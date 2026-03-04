Challenger Phoenix, Cap Cana, Kigali 2, Cherbourg-en-Cotentin, Santiago e Hersonissos 2: La situazione aggiornata
🎾 ATP CHALLENGER TOUR
WEEK 10 • 9-15 MARZO 2026
🏜️ ATP CHALLENGER 175 PHOENIX
HARD COURT 🇺🇸 USA
|RINDERKNECH, Arthur
|🇫🇷 #30
|MOUTET, Corentin
|🇫🇷 #34
|FONSECA, Joao
|🇧🇷 #38
|MICHELSEN, Alex
|🇺🇸 #41
|BERGS, Zizou
|🇧🇪 #44
|BORGES, Nuno
|🇵🇹 #45
|MANNARINO, Adrian
|🇫🇷 #49
|ALTMAIER, Daniel
|🇩🇪 #54
|MAJCHRZAK, Kamil
|🇵🇱 #56
|MPETSHI PERRICARD, Giovanni
|🇫🇷 #58
|GIRON, Marcos
|🇺🇸 #64
|SONEGO, Lorenzo 🇮🇹
|#65
|ATMANE, Terence
|🇫🇷 #66
|SPIZZIRRI, Eliot
|🇺🇸 #67
|OPELKA, Reilly
|🇺🇸 #69
|QUINN, Ethan
|🇺🇸 #70
|HALYS, Quentin
|🇫🇷 #72
|CAZAUX, Arthur
|🇫🇷 #73
|NAVA, Emilio
|🇺🇸 #76
|STRUFF, Jan-Lennard
|🇩🇪 #77
|SHEVCHENKO, Alexander
|🇰🇿 #79
📋 ALTERNATES
1. Duckworth 🇦🇺 #80 • 2. Fearnley 🇬🇧 #84 • 3. Arnaldi 🇮🇹 #85 • 4. Vukic 🇦🇺 #88 • 5. O’Connell 🇦🇺 #95 • 6. Kypson 🇺🇸 #105 • 7. Svajda 🇺🇸 #106 • 8. Schoolkate 🇦🇺 #108 • 9. Bellucci 🇮🇹 #109 • 10. Maestrelli 🇮🇹 #110
🌴 ATP CHALLENGER 175 PUNTA CANA
HARD COURT 🇩🇴 DOM
|ETCHEVERRY, Tomas Martin
|🇦🇷 #51
|MULLER, Alexandre
|🇫🇷 #52
|VAN DE ZANDSCHULP, Botic
|🇳🇱 #55
|COLLIGNON, Raphael
|🇧🇪 #59
|ROYER, Valentin
|🇫🇷 #60
|DZUMHUR, Damir
|🇧🇦 #62
|TABILO, Alejandro
|🇨🇱 #68
|HURKACZ, Hubert
|🇵🇱 #71
|NAVONE, Mariano
|🇦🇷 #74
|KOVACEVIC, Aleksandar
|🇺🇸 #75
|CERUNDOLO, Juan Manuel
|🇦🇷 #78
|MISOLIC, Filip
|🇦🇹 #81
|BAUTISTA AGUT, Roberto
|🇪🇸 #82
|KECMANOVIC, Miomir
|🇷🇸 #83
|GARIN, Cristian
|🇨🇱 #89
|BUSE, Ignacio
|🇵🇪 #91
|WALTON, Adam
|🇦🇺 #93
|NARDI, Luca 🇮🇹
|#94
|MEDJEDOVIC, Hamad
|🇷🇸 #97
|SVRCINA, Dalibor
|🇨🇿 #99
|MARTINEZ, Pedro
|🇪🇸 #101
📋 ALTERNATES
1. Burruchaga 🇦🇷 #102 • 2. Blockx 🇧🇪 #104 • 3. Barrios Vera 🇨🇱 #107 • 4. Schoolkate 🇦🇺 #108 • 5. Bellucci 🇮🇹 #109 • 6. Maestrelli 🇮🇹 #110 • 7. Tseng 🇹🇼 #115 • 8. McDonald 🇺🇸 #116 • 9. Mochizuki 🇯🇵 #117 • 10. Goffin 🇧🇪 #119
🌍 ATP CHALLENGER 100 KIGALI
HARD COURT 🇷🇼 RWA
|TRUNGELLITI, Marco
|🇦🇷 #131
|GEA, Arthur
|🇫🇷 #162
|MIKRUT, Luka
|🇭🇷 #165
|CARBALLES BAENA, Roberto
|🇪🇸 #175
|CLARKE, Jay
|🇬🇧 #185
|KOLAR, Zdenek
|🇨🇿 #196
|KYM, Jerome
|🇨🇭 #197
|PAVLOVIC, Luka
|🇫🇷 #209
|CECCHINATO, Marco 🇮🇹
|#216
|HOUKES, Max
|🇳🇱 #235
|SCHWAERZLER, Joel
|🇦🇹 #246
|JIANU, Filip Cristian
|🇷🇴 #247
|MARTIN TIFFON, Pol
|🇪🇸 #255
|BAX, Florent
|🇫🇷 #271
|#288
|HEMERY, Calvin
|🇫🇷 #294
|KOPP, Sandro
|🇦🇹 #304
|DAMAS, Miguel
|🇪🇸 #305
|JOHNS, Garrett
|🇺🇸 #307
|COULIBALY, Eliakim
|🇨🇮 #309
|ERHARD, Mathys
|🇫🇷 #314
📋 ALTERNATES
IN Martin 🇸🇰 #328 • 2. Cuenin 🇫🇷 #341 • 3. Yevseyev 🇰🇿 #350 • 4. Forejtek 🇨🇿 #362 • 5. Denolly 🇫🇷 #400 • 6. Roca Batalla 🇪🇸 #419 • 7. Singh 🇮🇳 #436 • 8. Napolitano 🇮🇹 #437 • 9. Wiskandt 🇩🇪 #455 • 10. Vasa 🇫🇮 #483
🇫🇷 ATP CHALLENGER 75 CHERBOURG
INDOOR HARD 🇫🇷 FRA
|VIRTANEN, Otto
|🇫🇮 #128
|BUDKOV KJAER, Nicolai
|🇳🇴 #133
|JACQUET, Kyrian
|🇫🇷 #153
|ZEPPIERI, Giulio 🇮🇹
|#156
|LAJAL, Mark
|🇪🇪 #161
|GLINKA, Daniil
|🇪🇪 #171
|RODIONOV, Jurij
|🇦🇹 #176
|WATANUKI, Yosuke
|🇯🇵 #177
|PIROS, Zsombor
|🇭🇺 #178
|HERBERT, Pierre-Hugues
|🇫🇷 #190
|TABUR, Clement
|🇫🇷 #191
|EVANS, Daniel
|🇬🇧 #198
|HOLMGREN, August
|🇩🇰 #199
|ADDED, Dan
|🇫🇷 #201
|CHIDEKH, Clement
|🇫🇷 #205
|BAILLY, Gilles Arnaud
|🇧🇪 #211
|BERTOLA, Remy
|🇨🇭 #213
|FATIC, Nerman
|🇧🇦 #223
|GOJO, Borna
|🇭🇷 #237
|TOPO, Marko
|🇩🇪 #239
|🇬🇧 NG
📋 ALTERNATES
IN Cassone 🇺🇸 #241 • 2. Butvilas 🇱🇹 #254 • 3. Zahraj 🇩🇪 #257 • 4. Broom 🇬🇧 #259 • 5. Kukushkin 🇰🇿 #263 • 6. Blancaneaux 🇫🇷 #266 • 7. Nishikori 🇯🇵 #283 • 8. Gombos 🇸🇰 #298 • 9. K. Smith 🇺🇸 #308 • 10. Onclin 🇧🇪 #312
🏔️ ATP CHALLENGER 75 SANTIAGO
CLAY COURT 🇨🇱 CHI
|TIRANTE, Thiago Agustin
|🇦🇷 #92
|VALLEJO, Adolfo Daniel
|🇵🇾 #103
|FARIA, Jaime
|🇵🇹 #147
|DEN OUDEN, Guy
|🇳🇱 #154
|DELLIEN, Hugo
|🇧🇴 #158
|ROCHA, Henrique
|🇵🇹 #172
|BARRENA, Alex
|🇦🇷 #180
|FICOVICH, Juan Pablo
|🇦🇷 #183
|GALAN, Daniel Elahi
|🇨🇴 #184
|TOMIC, Bernard
|🇦🇺 #187
|GUILLEN MEZA, Alvaro
|🇪🇨 #202
|REIS DA SILVA, Joao Lucas
|🇧🇷 #207
|MONTEIRO, Thiago
|🇧🇷 #208
|BOYER, Tristan
|🇺🇸 #217
|BUENO, Gonzalo
|🇵🇪 #218
|OLIVIERI, Genaro Alberto
|🇦🇷 #229
|RODRIGUEZ TAVERNA, Santiago
|🇦🇷 #231
|COLLARINI, Andrea
|🇦🇷 #233
|POPKO, Dmitry
|🇰🇿 #236
|MELIGENI ALVES, Felipe
|🇧🇷 #238
|🇩🇪 NG
📋 ALTERNATES
IN Boscardin Dias 🇧🇷 #256 • 2. Heide 🇧🇷 #258 • 3. Agamenone 🇮🇹 #262 • 4. Kicker 🇦🇷 #268 • 5. Sanchez Izquierdo 🇪🇸 #274 • 6. M. Dellien 🇧🇴 #278 • 7. Varillas 🇵🇪 #280 • 8. Diaz Acosta 🇦🇷 #284 • 9. Pucinelli De Almeida 🇧🇷 #289 • 10. Cadenasso 🇮🇹 #306
🇮🇹 Italiani evidenziati
IN Entrato
OUT Ritirato
🏜️ Phoenix CH175 (Hard) • 🌴 Punta Cana CH175 (Hard) • 🌍 Kigali CH100 (Hard)
🇫🇷 Cherbourg CH75 (Indoor Hard) • 🏔️ Santiago CH75 (Clay)
🎾 ATP CHALLENGER 50 HERSONISSOS
HARD COURT 🇬🇷 GRECIA
TABELLONE PRINCIPALE
|GIUSTINO, Lorenzo 🇮🇹
|#206
|NEUMAYER, Lukas
|🇦🇹 #222
|PENISTON, Ryan
|🇬🇧 #234
|SAMUEL, Toby
|🇬🇧 #243
|GENTZSCH, Tom
|🇩🇪 #245
|COPPEJANS, Kimmer
|🇧🇪 #251
|KUZMANOV, Dimitar
|🇧🇬 #265
|PEREIRA, Tiago
|🇵🇹 #269
|SAKELLARIDIS, Stefanos
|🇬🇷 #275
|WENDELKEN, Harry
|🇬🇧 #276
|RINCON, Daniel
|🇪🇸 #277
|BERTRAND, Robin
|🇫🇷 #290
|RYBAKOV, Alex
|🇺🇸 #296
|GEERTS, Michael
|🇧🇪 #299
|BERRETTINI, Jacopo 🇮🇹
|#300
|JONES, Maximus
|🇹🇭 #301
|HENNING, Philip
|🇿🇦 #311
|SHELBAYH, Abdullah
|🇯🇴 #318
|MRVA, Maxim
|🇨🇿 #321
|BERNET, Henry JR
|🇨🇭 JR #11
|CARBONI, Lorenzo 🇮🇹 NG
|#443
📋 ALTERNATES
|1
|GILL, Felix
|🇬🇧 #322
|2
|DURASOVIC, Viktor
|🇳🇴 #325
|3
|HUSSEY, Giles
|🇬🇧 #326
|4
|JUBB, Paul
|🇬🇧 #331
|5
|GHIBAUDO, Antoine
|🇫🇷 #343
|6
|DOSTANIC, Stefan
|🇺🇸 #354
|7
|PIRAINO, Gabriele 🇮🇹
|#359
|8
|FOREJTEK, Jonas
|🇨🇿 #362
|9
|NEGRITU, Christoph
|🇩🇪 #363
|10
|LANGMO, Christian
|🇺🇸 #364
🇮🇹 Italiani evidenziati (4)
JR Junior Ranking
NG Next Gen
ATP Challenger 50 Hersonissos • Hard Court • 🇬🇷 Grecia
