Esibizione Seoul: Carlos Alcaraz b. Jannik Sinner 7-5 7-6 (6)
10/01/2026 10:00 41 commenti
ESIBIZIONE: Seoul 🇰🇷 – hard
08:00 Alcaraz C. 🇪🇸 b. Sinner J. 🇮🇹 7-5 7-6 (6)
TAG: Carlos Alcaraz, Esibizione, Jannik Sinner
Sinner si è trovato costretto a fare seguito all’accorata (Vagnozzi gli ha visto le lacrime) richiesta del “Alcaraz-Fans-Club” di LT, ridotto ad implorare di offrire un po’ di speranza al ragazzo spagnolo, ancora in lutto per la scomparsa del secondo (JCF – NDR) padre…
…un nuovo ed immediato trauma (come la sconfitta a Seoul) avrebbe potuto essere “fatale” ed avrebbe fatto decidere allo spagnolo di lasciare definitivamente il tennis!
Lo sappiamo che Jannik ha un cuore d’oro…
E i pesci abboccano
@ PensiamociBene (#4542845)
Che pesantezza…
Alla fine ho dovuto lavorare stamattina quindi me la sono persa, ma mi sembra ovvio che nessuno scopre le sue carte al 100% in un’esibizione.
Il proprio 100% meglio tenerlo per l’Australia
Mi trovo d’accordo con Enzo e pensiamoci bene, sono 2 grandissimi agonisti, non 2 harlem globetrotters e danno il meglio quando si sfidano, fare lo show invece, mah, non tanto.
Comunque bello che siano andati in sud Korea, magari il format va un po’ rivisto
Ok, Sinner bigia la Mini Cippa Davis e tacchete … cosa succede ? Ciao Ciao … Australian Open !
Vero, ma il contesto (non bisognava essere troppo seri e concentrati, occorreva dar spazio a un po’ di show) era più favorevole alle caratteristiche Alcaraz.
Si sono comunque visti bei colpi da entrambi e Sinner penso possa essere soddisfatto di come ha servito. Una cosa su cui deve stare attento, quando gioca con Alcaraz, è a sfruttare le palle break. Il primo set poteva chiuderlo sin dal primo game, ma Alcaraz in quei momenti è super concentrato come Parigi RG insegna
@ Voglio vedere quanti pollici versi riesco a ricevere (#4542762)
Come hai osato criticare il grande Pdor, figlio di Kmer della tribù di Istar! Della terra desolata del Sknir 👿 👿 😎
Guadagnare 2 milioni di euro, senza dare al pubblico un terzo set, non mi sembra il massimo dell’eleganza, soprattutto se consideriamo che era un’esibizione.
Ma è colpa degli organizzatori: se dai 2 milioni di euro a testa a prescindere da chi vince, non hai la sicurezza che entrambi daranno il massimo (di quello che sono in grado di dare in quelle circostanze) per vincere.
Se avessero dato 3 milioni al vincitore e 1 milione al perdente, ci saremmo tutti divertiti di più.
Secondo me è sbagliato il presupposto: che siccome è un’esibizione il pubblico gradisca siparietti. Secondo me preferivano vedere Sinner e Alcaraz che se le davano di santa ragione.
Bravo Jannick
Gli hai dato il contentino per il 2026
ricapitolando…da quello che ho capito il premio era lo stesso per il perdente che il vincitore?!…quindi non era obbligatorio vincere per ciapare di più!?!..ergo che ci sta che Jannik abbia lasciato il passo…se no Carlos non si sarebbe più presentato a nessun evento 😆
Non arrivare neppure al terzo set…bah!
@ Federer for ever (#4542808)
E se la fecessero senza dire niente?
Dovrebbe essere beneficenza fatta con pubblicità internazionale per poterti far venire il dubbio e non criticare?
E se la facessero in modo palese sei sicuro che tu non diresti che la fanno solo per scopo di immagine?
Non è che a me entusiasma questa partita, sia per il tipo di match che per i soldi, ma chi se ne frega.
Se guardi la parte economica non dovresti guardare certi sport di vertice.
Goditi lo sport come desideri ma cerca di guardare l’aspetto monetario in modo un po’ distaccato se no dovresti fare l’eremita in Tibet.
Tutto funziona in modo distorto ma ci sono tanti aspetti belli, se c’è passione e amore per certe discipline.
Un esibizione. Divertente. Nulla piu’. Progressi?? No ne ho visti, d altronde non hanno nemmeno il tempo
Ok ora Muso.
In realtà è migliorato. A scuola voleva vedere quanti segni rossi riusciva a ricevere
jannik ha costituito una fondazione
E se lo dice un palancaro ….. 😀
Show in amicizia ma quando hanno accelerato ne é venuto fuori meglio Carlos.
Dia vacanze finite dalla prossima settimana si inizia a fare sul serio.
Ps Forza musi
Baracconata….farebbero bella figura se devolvessero in beneficenza almeno una parte del loro milionario premio…
Il cambiamento del servizio è davvero molto evidente. Bello vederli giocare così piano!!
L’unica cosa che forse stanno provando sul serio è il servizio (ma non la risposta)
Sfida a chi è più bravo in futuro a fare l’attore
@ Voglio vedere quanti pollici versi riesco a ricevere (#4542762)
Quando spiegavano i dittonghi a scuola pensavi a Sinner o guardavi fuori dalla finestra?
Si scrive aureola
Si stanno divertendo da matti
La battaglia di strettini di rovescio è stata uno spasso
Beccano un sacco di soldi, si divertono…. chi sta meglio di loro
Comunque è favoito Carlos. Il colore della superficie è chiaramente dalla sua parte 😆
Figuriamoci se ti importava che commenti interessanti per gli altri utenti scrivevi.
Signor tanto per.
Non mi piace vedere i giocatori ridere durante il match, non è una cosa seria. E adesso passo a vedere una vera partita fra due ottimi giocatori. Sembra che Rublev abbia messo le mani avanti: Lorenzo non è piú il giocatore di qualche anno fa, è molto migliorato. enzo
Senza un titolo in palio, senza punti, senza valore per l’H2H, be’ ovviamente non può esserci molto pathos… tanto più che gli organizzatori hanno deciso di dare loro lo stesso premio premio, a chi vince e a chi perde. Sarà quindi un po’ arduo trarre indicazioni da questa partita. I due eroi potrebbero certo approfittarne per provare alcuni schemi, ma potrebbero anche al optare per non scoprirsi troppo, per non lasciare tracce al rivale.
Dai primi giochi sembrerebbe la seconda ipotesi.
A meno che non abbiano concordato di fare sul serio solo alla fine…
Vedremo. Certo non mi aspetto grandi rivelazioni da quest’amichevole in gita fuori porta
No, li sanno come divertirsi davvero, in questo momento stanno facendo combattere due prigionieri tra loro con in palio un panino col formaggio.
Pare che ci sia solo uno collegato in streaming a guardare dall’Italia, sul suo divano in pelle nuovo e una ottima Coca Cola.
Bisogna Riposarsi!
Ah…le gioie della libertà!
Mrntre a Riad si poteva chiamare sfida dato che c’erano 6 milioni per il vincitore qui a Seul gli hanno dato 2 milioni a testa per allenarsi insieme.
Carlitos che fa da sparring a Jannik e viceversa. Prove tecniche in vista degli AO, l’importante è che il bonifico sia andato a buon fine.
@ Intenditore (#4542760)
Più che altro quelli non sono Sinner e Alcaraz,ma Billy Bis col cappellino e l’ispettore Ginko col capello più lungo
Sen
@ Dr Ivo (#4542767)
Un colore che facesse vedere meglio la pallina era evidentemente chiedere troppo…
Che orrore di colore il campo, imita la terra battuta ma è pieno di riflessi,
Vediamo il nuovo movimento al servizio di Alcaraz.
Sarebbe stato meglio farla in Nord Corea con Giudice di sedia Kim Jong-un .
@ Intenditore (#4542760)
Vero manca l’areola
Fammelo mettere fra le cose che non mi frega un c.z.o
La foto nella locandina raffigura uno Jannik più cattivo rispetto alla realtà… Esibizione per modo di dire, nessuno dei due ci terrà a perdere questa partita, vediamo chi si prende questo vantaggio psicologico in vista di Melbourne.
Si alleneranno al 100% ma con l’imperativo di non infortunarsi. Rischierannono anche forse di più i colpi rispetto a una partita ufficiale.