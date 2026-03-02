Luciano Darderi trionfa e si gode il momento: “Una sensazione fantastica, mi dà fiducia per tutto l’anno” (Video della Finale)

Missione compiuta per Luciano Darderi. L’italo-argentino ha conquistato il quinto titolo in carriera nel circuito maggiore, imponendosi in finale contro il tedesco Yannick Hanfmann con il punteggio di 7-6(5) 7-5, al termine di una sfida intensa e combattuta. Un successo che conferma il suo feeling con la terra rossa e certifica un rendimento di altissimo livello negli atti conclusivi: 5 vittorie e una sola sconfitta nelle finali disputate.

Al termine del match, il 24enne non ha nascosto emozione e sorpresa per il risultato ottenuto.

“È una sensazione fantastica. Non mi aspettavo di vincere questa settimana qui, perché non ho mai giocato più dei quarti di finale, quindi sono molto felice”, ha dichiarato prima della cerimonia di premiazione.

“È la mia seconda finale dell’anno, quindi vincere un titolo così presto è davvero impressionante e mi dà molta fiducia per il resto dell’anno”.

Parole che raccontano la crescita di un giocatore sempre più consapevole dei propri mezzi e capace di capitalizzare le occasioni importanti.

Italia protagonista: doppietta storica con Cobolli

Il trionfo di Darderi, unito a quello di Flavio Cobolli ad Acapulco, segna un dato significativo: è la quinta volta nell’Era Open che due italiani vincono un torneo ATP nella stessa settimana. Un risultato che la coppia aveva già nella scorsa primavera, quando Darderi trionfò a Marrakech e Cobolli a Bucarest.

Un segnale forte della salute del tennis maschile italiano, che non si limita alle eccellenze rappresentate da Jannik Sinner (n.2 del mondo) e Lorenzo Musetti (n.5 ATP), ma può contare su una base sempre più solida e competitiva.

La stagione è ancora lunga, ma Darderi ha già lanciato un messaggio chiaro: c’è spazio anche per lui tra i protagonisti. E con questa fiducia ritrovata, il 2026 potrebbe regalare nuove soddisfazioni.





Marco Rossi