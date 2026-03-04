Carlos Alcaraz: “Controllo meglio le emozioni, questa è la chiave del mio momento”

Carlos Alcaraz arriva ad Indian Wells con grande fiducia e con un obiettivo chiaro: conquistare la terza corona nel deserto californiano. Durante il Media Day del torneo, lo spagnolo ha parlato del suo stato di forma, della crescita personale in campo e dell’inizio di stagione quasi perfetto.

Il numero uno del mondo è infatti reduce da 12 vittorie consecutive nel 2026, una striscia che conferma il suo eccellente momento.

“Sono orgoglioso del mio inizio di stagione”

“Sta andando davvero bene, a essere sincero”, ha spiegato Alcaraz parlando dell’adattamento alle condizioni di Indian Wells. “Mi sento un po’ diverso rispetto agli altri anni, ma ho fatto un paio di ottimi allenamenti. Sono tornato e sono pronto, sono entusiasta di iniziare”.

Il murciano ha poi commentato la sua serie di successi, inevitabilmente paragonata alle grandi strisce di vittorie nella storia del circuito, come le 41 consecutive ottenute da Novak Djokovic nel 2011.

“Non ti rendi conto di quanto sia difficile finché non inizi a inseguire qualcosa del genere. Quando arrivi a 12 vittorie pensi: ‘ok, ma servono ancora quattro o cinque tornei dei più grandi del mondo’. Sono davvero orgoglioso di questo inizio di stagione. Spero che la striscia continui”.

La chiave: più controllo emotivo

Secondo Alcaraz, il segreto del suo attuale livello di gioco è soprattutto mentale.

“Ora controllo le mie emozioni meglio di prima. Questo è stato il segreto del buon tennis che sto mostrando. Quando mi arrabbiavo o giocavo male, ora riesco a ritrovare la strada perché resto calmo e controllo quello che provo”.

Una maturità che si riflette anche nella gestione dei momenti difficili durante le partite, elemento fondamentale per mantenere continuità ai massimi livelli.

L’attenzione sul giovane Rafa Jódar

Durante la conferenza stampa è stato citato anche il nome del giovane talento spagnolo Rafa Jódar, che Alcaraz conosce da alcuni anni.

“Fuori dal campo è un ragazzo molto gentile e rispettoso, ma quando entra in campo crede davvero di poter battere chiunque. Non mi sorprende affatto quanto stia facendo bene. Vedremo molto di più di lui nei prossimi anni”.

Il lato umano dei giocatori

Alcaraz ha parlato anche dei documentari e dei vlog personali sempre più diffusi tra i tennisti, spiegando come possano avvicinare il pubblico alla realtà del circuito.

“È bello che i fan possano conoscere i giocatori anche fuori dal campo. Possono capire meglio come viviamo i tornei e la nostra vita quotidiana”.

La preoccupazione per la situazione in Medio Oriente

Infine, il numero uno del mondo ha commentato la situazione dei giocatori rimasti bloccati a Dubai dopo i recenti attacchi nella regione.

“È stato sorprendente. Solo pochi giorni prima stavamo giocando lì. Vedere alcuni giocatori bloccati e incapaci di viaggiare è preoccupante. Spero che possano venire qui o tornare a casa il prima possibile”.





