Becker sceglie Sinner: “È lui il grande favorito per l’Open d’Australia 2026”

Boris Becker seguirà con grande attenzione l’Open d’Australia 2026, uno dei tornei che hanno segnato in modo profondo la sua carriera. L’ex campione tedesco, oggi opinionista per Eurosport in Germania, è stato interrogato sui grandi favoriti del primo Slam della stagione e non ha esitato nel suo giudizio quando si è trattato di scegliere tra Carlos Alcaraz e Jannik Sinner.

Pur riconoscendo il talento straordinario dello spagnolo, Becker ha indicato chiaramente l’italiano come principale candidato al titolo a Melbourne.

«Alcaraz è il giocatore più talentuoso del mondo – ha dichiarato – ma Sinner è il favorito per vincere l’Open d’Australia».

Parole nette, che riflettono la fiducia dell’ex numero uno nel rendimento del tennista altoatesino sul cemento australiano, superficie sulla quale ha già dimostrato di sapersi esprimere ad altissimo livello. Becker, che in carriera ha conquistato due volte il titolo a Melbourne, conosce bene le peculiarità dell’“Happy Slam” e non nasconde di attendere con curiosità l’esordio di Sinner, previsto per martedì.

Il confronto tra Alcaraz e Sinner continua così ad alimentare il dibattito tra addetti ai lavori ed ex campioni: talento puro contro continuità e solidità. Per Becker, almeno in Australia, la bilancia pende dalla parte dell’azzurro.

