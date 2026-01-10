ATP 250 Auckland: Il Tabellone Principale. Luciano Darderi già al secondo turno. Lorenzo Sonego dà forfait
ATP 250 Auckland – Tabellone Principale – hard
(1) Ben Shelton vs Bye
Francisco Comesana vs Valentin Royer
Jenson Brooksby vs (WC) James Watt
Qualifier vs (7) Sebastian Baez
(4) Luciano Darderi vs Bye
(WC) Alejandro Tabilo vs Camilo Ugo Carabelli
Alexandre Muller vs (SE) Marcos Giron
Mariano Navone vs (6) Alex Michelsen
(5) Cameron Norrie vs Qualifier
(WC) Roberto Bautista Agut vs Giovanni Mpetshi Perricard
Qualifier vs Aleksandar Kovacevic
Bye vs (3) Jakub Mensik
(8) Nuno Borges vs Tomas Martin Etcheverry
Adrian Mannarino vs Qualifier
Fabian Marozsan vs Gael Monfils
Bye vs (2) Casper Ruud
TAG: ATP 250 Auckland, ATP 250 Auckland 2026, Luciano Darderi
1 commento
Shelton
Ruud
Michelsen
Mpetschi
Brooksby
Darderi
Kovacevic
Borges