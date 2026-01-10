Circuito ATP ATP, Copertina

ATP 250 Auckland: Il Tabellone Principale. Luciano Darderi già al secondo turno. Lorenzo Sonego dà forfait

10/01/2026 08:16 1 commento
Luciano Darderi ITA, 2002.02.14 - Foto Getty Images
NZL ATP 250 Auckland – Tabellone Principale – hard
(1) Ben Shelton USA vs Bye
Francisco Comesana ARG vs Valentin Royer FRA
Jenson Brooksby USA vs (WC) James Watt NZL
Qualifier vs (7) Sebastian Baez ARG

(4) Luciano Darderi ITA vs Bye
(WC) Alejandro Tabilo CHI vs Camilo Ugo Carabelli ARG
Alexandre Muller FRA vs (SE) Marcos Giron USA
Mariano Navone ARG vs (6) Alex Michelsen USA

(5) Cameron Norrie GBR vs Qualifier
(WC) Roberto Bautista Agut ESP vs Giovanni Mpetshi Perricard FRA
Qualifier vs Aleksandar Kovacevic USA
Bye vs (3) Jakub Mensik CZE

(8) Nuno Borges POR vs Tomas Martin Etcheverry ARG
Adrian Mannarino FRA vs Qualifier
Fabian Marozsan HUN vs Gael Monfils FRA
Bye vs (2) Casper Ruud NOR

1 commento

miky85 10-01-2026 08:51

Shelton

Ruud

Michelsen
Mpetschi

Brooksby
Darderi
Kovacevic
Borges

