La situazione aggiornata Challenger, Copertina, Entry List

Challenger Phoenix, Cap Cana, Kigali 2, Cherbourg-en-Cotentin, Santiago e Hersonissos 2: La situazione aggiornata

04/03/2026 12:41 Nessun commento
Lorenzo Sonego - Foto Getty Images
🎾 ATP CHALLENGER TOUR

WEEK 10 • 9-15 MARZO 2026

🏜️ ATP CHALLENGER 175 PHOENIX

HARD COURT 🇺🇸 USA

RINDERKNECH, Arthur 🇫🇷 #30
MOUTET, Corentin 🇫🇷 #34
FONSECA, Joao 🇧🇷 #38
MICHELSEN, Alex 🇺🇸 #41
BERGS, Zizou 🇧🇪 #44
BORGES, Nuno 🇵🇹 #45
MANNARINO, Adrian 🇫🇷 #49
ALTMAIER, Daniel 🇩🇪 #54
MAJCHRZAK, Kamil 🇵🇱 #56
MPETSHI PERRICARD, Giovanni 🇫🇷 #58
GIRON, Marcos 🇺🇸 #64
SONEGO, Lorenzo 🇮🇹 #65
ATMANE, Terence 🇫🇷 #66
SPIZZIRRI, Eliot 🇺🇸 #67
OPELKA, Reilly 🇺🇸 #69
QUINN, Ethan 🇺🇸 #70
HALYS, Quentin 🇫🇷 #72
CAZAUX, Arthur 🇫🇷 #73
NAVA, Emilio 🇺🇸 #76
STRUFF, Jan-Lennard 🇩🇪 #77
SHEVCHENKO, Alexander 🇰🇿 #79

📋 ALTERNATES

1. Duckworth 🇦🇺 #80 • 2. Fearnley 🇬🇧 #84 • 3. Arnaldi 🇮🇹 #85 • 4. Vukic 🇦🇺 #88 • 5. O’Connell 🇦🇺 #95 • 6. Kypson 🇺🇸 #105 • 7. Svajda 🇺🇸 #106 • 8. Schoolkate 🇦🇺 #108 • 9. Bellucci 🇮🇹 #10910. Maestrelli 🇮🇹 #110

🌴 ATP CHALLENGER 175 PUNTA CANA

HARD COURT 🇩🇴 DOM

ETCHEVERRY, Tomas Martin 🇦🇷 #51
MULLER, Alexandre 🇫🇷 #52
VAN DE ZANDSCHULP, Botic 🇳🇱 #55
COLLIGNON, Raphael 🇧🇪 #59
ROYER, Valentin 🇫🇷 #60
DZUMHUR, Damir 🇧🇦 #62
TABILO, Alejandro 🇨🇱 #68
HURKACZ, Hubert 🇵🇱 #71
NAVONE, Mariano 🇦🇷 #74
KOVACEVIC, Aleksandar 🇺🇸 #75
CERUNDOLO, Juan Manuel 🇦🇷 #78
MISOLIC, Filip 🇦🇹 #81
BAUTISTA AGUT, Roberto 🇪🇸 #82
KECMANOVIC, Miomir 🇷🇸 #83
GARIN, Cristian 🇨🇱 #89
BUSE, Ignacio 🇵🇪 #91
WALTON, Adam 🇦🇺 #93
NARDI, Luca 🇮🇹 #94
MEDJEDOVIC, Hamad 🇷🇸 #97
SVRCINA, Dalibor 🇨🇿 #99
MARTINEZ, Pedro 🇪🇸 #101

📋 ALTERNATES

1. Burruchaga 🇦🇷 #102 • 2. Blockx 🇧🇪 #104 • 3. Barrios Vera 🇨🇱 #107 • 4. Schoolkate 🇦🇺 #108 • 5. Bellucci 🇮🇹 #1096. Maestrelli 🇮🇹 #110 • 7. Tseng 🇹🇼 #115 • 8. McDonald 🇺🇸 #116 • 9. Mochizuki 🇯🇵 #117 • 10. Goffin 🇧🇪 #119

🌍 ATP CHALLENGER 100 KIGALI

HARD COURT 🇷🇼 RWA

TRUNGELLITI, Marco 🇦🇷 #131
GEA, Arthur 🇫🇷 #162
MIKRUT, Luka 🇭🇷 #165
CARBALLES BAENA, Roberto 🇪🇸 #175
CLARKE, Jay 🇬🇧 #185
KOLAR, Zdenek 🇨🇿 #196
KYM, Jerome 🇨🇭 #197
PAVLOVIC, Luka 🇫🇷 #209
CECCHINATO, Marco 🇮🇹 #216
HOUKES, Max 🇳🇱 #235
SCHWAERZLER, Joel 🇦🇹 #246
JIANU, Filip Cristian 🇷🇴 #247
MARTIN TIFFON, Pol 🇪🇸 #255
BAX, Florent 🇫🇷 #271
ANDALORO, Fabrizio 🇮🇹 OUT #288
HEMERY, Calvin 🇫🇷 #294
KOPP, Sandro 🇦🇹 #304
DAMAS, Miguel 🇪🇸 #305
JOHNS, Garrett 🇺🇸 #307
COULIBALY, Eliakim 🇨🇮 #309
ERHARD, Mathys 🇫🇷 #314

📋 ALTERNATES

IN Martin 🇸🇰 #328 • 2. Cuenin 🇫🇷 #341 • 3. Yevseyev 🇰🇿 #350 • 4. Forejtek 🇨🇿 #362 • 5. Denolly 🇫🇷 #400 • 6. Roca Batalla 🇪🇸 #419 • 7. Singh 🇮🇳 #436 • 8. Napolitano 🇮🇹 #437 • 9. Wiskandt 🇩🇪 #455 • 10. Vasa 🇫🇮 #483

🇫🇷 ATP CHALLENGER 75 CHERBOURG

INDOOR HARD 🇫🇷 FRA

VIRTANEN, Otto 🇫🇮 #128
BUDKOV KJAER, Nicolai 🇳🇴 #133
JACQUET, Kyrian 🇫🇷 #153
ZEPPIERI, Giulio 🇮🇹 #156
LAJAL, Mark 🇪🇪 #161
GLINKA, Daniil 🇪🇪 #171
RODIONOV, Jurij 🇦🇹 #176
WATANUKI, Yosuke 🇯🇵 #177
PIROS, Zsombor 🇭🇺 #178
HERBERT, Pierre-Hugues 🇫🇷 #190
TABUR, Clement 🇫🇷 #191
EVANS, Daniel 🇬🇧 #198
HOLMGREN, August 🇩🇰 #199
ADDED, Dan 🇫🇷 #201
CHIDEKH, Clement 🇫🇷 #205
BAILLY, Gilles Arnaud 🇧🇪 #211
BERTOLA, Remy 🇨🇭 #213
FATIC, Nerman 🇧🇦 #223
GOJO, Borna 🇭🇷 #237
TOPO, Marko 🇩🇪 #239
SEARLE, Henry OUT 🇬🇧 NG

📋 ALTERNATES

IN Cassone 🇺🇸 #241 • 2. Butvilas 🇱🇹 #254 • 3. Zahraj 🇩🇪 #257 • 4. Broom 🇬🇧 #259 • 5. Kukushkin 🇰🇿 #263 • 6. Blancaneaux 🇫🇷 #266 • 7. Nishikori 🇯🇵 #283 • 8. Gombos 🇸🇰 #298 • 9. K. Smith 🇺🇸 #308 • 10. Onclin 🇧🇪 #312

🏔️ ATP CHALLENGER 75 SANTIAGO

CLAY COURT 🇨🇱 CHI

TIRANTE, Thiago Agustin 🇦🇷 #92
VALLEJO, Adolfo Daniel 🇵🇾 #103
FARIA, Jaime 🇵🇹 #147
DEN OUDEN, Guy 🇳🇱 #154
DELLIEN, Hugo 🇧🇴 #158
ROCHA, Henrique 🇵🇹 #172
BARRENA, Alex 🇦🇷 #180
FICOVICH, Juan Pablo 🇦🇷 #183
GALAN, Daniel Elahi 🇨🇴 #184
TOMIC, Bernard 🇦🇺 #187
GUILLEN MEZA, Alvaro 🇪🇨 #202
REIS DA SILVA, Joao Lucas 🇧🇷 #207
MONTEIRO, Thiago 🇧🇷 #208
BOYER, Tristan 🇺🇸 #217
BUENO, Gonzalo 🇵🇪 #218
OLIVIERI, Genaro Alberto 🇦🇷 #229
RODRIGUEZ TAVERNA, Santiago 🇦🇷 #231
COLLARINI, Andrea 🇦🇷 #233
POPKO, Dmitry 🇰🇿 #236
MELIGENI ALVES, Felipe 🇧🇷 #238
DEDURA, Diego OUT 🇩🇪 NG

📋 ALTERNATES

IN Boscardin Dias 🇧🇷 #256 • 2. Heide 🇧🇷 #258 • 3. Agamenone 🇮🇹 #262 • 4. Kicker 🇦🇷 #268 • 5. Sanchez Izquierdo 🇪🇸 #274 • 6. M. Dellien 🇧🇴 #278 • 7. Varillas 🇵🇪 #280 • 8. Diaz Acosta 🇦🇷 #284 • 9. Pucinelli De Almeida 🇧🇷 #289 • 10. Cadenasso 🇮🇹 #306

🇮🇹 Italiani evidenziati

IN Entrato
OUT Ritirato

🏜️ Phoenix CH175 (Hard) • 🌴 Punta Cana CH175 (Hard) • 🌍 Kigali CH100 (Hard)
🇫🇷 Cherbourg CH75 (Indoor Hard) • 🏔️ Santiago CH75 (Clay)

🎾 ATP CHALLENGER 50 HERSONISSOS

HARD COURT 🇬🇷 GRECIA

TABELLONE PRINCIPALE

GIUSTINO, Lorenzo 🇮🇹 #206
NEUMAYER, Lukas 🇦🇹 #222
PENISTON, Ryan 🇬🇧 #234
SAMUEL, Toby 🇬🇧 #243
GENTZSCH, Tom 🇩🇪 #245
COPPEJANS, Kimmer 🇧🇪 #251
KUZMANOV, Dimitar 🇧🇬 #265
PEREIRA, Tiago 🇵🇹 #269
SAKELLARIDIS, Stefanos 🇬🇷 #275
WENDELKEN, Harry 🇬🇧 #276
RINCON, Daniel 🇪🇸 #277
BERTRAND, Robin 🇫🇷 #290
RYBAKOV, Alex 🇺🇸 #296
GEERTS, Michael 🇧🇪 #299
BERRETTINI, Jacopo 🇮🇹 #300
JONES, Maximus 🇹🇭 #301
HENNING, Philip 🇿🇦 #311
SHELBAYH, Abdullah 🇯🇴 #318
MRVA, Maxim 🇨🇿 #321
BERNET, Henry JR 🇨🇭 JR #11
CARBONI, Lorenzo 🇮🇹 NG #443

📋 ALTERNATES

1 GILL, Felix 🇬🇧 #322
2 DURASOVIC, Viktor 🇳🇴 #325
3 HUSSEY, Giles 🇬🇧 #326
4 JUBB, Paul 🇬🇧 #331
5 GHIBAUDO, Antoine 🇫🇷 #343
6 DOSTANIC, Stefan 🇺🇸 #354
7 PIRAINO, Gabriele 🇮🇹 #359
8 FOREJTEK, Jonas 🇨🇿 #362
9 NEGRITU, Christoph 🇩🇪 #363
10 LANGMO, Christian 🇺🇸 #364

🇮🇹 Italiani evidenziati (4)

JR Junior Ranking
NG Next Gen

ATP Challenger 50 Hersonissos • Hard Court • 🇬🇷 Grecia

TAG: