Challenger Thionville, Brasília, Kigali 1, Hersonissos 1: I risultati completi con il dettaglio del Day 3 (LIVE)

Giulio Zeppieri nella foto - Foto getty images
CHALLENGER Hersonissos 🇬🇷 (Grecia) – 2° Turno, cemento
Center – ore 09:00
Lukas Neumayer
vs Alex Rybakov
Il match deve ancora iniziare
Abdullah Shelbayh vs Melios Efstathiou (Non prima 12:00)
Il match deve ancora iniziare
Pavlos Tsitsipas / Petros Tsitsipas vs Juan Jose Bianchi / Jan Jermar
Il match deve ancora iniziare
Melios Efstathiou / Eleftherios Neos vs Jarno Jans / David Poljak
Il match deve ancora iniziare
Daniel Rincon / Abdullah Shelbayh vs Mario Mansilla Diez / Adria Soriano Barrera
Il match deve ancora iniziare
17 – ore 09:00
Michael Geerts / Tiago Pereira vs Finn Bass / Anthony Genov
Il match deve ancora iniziare
Toby Samuel vs Daniel Rincon (Non prima 11:30)
Il match deve ancora iniziare
Constantin Bittoun Kouzmine / Philip Henning vs Petr Nesterov / Oleksandr Ovcharenko
Il match deve ancora iniziare
Jacopo Berrettini / Kimmer Coppejans vs Robin Bertrand / Maximus Jones
Il match deve ancora iniziare
18 – ore 10:00
Harry Wendelken vs Stefan Dostanic
Il match deve ancora iniziare
Javier Barranco Cosano vs Dimitar Kuzmanov
ATP Hersonissos
Javier Barranco Cosano•
0
3
1
Dimitar Kuzmanov [8]
0
6
1
Servizio
Svolgimento
Set 2
D. Kuzmanov
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
0-1 → 1-1
J. Barranco Cosano
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
D. Kuzmanov
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
3-5 → 3-6
J. Barranco Cosano
3-4 → 3-5
D. Kuzmanov
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
3-3 → 3-4
J. Barranco Cosano
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
df
40-40
40-A
40-40
40-A
3-2 → 3-3
D. Kuzmanov
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
2-2 → 3-2
J. Barranco Cosano
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
1-2 → 2-2
J. Barranco Cosano
0-1 → 0-2
D. Kuzmanov
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Ivan Sabanov / Matej Sabanov vs Tom Hands / Harry Wendelken (Non prima 14:00)
Il match deve ancora iniziare
Javier Barranco Cosano / Alexander Merino vs Connor Thomson / Mark Whitehouse
Il match deve ancora iniziare
CHALLENGER Kigali 🇷🇼 (Ruanda) – 2° Turno, terra battuta
Centre Court – ore 09:00
Luka Pavlovic
vs Eliakim Coulibaly
ATP Kigali
Luka Pavlovic [8]
6
6
Eliakim Coulibaly
2
4
Vincitore: Pavlovic
Servizio
Svolgimento
Set 2
L. Pavlovic
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
40-30
5-4 → 6-4
E. Coulibaly
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
3-3 → 4-3
E. Coulibaly
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
2-2 → 2-3
L. Pavlovic
15-0
15-15
30-15
ace
40-15
ace
40-30
40-40
df
A-40
ace
1-2 → 2-2
E. Coulibaly
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
1-1 → 1-2
L. Pavlovic
15-0
ace
15-15
15-30
30-30
40-30
ace
ace
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
E. Coulibaly
15-0
30-15
ace
40-30
40-40
df
4-2 → 5-2
E. Coulibaly
0-15
15-15
30-30
30-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Sandro Kopp vs Marco Cecchinato
Il match deve ancora iniziare
Filip Cristian Jianu vs Arthur Gea
Il match deve ancora iniziare
Court 1 – ore 09:00
Marco Trungelliti vs Florent Bax
ATP Kigali
Marco Trungelliti [1]•
0
6
5
Florent Bax
0
3
4
Servizio
Svolgimento
Set 2
F. Bax
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
5-3 → 5-4
F. Bax
15-0
ace
15-15
df
30-15
40-15
40-30
4-2 → 4-3
F. Bax
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
1-1 → 1-2
M. Trungelliti
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Joel Schwaerzler vs Zdenek Kolar (Non prima 11:30)
Il match deve ancora iniziare
Florent Bax / Aziz Ouakaa vs Stefan Latinovic / Luka Pavlovic
Il match deve ancora iniziare
Court 2 – ore 09:00
Calvin Hemery vs Ryan Nijboer
ATP Kigali
Calvin Hemery•
0
6
2
Ryan Nijboer
0
4
1
Servizio
Svolgimento
Set 2
R. Nijboer
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
df
40-40
A-40
2-0 → 2-1
C. Hemery
15-0
30-0
30-15
df
30-30
40-30
1-0 → 2-0
R. Nijboer
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
R. Nijboer
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
5-3 → 5-4
C. Hemery
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
4-3 → 5-3
R. Nijboer
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
3-3 → 4-3
R. Nijboer
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
2-2 → 2-3
R. Nijboer
0-15
15-40
30-40
40-40
A-40
Michiel De Krom vs Jerome Kym (Non prima 11:30)
Il match deve ancora iniziare
Siddhant Banthia / Alexander Donski vs Pol Martin Tiffon / Oriol Roca Batalla
Il match deve ancora iniziare
Jerome Kym / Joel Schwaerzler vs Victor Cornea / Bruno Pujol Navarro (Non prima 14:30)
Il match deve ancora iniziare
Court 3 – ore 09:00
S D Prajwal Dev / Nitin Kumar Sinha vs Eero Vasa / Seita Watanabe
ATP Kigali
S D Prajwal Dev / Nitin Kumar Sinha•
30
6
4
Eero Vasa / Seita Watanabe [4]
30
4
3
Servizio
Svolgimento
Set 2
S. D Prajwal Dev / Kumar Sinha
15-0
ace
15-15
30-15
30-30
E. Vasa / Watanabe
0-15
df
15-15
30-15
40-15
ace
4-2 → 4-3
S. D Prajwal Dev / Kumar Sinha
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
3-2 → 4-2
E. Vasa / Watanabe
15-0
ace
30-0
30-15
40-15
40-30
df
40-40
df
2-2 → 3-2
S. D Prajwal Dev / Kumar Sinha
15-0
ace
15-15
30-15
40-15
1-2 → 2-2
E. Vasa / Watanabe
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
0-2 → 1-2
S. D Prajwal Dev / Kumar Sinha
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
0-1 → 0-2
E. Vasa / Watanabe
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
S. D Prajwal Dev / Kumar Sinha
5-4 → 6-4
E. Vasa / Watanabe
5-3 → 5-4
S. D Prajwal Dev / Kumar Sinha
4-3 → 5-3
E. Vasa / Watanabe
0-15
0-30
30-30
30-40
40-40
4-2 → 4-3
S. D Prajwal Dev / Kumar Sinha
3-2 → 4-2
S. D Prajwal Dev / Kumar Sinha
E. Vasa / Watanabe
1-1 → 2-1
S. D Prajwal Dev / Kumar Sinha
0-1 → 1-1
E. Vasa / Watanabe
0-15
df
30-30
30-40
40-40
0-0 → 0-1
Stefano Napolitano vs Luka Mikrut
Il match deve ancora iniziare
Filip Duda / Zdenek Kolar vs Calvin Hemery / Skander Mansouri (Non prima 14:30)
Il match deve ancora iniziare
CHALLENGER Brasilia 2 🇧🇷 (Brasile) – 2° Turno, terra battuta
14:30 Faria J.
– Ribeiro E.
16:00 Reis Da Silva J.
– Prado Angelo J. C.
16:00 Rocha H.
– Sanchez Jover C.
17:30 Marcondes I.
– Heide G.
14:30 Britto L. /Oliveira B. – Carou I. /Zeballos F.
15:30 Sakamoto P. /Saraiva Dos Santos P. A. – De La Fuente S. /Roncadelli F.
18:30 Arias B. /Dutra Da Silva D. – Faria J. /Rocha H.
19:00 Cadenasso G. /Sanchez Jover C. – Boyer T. /Moreno De Alboran N.
20:00 Boscardin Dias P. /Schiessl J. E. – Miguel G. /Miguel L. F.
20:30 Heide G. /Meligeni Alves F. – Kestelboim M. /Zormann Da Silva M.
21:30 Behar A. /Hidalgo D. – Marcondes I. /Ribeiro E.
CHALLENGER Thionville 🇫🇷 (Francia) – 1° – 2° Turno, cemento (al coperto)
Court central – ore 11:00
Joshua Paris
/ Luca Sanchez
vs Alex Knaff
/ Arthur Nagel
ATP Thionville
Joshua Paris / Luca Sanchez [3]
15
3
Alex Knaff / Arthur Nagel•
40
3
Servizio
Svolgimento
Set 1
J. Paris / Sanchez
2-3 → 3-3
A. Knaff / Nagel
2-2 → 2-3
J. Paris / Sanchez
1-2 → 2-2
A. Knaff / Nagel
1-1 → 1-2
J. Paris / Sanchez
0-1 → 1-1
A. Knaff / Nagel
0-0 → 0-1
Sebastian Ofner vs George Loffhagen (Non prima 12:30)
Il match deve ancora iniziare
Pierre-Hugues Herbert vs Gilles Arnaud Bailly
Il match deve ancora iniziare
Nicolai Budkov Kjaer vs Kei Nishikori
Il match deve ancora iniziare
Moise Kouame vs Giulio Zeppieri
Il match deve ancora iniziare
Roman Safiullin vs Jan Choinski
Il match deve ancora iniziare
Court 1 – ore 12:00
Andrew Paulson / Michael Vrbensky vs Szymon Kielan / Bogdan Pavel
ATP Thionville
Andrew Paulson / Michael Vrbensky•
40
4
Szymon Kielan / Bogdan Pavel
0
2
Servizio
Svolgimento
Set 1
S. Kielan / Pavel
3-2 → 4-2
A. Paulson / Vrbensky
2-2 → 3-2
S. Kielan / Pavel
1-0 → 1-1
A. Paulson / Vrbensky
0-0 → 1-0
August Holmgren vs Keegan Smith (Non prima 13:30)
Il match deve ancora iniziare
Murphy Cassone vs Charles Broom
Il match deve ancora iniziare
Mats Hermans / Thijmen Loof vs Cleeve Harper / David Stevenson
Il match deve ancora iniziare
Nathaniel Lammons / Jackson Withrow vs Sergio Martos Gornes / Vijay Sundar Prashanth
Il match deve ancora iniziare
Ivan Liutarevich / Filip Pieczonka vs Jakub Paul / Matej Vocel
Il match deve ancora iniziare
1 commento
Ma di Zeppieri esiste solo questa foto con la mano pronta a darsi uno schiaffo?