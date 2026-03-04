Da Indian Wells ATP, Copertina, WTA

BNP Paribas Open: definito il calendario, Sinner debutta venerdì e Alcaraz sabato. Un qualificato per Francesco Maestrelli (con il programma completo di oggi)

04/03/2026 08:46 8 commenti
Jannik Sinner nella foto - Foto Getty Images

L’organizzazione del BNP Paribas Open 2026 ha ufficializzato il calendario del tabellone maschile, chiarendo quando scenderanno in campo i principali favoriti del torneo nel deserto californiano.
La parte bassa del tabellone, guidata dal numero due del mondo Jannik Sinner, inizierà con il primo turno mercoledì. Di conseguenza, tutte le teste di serie inserite in quella metà – tra cui anche Alexander Zverev, Lorenzo Musetti, Ben Shelton e Alejandro Davidovich Fokina – debutteranno venerdì direttamente al secondo turno.
La parte alta del tabellone, invece, partirà giovedì con il primo turno. In questa metà figurano il numero uno del mondo Carlos Alcaraz, il cinque volte campione del torneo Novak Djokovic e il campione dell’edizione 2022 Taylor Fritz. I favoriti di questa sezione entreranno quindi in gara sabato.

Il calendario fino alla finale
Dopo l’inizio scaglionato delle due metà del tabellone, il torneo seguirà un ritmo regolare con un giorno di riposo tra un turno e l’altro per ciascuna metà fino ai quarti di finale.

Il programma prevede:
Mercoledì: primo turno ATP (parte bassa)
Giovedì: primo turno ATP (parte alta)
Venerdì: secondo turno parte bassa
Sabato: secondo turno parte alta
Domenica/Lunedì: terzo turno
Martedì/Mercoledì: ottavi di finale

I quarti di finale si giocheranno tutti giovedì 12 marzo, mentre le semifinali ATP sono in programma sabato.
La finale maschile chiuderà il torneo domenica, insieme alla finale femminile, per un ultimo grande appuntamento nel deserto californiano.

Ostacolo australiano per Maestrelli
Francesco Maestrelli ha superato le qualificazioni e si è guadagnato l’accesso al tabellone principale. Al primo turno affronterà l’australiano Rinky Hijikata, anche lui promosso dalle qualificazioni.
Hijikata, 25 anni (23 febbraio 2001), è alto 178 cm per 68 kg e occupa attualmente la posizione n.117 del ranking mondiale di singolare. Il match è in programma domani e metterà di fronte due giocatori arrivati nel main draw dopo aver superato il percorso delle qualificazioni.

Stadium 1 – ore 20:00
Yulia Putintseva KAZ vs Paula Badosa ESP
Reilly Opelka USA vs Ethan Quinn USA (Non prima 22:00)
Matteo Berrettini ITA vs Adrian Mannarino FRA
Bianca Andreescu CAN vs Kamilla Rakhimova UZB (Non prima 03:00)
Stefanos Tsitsipas GRE vs Denis Shapovalov CAN

Stadium 2 – ore 20:00
Camilo Ugo Carabelli ARG vs Martin Damm USA
Zeynep Sonmez TUR vs McCartney Kessler USA
Victoria Jimenez Kasintseva AND vs Caty McNally USA
Zachary Svajda USA vs Marin Cilic CRO (Non prima 03:00)
Sloane Stephens USA vs Camila Osorio COL

Stadium 3 – ore 20:00
Sorana Cirstea ROU vs Tatjana Maria GER
Talia Gibson AUS vs Ann Li USA
Himeno Sakatsume JPN vs Alycia Parks USA
Gael Monfils FRA vs Alexis Galarneau CAN
Joao Fonseca BRA vs Raphael Collignon BEL

Stadium 4 – ore 20:00
Mariano Navone ARG vs Marcos Giron USA
Mattia Bellucci ITA vs Gabriel Diallo CAN
Jenson Brooksby USA vs Alexei Popyrin AUS
Jaqueline Cristian ROU vs Janice Tjen INA
Dayana Yastremska UKR vs Shuai Zhang CHN

Stadium 5 – ore 20:00
Quentin Halys FRA vs Adam Walton AUS
Zizou Bergs BEL vs Jan-Lennard Struff GER
Marton Fucsovics HUN vs Christopher O’Connell AUS

Stadium 6 – ore 20:00
Kimberly Birrell AUS vs Oksana Selekhmeteva RUS
Ajla Tomljanovic AUS vs Elena-Gabriela Ruse ROU
Jessica Bouzas Maneiro ESP vs Beatriz Haddad Maia BRA

Stadium 7 – ore 21:00
Daniel Altmaier GER vs Miomir Kecmanovic SRB
Dalibor Svrcina CZE vs James Duckworth AUS (Non prima 23:00)
Dino Prizmic CRO vs Tristan Schoolkate AUS

Stadium 9 – ore 21:00
Anastasia Potapova AUT vs Marina Stakusic CAN
Ella Seidel GER vs Anastasia Zakharova RUS
Dalma Galfi HUN vs Anna Blinkova RUS

8 commenti

zedarioz 04-03-2026 11:41

Grande occasione per Maestrelli, se gioca come in Australia è favorito anche se meno esperto dell’australiano a questi livelli.

 8
Bagel 04-03-2026 11:02

Scritto da JOA20
Non ricordo quando si giocano le semifinali, venerdì o sabato?
Metà bassa (Sinner) gioca mercoledì-venerdì-domenica-martedì-giovedì
Metà alta (Alcaraz) gioca giovedì-sabato-lunedì-mercoledì-giovedì

Le semi maschili sabato 14

 7
Bagel 04-03-2026 10:50

Scritto da murbi
È incredibile che il Maestro non sia in TOP 100, c’è qualcosa che non torna nell’assegnazione del punteggio ATP, penso che i Challenger siano sottodimensionati come punti ATP che elargiscono.

Io lo seguo da molto e non c’é nulla di incredibile nel fatto che, ancora, non sia top 100.
A inizio 2025 non aveva manco la posizione per qualificarsi agli AO, poi in tutto il 2025 é migliorato molto ed ha vinto challenger, ma se si va a vedere il dettaglio, negli ultimi 12 mesi ha una sola vittoria contro un top 100, per la precisione Mochizuki che era 94, a ottobre. Inoltre, sempre nel 2025, é 2-7 nei confronti dei giocatori fra 100 e 150 del ranking.
Adesso pare finalmente esploso, grazie alla vittoria del challenger di Bergamo, allo splendido Australian Open e a queste quali, quindi se uno guardasse solo gli ultimi diciamo 3 mesi (escludendo dicembre) allora meriterebbe la top 100. Ma siccome la classifica si fa su 12 mesi, allora meriterà i top 100 solo se allungherà questo periodo positivo.

Non sono neanche d’accordo che i challenger diano pochi punti:ne ha fatti 100 appunto con Bergamo battendo Ruusuvuori, Gadamauri, Napolitano, Engel e Topo, ne ha fatti meno agli AO: 80 battendo Giustino, Seyboth Wild e sorattutto Lajovic e Atmane. 5 partite 100 punti contro 4 partite 80 punti, ma nel secondo caso gli avversari erano mediamente superiori

 6
Betafasan 04-03-2026 10:47

Teniamo il TRICOLORE ALTO !!

 5
Onurb (Guest) 04-03-2026 09:43

Scritto da Pat
Finalmente Sinner inizia un torneo prima di Alcaraz,per me anche se pare minimo è sempre un piccolo vantaggio.

Condivido

 4
JOA20 (Guest) 04-03-2026 09:35

Non ricordo quando si giocano le semifinali, venerdì o sabato?
Metà bassa (Sinner) gioca mercoledì-venerdì-domenica-martedì-giovedì
Metà alta (Alcaraz) gioca giovedì-sabato-lunedì-mercoledì-giovedì

 3
murbi (Guest) 04-03-2026 09:32

È incredibile che il Maestro non sia in TOP 100, c’è qualcosa che non torna nell’assegnazione del punteggio ATP, penso che i Challenger siano sottodimensionati come punti ATP che elargiscono.

 2
Pat (Guest) 04-03-2026 09:16

Finalmente Sinner inizia un torneo prima di Alcaraz,per me anche se pare minimo è sempre un piccolo vantaggio.

 1
