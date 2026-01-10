Tra sorrisi e grandi colpi: Alcaraz vince l’esibizione contro Sinner a Seoul

L’esibizione di Seoul tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz si è svolta in un clima rilassato e partecipato, con il pubblico coreano che ha risposto con entusiasmo fin dai primi scambi. Più che una partita nel senso tradizionale, l’incontro è stato un momento di intrattenimento, in cui i due protagonisti hanno alternato colpi di qualità a situazioni più leggere, dando spazio allo spettacolo senza la pressione del risultato.

Alla fine, a imporsi è stato Carlos Alcaraz con il punteggio di 7-5 7-6(6).

Fin dai primi game si è capito però che i due non erano lì solo per divertirsi. Alcaraz ha tenuto il servizio in apertura salvando subito una palla break, mentre Sinner ha risposto con grande solidità nei propri turni, cercando spesso di prendere l’iniziativa con il rovescio lungolinea. I primi scambi lunghi hanno acceso il pubblico coreano, con entrambi pronti a mescolare colpi di tocco, smorzate e persino qualche giocata “da show”, come i tentativi sotto le gambe che hanno strappato applausi a scena aperta.

L’equilibrio è rimasto totale fino al 3-3, con i servizi a comandare ma anche diversi momenti di grande intensità da fondo. Sinner ha provato più volte a rompere il ritmo con il serve&volley, mentre Alcaraz ha risposto affidandosi al suo dritto esplosivo e a una sorprendente solidità in fase difensiva. Sul 3 pari lo spagnolo ha tenuto un game complicato annullando una palla break all’azzurro.

Nel dodicesimo gioco, con Sinner al servizio, Alcaraz ha alzato ulteriormente il livello: risposta profonda, pressione costante e, soprattutto, grande lucidità nei punti decisivi. Sul 40-30 l’italiano è scivolato durante uno scambio prolungato, permettendo allo spagnolo di piazzare il vincente che ha portato al vantaggio pari. Poco dopo, sul 40-40, è stato un altro dritto di Carlos a fare la differenza, prima dell’errore finale di rovescio di Sinner che ha consegnato il parziale allo spagnolo per 7-5.

Jannik's reaction to the kid's point against Carlos 😭 pic.twitter.com/xjkvRt7C57 — janniksin archive (@sinnervideos) January 10, 2026

Nel secondo set Alcaraz ha dovuto affrontare alcune palle break nella fase iniziale del parziale, riuscendo però a salvarle. Sinner ha mantenuto un buon rendimento alla battuta e ha gestito bene i propri turni, senza però riuscire a trovare lo strappo decisivo in risposta.

Sul 6-6 si è andati al tie-break Primo mini-break di Alcaraz sul 2-3: Sinner sbaglia un dritto e lo spagnolo prende il primo vero vantaggio nel tie-break.

Reazione immediata di Sinner: prima con l’ace sul 3-4, poi con il mini-break del 4-4 favorito anche dal nastro.

Mini-break di Sinner sul 5-5: Alcaraz pasticcia a rete e Jannik va a un punto dal set.

Alcaraz piazza due prime vincenti consecutive sul 5-6 e 6-6 che gli valgono match point. Nel punto decisivo: errore di rovescio di Sinner, lo stesso colpo che lo aveva tradito più volte nel set e vittoria per lo spagnolo per 8 punti a 6.





Francesco Paolo Villarico