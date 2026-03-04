BNP Paribas Open: definito il calendario, Sinner debutta venerdì e Alcaraz sabato. Un qualificato per Francesco Maestrelli (con il programma completo di oggi)

L’organizzazione del BNP Paribas Open 2026 ha ufficializzato il calendario del tabellone maschile, chiarendo quando scenderanno in campo i principali favoriti del torneo nel deserto californiano.

La parte bassa del tabellone, guidata dal numero due del mondo Jannik Sinner, inizierà con il primo turno mercoledì. Di conseguenza, tutte le teste di serie inserite in quella metà – tra cui anche Alexander Zverev, Lorenzo Musetti, Ben Shelton e Alejandro Davidovich Fokina – debutteranno venerdì direttamente al secondo turno.

La parte alta del tabellone, invece, partirà giovedì con il primo turno. In questa metà figurano il numero uno del mondo Carlos Alcaraz, il cinque volte campione del torneo Novak Djokovic e il campione dell’edizione 2022 Taylor Fritz. I favoriti di questa sezione entreranno quindi in gara sabato.

Il calendario fino alla finale

Dopo l’inizio scaglionato delle due metà del tabellone, il torneo seguirà un ritmo regolare con un giorno di riposo tra un turno e l’altro per ciascuna metà fino ai quarti di finale.

Il programma prevede:

Mercoledì: primo turno ATP (parte bassa)

Giovedì: primo turno ATP (parte alta)

Venerdì: secondo turno parte bassa

Sabato: secondo turno parte alta

Domenica/Lunedì: terzo turno

Martedì/Mercoledì: ottavi di finale

I quarti di finale si giocheranno tutti giovedì 12 marzo, mentre le semifinali ATP sono in programma sabato.

La finale maschile chiuderà il torneo domenica, insieme alla finale femminile, per un ultimo grande appuntamento nel deserto californiano.

Ostacolo australiano per Maestrelli

Francesco Maestrelli ha superato le qualificazioni e si è guadagnato l’accesso al tabellone principale. Al primo turno affronterà l’australiano Rinky Hijikata, anche lui promosso dalle qualificazioni.

Hijikata, 25 anni (23 febbraio 2001), è alto 178 cm per 68 kg e occupa attualmente la posizione n.117 del ranking mondiale di singolare. Il match è in programma domani e metterà di fronte due giocatori arrivati nel main draw dopo aver superato il percorso delle qualificazioni.

