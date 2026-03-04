BNP Paribas Open: definito il calendario, Sinner debutta venerdì e Alcaraz sabato. Un qualificato per Francesco Maestrelli (con il programma completo di oggi)
L’organizzazione del BNP Paribas Open 2026 ha ufficializzato il calendario del tabellone maschile, chiarendo quando scenderanno in campo i principali favoriti del torneo nel deserto californiano.
La parte bassa del tabellone, guidata dal numero due del mondo Jannik Sinner, inizierà con il primo turno mercoledì. Di conseguenza, tutte le teste di serie inserite in quella metà – tra cui anche Alexander Zverev, Lorenzo Musetti, Ben Shelton e Alejandro Davidovich Fokina – debutteranno venerdì direttamente al secondo turno.
La parte alta del tabellone, invece, partirà giovedì con il primo turno. In questa metà figurano il numero uno del mondo Carlos Alcaraz, il cinque volte campione del torneo Novak Djokovic e il campione dell’edizione 2022 Taylor Fritz. I favoriti di questa sezione entreranno quindi in gara sabato.
Il calendario fino alla finale
Dopo l’inizio scaglionato delle due metà del tabellone, il torneo seguirà un ritmo regolare con un giorno di riposo tra un turno e l’altro per ciascuna metà fino ai quarti di finale.
Il programma prevede:
Mercoledì: primo turno ATP (parte bassa)
Giovedì: primo turno ATP (parte alta)
Venerdì: secondo turno parte bassa
Sabato: secondo turno parte alta
Domenica/Lunedì: terzo turno
Martedì/Mercoledì: ottavi di finale
I quarti di finale si giocheranno tutti giovedì 12 marzo, mentre le semifinali ATP sono in programma sabato.
La finale maschile chiuderà il torneo domenica, insieme alla finale femminile, per un ultimo grande appuntamento nel deserto californiano.
Ostacolo australiano per Maestrelli
Francesco Maestrelli ha superato le qualificazioni e si è guadagnato l’accesso al tabellone principale. Al primo turno affronterà l’australiano Rinky Hijikata, anche lui promosso dalle qualificazioni.
Hijikata, 25 anni (23 febbraio 2001), è alto 178 cm per 68 kg e occupa attualmente la posizione n.117 del ranking mondiale di singolare. Il match è in programma domani e metterà di fronte due giocatori arrivati nel main draw dopo aver superato il percorso delle qualificazioni.
Stadium 1 – ore 20:00
Yulia Putintseva vs Paula Badosa
Reilly Opelka vs Ethan Quinn (Non prima 22:00)
Matteo Berrettini vs Adrian Mannarino
Bianca Andreescu vs Kamilla Rakhimova (Non prima 03:00)
Stefanos Tsitsipas vs Denis Shapovalov
Stadium 2 – ore 20:00
Camilo Ugo Carabelli vs Martin Damm
Zeynep Sonmez vs McCartney Kessler
Victoria Jimenez Kasintseva vs Caty McNally
Zachary Svajda vs Marin Cilic (Non prima 03:00)
Sloane Stephens vs Camila Osorio
Stadium 3 – ore 20:00
Sorana Cirstea vs Tatjana Maria
Talia Gibson vs Ann Li
Himeno Sakatsume vs Alycia Parks
Gael Monfils vs Alexis Galarneau
Joao Fonseca vs Raphael Collignon
Stadium 4 – ore 20:00
Mariano Navone vs Marcos Giron
Mattia Bellucci vs Gabriel Diallo
Jenson Brooksby vs Alexei Popyrin
Jaqueline Cristian vs Janice Tjen
Dayana Yastremska vs Shuai Zhang
Stadium 5 – ore 20:00
Quentin Halys vs Adam Walton
Zizou Bergs vs Jan-Lennard Struff
Marton Fucsovics vs Christopher O’Connell
Stadium 6 – ore 20:00
Kimberly Birrell vs Oksana Selekhmeteva
Ajla Tomljanovic vs Elena-Gabriela Ruse
Jessica Bouzas Maneiro vs Beatriz Haddad Maia
Stadium 7 – ore 21:00
Daniel Altmaier vs Miomir Kecmanovic
Dalibor Svrcina vs James Duckworth (Non prima 23:00)
Dino Prizmic vs Tristan Schoolkate
Stadium 9 – ore 21:00
Anastasia Potapova vs Marina Stakusic
Ella Seidel vs Anastasia Zakharova
Dalma Galfi vs Anna Blinkova
8 commenti
Grande occasione per Maestrelli, se gioca come in Australia è favorito anche se meno esperto dell’australiano a questi livelli.
Le semi maschili sabato 14
Io lo seguo da molto e non c’é nulla di incredibile nel fatto che, ancora, non sia top 100.
A inizio 2025 non aveva manco la posizione per qualificarsi agli AO, poi in tutto il 2025 é migliorato molto ed ha vinto challenger, ma se si va a vedere il dettaglio, negli ultimi 12 mesi ha una sola vittoria contro un top 100, per la precisione Mochizuki che era 94, a ottobre. Inoltre, sempre nel 2025, é 2-7 nei confronti dei giocatori fra 100 e 150 del ranking.
Adesso pare finalmente esploso, grazie alla vittoria del challenger di Bergamo, allo splendido Australian Open e a queste quali, quindi se uno guardasse solo gli ultimi diciamo 3 mesi (escludendo dicembre) allora meriterebbe la top 100. Ma siccome la classifica si fa su 12 mesi, allora meriterà i top 100 solo se allungherà questo periodo positivo.
Non sono neanche d’accordo che i challenger diano pochi punti:ne ha fatti 100 appunto con Bergamo battendo Ruusuvuori, Gadamauri, Napolitano, Engel e Topo, ne ha fatti meno agli AO: 80 battendo Giustino, Seyboth Wild e sorattutto Lajovic e Atmane. 5 partite 100 punti contro 4 partite 80 punti, ma nel secondo caso gli avversari erano mediamente superiori
Teniamo il TRICOLORE ALTO !!
Condivido
Non ricordo quando si giocano le semifinali, venerdì o sabato?
Metà bassa (Sinner) gioca mercoledì-venerdì-domenica-martedì-giovedì
Metà alta (Alcaraz) gioca giovedì-sabato-lunedì-mercoledì-giovedì
È incredibile che il Maestro non sia in TOP 100, c’è qualcosa che non torna nell’assegnazione del punteggio ATP, penso che i Challenger siano sottodimensionati come punti ATP che elargiscono.
Finalmente Sinner inizia un torneo prima di Alcaraz,per me anche se pare minimo è sempre un piccolo vantaggio.