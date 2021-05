Bundesliga 2021: si parte il 4 luglio, c’è anche Dominic Thiem. Tantissimi italiani al via

La FederTennis tedesca ha pubblicato, sul proprio sito ufficiale, tutti i dettagli relativi alla Bundesliga 2021, il miglior campionato a squadre di tennis d’Europa. Il torneo, che vedrà impegnate dieci squadre in un girone unico (le ultime due classificate retrocederanno in Serie B), scatterà il prossimo 4 luglio e vedrà ai nastri di partenza tantissimi tennisti posizionati nella Top-100 del ranking ATP.

La principale attrazione sarà Dominic Thiem, attuale numero 4 del mondo, tesserato per il “Tennisklub Grün-Weiss Mannheim” assieme a Dusan Lajovic, Dominic Koepfer e Radu Albot. L’altro Top-15 al via sarà Roberto Bautista Agut: lo spagnolo, n.11 ATP, difenderà i colori del “TK Kurhaus Aachen” con Pablo Cuevas e Salvatore Caruso.

Per quanto concerne i colori italiani, una folta rappresentanza azzurra giocherà per il “HTC Blau-Weiß Krefeld“: da Stefano Travaglia a Marco Cecchinato, passando per Gianluca Mager e Federico Gaio, fino ad arrivare ai giovani Enrico Dalla Valle e Flavio Cobolli, sarà questo il team più “tricolore” tra i dieci impegnati nel massimo campionato tedesco.

Andreas Seppi e Andrea Vavassori giocheranno per il “Kölner THC Stadion Rot-Weiss“, Luca Nardi sarà invece di scena con il “Gladbacher HTC” mentre Lorenzo Giustino, Alessandro Giannessi e Matteo Viola giocheranno nelle fila del “TSV 1860 Rosenheim“. Per concludere la panoramica, da segnalare la presenza di Gian Marco Moroni nel team capitanato dal polacco Hubert Hurkacz e quelle di Thomas Fabbiano, Roberto Marcora, Filippo Baldi e Luca Vanni al “TC Blau-Weiss Neuss“.

BUNDESLIGA 2021 – SQUADRE PARTECIPANTI

Kölner THC Stadion Rot-Weiss: Benoit Paire, Andreas Seppi, Gregoire Barrere, Dustin Brown, Kimmer Coppejans, Andrea Vavassori, Petros Tsitsipas

TC Großhesselohe: Jan-Lennard Struff, Jeremy Chardy, Federico Coria, Emil Ruusuvuori, Dennis Novak, Philipp Kohlschreiber

Tennisklub Grün-Weiss Mannheim: Dominic Thiem, Dusan Lajovic, Dominik Koepfer, Radu Albot, Federico Delbonis, Nicolas Kicker, Kevin Krawietz, Bernabe Zapata Miralles

Gladbacher HTC: Christian Garin, Albert Ramos-Vinolas, Jiri Vesely, Andrej Martin, Lukas Rosol, Robin Haase, Luca Nardi

HTC Blau-Weiß Krefeld: Stefano Travaglia, Thiago Monteiro, Marco Cecchinato, Gianluca Mager, Federico Gaio, Paolo Lorenzi, Andrea Arnaboldi, Andrea Pellegrino, Riccardo Bonadio, Enrico Dalla Valle, Simone Bolelli, Flavio Cobolli, Juan Pablo Varillas

Rochusclub Düsseldorf: Pablo Andujar, Roberto Carballes Baena, Jaume Munar, Mischa Zverev

TSV 1860 Rosenheim: Aljaz Bedene, Juan Ignacio Londero, Pedro Sousa, Daniel Elahi Galan, Damir Dzumhur, Lorenzo Giustino, Alessandro Giannessi, Matteo Viola

TuS Sennelager: Hubert Hurkacz, Norbert Gombos, Jozef Kovalik, Juan Manuel Cerundolo, Gian Marco Moroni, Arthur Rinderknech

TC Blau-Weiss Neuss: Benjamin Bonzi, Nikola Milojevic, Botic Van De Zandschulp, Martin Klizan, Thomas Fabbiano, Roberto Marcora, Filippo Baldi, Luca Vanni

TK Kurhaus Aachen: Roberto Bautista Agut, Pablo Cuevas, Salvatore Caruso, Hugo Dellien, Cedrik-Marcel Stebe, Antoine Hoang

BUNDESLIGA 2021 – CALENDARIO

Giornata 1: 4 luglio

Giornata 2: 9 luglio

Giornata 3: 11 luglio

Giornata 4: 18 luglio

Giornata 5: 25 luglio

Giornata 6: 1 agosto

Giornata 7: 8 agosto

Giornata 8: 13 agosto

Giornata 9: 15 agosto