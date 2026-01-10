Esibizione Copertina, Generica

Esibizione Seoul: Carlos Alcaraz b. Jannik Sinner 7-5 7-6 (6)

10/01/2026 10:00 41 commenti
L'esibizione tra Sinner e Alcaraz
L'esibizione tra Sinner e Alcaraz

ESIBIZIONE: Seoul 🇰🇷 – hard
08:00 Alcaraz C. 🇪🇸 b. Sinner J. 🇮🇹 7-5 7-6 (6)

41 commenti.

JannikUberAlles 10-01-2026 11:52

Sinner si è trovato costretto a fare seguito all’accorata (Vagnozzi gli ha visto le lacrime) richiesta del “Alcaraz-Fans-Club” di LT, ridotto ad implorare di offrire un po’ di speranza al ragazzo spagnolo, ancora in lutto per la scomparsa del secondo (JCF – NDR) padre…

…un nuovo ed immediato trauma (come la sconfitta a Seoul) avrebbe potuto essere “fatale” ed avrebbe fatto decidere allo spagnolo di lasciare definitivamente il tennis!

Lo sappiamo che Jannik ha un cuore d’oro…

 41
Voglio vedere quanti pollici versi riesco a ricevere (Guest) 10-01-2026 10:53

Fammelo mettere fra le cose che non mi frega un c.z.o

Figuriamoci se ti importava che commenti interessanti per gli altri utenti scrivevi.
Signor tanto per.

Quando spiegavano i dittonghi a scuola pensavi a Sinner o guardavi fuori dalla finestra?
Si scrive aureola

In realtà è migliorato. A scuola voleva vedere quanti segni rossi riusciva a ricevere

E i pesci abboccano

Michibe71 10-01-2026 10:44

Che pesantezza…

Silvy__89 (Guest) 10-01-2026 10:35

Alla fine ho dovuto lavorare stamattina quindi me la sono persa, ma mi sembra ovvio che nessuno scopre le sue carte al 100% in un’esibizione.
Il proprio 100% meglio tenerlo per l’Australia

Ciruzzo, piccolo principe (Guest) 10-01-2026 10:32

Mi trovo d’accordo con Enzo e pensiamoci bene, sono 2 grandissimi agonisti, non 2 harlem globetrotters e danno il meglio quando si sfidano, fare lo show invece, mah, non tanto.
Comunque bello che siano andati in sud Korea, magari il format va un po’ rivisto

cinquepercinque (Guest) 10-01-2026 10:19

Ok, Sinner bigia la Mini Cippa Davis e tacchete … cosa succede ? Ciao Ciao … Australian Open !

Dr Ivo (Guest) 10-01-2026 10:15

Show in amicizia ma quando hanno accelerato ne é venuto fuori meglio Carlos.
Dia vacanze finite dalla prossima settimana si inizia a fare sul serio.
Ps Forza musi

Vero, ma il contesto (non bisognava essere troppo seri e concentrati, occorreva dar spazio a un po’ di show) era più favorevole alle caratteristiche Alcaraz.
Si sono comunque visti bei colpi da entrambi e Sinner penso possa essere soddisfatto di come ha servito. Una cosa su cui deve stare attento, quando gioca con Alcaraz, è a sfruttare le palle break. Il primo set poteva chiuderlo sin dal primo game, ma Alcaraz in quei momenti è super concentrato come Parigi RG insegna

Michibe71 10-01-2026 10:13

Come hai osato criticare il grande Pdor, figlio di Kmer della tribù di Istar! Della terra desolata del Sknir 👿 👿 😎

PensiamociBene 10-01-2026 10:12

Guadagnare 2 milioni di euro, senza dare al pubblico un terzo set, non mi sembra il massimo dell’eleganza, soprattutto se consideriamo che era un’esibizione.

Ma è colpa degli organizzatori: se dai 2 milioni di euro a testa a prescindere da chi vince, non hai la sicurezza che entrambi daranno il massimo (di quello che sono in grado di dare in quelle circostanze) per vincere.
Se avessero dato 3 milioni al vincitore e 1 milione al perdente, ci saremmo tutti divertiti di più.

Secondo me è sbagliato il presupposto: che siccome è un’esibizione il pubblico gradisca siparietti. Secondo me preferivano vedere Sinner e Alcaraz che se le davano di santa ragione.

Mirko (Guest) 10-01-2026 10:09

Bravo Jannick
Gli hai dato il contentino per il 2026

king_scipion66 10-01-2026 10:08

ricapitolando…da quello che ho capito il premio era lo stesso per il perdente che il vincitore?!…quindi non era obbligatorio vincere per ciapare di più!?!..ergo che ci sta che Jannik abbia lasciato il passo…se no Carlos non si sarebbe più presentato a nessun evento 😆

Tonino (Guest) 10-01-2026 10:07

Non arrivare neppure al terzo set…bah!

Pippolivetennis 10-01-2026 10:06

E se la fecessero senza dire niente?
Dovrebbe essere beneficenza fatta con pubblicità internazionale per poterti far venire il dubbio e non criticare?
E se la facessero in modo palese sei sicuro che tu non diresti che la fanno solo per scopo di immagine?
Non è che a me entusiasma questa partita, sia per il tipo di match che per i soldi, ma chi se ne frega.
Se guardi la parte economica non dovresti guardare certi sport di vertice.
Goditi lo sport come desideri ma cerca di guardare l’aspetto monetario in modo un po’ distaccato se no dovresti fare l’eremita in Tibet.
Tutto funziona in modo distorto ma ci sono tanti aspetti belli, se c’è passione e amore per certe discipline.

Arnaldo2262 10-01-2026 10:02

Un esibizione. Divertente. Nulla piu’. Progressi?? No ne ho visti, d altronde non hanno nemmeno il tempo

piper 10-01-2026 10:01

Ok ora Muso.

Pheanes (Guest) 10-01-2026 09:43

Si scrive aureola

In realtà è migliorato. A scuola voleva vedere quanti segni rossi riusciva a ricevere

ilpallettaro (Guest) 10-01-2026 09:42

Baracconata….farebbero bella figura se devolvessero in beneficenza almeno una parte del loro milionario premio…

jannik ha costituito una fondazione

Detuqueridapresencia 10-01-2026 09:37

Baracconata….farebbero bella figura se devolvessero in beneficenza almeno una parte del loro milionario premio…

E se lo dice un palancaro ….. 😀

Gig (Guest) 10-01-2026 09:27

Show in amicizia ma quando hanno accelerato ne é venuto fuori meglio Carlos.
Dia vacanze finite dalla prossima settimana si inizia a fare sul serio.
Ps Forza musi

Federer for ever (Guest) 10-01-2026 09:20

Baracconata….farebbero bella figura se devolvessero in beneficenza almeno una parte del loro milionario premio…

Spinoza (Guest) 10-01-2026 09:17

Il cambiamento del servizio è davvero molto evidente. Bello vederli giocare così piano!!

Dr Ivo (Guest) 10-01-2026 09:03

L’unica cosa che forse stanno provando sul serio è il servizio (ma non la risposta)

Sequel (Guest) 10-01-2026 08:59

Sfida a chi è più bravo in futuro a fare l’attore

Fogazzaroj 10-01-2026 08:53

Quando spiegavano i dittonghi a scuola pensavi a Sinner o guardavi fuori dalla finestra?
Si scrive aureola

Detuqueridapresencia 10-01-2026 08:44

Si stanno divertendo da matti

La battaglia di strettini di rovescio è stata uno spasso

Beccano un sacco di soldi, si divertono…. chi sta meglio di loro

Comunque è favoito Carlos. Il colore della superficie è chiaramente dalla sua parte 😆

Pheanes (Guest) 10-01-2026 08:42

Fammelo mettere fra le cose che non mi frega un c.z.o

Figuriamoci se ti importava che commenti interessanti per gli altri utenti scrivevi.
Signor tanto per.

enzo la barbera (Guest) 10-01-2026 08:38

Non mi piace vedere i giocatori ridere durante il match, non è una cosa seria. E adesso passo a vedere una vera partita fra due ottimi giocatori. Sembra che Rublev abbia messo le mani avanti: Lorenzo non è piú il giocatore di qualche anno fa, è molto migliorato. enzo

Dr Ivo (Guest) 10-01-2026 08:37

Sen

Senza un titolo in palio, senza punti, senza valore per l’H2H, be’ ovviamente non può esserci molto pathos… tanto più che gli organizzatori hanno deciso di dare loro lo stesso premio premio, a chi vince e a chi perde. Sarà quindi un po’ arduo trarre indicazioni da questa partita. I due eroi potrebbero certo approfittarne per provare alcuni schemi, ma potrebbero anche al optare per non scoprirsi troppo, per non lasciare tracce al rivale.
Dai primi giochi sembrerebbe la seconda ipotesi.
A meno che non abbiano concordato di fare sul serio solo alla fine…
Vedremo. Certo non mi aspetto grandi rivelazioni da quest’amichevole in gita fuori porta

Ciruzzo, piccolo principe (Guest) 10-01-2026 08:36

Sarebbe stato meglio farla in Nord Corea con Giudice di sedia Kim Jong-un .

No, li sanno come divertirsi davvero, in questo momento stanno facendo combattere due prigionieri tra loro con in palio un panino col formaggio.
Pare che ci sia solo uno collegato in streaming a guardare dall’Italia, sul suo divano in pelle nuovo e una ottima Coca Cola.
Bisogna Riposarsi!
Ah…le gioie della libertà!

Morenomcrae (Guest) 10-01-2026 08:32

Mrntre a Riad si poteva chiamare sfida dato che c’erano 6 milioni per il vincitore qui a Seul gli hanno dato 2 milioni a testa per allenarsi insieme.

il capitano 10-01-2026 08:29

Carlitos che fa da sparring a Jannik e viceversa. Prove tecniche in vista degli AO, l’importante è che il bonifico sia andato a buon fine.

Luca (Guest) 10-01-2026 08:25

Più che altro quelli non sono Sinner e Alcaraz,ma Billy Bis col cappellino e l’ispettore Ginko col capello più lungo

Dr Ivo (Guest) 10-01-2026 08:25

Sen

Luca (Guest) 10-01-2026 08:20

Un colore che facesse vedere meglio la pallina era evidentemente chiedere troppo…

Dr Ivo (Guest) 10-01-2026 08:15

Che orrore di colore il campo, imita la terra battuta ma è pieno di riflessi,

piper 10-01-2026 08:13

Vediamo il nuovo movimento al servizio di Alcaraz.

Vittorio carlito (Guest) 10-01-2026 08:05

Sarebbe stato meglio farla in Nord Corea con Giudice di sedia Kim Jong-un .

Voglio vedere quanti pollici versi riesco a ricevere (Guest) 10-01-2026 07:59

Vero manca l’areola

Voglio vedere quanti pollici versi riesco a ricevere (Guest) 10-01-2026 07:58

Fammelo mettere fra le cose che non mi frega un c.z.o

Intenditore (Guest) 10-01-2026 07:52

La foto nella locandina raffigura uno Jannik più cattivo rispetto alla realtà… Esibizione per modo di dire, nessuno dei due ci terrà a perdere questa partita, vediamo chi si prende questo vantaggio psicologico in vista di Melbourne.

Federico (Guest) 10-01-2026 05:19

Si alleneranno al 100% ma con l’imperativo di non infortunarsi. Rischierannono anche forse di più i colpi rispetto a una partita ufficiale.

