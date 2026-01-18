Sfortuna Kostyuk: brutto infortunio alla caviglia

Oltre all’amara sconfitta la beffa, e che beffa: un bruttissimo infortunio alla caviglia. Termina malamente l’Australian Open 2026 di Marta Kostyuk, battuta dopo 3 ore e 31 minuti da Elsa Jacquemot sulla ANZ Arena in un match con tre tiebreak (record per il torneo al femminile) e con la terribile sorpresa arrivata con un controllo diagnostico, necessario dopo la caduta sofferta appena prima del tiebreak decisivo che ha evidenziato la rottura di un legamento della caviglia. Lo ha rivelato la sfortunata giocatrice ucraina con un post social, che ovviamente annuncia il ritiro dal torneo di doppio.

“Purtroppo, durante la partita di oggi mi sono infortunata alla caviglia e, dopo ulteriori accertamenti, è stata confermata la rottura del legamento, il che significa che non potrò continuare a giocare in doppio agli Australian Open con la mia fantastica compagna Gabriela Ruse” scrive Marta. “Gli Australian Open sono sempre stati uno dei miei tornei preferiti, quindi non immaginavo che la mia corsa sarebbe finita così. Ma fa parte dello sport. Nonostante la battuta d’arresto, Brisbane è stata un ottimo modo per iniziare l’anno e sono grata per questa partenza. Ora è il momento di concentrarsi sul recupero e non vedo l’ora di tornare in campo il prima possibile. Auguro a tutti un fantastico Australian Open!”.

Kostyuk aveva richiesto l’intervento del trainer dopo la caduta, sul 6-5 del terzo set, ma a caldo era riuscita a gestire il dolore e terminare l’incontro, perdendo il super tiebreak per 10 punti a 7. Il problema tuttavia è parso più serio nel dopo partita e il responso del controllo strumentale è stato assai negativo. Vedremo quanto tempo Kostyuk sarà costretta a fermarsi, in un 2026 che era iniziato molto bene con la finale persa ma ben giocata a Brisbane. Un grande in bocca al lupo a Marta.

Mario Cecchi