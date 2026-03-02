Cristina Bucsa, settimana da sogno: titolo in singolare e doppio a Mérida

Il lavoro paga. Sempre. E quando al sacrificio si unisce il talento, il risultato può diventare straordinario. Cristina Bucsa è l’esempio perfetto di questa combinazione: dedizione quotidiana, carattere introverso, umiltà assoluta e un’ambizione silenziosa che questa settimana, al WTA 500 di Mérida 2026, ha trovato la sua consacrazione.

La spagnola ha scritto una delle pagine più luminose del tennis iberico recente, conquistando il titolo in Messico al termine di un percorso memorabile. Dopo aver ottenuto in semifinale la prima vittoria in carriera contro una top-10, Bucsa non ha accusato alcuna pressione e in finale ha superato Magdalena Frech con il punteggio di 6-1 4-6 6-4, completando una settimana da sogno.

Un successo che ribalta completamente l’inerzia recente: Cristina arrivava da cinque sconfitte consecutive e ha risposto con cinque vittorie in una sola settimana. E non è finita qui: ha messo la ciliegina sulla torta conquistando anche il titolo di doppio insieme a Xinyu Jiang.

Numeri da nuova protagonista

Il ranking certifica il momento magico: numero 31 del mondo in singolare e numero 17 in doppio. Mai così in alto. Mai così completa.

Dopo la delusione di Hong Kong a fine stagione scorsa, quando la gloria le era sfuggita contro Mboko, stavolta Bucsa ha afferrato il destino con entrambe le mani. Mérida potrebbe rappresentare il vero punto di svolta della sua carriera.

Medaglia di bronzo olimpica in doppio a Parigi 2024, ottavi di finale allo US Open 2025, ora un titolo WTA 500: la progressione è chiara e continua.

Un’atleta fuori dagli schemi

Cristina Bucsa è anche un personaggio atipico nel panorama moderno del tennis.

Non ha social network. Studia Psicologia. Veste abiti realizzati da una sarta di Torrelavega, la sua città natale. La sua carriera è sempre stata gestita dal padre. Un percorso lontano dai riflettori, costruito passo dopo passo.

Forse proprio questa diversità ha contribuito a renderla sottovalutata per troppo tempo. Oggi, però, il suo valore è sotto gli occhi di tutti.

Ora Indian Wells, da testa di serie

Il prossimo capitolo si chiama Indian Wells 2026, dove partirà per la prima volta in carriera da testa di serie in un Masters 1000. Un’esperienza nuova, ma con la consapevolezza di chi sa di aver ormai abbattuto la porta dell’élite.





Francesco Paolo Villarico