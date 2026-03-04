Eisenhower Cup: trionfano Fritz e Rybakina in una serata di spettacolo e beneficenza. Berrettini-Paolini sconfitti ai quarti (Video dell’intero torneo)

Una perfetta serata a Indian Wells ha dato il via alla quindicina di Tennis Paradise con uno degli eventi iniziali del programma: la Eisenhower Cup, il torneo esibizione Tie Break Tens che dal 2019 anima il BNP Paribas Open e che dal 2022 si gioca con formula di doppio misto.

Lo Stadium 2 dell’BNP Paribas Open era gremito di tifosi per assistere allo spettacolo, con un ulteriore valore aggiunto: tutti i proventi dell’evento sono destinati in beneficenza.

Fritz e Rybakina fanno il bis

A trionfare sono stati ancora una volta Taylor Fritz e Elena Rybakina, che hanno difeso il titolo conquistato lo scorso anno portandosi a casa il premio da 200.000 dollari.

La coppia si è imposta in finale contro il duo al debutto formato da Learner Tien e Amanda Anisimova, vincendo 10-7 grazie a servizi potenti, scambi intensi e grande intesa.

“Sono super felice”, ha commentato Rybakina dopo il successo. “Spero di fare lo stesso anche nel singolare”.

Fritz, invece, ha sottolineato l’atmosfera speciale della serata: “È incredibile vedere lo Stadium 2 completamente pieno per questo evento. Non succede ovunque nel mondo. È fantastico farne parte e vincerlo”.

L’esordio brillante di Tien

Tra i protagonisti della serata anche il giovane talento californiano Learner Tien. Il ventenne ha entusiasmato il pubblico di casa insieme ad Anisimova nel primo match della serata, dominando Ben Shelton e Emma Navarro con un netto 10-3.

Il suo tennis intelligente e creativo si è sposato perfettamente con la potenza da fondo campo della compagna.

La rivincita di Andreeva

Uno dei momenti più spettacolari è arrivato nella sfida tra Mirra Andreeva e Alexander Bublik contro Tommy Paul e Jessica Pegula.

Paul e Pegula avevano salvato un match point sul 9-8 con un vincente di rovescio dell’americano, ma due punti più tardi Andreeva si è presa la rivincita con una risposta violentissima al corpo che ha chiuso l’incontro.

Il momento più “umano”

Tra gli episodi più divertenti della serata c’è stato anche l’errore di Jasmine Paolini, che ha sbagliato uno smash facilissimo regalando l’8-3 a Fritz e Rybakina nei quarti.

L’italiana si è coperta il volto imbarazzata, ma il pubblico l’ha subito sostenuta con un grande applauso, riportando il sorriso sul suo volto.

Bublik e il colpo spettacolo

Impossibile poi non citare lo show di Alexander Bublik, uno dei giocatori più fantasiosi del circuito. In semifinale ha provato due servizi dal basso, entrambi terminati con un “let”. Alla fine ha perso il punto – e poi la partita – ma ha comunque regalato uno dei momenti più divertenti della serata.





Marco Rossi