WTA 125 Antalya 2: I risultati completi con il dettaglio del Day 3 (LIVE)

WTA 125 Antalya 2 – 1° Turno – terra
Center Court – ore 08:30
(3) Moyuka Uchijima
vs Ada Kumru Inizio 08:30
WTA Antalya 125 #2
Moyuka Uchijima [3]
0
6
6
0
Ada Kumru
0
4
0
0
Vincitore: Uchijima
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Servizio
Svolgimento
Set 1
Ada Kumru
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
Moyuka Uchijima
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
2-3 → 3-3
Moyuka Uchijima
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
0-1 → 0-2
Berfu Cengiz vs Lucia Bronzetti
WTA Antalya 125 #2
Berfu Cengiz
15
4
2
Lucia Bronzetti•
15
6
2
Servizio
Svolgimento
Set 2
Servizio
Svolgimento
Set 1
Lucia Bronzetti
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
3-3 → 4-3
Lucia Bronzetti
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
2-2 → 2-3
Lucia Bronzetti
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
0-2 → 1-2
Berfu Cengiz
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
0-1 → 0-2
Alina Charaeva vs Polina Kudermetova
Il match deve ancora iniziare
Court 1 – ore 08:30
Tamara Zidansek vs (4) Veronika Erjavec Inizio 08:30
WTA Antalya 125 #2
Tamara Zidansek
0*
7
4
6
Veronika Erjavec [4]
3
5
6
6
Servizio
Svolgimento
Set 3
Veronika Erjavec
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
2-0 → 2-1
Tamara Zidansek
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
1-0 → 2-0
Veronika Erjavec
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Veronika Erjavec
4-4 → 4-5
Veronika Erjavec
2-4 → 3-4
Veronika Erjavec
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
2-2 → 2-3
Tamara Zidansek
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
1-2 → 2-2
Veronika Erjavec
0-2 → 1-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
Veronika Erjavec
6-5 → 7-5
Veronika Erjavec
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
2-4 → 3-4
Tamara Zidansek
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
2-3 → 2-4
Veronika Erjavec
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
1-3 → 2-3
Veronika Erjavec
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
0-2 → 0-3
Tamara Zidansek
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
0-1 → 0-2
Veronika Erjavec
0-0 → 0-1
(6) Dominika Salkova vs Elina Avanesyan
Il match deve ancora iniziare
Irina Khromacheva / Ksenia Zaytseva vs Ingrid Martins / Despina Papamichail
Il match deve ancora iniziare
Court 3 – ore 08:30
Guiomar Maristany Zuleta De Reales
vs (8) Arantxa Rus Inizio 08:30
WTA Antalya 125 #2
Guiomar Maristany Zuleta De Reales•
0
6
7
0
Arantxa Rus [8]
0
1
5
0
Vincitore: Maristany Zuleta De Reales
Servizio
Svolgimento
Set 3
Guiomar Maristany Zuleta De Reales
Servizio
Svolgimento
Set 2
Guiomar Maristany Zuleta De Reales
6-5 → 7-5
Arantxa Rus
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
5-5 → 6-5
Guiomar Maristany Zuleta De Reales
4-5 → 5-5
Arantxa Rus
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
4-4 → 4-5
Guiomar Maristany Zuleta De Reales
Guiomar Maristany Zuleta De Reales
Servizio
Svolgimento
Set 1
Guiomar Maristany Zuleta De Reales
5-1 → 6-1
Arantxa Rus
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
4-1 → 5-1
Guiomar Maristany Zuleta De Reales
3-1 → 4-1
Arantxa Rus
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
3-0 → 3-1
Guiomar Maristany Zuleta De Reales
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
2-0 → 3-0
Arantxa Rus
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
1-0 → 2-0
Guiomar Maristany Zuleta De Reales
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Dalila Jakupovic / Nika Radisic vs Alicia Barnett / Elixane Lechemia
WTA Antalya 125 #2
Dalila Jakupovic / Nika Radisic•
0
6
1
Alicia Barnett / Elixane Lechemia
0
2
3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Dalila Jakupovic / Nika Radisic
Servizio
Svolgimento
Set 1
Dalila Jakupovic / Nika Radisic
Alicia Barnett / Elixane Lechemia
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
2-0 → 2-1
Dalila Jakupovic / Nika Radisic
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
1-0 → 2-0
Alicia Barnett / Elixane Lechemia
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
0-0 → 1-0
(1) Mariia Kozyreva / (1) Iryna Shymanovich vs Veronika Erjavec / Panna Udvardy
Il match deve ancora iniziare
Court 5 – ore 08:30
Anhelina Kalinina
vs Ekaterine Gorgodze Inizio 08:30
WTA Antalya 125 #2
Anhelina Kalinina
6
4
6
Ekaterine Gorgodze
3
6
3
Vincitore: Kalinina
Servizio
Svolgimento
Set 3
Anhelina Kalinina
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
1-1 → 1-2
Ekaterine Gorgodze
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
0-1 → 1-1
Anhelina Kalinina
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Ekaterine Gorgodze
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
4-5 → 4-6
Anhelina Kalinina
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
3-5 → 4-5
Ekaterine Gorgodze
3-4 → 3-5
Anhelina Kalinina
3-3 → 3-4
Anhelina Kalinina
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Ekaterine Gorgodze
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
5-3 → 6-3
Anhelina Kalinina
5-2 → 5-3
Ekaterine Gorgodze
5-1 → 5-2
Anhelina Kalinina
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
5-0 → 5-1
Ekaterine Gorgodze
4-0 → 5-0
Anhelina Kalinina
3-0 → 4-0
Ekaterine Gorgodze
2-0 → 3-0
Anhelina Kalinina
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
1-0 → 2-0
Ekaterine Gorgodze
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
0-0 → 1-0
Ipek Oz vs Katarina Zavatska
WTA Antalya 125 #2
Ipek Oz
0
0
Katarina Zavatska
0
0
Irina Bara / Ekaterine Gorgodze vs (4) Angelica Moratelli / (4) Qianhui Tang
Il match deve ancora iniziare
