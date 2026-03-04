Circuito Challenger Challenger, Copertina

Challenger Thionville, Brasília, Kigali 1, Hersonissos 1: I risultati completi con il dettaglio del Day 3 (LIVE)

04/03/2026 09:08 1 commento
Giulio Zeppieri nella foto - Foto getty images
Giulio Zeppieri nella foto - Foto getty images

CHALLENGER Hersonissos 🇬🇷 (Grecia) – 2° Turno, cemento

Center – ore 09:00
Lukas Neumayer AUT vs Alex Rybakov USA
Il match deve ancora iniziare

Abdullah Shelbayh JOR vs Melios Efstathiou CYP (Non prima 12:00)

Il match deve ancora iniziare

Pavlos Tsitsipas GRE / Petros Tsitsipas GRE vs Juan Jose Bianchi VEN / Jan Jermar CZE

Il match deve ancora iniziare

Melios Efstathiou CYP / Eleftherios Neos CYP vs Jarno Jans NED / David Poljak CZE

Il match deve ancora iniziare

Daniel Rincon ESP / Abdullah Shelbayh JOR vs Mario Mansilla Diez ESP / Adria Soriano Barrera COL

Il match deve ancora iniziare





17 – ore 09:00
Michael Geerts BEL / Tiago Pereira POR vs Finn Bass GBR / Anthony Genov BUL

Il match deve ancora iniziare

Toby Samuel GBR vs Daniel Rincon ESP (Non prima 11:30)

Il match deve ancora iniziare

Constantin Bittoun Kouzmine FRA / Philip Henning RSA vs Petr Nesterov BUL / Oleksandr Ovcharenko UKR

Il match deve ancora iniziare

Jacopo Berrettini ITA / Kimmer Coppejans BEL vs Robin Bertrand FRA / Maximus Jones THA

Il match deve ancora iniziare





18 – ore 10:00
Harry Wendelken GBR vs Stefan Dostanic USA

Il match deve ancora iniziare

Javier Barranco Cosano ESP vs Dimitar Kuzmanov BUL

ATP Hersonissos
Javier Barranco Cosano
0
3
1
Dimitar Kuzmanov [8]
0
6
1
Mostra dettagli

Ivan Sabanov SRB / Matej Sabanov SRB vs Tom Hands GBR / Harry Wendelken GBR (Non prima 14:00)

Il match deve ancora iniziare

Javier Barranco Cosano ESP / Alexander Merino PER vs Connor Thomson GBR / Mark Whitehouse GBR

Il match deve ancora iniziare





CHALLENGER Kigali 🇷🇼 (Ruanda) – 2° Turno, terra battuta

Centre Court – ore 09:00
Luka Pavlovic FRA vs Eliakim Coulibaly CIV
ATP Kigali
Luka Pavlovic [8]
6
6
Eliakim Coulibaly
2
4
Vincitore: Pavlovic
Mostra dettagli

Sandro Kopp AUT vs Marco Cecchinato ITA

Il match deve ancora iniziare

Filip Cristian Jianu ROU vs Arthur Gea FRA

Il match deve ancora iniziare





Court 1 – ore 09:00
Marco Trungelliti ARG vs Florent Bax FRA

ATP Kigali
Marco Trungelliti [1]
0
6
5
Florent Bax
0
3
4
Mostra dettagli

Joel Schwaerzler AUT vs Zdenek Kolar CZE (Non prima 11:30)

Il match deve ancora iniziare

Florent Bax FRA / Aziz Ouakaa TUN vs Stefan Latinovic SRB / Luka Pavlovic FRA

Il match deve ancora iniziare





Court 2 – ore 09:00
Calvin Hemery FRA vs Ryan Nijboer NED

ATP Kigali
Calvin Hemery
0
6
2
Ryan Nijboer
0
4
1
Mostra dettagli

Michiel De Krom NED vs Jerome Kym SUI (Non prima 11:30)

Il match deve ancora iniziare

Siddhant Banthia IND / Alexander Donski BUL vs Pol Martin Tiffon ESP / Oriol Roca Batalla ESP

Il match deve ancora iniziare

Jerome Kym SUI / Joel Schwaerzler AUT vs Victor Cornea ROU / Bruno Pujol Navarro ESP (Non prima 14:30)

Il match deve ancora iniziare





Court 3 – ore 09:00
S D Prajwal Dev IND / Nitin Kumar Sinha IND vs Eero Vasa FIN / Seita Watanabe JPN

ATP Kigali
S D Prajwal Dev / Nitin Kumar Sinha
30
6
4
Eero Vasa / Seita Watanabe [4]
30
4
3
Mostra dettagli

Stefano Napolitano ITA vs Luka Mikrut CRO

Il match deve ancora iniziare

Filip Duda CZE / Zdenek Kolar CZE vs Calvin Hemery FRA / Skander Mansouri TUN (Non prima 14:30)

Il match deve ancora iniziare





CHALLENGER Brasilia 2 🇧🇷 (Brasile) – 2° Turno, terra battuta

14:30 Faria J. POR – Ribeiro E. BRA
16:00 Reis Da Silva J. BRA – Prado Angelo J. C. BOL
16:00 Rocha H. POR – Sanchez Jover C. ESP
17:30 Marcondes I. BRA – Heide G. BRA

14:30 Britto L. BRA/Oliveira B. BRA – Carou I. URU/Zeballos F. BOL
15:30 Sakamoto P. BRA/Saraiva Dos Santos P. A. BRA – De La Fuente S. ARG/Roncadelli F. URU
18:30 Arias B. BOL/Dutra Da Silva D. BRA – Faria J. POR/Rocha H. POR
19:00 Cadenasso G. ITA/Sanchez Jover C. ESP – Boyer T. USA/Moreno De Alboran N. USA
20:00 Boscardin Dias P. BRA/Schiessl J. E. BRA – Miguel G. POR/Miguel L. F. POR
20:30 Heide G. BRA/Meligeni Alves F. BRA – Kestelboim M. ARG/Zormann Da Silva M. BRA
21:30 Behar A. URU/Hidalgo D. ECU – Marcondes I. BRA/Ribeiro E. BRA





CHALLENGER Thionville 🇫🇷 (Francia) – 1° – 2° Turno, cemento (al coperto)

Court central – ore 11:00
Joshua Paris GBR / Luca Sanchez FRA vs Alex Knaff LUX / Arthur Nagel FRA
ATP Thionville
Joshua Paris / Luca Sanchez [3]
15
3
Alex Knaff / Arthur Nagel
40
3
Mostra dettagli

Sebastian Ofner AUT vs George Loffhagen GBR (Non prima 12:30)

Il match deve ancora iniziare

Pierre-Hugues Herbert FRA vs Gilles Arnaud Bailly BEL

Il match deve ancora iniziare

Nicolai Budkov Kjaer NOR vs Kei Nishikori JPN

Il match deve ancora iniziare

Moise Kouame FRA vs Giulio Zeppieri ITA

Il match deve ancora iniziare

Roman Safiullin RUS vs Jan Choinski GBR

Il match deve ancora iniziare





Court 1 – ore 12:00
Andrew Paulson CZE / Michael Vrbensky CZE vs Szymon Kielan POL / Bogdan Pavel ROU

ATP Thionville
Andrew Paulson / Michael Vrbensky
40
4
Szymon Kielan / Bogdan Pavel
0
2
Mostra dettagli

August Holmgren DEN vs Keegan Smith USA (Non prima 13:30)

Il match deve ancora iniziare

Murphy Cassone USA vs Charles Broom GBR

Il match deve ancora iniziare

Mats Hermans NED / Thijmen Loof NED vs Cleeve Harper CAN / David Stevenson GBR

Il match deve ancora iniziare

Nathaniel Lammons USA / Jackson Withrow USA vs Sergio Martos Gornes ESP / Vijay Sundar Prashanth IND

Il match deve ancora iniziare

Ivan Liutarevich BLR / Filip Pieczonka POL vs Jakub Paul SUI / Matej Vocel CZE

Il match deve ancora iniziare

TAG:

1 commento

MarcoP 04-03-2026 10:19

Ma di Zeppieri esiste solo questa foto con la mano pronta a darsi uno schiaffo?

 1
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!