Classifica ATP Italiani: Flavio Cobolli in top 15
02/03/2026 09:09 21 commenti
Classifica Atp Entry System Singolo (02-03-2026)
2
Best: 1
--
0
Jannik Sinner
ITA, 16-08-2001
10400
Punti
19
Tornei
5
Best: 5
--
0
Lorenzo Musetti
ITA, 03-03-2002
4405
Punti
22
Tornei
15
Best: 15
▲
5
Flavio Cobolli
ITA, 06-05-2002
2480
Punti
30
Tornei
21
Best: 21
--
0
Luciano Darderi
ITA, 14-02-2002
2104
Punti
34
Tornei
61
Best: 35
▲
3
Lorenzo Sonego
ITA, 11-05-1995
850
Punti
25
Tornei
66
Best: 6
▼
-9
Matteo Berrettini
ITA, 12-04-1996
820
Punti
20
Tornei
85
Best: 29
▲
3
Matteo Arnaldi
ITA, 22-02-2001
665
Punti
22
Tornei
94
Best: 63
▲
16
Mattia Bellucci
ITA, 01-06-2001
640
Punti
26
Tornei
114
Best: 108
▼
-3
Francesco Maestrelli
ITA, 21-12-2002
553
Punti
28
Tornei
125
Best: 125
▲
12
Andrea Pellegrino
ITA, 23-03-1997
510
Punti
21
Tornei
135
Best: 67
▼
-26
Luca Nardi
ITA, 06-08-2003
454
Punti
23
Tornei
140
Best: 118
▲
4
Francesco Passaro
ITA, 01-01-1900
431
Punti
27
Tornei
153
Best: 151
--
0
Giulio Zeppieri
ITA, 07-12-2001
397
Punti
24
Tornei
166
Best: 60
▼
-3
Stefano Travaglia
ITA, 18-12-1991
370
Punti
28
Tornei
171
Best: 125
▼
-4
Matteo Gigante
ITA, 04-01-2002
360
Punti
16
Tornei
183
Best: 183
▲
40
Federico Cina
ITA, 30-03-2007
335
Punti
27
Tornei
204
Best: 127
▲
3
Lorenzo Giustino
ITA, 10-09-1991
292
Punti
37
Tornei
225
Best: 16
▼
-8
Marco Cecchinato
ITA, 30-09-1992
251
Punti
23
Tornei
269
Best: 108
▲
2
Franco Agamenone
ITA, 15-04-1993
196
Punti
25
Tornei
298
Best: 298
▲
7
Gianluca Cadenasso
ITA, 29-09-2004
173
Punti
24
Tornei
299
Best: 288
▼
-9
Fabrizio Andaloro
ITA, 31-01-2001
172
Punti
22
Tornei
302
Best: 298
▼
-1
Jacopo Berrettini
ITA, 27-11-1998
169
Punti
21
Tornei
348
Best: 332
▲
9
Raul Brancaccio
ITA, 04-05-1997
139
Punti
26
Tornei
357
Best: 341
▼
-2
Gabriele Piraino
ITA, 12-11-2003
135
Punti
22
Tornei
385
Best: 183
▲
7
Federico Arnaboldi
ITA, 18-06-2000
121
Punti
24
Tornei
389
Best: 389
▲
2
Carlo Alberto Caniato
ITA, 31-10-2005
119
Punti
22
Tornei
397
Best: 357
▲
7
Andrea Picchione
ITA, 01-01-1900
117
Punti
20
Tornei
413
Best: 409
▼
-2
Michele Ribecai
ITA, 04-02-2003
115
Punti
30
Tornei
418
Best: 418
▲
75
Andrea Guerrieri
ITA, 03-12-1998
112
Punti
19
Tornei
422
Best: 121
▲
1
Stefano Napolitano
ITA, 11-04-1995
111
Punti
18
Tornei
425
Best: 357
▲
3
Luca Potenza
ITA, 28-07-2000
111
Punti
28
Tornei
432
Best: 426
▲
42
Tommaso Compagnucci
ITA, 01-01-1900
107
Punti
24
Tornei
439
Best: 415
▲
4
Lorenzo Carboni
ITA, 27-02-2006
106
Punti
28
Tornei
440
Best: 382
▲
5
Federico Bondioli
ITA, 16-05-2005
106
Punti
32
Tornei
460
Best: 368
▼
-12
Alexander Binda
ITA, 22-09-2001
99
Punti
29
Tornei
464
Best: 460
--
0
Pietro Fellin
ITA, 02-08-2001
98
Punti
25
Tornei
468
Best: 387
--
0
Gianmarco Ferrari
ITA, 04-10-2000
97
Punti
27
Tornei
484
Best: 470
▼
-8
Filippo Moroni
ITA, 01-02-2001
90
Punti
15
Tornei
492
Best: 315
▼
-1
Enrico Dalla Valle
ITA, 21-03-1998
88
Punti
16
Tornei
500
Best: 500
--
0
Samuele Pieri
ITA, 28-02-2002
85
Punti
29
Tornei
503
Best: 372
▼
-15
Giovanni Fonio
ITA, 07-05-1998
84
Punti
20
Tornei
531
Best: 285
▼
-15
Alexander Weis
ITA, 24-04-1997
76
Punti
21
Tornei
541
Best: 541
▲
8
Filippo Romano
ITA, 07-07-2005
74
Punti
22
Tornei
550
Best: 550
▲
79
Jacopo Vasami
ITA, 01-01-1900
71
Punti
12
Tornei
574
Best: 509
▲
1
Manuel Mazza
ITA, 16-04-1999
67
Punti
19
Tornei
577
Best: 577
▲
2
Massimo Giunta
ITA, 09-07-2004
67
Punti
28
Tornei
599
Best: 599
▲
51
Francesco Forti
ITA, 26-07-1999
62
Punti
18
Tornei
613
Best: 402
▼
-5
Gabriele Pennaforti
ITA, 14-09-2000
60
Punti
20
Tornei
616
Best: 128
▼
-4
Andrea Vavassori
ITA, 05-05-1995
59
Punti
4
Tornei
631
Best: 631
▲
38
Giuseppe La Vela
ITA, 16-10-2000
57
Punti
25
Tornei
635
Best: 617
--
0
Lorenzo Sciahbasi
ITA, 04-11-2005
56
Punti
18
Tornei
637
Best: 629
--
0
Juan Cruz Martin Manzano
ITA, 15-12-2004
56
Punti
20
Tornei
651
Best: 443
▼
-3
Federico Iannaccone
ITA, 26-03-1999
54
Punti
25
Tornei
652
Best: 540
▲
3
Giovanni Oradini
ITA, 14-09-1997
54
Punti
30
Tornei
665
Best: 523
▼
-13
Facundo Juarez
ITA, 23-09-1997
51
Punti
18
Tornei
678
Best: 678
▲
1
Pierluigi Basile
ITA, 01-01-1900
49
Punti
13
Tornei
684
Best: 575
▼
-14
Luca Castagnola
ITA, 14-06-2002
49
Punti
26
Tornei
693
Best: 456
▼
-5
Alessandro Pecci
ITA, 23-03-2001
47
Punti
17
Tornei
739
Best: 738
▼
-1
Matteo Covato
ITA, 01-01-1900
42
Punti
25
Tornei
743
Best: 439
▲
1
Samuel Vincent Ruggeri
ITA, 22-05-2002
41
Punti
13
Tornei
749
Best: 605
▲
30
Leonardo Rossi
ITA, 05-08-2002
41
Punti
30
Tornei
772
Best: 403
▲
1
Lorenzo Rottoli
ITA, 19-02-2002
38
Punti
20
Tornei
796
Best: 709
▲
2
Iannis Miletich
ITA, 27-08-2005
35
Punti
25
Tornei
825
Best: 666
▲
1
Niccolo Catini
ITA, 09-12-1997
32
Punti
27
Tornei
836
Best: 733
▼
-12
Fausto Tabacco
ITA, 01-01-1900
31
Punti
23
Tornei
863
Best: 599
▲
6
Giorgio Tabacco
ITA, 06-08-2003
28
Punti
15
Tornei
882
Best: 738
▼
-2
Lorenzo Bocchi
ITA, 29-11-1997
26
Punti
16
Tornei
885
Best: 878
▼
-2
Andrea Fiorentini
ITA, 02-02-2001
26
Punti
27
Tornei
888
Best: 858
▼
-12
Manuel Plunger
ITA, 13-07-2002
25
Punti
5
Tornei
895
Best: 784
▼
-13
Stefano D\'Agostino
ITA, 03-11-2003
25
Punti
20
Tornei
939
Best: 929
▼
-10
Daniele Rapagnetta
ITA, 03-12-2006
21
Punti
21
Tornei
941
Best: 941
▲
3
Lorenzo Angelini
ITA, 01-01-1900
21
Punti
24
Tornei
949
Best: 949
▲
1
Gabriele Bosio
ITA, 25-11-2000
20
Punti
18
Tornei
955
Best: 912
▼
-12
Gabriele Maria Noce
ITA, 29-10-1995
20
Punti
22
Tornei
963
Best: 963
▲
2
Pietro Romeo Scomparin
ITA, 01-01-1900
19
Punti
16
Tornei
968
Best: 968
▲
3
Lorenzo Lorusso
ITA, 06-01-2000
19
Punti
22
Tornei
979
Best: 377
▲
3
Marcello Serafini
ITA, 25-08-2002
18
Punti
14
Tornei
990
Best: 951
▲
18
Giannicola Misasi
ITA, 12-09-2000
18
Punti
28
Tornei
1012
Best: 902
▲
3
Lorenzo Gagliardo
ITA, 27-06-2000
16
Punti
8
Tornei
1046
Best: 827
▼
-74
Pietro Marino
ITA, 03-06-2001
15
Punti
21
Tornei
1062
Best: 1048
▲
3
Jacopo Bilardo
ITA, 04-11-2004
14
Punti
23
Tornei
1127
Best: 1127
▲
5
Rocco Piatti
ITA, 02-08-2004
11
Punti
13
Tornei
1128
Best: 1069
▲
40
Leonardo Malgaroli
ITA, 07-08-2002
11
Punti
14
Tornei
1129
Best: 942
▼
-24
Gian Marco Ortenzi
ITA, 03-02-2000
11
Punti
14
Tornei
1143
Best: 906
▲
1
Niccolò Ciavarella
ITA, 19-03-2004
11
Punti
21
Tornei
1144
Best: 812
▲
1
Noah Perfetti
ITA, 15-06-2001
11
Punti
24
Tornei
1146
Best: 910
▲
2
Filippo Speziali
ITA, 24-04-2000
10
Punti
3
Tornei
1158
Best: 938
▲
4
Alberto Bronzetti
ITA, 05-05-1998
10
Punti
10
Tornei
1169
Best: 1169
▲
7
Maximilian Figl
ITA, 01-01-1900
10
Punti
20
Tornei
1178
Best: 62
▲
3
Gianluca Mager
ITA, 01-12-1994
9
Punti
2
Tornei
1186
Best: 1185
▼
-1
Andrea Meduri
ITA, 01-01-1900
9
Punti
5
Tornei
1190
Best: 1190
▲
2
Leonardo Primucci
ITA, 01-01-1900
9
Punti
10
Tornei
1204
Best: 1203
▼
-1
Giacomo Crisostomo
ITA, 01-01-1900
9
Punti
16
Tornei
1206
Best: 1205
▼
-1
Andrea De Marchi
ITA, 01-01-1900
9
Punti
17
Tornei
1222
Best: 1214
▲
1
Giulio Perego
ITA, 09-04-2003
8
Punti
9
Tornei
1226
Best: 1226
--
0
Lorenzo Beraldo
ITA, 01-01-1900
8
Punti
11
Tornei
1228
Best: 1228
▲
1
Tobia Costanzo Baragiola Mordini
ITA, 01-01-1900
8
Punti
12
Tornei
1229
Best: 1229
▲
3
Lorenzo Comino
ITA, 01-01-1900
8
Punti
12
Tornei
1236
Best: 1231
▲
1
Andrea Colombo
ITA, 04-11-2002
8
Punti
15
Tornei
1242
Best: 1242
▲
2
Samuele Seghetti
ITA, 01-01-1900
8
Punti
21
Tornei
1262
Best: 873
▼
-3
Daniel Bagnolini
ITA, 13-02-2003
7
Punti
9
Tornei
1263
Best: 1263
▲
1
Gilberto Ravasio
ITA, 01-01-1900
7
Punti
9
Tornei
1267
Best: 1267
--
0
Michele Mecarelli
ITA, 01-01-1900
7
Punti
10
Tornei
1268
Best: 1154
--
0
Denis Spiridon
ITA, 01-01-1900
7
Punti
10
Tornei
1278
Best: 1235
▼
-43
Filippo Alberti
ITA, 01-01-1900
7
Punti
13
Tornei
1285
Best: 1284
▼
-1
Nicolo Toffanin
ITA, 01-01-1900
7
Punti
15
Tornei
1287
Best: 1286
▼
-1
Leonardo Cattaneo
ITA, 01-01-1900
7
Punti
15
Tornei
1331
Best: 1331
▲
1
Sebastiano Cocola
ITA, 01-01-1900
6
Punti
10
Tornei
1350
Best: 1231
▲
2
Matteo Fondriest
ITA, 10-09-2004
6
Punti
15
Tornei
1366
Best: 1365
▼
-1
Edoardo cherie Ligniere
ITA, 01-01-1900
5
Punti
4
Tornei
1381
Best: 1360
▼
-1
Leonardo Borrelli
ITA, 01-01-1900
5
Punti
6
Tornei
1387
Best: 1383
▼
-4
William Mirarchi
ITA, 01-01-1900
5
Punti
6
Tornei
1399
Best: 1399
▲
3
Gabriele Volpi
ITA, 01-01-1900
5
Punti
8
Tornei
1422
Best: 1413
▼
-9
Gabriele Crivellaro
ITA, 01-01-1900
5
Punti
12
Tornei
1425
Best: 1419
▼
-6
Alessandro Battiston
ITA, 01-01-1900
5
Punti
13
Tornei
1429
Best: 1037
▼
-4
Francesco Ferrari
ITA, 22-06-1997
5
Punti
15
Tornei
1434
Best: 1405
▼
-6
Andrea Bacaloni
ITA, 03-04-2002
5
Punti
16
Tornei
1441
Best: 1441
--
0
Davide Tortora
ITA, 0
4
Punti
2
Tornei
1465
Best: 1460
▼
-5
Nicola Rispoli
ITA, 01-01-1900
4
Punti
5
Tornei
1467
Best: 811
▼
-6
Davide Pontoglio
ITA, 02-07-1992
4
Punti
5
Tornei
1507
Best: 1170
▼
-7
Alessandro Coccioli
ITA, 05-08-2002
4
Punti
9
Tornei
1512
Best: 1156
▲
113
Andrea Paolini
ITA, 09-11-2002
4
Punti
10
Tornei
1531
Best: 1523
▼
-8
Filippo Mazzola
ITA, 01-01-1900
4
Punti
14
Tornei
1536
Best: 800
▼
-10
Luciano Carraro
ITA, 22-04-1998
3
Punti
1
Tornei
1588
Best: 1040
▼
-8
Niccolo Baroni
ITA, 04-12-2003
3
Punti
5
Tornei
1597
Best: 1551
▼
-7
Leonardo Angeloni
ITA, 01-01-1900
3
Punti
6
Tornei
1597
Best: 1590
▼
-7
Mattia Nannelli
ITA, 01-01-1900
3
Punti
6
Tornei
1606
Best: 1598
▼
-8
Gabriele Vulpitta
ITA, 01-01-1900
3
Punti
7
Tornei
1607
Best: 1599
▼
-8
Edoardo Zanada
ITA, 01-01-1900
3
Punti
7
Tornei
1620
Best: 1613
▼
-7
Vito Dell\'Elba
ITA, 01-01-1900
3
Punti
8
Tornei
1622
Best: 1614
▼
-8
Silvio Mencaglia
ITA, 01-01-1900
3
Punti
8
Tornei
1641
Best: 756
▼
-6
Luca Fantini
ITA, 20-07-2000
3
Punti
10
Tornei
1649
Best: 906
▼
-5
Alessandro Bellifemine
ITA, 24-06-2001
3
Punti
14
Tornei
1687
Best: 1002
▼
-2
Matteo De Vincentis
ITA, 25-04-1998
2
Punti
2
Tornei
1704
Best: 1700
▼
-4
Antonio Caruso
ITA, 01-01-1900
2
Punti
3
Tornei
1712
Best: 1706
▼
-6
Federico Guarducci
ITA, 01-01-1900
2
Punti
3
Tornei
1729
Best: 1723
▼
-5
Felipe Virgili
ITA, 01-01-1900
2
Punti
4
Tornei
1782
Best: 1499
▲
29
Marco Furlanetto
ITA, 02-03-2001
2
Punti
6
Tornei
1790
Best: 1782
▼
-7
Simone Agostini
ITA, 01-01-1900
2
Punti
6
Tornei
1790
Best: 1642
▼
-7
Giammarco Gandolfi
ITA, 24-01-2004
2
Punti
6
Tornei
1817
Best: 1722
▼
-4
Filiberto Fumagalli
ITA, 28-06-2002
2
Punti
7
Tornei
1833
Best: 1071
▼
-4
Pietro Pampanin
ITA, 05-01-2003
2
Punti
9
Tornei
1834
Best: 1829
▼
-4
Federico Valle
ITA, 01-01-1900
2
Punti
9
Tornei
1843
Best: 739
▲
2
Mariano Tammaro
ITA, 27-02-2004
2
Punti
11
Tornei
1856
Best: 1772
▼
-4
Omar Brigida
ITA, 01-01-1900
1
Punti
1
Tornei
1856
Best: 1856
--
0
Simone Massellani
ITA, 0
1
Punti
1
Tornei
1940
Best: 1940
▲
1
Sergio Badini
ITA, 01-01-1900
1
Punti
2
Tornei
1940
Best: 1892
▲
1
Lorenzo Balducci
ITA, 01-01-1900
1
Punti
2
Tornei
1940
Best: 1811
▲
1
Federico Bove
ITA, 01-01-1900
1
Punti
2
Tornei
1940
Best: 1940
▲
1
Leonardo Iemmi
ITA, 01-01-1900
1
Punti
2
Tornei
1940
Best: 1846
▲
1
Marco Migliorati
ITA, 01-01-1900
1
Punti
2
Tornei
1940
Best: 1807
▲
1
Mattias Pisanu
ITA, 01-01-1900
1
Punti
2
Tornei
2050
Best: 2048
▼
-3
Daniel Aleksandar Amarandei
ITA, 01-01-1900
1
Punti
3
Tornei
2050
Best: 1903
▼
-3
Flavio Bocci
ITA, 01-01-1900
1
Punti
3
Tornei
2050
Best: 1119
▼
-3
Enrique Bogo
ITA, 01-01-1900
1
Punti
3
Tornei
2050
Best: 2048
▼
-3
Andres Gabriel Ciurletti
ITA, 01-01-1900
1
Punti
3
Tornei
2050
Best: 2048
▼
-3
Filippo Francesco Garbero
ITA, 01-01-1900
1
Punti
3
Tornei
2050
Best: 1892
▼
-109
Matteo Gribaldo
ITA, 01-01-1900
1
Punti
3
Tornei
2105
Best: 1163
▼
-2
Daniele Minighini
ITA, 15-07-2004
1
Punti
4
Tornei
2105
Best: 2104
▼
-2
Fabrizio Karol Pio Osti
ITA, 01-01-1900
1
Punti
4
Tornei
2145
Best: 2145
▼
-1
Gregorio Biondolillo
ITA, 01-01-1900
1
Punti
5
Tornei
2145
Best: 2145
▼
-1
Edoardo De Filippo
ITA, 01-01-1900
1
Punti
5
Tornei
2145
Best: 2145
▼
-1
Matteo Mesaglio
ITA, 01-01-1900
1
Punti
5
Tornei
2176
Best: 1215
▼
-363
Alessandro Spadola
ITA, 05-03-2003
1
Punti
6
Tornei
2198
Best: 2197
▼
-2
Lorenzo Ferri
ITA, 01-01-1900
1
Punti
7
Tornei
2221
Best: 1705
▼
-384
Luca Parenti
ITA, 10-08-2003
1
Punti
9
Tornei
2231
Best: 2228
▼
-4
Andrea Motta
ITA, 01-01-1900
1
Punti
11
Tornei
TAG: Flavio Cobolli, Italiani
@ Di Passaggio (#4569236)
Il ranking ATP si calcola su 18 risultati. 4 caselle sono riservate agli Slam, almeno 5 ai Masters 1000 mandatory (Monte-Carlo escluso), ma questo vale solo per i giocatori che entrano direttamente in MD per questi eventi. Le altre caselle sono “best other”, quindi includono i migliori x risultati dai tornei di Monte-Carlo, ATP500, ATP250, Challenger e ITF (è possibile sostituire fino a 3 tornei Masters mandatory con risultati migliori da tornei minori), non c’è nessuna “priorità” temporale per queste caselle (nel ranking si calcola sulle ultime 52 settimane, nella Race dalla settimana successiva alle Finals dell’anno precedente)
Si ha detto che non va in florida e che quasi sicuramente gioca a Napoli, poi ha detto che però in queste settimane se gli arrivasse qualche wild card a tornei ci penserebbe (riferendosi evidentemente a tornei minori, tipo challenger su terra rossa, ai quali non è per ora iscritto e quindi gli serve la wild card).
Mi cheidevo se ci fossero notizie in tal senso…ad esempio settimana prima di Napoli ci sono a Murcia e in croazia due tornei 75 su terra rossa.
Averne 4 nei primi 20 è tantissima roba. Bravi ragazzi!
Ottimo. Piuttosto la vedo MOLTO BUIA per il femminile, nonostante la BJK. Jasmime deve ancora carburare (e quanto tempo reggerà a questi livelli???), la coccia si era appena ripresa un po, ed è di nuovo rotta. E poi c è il vuoto cosmico.
Ho una domanda per gli esperti del regolamento sul ranking.
Il regolamento dice che il ranking è calcolato, tra gli altri, sui tot migliori risultati nei tornei (4 o 5 o 6, non ricordo, dipende anche se si giocano le finals, ma non è importante per il mio dubbio) da Montecarlo in giù, passando per i 500 ecc.
La mia domanda è: quando viene sostituito un risultato di un 500 con quello di un altro 500 andato meglio? Lo si fa verso la fine dell’anno, in stile classifica race quando effettivamente i tornei giocati nel solare superano il limite minimo, o lo si fa controllando di settimana in settimana e tenendo sempre valido l’intervallo temporale delle 52 settimane, in stile classifica ufficiale atp.
Ad occhio, mi sembra che i punti vengano comunque sommati indistintamente settimana dopo settimana, senza bloccarsi a fronte un numero max di tornei già raggiunto. Sono io che non sono abbastanza attento ai calcoli?
Cinà ha confermato che non giocherà in Florida perché preferisce iniziare prima la stagione su terra rossa al Challenger di Napoli
Potrebbe anche non essersi iscritto da nessuna parte confidando in un’altra WC a Miami.
spero che giochi, perchè nelle prossime settimane perde la bellezza di 66 punti (36 già in questa) e rischia di uscire dalla top200. E poi ha comunque altre scadenze a marzo ed Aprile.
Bellucci ha un BR in 63esima posizione, quindi entrare nei 50 è tutt’altro che un miracolo, anche se richiederebbe delle scelte importanti di natura tecnica. Stesso discorso per Nardi. Maestrelli per ora ha come obbiettivo entrare nei 100, vediamo come e se ci riesce, comunque ha 23 anni, può ancora migliorare. Chi mi preoccupa sono Passaro, che non riesce a giocare più di un mese di fila, Zeppieri che sembra non riuscire a trovare il guizzo di 4 anni fa, e, soprattutto, Gigante, che è ormai fermo da mesi.
In effetti Arnaldi è la vera nota “stonata” di questa sinfonia azzurra…
…sia per le dimostrate capacità di poter stare in top-30 sia per l’età (2001) ancora verdissima.
Purtroppo Sonego inizia a perdere i pezzi, come le auto troppo kilometrate, e Berrettini pare averla “data sù” e prendere il tennis solo come divertimento.
Bellucci, Maestrelli e Nardi potrebbero arrivare in top-50 solo per un vero MIRACOLO!
Dobbiamo aspettare Ciná?
Scherzi a parte, c’é una nota negativa: Arnaldi, uno che ha dimostrato di avere le carte per stare coi Cobolli e Darderi o poco più sotto, é destinato ad uscire dai 100 dopo il double sunshine.
Un ridimensionamento dovuto ad una concetanazione di cause, spero ritrovi la forma fisica e la pazienza per ripartire dai challenger e dalle quali slam
Ci sono notizie su come proseguirà la progarammazione di Cinà?
Prima di Napoli gioca qualcosa o rimane fermo tre settimane?
Lo era già 4 nella top 25
Grande salto anche di Cinà salito al n° 183 ATP
Sicuramente!!! Come lo sono i 3 in Top 15!!!
Sonego ha 21 come best, non 35.
Tutto con grosse possibilità di migliorare abcora (basti pensare che nella live i nostri 4 stanno 2° 5° 14° e 18°)
@ JOA20 (#4569175)
4 italiani in top20 potrebbe essere un record?
credo che in Libano in questo momento abbiano altro a cui pensare…
Il debutto di Darderi in Top20 è questione di giorni ormai. È già 18° nella LIVE per conseguenza dei punti scartati da Draper, Rune e Cerúndolo
Male, malissimo! Se togliamo i primi 4 non abbiamo un top 50. E se togliamo i primi 20 abbiamo un solo top 300. Siamo messi peggio del Libano