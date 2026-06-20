ATP 500 Halle, Queen’s e ATP 250 Eastbourne e Maiorca: I risultati completi con il dettaglio delle Semifinali e del Primo Turno di Quali. C’è la semifinale di doppio di Cobolli. Mallorca: fuori Bondioli e Romano nelle qualificazioni (LIVE)

Si ferma al primo turno di qualificazione l’avventura di Federico Bondioli e Filippo Romano nell’ATP 250 di Maiorca, torneo su erba che accompagna l’avvicinamento a Wimbledon.

Bondioli è stato battuto dall’australiano Adam Walton, testa di serie numero 2 del tabellone cadetto, con il punteggio di 6-1 7-5. Dopo un primo set complicato, l’azzurro ha provato a restare agganciato nel secondo parziale, ma Walton è stato più concreto nel finale.

Niente da fare anche per Filippo Romano, superato dallo statunitense Murphy Cassone, numero 8 delle qualificazioni. Per entrambi gli italiani si chiude dunque subito il cammino maiorchino.

🇩🇪 ATP 500 Halle Halle, Germania · 20 Giugno 2026 ⛅ 22°C Rovesci al mattino, poi caldo · Picco 31°C CIELO Rovesci in avvio, poi sole e nuvole intermittenti PIOGGIA Rovesci alle 09:00; temporali solo in serata CAMPO Erba ERBA Andamento della giornata — 20 Giugno 09:00 🌧 22° 10:00 ☀ 24° 11:00 ☀ 26° 12:00 ⛅ 28° 13:00 ⛅ 30° 14:00 ⛅ 30° 15:00 ⛅ 31° 16:00 ⛅ 30° 20:00 ⛈ 27° 21:00 ⛈ 25° ⚠ Allarme per calore estremo fino alle 19:00 CEST; temporali solo in serata 🎾 Programma del giorno — 20 Giugno 🎾 ATP 500 · Tabellone Principale Semifinali · Erba ATP 500 SF ⛅ Sole e nubi

🔥 Molto caldo

⚠ Allerta caldo

🎾 Semifinali

🌿 Erba

heristo-arena – ore 12:30

Robert Galloway / John Peers vs Theo Arribage / Albano Olivetti



ATP Halle Robert Galloway / John Peers Robert Galloway / John Peers 0 Theo Arribage / Albano Olivetti Theo Arribage / Albano Olivetti 0 Vincitore: Arribage / Olivetti per walkover Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Tiebreak 0-0

Alexander Zverev vs Taylor Fritz (Non prima 15:00)



ATP Halle Alexander Zverev [1] • Alexander Zverev [1] 0 3 Taylor Fritz [5] Taylor Fritz [5] 0 4 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 A. Zverev 3-4 T. Fritz 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 A. Zverev 0-15 0-30 0-40 3-2 → 3-3 T. Fritz 0-15 15-15 30-15 ace 3-1 → 3-2 A. Zverev 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 2-1 → 3-1 T. Fritz 15-0 15-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 df 40-A 1-1 → 2-1 A. Zverev 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 T. Fritz 15-0 15-15 15-30 30-30 40-40 ace A-40 ace 0-0 → 0-1

Daniel Altmaier vs Frances Tiafoe (Non prima 16:30)



Il match deve ancora iniziare

Flavio Cobolli / Ben Shelton vs Daniel Altmaier / Joao Fonseca



Il match deve ancora iniziare

🇬🇧 ATP 500 Queen’s Londra, Gran Bretagna · 20 Giugno 2026 ⛅ 19°C Nuvole intermittenti, asciutto · Picco 26°C CIELO Nuvole intermittenti per tutta la giornata PIOGGIA Assente nelle ore indicate CAMPO Erba ERBA Andamento della giornata — 20 Giugno 08:00 ⛅ 19° 09:00 ⛅ 20° 10:00 ⛅ 21° 11:00 ⛅ 22° 12:00 ⛅ 22° 13:00 ⛅ 23° 14:00 ⛅ 24° 15:00 ⛅ 25° 17:00 ⛅ 26° 21:00 ⛅ 23° ✅ Nuvole intermittenti ma nessuna pioggia indicata: semifinali regolari 🎾 Programma del giorno — 20 Giugno 🎾 ATP 500 · Tabellone Principale Semifinali · Erba ATP 500 SF ⛅ Nuvole intermittenti

✅ Asciutto

🎾 Semifinali

🌿 Erba

Andy Murray Arena – ore 14:00

Brandon Nakashima vs Francisco Cerundolo



ATP London Brandon Nakashima • Brandon Nakashima A 7 3 Francisco Cerundolo [7] Francisco Cerundolo [7] 40 6 2 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 B. Nakashima 15-0 15-15 df 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-2 F. Cerundolo 15-0 30-0 ace 30-15 df 30-30 40-30 ace 40-40 40-A 2-2 → 3-2 B. Nakashima 30-0 30-15 40-15 1-2 → 2-2 F. Cerundolo 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 df A-40 1-1 → 1-2 B. Nakashima 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 F. Cerundolo 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 2*-1 2*-2 df 3-2* 4-2* 4*-3 5*-3 6-3* 6-4* 6*-5 6-6 → 7-6 F. Cerundolo 0-15 0-30 0-40 5-6 → 6-6 B. Nakashima 15-0 15-15 15-30 15-40 5-5 → 5-6 F. Cerundolo 0-15 15-30 30-30 40-30 5-4 → 5-5 B. Nakashima 30-0 40-0 4-4 → 5-4 F. Cerundolo 0-15 15-15 15-30 df 30-30 4-3 → 4-4 B. Nakashima 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 3-3 → 4-3 F. Cerundolo 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A df 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 B. Nakashima 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 3-2 F. Cerundolo 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 2-1 → 2-2 B. Nakashima 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 F. Cerundolo 15-15 ace 15-30 15-40 df 0-1 → 1-1 B. Nakashima 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 0-1

Tommy Paul vs Ugo Humbert



Il match deve ancora iniziare

Harri Heliovaara / Henry Patten vs Christian Harrison / Neal Skupski



Il match deve ancora iniziare

Court 1 – ore 13:00

Marcelo Arevalo / Mate Pavic vs Julian Cash / Lloyd Glasspool



ATP London Marcelo Arevalo / Mate Pavic [4] Marcelo Arevalo / Mate Pavic [4] 6 6 Julian Cash / Lloyd Glasspool [2] Julian Cash / Lloyd Glasspool [2] 4 3 Vincitore: Arevalo / Pavic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 M. Arevalo / Pavic 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 df 40-40 5-3 → 6-3 J. Cash / Glasspool 0-15 0-30 df 15-30 30-40 40-40 5-2 → 5-3 M. Arevalo / Pavic 15-0 30-0 40-0 40-15 4-2 → 5-2 J. Cash / Glasspool 0-15 df 15-15 30-15 40-15 4-1 → 4-2 M. Arevalo / Pavic 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 J. Cash / Glasspool 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 3-0 → 3-1 M. Arevalo / Pavic 15-0 30-0 40-0 40-15 2-0 → 3-0 J. Cash / Glasspool 0-15 15-15 15-30 15-40 1-0 → 2-0 M. Arevalo / Pavic 30-0 ace 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 J. Cash / Glasspool 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 5-4 → 6-4 M. Arevalo / Pavic 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 4-4 → 5-4 J. Cash / Glasspool 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 M. Arevalo / Pavic 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 J. Cash / Glasspool 0-15 15-15 40-15 3-2 → 3-3 M. Arevalo / Pavic 15-0 30-0 40-0 ace 2-2 → 3-2 J. Cash / Glasspool 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 M. Arevalo / Pavic 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 J. Cash / Glasspool 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 M. Arevalo / Pavic 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0

🇬🇧 ATP 250 Eastbourne Eastbourne, Gran Bretagna · 20 Giugno 2026 ☁ 16°C Nuvoloso, asciutto · Picco 22°C CIELO Nuvoloso o prevalentemente nuvoloso, schiarite in serata PIOGGIA Assente nelle ore indicate CAMPO Erba ERBA Andamento della giornata — 20 Giugno 08:00 ☁ 16° 09:00 ☁ 17° 10:00 ☁ 18° 11:00 ☁ 20° 12:00 ☁ 20° 13:00 ☁ 21° 14:00 ☁ 21° 15:00 ☁ 22° 18:00 ⛅ 20° 21:00 ☀ 18° ✅ Nuvoloso ma asciutto: qualificazioni su erba regolari 🎾 Programma del giorno — 20 Giugno 🎾 ATP 250 · Qualificazioni 1° Turno Quali · Erba ATP 250 Q1 ☁ Nuvoloso

✅ Asciutto

🎾 Quali Q1

🌿 Erba

Court 1 – ore 12:00

James Duckworth vs Giles Hussey



Il match deve ancora iniziare

Marcos Giron vs Charles Broom



Il match deve ancora iniziare

Court 2 – ore 12:00

Matteo Arnaldi vs Alastair Gray



ATP Eastbourne Matteo Arnaldi [1] Matteo Arnaldi [1] 7 7 Alastair Gray Alastair Gray 6 6 Vincitore: Arnaldi Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 1-2* 2-2* 2*-3 3*-3 4-3* 5-3* 6*-3 6*-4 6-6 → 7-6 M. Arnaldi 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A df 6-5 → 6-6 A. Gray 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 5-5 → 6-5 M. Arnaldi 15-0 30-0 4-5 → 5-5 A. Gray 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 4-4 → 4-5 M. Arnaldi 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-4 → 4-4 A. Gray 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 M. Arnaldi 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 2-3 → 3-3 A. Gray 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-2 → 2-3 M. Arnaldi 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 A. Gray 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 M. Arnaldi 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 A. Gray 15-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 0-1* 1-1* 2*-1 df 3*-1 3-2* df 4-2* 5*-2 5*-3 6-3* 6-6 → 7-6 A. Gray 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 6-5 → 6-6 M. Arnaldi 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 A. Gray 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 5-4 → 5-5 M. Arnaldi 0-15 0-30 0-40 df 15-40 30-40 A-40 4-4 → 5-4 A. Gray 0-15 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 M. Arnaldi 15-15 ace 30-15 40-15 3-3 → 4-3 A. Gray 15-0 30-0 30-15 df 40-15 ace 3-2 → 3-3 M. Arnaldi 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-2 → 3-2 A. Gray 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 df 1-2 → 2-2 M. Arnaldi 15-0 30-0 40-0 40-15 0-2 → 1-2 A. Gray 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 0-2 M. Arnaldi 0-15 0-30 30-30 ace 30-40 0-0 → 0-1

Emilio Nava vs Hamish Stewart



ATP Eastbourne Emilio Nava [3] Emilio Nava [3] 0 0 Hamish Stewart Hamish Stewart 0 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Tiebreak 0-0

Court 4 – ore 12:00

Felix Gill vs Marco Trungelliti



Il match deve ancora iniziare

Court 5 – ore 12:00

Toby Samuel vs Quentin Halys



ATP Eastbourne Toby Samuel Toby Samuel 6 6 Quentin Halys [6] Quentin Halys [6] 2 4 Vincitore: Samuel Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 T. Samuel 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 Q. Halys 30-0 40-0 40-15 40-30 5-3 → 5-4 T. Samuel 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 4-3 → 5-3 Q. Halys 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-2 → 4-3 T. Samuel 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 4-1 → 4-2 Q. Halys 0-15 df 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 df 3-1 → 4-1 T. Samuel 15-0 30-0 30-15 40-30 2-1 → 3-1 Q. Halys 15-0 40-0 2-0 → 2-1 T. Samuel 0-15 30-15 40-15 ace 1-0 → 2-0 Q. Halys 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 T. Samuel 15-0 30-0 5-2 → 6-2 Q. Halys 15-0 15-15 30-15 40-15 5-1 → 5-2 T. Samuel 15-0 15-15 15-30 df 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 4-1 → 5-1 Q. Halys 0-15 15-15 15-30 15-40 3-1 → 4-1 T. Samuel 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 Q. Halys 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-0 → 2-1 T. Samuel 15-0 30-0 40-0 ace 1-0 → 2-0 Q. Halys 15-0 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0

Harry Wendelken vs Aleksandar Vukic



ATP Eastbourne Harry Wendelken Harry Wendelken 40 5 2 Aleksandar Vukic [7] • Aleksandar Vukic [7] A 7 1 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 A. Vukic 15-0 ace 40-0 ace 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-1 H. Wendelken 0-15 df 15-15 15-30 15-40 2-0 → 2-1 A. Vukic 0-15 30-15 ace 30-30 30-40 1-0 → 2-0 H. Wendelken 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 A. Vukic 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 5-6 → 5-7 H. Wendelken 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 5-5 → 5-6 A. Vukic 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 4-5 → 5-5 H. Wendelken 15-0 15-15 30-15 40-15 3-5 → 4-5 A. Vukic 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 ace 3-4 → 3-5 H. Wendelken 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 ace 2-4 → 3-4 A. Vukic 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 A-40 2-3 → 2-4 H. Wendelken 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-3 → 2-3 A. Vukic 15-0 30-0 40-0 40-15 df 1-2 → 1-3 H. Wendelken 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 30-40 1-1 → 1-2 A. Vukic 15-0 ace 30-0 40-0 ace 40-15 1-0 → 1-1 H. Wendelken 15-0 ace 30-0 30-30 40-30 0-0 → 1-0

Court 12 – ore 12:00

Jan Choinski vs Yibing Wu



Il match deve ancora iniziare

🇪🇸 ATP 250 Maiorca Maiorca, Spagna · 20 Giugno 2026 ☀ 23°C Soleggiato e molto caldo · Picco 35°C CIELO Soleggiato per quasi tutta la giornata PIOGGIA Assente nelle ore indicate CAMPO Erba ERBA Andamento della giornata — 20 Giugno 09:00 ☀ 26° 10:00 ☀ 29° 11:00 ☀ 30° 12:00 ☀ 32° 13:00 ☀ 34° 14:00 ☀ 34° 15:00 ☀ 35° 16:00 ☀ 34° 19:00 ☀ 32° 22:00 ☀ 27° ⚠ Allerta gialla per temperature massime estreme dalle 12:00 alle 20:00 CEST 🎾 Programma del giorno — 20 Giugno 🎾 ATP 250 · Qualificazioni 1° Turno Quali · Erba ATP 250 Q1 ☀ Soleggiato

🔥 Molto caldo

⚠ Allerta caldo

🎾 Quali Q1

🌿 Erba

Grandstand – ore 11:00

Alex Molcan vs Ziga Sesko



ATP Mallorca Alex Molcan [4] Alex Molcan [4] 6 6 Ziga Sesko Ziga Sesko 2 2 Vincitore: Molcan Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 A. Molcan 15-0 40-0 ace 5-2 → 6-2 Z. Sesko 15-0 30-0 40-0 40-15 df ace 5-1 → 5-2 A. Molcan 15-0 15-15 30-15 40-15 4-1 → 5-1 Z. Sesko 15-0 15-15 15-30 15-40 df 30-40 3-1 → 4-1 A. Molcan 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 Z. Sesko 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 1-1 → 2-1 A. Molcan 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Z. Sesko 0-15 0-30 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 A. Molcan 30-0 40-0 5-2 → 6-2 Z. Sesko 30-0 ace 5-1 → 5-2 A. Molcan 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 4-1 → 5-1 Z. Sesko 0-15 0-30 15-30 30-40 ace 3-1 → 4-1 A. Molcan 0-15 15-30 15-40 30-40 40-40 2-1 → 3-1 Z. Sesko 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 2-0 → 2-1 A. Molcan 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 Z. Sesko 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 df 0-0 → 1-0

Aleksandr Shevchenko vs Abdullah Shelbayh



ATP Mallorca Aleksandr Shevchenko [3] Aleksandr Shevchenko [3] 4 3 Abdullah Shelbayh Abdullah Shelbayh 6 6 Vincitore: Shelbayh Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 A. Shevchenko 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 3-5 → 3-6 A. Shelbayh 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 df 3-4 → 3-5 A. Shevchenko 0-15 0-30 15-30 30-30 2-4 → 3-4 A. Shelbayh 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 A. Shevchenko 0-15 0-30 df 15-30 30-30 30-40 2-2 → 2-3 A. Shelbayh 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 A. Shevchenko 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 A. Shelbayh 15-0 15-15 15-30 15-40 df 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 1-1 A. Shevchenko 15-15 df 15-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 A. Shelbayh 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 4-5 → 4-6 A. Shevchenko 15-0 40-0 ace 3-5 → 4-5 A. Shelbayh 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 A. Shevchenko 15-0 30-0 30-15 40-15 2-4 → 3-4 A. Shelbayh 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 A. Shevchenko 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 2-2 → 2-3 A. Shelbayh 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-1 → 2-2 A. Shevchenko 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 A. Shelbayh 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 A. Shevchenko 15-0 30-0 0-0 → 1-0

Jamie Mackenzie vs Player Competing (Non prima 15:00)



ATP Mallorca Jamie Mackenzie • Jamie Mackenzie 15 4 Marc Polmans Marc Polmans 0 4 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 J. Mackenzie 15-0 4-4 M. Polmans 0-15 0-30 0-40 15-40 df 3-4 → 4-4 J. Mackenzie 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 2-4 → 3-4 M. Polmans 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 2-3 → 2-4 J. Mackenzie 15-0 30-0 40-0 ace 1-3 → 2-3 M. Polmans 15-0 30-0 30-15 df 40-15 1-2 → 1-3 J. Mackenzie 0-15 0-30 15-40 30-40 1-1 → 1-2 M. Polmans 0-15 df 15-15 30-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 J. Mackenzie 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

Court 1 – ore 13:00

Filippo Romano vs Murphy Cassone



ATP Mallorca Filippo Romano Filippo Romano 5 1 Murphy Cassone [8] Murphy Cassone [8] 7 6 Vincitore: Cassone Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 F. Romano 15-0 30-0 40-15 40-30 A-40 ace 40-40 A-40 40-A df 1-5 → 1-6 M. Cassone 15-0 15-15 30-15 40-30 ace 1-4 → 1-5 F. Romano 0-15 0-30 15-30 15-40 df 1-3 → 1-4 M. Cassone 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 1-3 F. Romano 15-0 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 ace 40-A 1-1 → 1-2 M. Cassone 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 F. Romano 15-0 30-15 40-30 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 M. Cassone 15-0 30-0 40-0 ace 5-6 → 5-7 F. Romano 0-15 15-15 15-30 15-40 5-5 → 5-6 M. Cassone 30-0 40-0 5-4 → 5-5 F. Romano 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 4-4 → 5-4 M. Cassone 15-0 40-0 40-15 40-30 4-3 → 4-4 F. Romano 30-0 40-0 ace 3-3 → 4-3 M. Cassone 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 F. Romano 0-15 15-15 15-30 40-30 40-40 2-2 → 3-2 M. Cassone 15-0 40-0 ace ace 2-1 → 2-2 F. Romano 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 1-1 → 2-1 M. Cassone 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 F. Romano 15-15 30-15 0-0 → 1-0

Mikhail Kukushkin vs Damir Dzumhur



ATP Mallorca Mikhail Kukushkin Mikhail Kukushkin 2 1 Damir Dzumhur [5] Damir Dzumhur [5] 6 6 Vincitore: Dzumhur Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 D. Dzumhur 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-5 → 1-6 M. Kukushkin 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 0-5 → 1-5 D. Dzumhur 0-15 df 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-4 → 0-5 M. Kukushkin 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 0-3 → 0-4 D. Dzumhur 15-0 15-15 30-15 40-15 0-2 → 0-3 M. Kukushkin 15-0 15-15 15-30 15-40 0-1 → 0-2 D. Dzumhur 0-15 30-15 40-15 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 M. Kukushkin 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 2-5 → 2-6 D. Dzumhur 15-0 30-0 ace 2-4 → 2-5 M. Kukushkin 0-15 0-30 0-40 df 2-3 → 2-4 D. Dzumhur 15-0 ace 30-0 30-15 2-2 → 2-3 M. Kukushkin 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 2-1 → 2-2 D. Dzumhur 15-0 15-15 30-15 40-15 2-0 → 2-1 M. Kukushkin 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 2-0 D. Dzumhur 0-15 df 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0

Zachary Svajda vs Marc-Andrea Huesler (Non prima 15:00)



ATP Mallorca Zachary Svajda [1] Zachary Svajda [1] 0 6 0 Marc-Andrea Huesler • Marc-Andrea Huesler 0 3 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 M. Huesler 0-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Z. Svajda 15-0 40-0 5-3 → 6-3 M. Huesler 0-15 30-15 ace 30-30 40-30 40-40 40-A 4-3 → 5-3 Z. Svajda 0-15 df 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 M. Huesler 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 Z. Svajda 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-2 → 3-2 M. Huesler 0-15 15-30 ace 30-30 ace 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A A-40 ace 40-40 df A-40 2-1 → 2-2 Z. Svajda 0-30 15-30 30-30 ace 1-1 → 2-1 M. Huesler 15-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Z. Svajda 15-0 30-15 40-30 df 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 0-0 → 1-0

Court 2 – ore 11:00

Antoine Ghibaudo vs Petr Bar Biryukov



ATP Mallorca Antoine Ghibaudo Antoine Ghibaudo 6 6 Petr Bar Biryukov [7] Petr Bar Biryukov [7] 2 4 Vincitore: Ghibaudo Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 P. Bar Biryukov 0-15 0-30 0-40 15-40 5-4 → 6-4 A. Ghibaudo 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 P. Bar Biryukov 15-0 30-0 30-15 40-30 A-40 4-3 → 4-4 A. Ghibaudo 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 4-3 P. Bar Biryukov 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 A-40 3-2 → 3-3 A. Ghibaudo 30-0 40-0 2-2 → 3-2 P. Bar Biryukov 15-0 30-0 2-1 → 2-2 A. Ghibaudo 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 P. Bar Biryukov 15-0 15-15 15-30 40-30 1-0 → 1-1 A. Ghibaudo 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 P. Bar Biryukov 0-15 15-15 15-30 15-40 5-2 → 6-2 A. Ghibaudo 15-0 30-0 40-0 40-15 4-2 → 5-2 P. Bar Biryukov 0-15 0-30 0-40 df 15-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 ace A-40 4-1 → 4-2 A. Ghibaudo 0-15 0-30 15-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 3-1 → 4-1 P. Bar Biryukov 0-15 df 0-30 0-40 15-40 30-40 40-A df 2-1 → 3-1 A. Ghibaudo 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 P. Bar Biryukov 0-15 0-30 0-40 15-40 ace 30-40 A-40 1-0 → 1-1 A. Ghibaudo 0-15 0-30 15-30 30-30 0-0 → 1-0

Adam Walton vs Federico Bondioli

