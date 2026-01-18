Il record di Alcaraz negli Slam (e altre curiosità statistiche dagli Australian Open)

Con il successo all’esordio contro Walton in sessione serale sulla Rod Laver Arena, Carlos Alcaraz ha aperto la sua “caccia” al titolo dell’Australian Open 2026 e all’unico titolo Slam che manca nel suo già ricchissimo palmares, nonostante i soli 22 anni di età. Per il nativo di Murcia è stata la vittoria n.20 in carriera al primo turno in un Major ed è un numero significativo visto che finora non ha ancora perso un incontro di ingresso in un torneo dello Slam. È il quarto giocatore dell’Era Open a riuscirci, eguaglia tre campioni di razza come Arthur Ashe, Bjorn Borg e Rafael Nadal, tutti a 20 vittorie in altrettanti esordi Slam. Un dato questo piuttosto impressionante e che conferma quanto lo spagnolo stia scrivendo moltissimi record di precocità (e non solo) nella storia del tennis moderno.

Dopo la primissima giornata degli Australian Open 2026, riportiamo altre curiosità statistiche interessanti. Una delle più curiose riguarda Venus Williams, vera veterana del WTA tour (compirà 46 anni il prossimo 17 giugno!). La più grande delle “Sister”, con i suoi 45 anni e 15 giorni di età, è diventata la tennista più anziana a giocare un match nel main draw in singolare agli Australian Open nell’era Open. Ma non finisce qua. Infatti Venus con la sua partecipazione agli AO26 è diventata la tennista, sia maschile che femminile, con il maggior numero di presenze in ciascuno dei quattro tornei del Grande Slam: 22 Australian Open, 24 Roland Garros, 24 Wimbledon e addirittura 25 US Open. Per quello che si è visto in campo oggi, non sembra aver affatto voglia di smettere.

Curiosità dall’incontro tra Marta Kostyuk e Elsa Jacquemot: la partita vinta dalla francese sulla ucraina infatti è terminata per 6-7 7-6 7-6, ed è diventata il primo incontro di singolare femminile nell’Era Open a Melbourne ad essere decisa da tre tiebreak. Quando si dice “equilibrio”…

Alexander Zverev se l’è vista brutta nel primo set, poi ha preso il largo e battuto il canadese Diallo. Sui social ha fatto il giro del mondo un curioso siparietto con un appassionato a fine partita. Lo spettatore, armato di cartello, ha urlato al tedesco una proposta di matrimonio… “Dov’è l’anello” ha risposto divertito Sasha, scatenando l’ilarità di tutto il pubblico.

“Marry me Sascha!” 💍 Alexander Zverev responds to a proposal from the crowd 😂 pic.twitter.com/PRwrRkzqRT — TNT Sports (@tntsports) January 18, 2026

Oltre al divertimento, c’è anche un dato interessante per il tedesco: con la vittoria su Diallo, Zverev ha passato il primo turno a Melbourne negli ultimi 10 anni, ed è il primo tennista a riuscirci. Potrebbe farcela anche Khachanov se esordirà con un successo (il russo affronta martedì Michelsen, match non comodo).

Ultima curiosità per Francisco Cerundolo: l’argentino ha battuto all’esordio il cinese Zhang, vincendo il secondo set al tiebreak per 7 punti a 0. È la prima volta in carriera, al match n.256 a livello ATP, che il nativo di Buenos Aires si aggiudica un tiebreak senza concedere un punto.

Marco Mazzoni