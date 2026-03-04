WTA 125 Copertina, WTA

WTA 125 Antalya 2: I risultati completi con il dettaglio del Day 3 (LIVE)

04/03/2026 09:14 Nessun commento
Lucia Bronzetti ITA, 10.12.1998 - Foto getty images


TUR WTA 125 Antalya 2 – 1° Turno – terra

Center Court – ore 08:30
(3) Moyuka Uchijima JPN vs Ada Kumru TUR Inizio 08:30
WTA Antalya 125 #2
Moyuka Uchijima [3]
0
6
6
0
Ada Kumru
0
4
0
0
Vincitore: Uchijima
Mostra dettagli

Berfu Cengiz TUR vs Lucia Bronzetti ITA

WTA Antalya 125 #2
Berfu Cengiz
15
4
2
Lucia Bronzetti
15
6
2
Mostra dettagli

Alina Charaeva RUS vs Polina Kudermetova UZB

Il match deve ancora iniziare



Court 1 – ore 08:30
Tamara Zidansek SLO vs (4) Veronika Erjavec SLO Inizio 08:30

WTA Antalya 125 #2
Tamara Zidansek
0*
7
4
6
Veronika Erjavec [4]
3
5
6
6
Mostra dettagli

(6) Dominika Salkova CZE vs Elina Avanesyan ARM

Il match deve ancora iniziare

Irina Khromacheva RUS / Ksenia Zaytseva RUS vs Ingrid Martins BRA / Despina Papamichail GRE

Il match deve ancora iniziare




Court 3 – ore 08:30
Guiomar Maristany Zuleta De Reales ESP vs (8) Arantxa Rus NED Inizio 08:30
WTA Antalya 125 #2
Guiomar Maristany Zuleta De Reales
0
6
7
0
Arantxa Rus [8]
0
1
5
0
Vincitore: Maristany Zuleta De Reales
Mostra dettagli

Dalila Jakupovic SLO / Nika Radisic SLO vs Alicia Barnett GBR / Elixane Lechemia FRA

WTA Antalya 125 #2
Dalila Jakupovic / Nika Radisic
0
6
1
Alicia Barnett / Elixane Lechemia
0
2
3
Mostra dettagli

(1) Mariia Kozyreva RUS / (1) Iryna Shymanovich BLR vs Veronika Erjavec SLO / Panna Udvardy HUN

Il match deve ancora iniziare




Court 5 – ore 08:30
Anhelina Kalinina UKR vs Ekaterine Gorgodze GEO Inizio 08:30
WTA Antalya 125 #2
Anhelina Kalinina
6
4
6
Ekaterine Gorgodze
3
6
3
Vincitore: Kalinina
Mostra dettagli

Ipek Oz TUR vs Katarina Zavatska UKR

WTA Antalya 125 #2
Ipek Oz
0
0
Katarina Zavatska
0
0
Mostra dettagli

Irina Bara ROU / Ekaterine Gorgodze GEO vs (4) Angelica Moratelli ITA / (4) Qianhui Tang CHN

Il match deve ancora iniziare

