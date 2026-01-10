Tra sorrisi e grandi colpi: Alcaraz vince l’esibizione contro Sinner a Seoul
L’esibizione di Seoul tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz si è svolta in un clima rilassato e partecipato, con il pubblico coreano che ha risposto con entusiasmo fin dai primi scambi. Più che una partita nel senso tradizionale, l’incontro è stato un momento di intrattenimento, in cui i due protagonisti hanno alternato colpi di qualità a situazioni più leggere, dando spazio allo spettacolo senza la pressione del risultato.
Alla fine, a imporsi è stato Carlos Alcaraz con il punteggio di 7-5 7-6(6).
Fin dai primi game si è capito però che i due non erano lì solo per divertirsi. Alcaraz ha tenuto il servizio in apertura salvando subito una palla break, mentre Sinner ha risposto con grande solidità nei propri turni, cercando spesso di prendere l’iniziativa con il rovescio lungolinea. I primi scambi lunghi hanno acceso il pubblico coreano, con entrambi pronti a mescolare colpi di tocco, smorzate e persino qualche giocata “da show”, come i tentativi sotto le gambe che hanno strappato applausi a scena aperta.
L’equilibrio è rimasto totale fino al 3-3, con i servizi a comandare ma anche diversi momenti di grande intensità da fondo. Sinner ha provato più volte a rompere il ritmo con il serve&volley, mentre Alcaraz ha risposto affidandosi al suo dritto esplosivo e a una sorprendente solidità in fase difensiva. Sul 3 pari lo spagnolo ha tenuto un game complicato annullando una palla break all’azzurro.
Nel dodicesimo gioco, con Sinner al servizio, Alcaraz ha alzato ulteriormente il livello: risposta profonda, pressione costante e, soprattutto, grande lucidità nei punti decisivi. Sul 40-30 l’italiano è scivolato durante uno scambio prolungato, permettendo allo spagnolo di piazzare il vincente che ha portato al vantaggio pari. Poco dopo, sul 40-40, è stato un altro dritto di Carlos a fare la differenza, prima dell’errore finale di rovescio di Sinner che ha consegnato il parziale allo spagnolo per 7-5.
Nel secondo set Alcaraz ha dovuto affrontare alcune palle break nella fase iniziale del parziale, riuscendo però a salvarle. Sinner ha mantenuto un buon rendimento alla battuta e ha gestito bene i propri turni, senza però riuscire a trovare lo strappo decisivo in risposta.
Sul 6-6 si è andati al tie-break Primo mini-break di Alcaraz sul 2-3: Sinner sbaglia un dritto e lo spagnolo prende il primo vero vantaggio nel tie-break.
Reazione immediata di Sinner: prima con l’ace sul 3-4, poi con il mini-break del 4-4 favorito anche dal nastro.
Mini-break di Sinner sul 5-5: Alcaraz pasticcia a rete e Jannik va a un punto dal set.
Alcaraz piazza due prime vincenti consecutive sul 5-6 e 6-6 che gli valgono match point. Nel punto decisivo: errore di rovescio di Sinner, lo stesso colpo che lo aveva tradito più volte nel set e vittoria per lo spagnolo per 8 punti a 6.
Sinner lo ha lasciato palesemente vincere. Non ha voluto scoprirsi svelando da subito i propri miglioramenti e novità nel gioco ed è parso anche più in forma fisica di Carlos….
noto che gli haters di Sinner che a risultato opposto sarebbero stati in silenzio o si sarebbero precipitati a sminuire il successo derubricandolo a quello che in fondo è stata, un’esibizione con molto “relax”, si sono già precipitati a festeggiare l’importantissima vittoria dello spagnolo.. grandi come sempre nella coerenza
Se intendi il Sox Kings Slam, quello tutto è fuorché un’esibizione. Ci sono in palio 6 milioni di dollari e Jannik gioca con l’unico obiettivo di vincere. Quella di oggi è stata una vera esibizione, non c’era nessun tipo di agonismo. Divertente per il pubblico dal vivo, ma inguardabile in TV. Dopo il primo scambio di slice ho spento la TV e sono uscito. Per il tennis vero ci rivediamo agli AO.
Il primo set solo spettacolo per il pubblico, il secondo set invece niente spettacolo per il pubblico ma si avvicinava al gioco vero. Analizzando le eventuali migliorie, Alcaraz forse ha leggermente migliorato il rovescio….Sinner sembra che voglia inserire il back in risposta (spero di no) e per finalizzare (ok)…….aggiungo Sinner zero coordinazione negli scambi al limite con il dritto
Partita noiosa, non ho visto tanti bei colpi, nonostante non gli costasse niente forzare. Tanti gratuiti di rovescio di Sinner. Si vedrà in Australia
Dite quello che volete, ma a me vedere perdere Sinner non piace mai. Neanche in esibizione. Neanche a briscola
Il difetto di questa rivalità è che il rivale non vuole perdere dall’eroe nemmeno quando giochicciano a ping pong
Come prevedibile partita estremamente amichevole,giocata per divertirsi e soprattutto divertire…momento migliore del match sinner che lascia uno scambio ad un raccattapalle ragazzino che fa punto ad alcaraz con un incrocio pazzesco !! Sinner alcaraz è sempre più una delle rivalità più belle e genuine di sempre..mi sembra di rivedere la rivalità tra Nadal e federer come onestà e rispetto
Eppure fino ad ora nelle esibizioni aveva vinto sempre Sinner. Che succede che le poche volte che vince Sinner è match vero altrimenti è solo circo?
E’ stata una “vera” esibizione poco tennis e molto spettacolo per il pubblico, il risultato è stato totalmente secondario. Un saluto ragazzi F. P. V.
Mi par di capire un ottimo allenamento, sorrisi e divertimento, mi aspettavo regalassero al pubblico il terzo set però.
Va beh dai, ora si vola finalmente in Australia. Non vedo l’ora!
Esibizione senza un senso particolare, se non quello di confermare la supremazia negli h2h.
Sebbene non conti sul bilancio.
Ho visto giusto un paio di giochi a caso nelle pause della partita di musetti
Voglio bene a sinner e Alcaraz ma è stata Una noia mortale
Per quel poco che ho visto, i due hanno giocato stando attentoi a non farsi male enzo
Mi aspettavo un titolo “Alcaraz domina Sinner, o Alcaraz travolge Sinner, o Carlitos, come un camion, investe Jannik”. Bravo comunque lo spagnolo che si conferma il nr.1 al mondo per la partecipazione alle esibizioni.
Vorrà dire che la prossima partita vincerà Jannik…ci possiamo stare?
Si comincia bene l’anno, grazie Ferrero!
Come dice un noto mh Sinner ha previsto tutto, lui si muove seguendo un piano prestabilito mentre Alcaraz va a casaccio.Ahahah!
Competitività 0 come era ovvio. Pubblico soddisfattissimo, 90% di risate tra i 2 come era ovvio anche questo. Intascati 2 milioni divertendosi ma sopratutto facendo divertire grandi e bambini. Il giusto merito per i 2 campioni.