di essere ancora competitivo sul cemento californiano.
Esordio negativo invece per il croato Marin Čilić, sconfitto dall’americano Zachary Svajda per 7-6(5), 6-4 dopo un primo set molto equilibrato deciso al tie-break.
Fonseca continua a crescere
Avanza il giovane brasiliano João Fonseca, attualmente numero 35 del mondo. Il talento sudamericano ha sconfitto il belga Raphaël Collignon con il punteggio di 7-6(2), 6-4 in 1 ora e 43 minuti.
Il primo set è stato molto equilibrato, con diversi scambi di break prima del tie-break dominato dal brasiliano. Nel secondo parziale Fonseca ha preso fiducia, portandosi rapidamente avanti 3-1 e controllando il match fino alla chiusura sul 6-4.
Al secondo turno il brasiliano affronterà il russo Karen Khachanov, testa di serie numero 16. Il precedente tra i due sorride al russo, che ha vinto l’unico confronto diretto disputato al Masters 1000 di Parigi nel 2025.
Andreescu e Stephens eliminate nel WTA
Nel tabellone femminile sono arrivate invece due eliminazioni eccellenti. La canadese Bianca Andreescu, campionessa a Indian Wells nel 2019, è stata battuta dalla uzbeka Kamilla Rakhimova con il punteggio di 6-7(5), 6-0, 6-1.
Fuori anche l’americana Sloane Stephens, ex campionessa dello US Open, sconfitta dalla colombiana Camila Osorio per 6-4, 6-1.
@ tinapica (#4570341)
Ma non l’estetica del gioco,in quella Mannarino è fantastico.Parlo del banale “dressing” ovvero l’abbigliamento.Mannarino con le sue t-shirt anonime,senza logo ribalta i canoni attuali che vogliono tennisti/modelli in grado di far vendere anche se i risultati latitano. Se Tsitsipas lo immagini su una cabriolet potente Adrien te lo vedi su un Ducato bianco a lavorare ma con quell’aria che sembra dire “arrivo quando arrivo… altrimenti arriverò”. Lo vedo più da palline bianche per capirci.
@ tinapica (#4570341)
Grande test superato Matteo! Mannarino un mancino diabolico che oggi non festeggia felice l’onomastico
@ Pier no guest (#4570334)
Non son d’accordo che nel caso di Mannarino il tennis non sia estetica: lui intesse ragnatele, ma lo fa all’uncinetto, con finissima seta ed impreziosendole di precisi ricami.
Lo stesso penso, ad esempio, di Goffin.
Invece intessitor di ragnatele tennistiche che nulla concedano all’estetica (pur riconoscendo loro sagacia suprema e padronanza tecnica assoluta, altrimenti non avrebbero ottenuto i risultati che ottennero) erano Gilles Simon ed il primo Giocovic.
Per mia fortuna uno si è ritirato e l’altro è stato costretto dall’incedere del tempo a modificare il proprio gioco in qualcosa di più piacevole a vedersi.
Redazione…eliminatE Andreescu e Stephens!
Siamo sinceri,svegliarsi e guardare i risultati dei nostri a volte è una sofferenza soprattutto se si tratta di Matteo.Dai fasti è passato a fasi complicate,buone prestazioni e ricadute fisiche,cambi di coach e compagne,allenamenti e sollazzi.
È un professionista ma non come l’appassionato lo vorrebbe,a noi interessa bearci dei suoi successi sul campo,lui si bea anche con la “bea” di turno e… be’,c’ha ragione pure lui.
Battere Mannarino non è scontato anzi perché è fastidioso,mancino,si appoggia,non ti dà una palla su cui è facile spingere,la sua uscita di palla è anomala perché sono movimenti talentuosi ovvero personali e fatichi a capire il tempo di apertura e di impatto.
Lo scrissi tempo fa,il francese è come quel socio che arriva con una sola racchetta, maglietta della salute,scarpe di 15 anni fa e ti fa capire che il tennis non è estetica ma un subdolo gioco ,sono scacchi su un campo grande. A fine match ,dopo aver subito una lezione,e non aver capito un tubo,ti chiede di rigiocare perché “non hai giocato male” e tu,con lo sguardo perso rispondi “ah sì… è ma io gioco presto…di solito alle 6.00 del mattino e solo in mezzo alla settimana.Ma tranquillo,se mi libero verso settembre ti chiamo”.
E te ne vai,lasci il campo più lontano e sei almeno contento che nessuno ti ha visto giocare.
Altra sconfitta per tsitsipas, oramai la crisi è proprio nera.
Bravo Matteo!
Dispiaciuto per Bellucci, ma con Diallo ci sta…GRANDE BERRETTINI, IL FRANCESE E’NOTORIAMENTE OSTICO!
Che match Matteo……..
Grande Berretto
Dio solo sa perché una percentuale così bassa di prima da parte di berrettini e mi sembra che camminino poco forse la paura di lesionarsi gli addominali o chissà cosa il vento sta di fatto che mannarinò le tira dentro quasi tutte le prime è impensabile di vincere la partita vincendo i punti al rimbalzo
Non capisco perché una resa così scarsa al servizio del berretto il vento cosa mai sarà
OT Certo che se il numero 2 spagnolo, Fokina, ha perso con un duplice 63 contro BELLUCCI pochi giorni fa, significa che gli amici spagnoli sono messi veramente male.
Dietro ad ALCARAZ il vuoto cosmico.
Primo set in corso tra Bellucci e Diallo di rara bruttezza con erroracci dell’uno e dell’altro. Il dritto del nostro è un punto debole ma non è una novità. Speriamo riesca comunque a farcela contro il canadese che mi sembra in involuzione decisa.
@ MAURO (#4570253)
Effettivamente c’è un buon contrasto tra campo e palline.
Si, ma secondo me qui si vede ancora meglio.
@ MAURO (#4570218)
Perché agli AO non vedeva la pallina?
@ etberit (#4570229)
È beh!
Se potessi dare un consiglio a Matteo, gli direi “tira forte sulle righe!!” …
Finalmente inizia un torneo all’ aperto in cui la palla si vede in maniera favolosa, anche in presenza di sole.