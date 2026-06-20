ATP 500 Halle, Queen’s e ATP 250 Eastbourne e Maiorca: I risultati completi con il dettaglio delle Semifinali e del Primo Turno di Quali. C’è la semifinale di doppio di Cobolli. Mallorca: fuori Bondioli e Romano nelle qualificazioni (LIVE)

Matteo Arnaldi nella foto - Foto Patrick Boren
Si ferma al primo turno di qualificazione l’avventura di
Federico Bondioli e Filippo Romano nell’ATP 250 di Maiorca, torneo su erba che accompagna l’avvicinamento a Wimbledon.
Bondioli è stato battuto dall’australiano Adam Walton, testa di serie numero 2 del tabellone cadetto, con il punteggio di 6-1 7-5. Dopo un primo set complicato, l’azzurro ha provato a restare agganciato nel secondo parziale, ma Walton è stato più concreto nel finale.
Niente da fare anche per Filippo Romano, superato dallo statunitense Murphy Cassone, numero 8 delle qualificazioni. Per entrambi gli italiani si chiude dunque subito il cammino maiorchino.
ATP 500 Halle
Halle, Germania · 20 Giugno 2026
⛅
22°C
Rovesci al mattino, poi caldo · Picco 31°C
CIELO
Rovesci in avvio, poi sole e nuvole intermittenti
PIOGGIA
Rovesci alle 09:00; temporali solo in serata
CAMPO
Erba
Andamento della giornata — 20 Giugno
09:00
🌧
22°
10:00
☀
24°
11:00
☀
26°
12:00
⛅
28°
13:00
⛅
30°
14:00
⛅
30°
15:00
⛅
31°
16:00
⛅
30°
20:00
⛈
27°
21:00
⛈
25°
⚠ Allarme per calore estremo fino alle 19:00 CEST; temporali solo in serata
🎾 Programma del giorno — 20 Giugno
🎾
ATP 500 · Tabellone Principale
Semifinali · Erba
ATP 500 SF
⛅ Sole e nubi
🔥 Molto caldo
⚠ Allerta caldo
🎾 Semifinali
🌿 Erba
heristo-arena – ore 12:30
Robert Galloway / John Peers vs Theo Arribage / Albano Olivetti
ATP Halle
Robert Galloway / John Peers
0
Theo Arribage / Albano Olivetti
0
Vincitore: Arribage / Olivetti per walkover
Alexander Zverev
vs Taylor Fritz (Non prima 15:00)
ATP Halle
Alexander Zverev [1]
•
0
3
Taylor Fritz [5]
0
4
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Zverev
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
ace
40-40
A-40
2-1 → 3-1
T. Fritz
15-0
15-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
df
40-A
1-1 → 2-1
T. Fritz
15-0
15-15
15-30
30-30
40-40
ace
A-40
ace
0-0 → 0-1
Daniel Altmaier
vs Frances Tiafoe (Non prima 16:30)
Il match deve ancora iniziare
Flavio Cobolli
/ Ben Shelton vs Daniel Altmaier / Joao Fonseca
Il match deve ancora iniziare
ATP 500 Queen’s
Londra, Gran Bretagna · 20 Giugno 2026
⛅
19°C
Nuvole intermittenti, asciutto · Picco 26°C
CIELO
Nuvole intermittenti per tutta la giornata
PIOGGIA
Assente nelle ore indicate
CAMPO
Erba
Andamento della giornata — 20 Giugno
08:00
⛅
19°
09:00
⛅
20°
10:00
⛅
21°
11:00
⛅
22°
12:00
⛅
22°
13:00
⛅
23°
14:00
⛅
24°
15:00
⛅
25°
17:00
⛅
26°
21:00
⛅
23°
✅ Nuvole intermittenti ma nessuna pioggia indicata: semifinali regolari
🎾 Programma del giorno — 20 Giugno
🎾
ATP 500 · Tabellone Principale
Semifinali · Erba
ATP 500 SF
⛅ Nuvole intermittenti
✅ Asciutto
🎾 Semifinali
🌿 Erba
Andy Murray Arena – ore 14:00
Brandon Nakashima vs Francisco Cerundolo
ATP London
Brandon Nakashima
•
A
7
3
Francisco Cerundolo [7]
40
6
2
Servizio
Svolgimento
Set 2
B. Nakashima
15-0
15-15
df
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
F. Cerundolo
15-0
30-0
ace
30-15
df
30-30
40-30
ace
40-40
40-A
2-2 → 3-2
F. Cerundolo
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
ace
40-40
df
A-40
1-1 → 1-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0*-0
1-0*
2*-1
2*-2
df
3-2*
4-2*
4*-3
5*-3
6-3*
6-4*
6*-5
6-6 → 7-6
F. Cerundolo
0-15
15-15
15-30
df
30-30
4-3 → 4-4
B. Nakashima
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
ace
3-3 → 4-3
F. Cerundolo
0-15
df
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
df
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
3-2 → 3-3
B. Nakashima
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
2-2 → 3-2
F. Cerundolo
15-0
15-15
30-15
ace
40-15
2-1 → 2-2
B. Nakashima
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
0-0 → 0-1
Tommy Paul
vs Ugo Humbert
Il match deve ancora iniziare
Harri Heliovaara
/ Henry Patten vs Christian Harrison / Neal Skupski
Il match deve ancora iniziare
Court 1 – ore 13:00
Marcelo Arevalo / Mate Pavic vs Julian Cash / Lloyd Glasspool
ATP London
Marcelo Arevalo / Mate Pavic [4]
6
6
Julian Cash / Lloyd Glasspool [2]
4
3
Vincitore: Arevalo / Pavic
Servizio
Svolgimento
Set 2
M. Arevalo / Pavic
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
df
40-40
5-3 → 6-3
J. Cash / Glasspool
0-15
0-30
df
15-30
30-40
40-40
5-2 → 5-3
M. Arevalo / Pavic
4-2 → 5-2
J. Cash / Glasspool
0-15
df
15-15
30-15
40-15
4-1 → 4-2
M. Arevalo / Pavic
3-1 → 4-1
J. Cash / Glasspool
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
3-0 → 3-1
M. Arevalo / Pavic
2-0 → 3-0
J. Cash / Glasspool
1-0 → 2-0
M. Arevalo / Pavic
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
J. Cash / Glasspool
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
5-4 → 6-4
M. Arevalo / Pavic
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
40-30
4-4 → 5-4
J. Cash / Glasspool
4-3 → 4-4
M. Arevalo / Pavic
3-3 → 4-3
J. Cash / Glasspool
3-2 → 3-3
M. Arevalo / Pavic
2-2 → 3-2
J. Cash / Glasspool
2-1 → 2-2
M. Arevalo / Pavic
1-1 → 2-1
J. Cash / Glasspool
1-0 → 1-1
M. Arevalo / Pavic
0-0 → 1-0
ATP 250 Eastbourne
Eastbourne, Gran Bretagna · 20 Giugno 2026
☁
16°C
Nuvoloso, asciutto · Picco 22°C
CIELO
Nuvoloso o prevalentemente nuvoloso, schiarite in serata
PIOGGIA
Assente nelle ore indicate
CAMPO
Erba
Andamento della giornata — 20 Giugno
08:00
☁
16°
09:00
☁
17°
10:00
☁
18°
11:00
☁
20°
12:00
☁
20°
13:00
☁
21°
14:00
☁
21°
15:00
☁
22°
18:00
⛅
20°
21:00
☀
18°
✅ Nuvoloso ma asciutto: qualificazioni su erba regolari
🎾 Programma del giorno — 20 Giugno
🎾
ATP 250 · Qualificazioni
1° Turno Quali · Erba
ATP 250 Q1
☁ Nuvoloso
✅ Asciutto
🎾 Quali Q1
🌿 Erba
Court 1 – ore 12:00
James Duckworth vs Giles Hussey
Il match deve ancora iniziare
Marcos Giron
vs Charles Broom
Il match deve ancora iniziare
Court 2 – ore 12:00
Matteo Arnaldi vs Alastair Gray
ATP Eastbourne
Matteo Arnaldi [1]
7
7
Alastair Gray
6
6
Vincitore: Arnaldi
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0-0*
0*-1
1*-1
1-2*
2-2*
2*-3
3*-3
4-3*
5-3*
6*-3
6*-4
6-6 → 7-6
M. Arnaldi
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
df
6-5 → 6-6
A. Gray
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
ace
40-40
40-A
5-5 → 6-5
A. Gray
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
ace
4-4 → 4-5
M. Arnaldi
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
3-4 → 4-4
M. Arnaldi
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
ace
40-40
A-40
2-3 → 3-3
A. Gray
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
2-2 → 2-3
M. Arnaldi
15-0
15-15
df
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
1-2 → 2-2
A. Gray
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
1-1 → 1-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0*-0
0-1*
1-1*
2*-1
df
3*-1
3-2*
df
4-2*
5*-2
5*-3
6-3*
6-6 → 7-6
A. Gray
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
6-5 → 6-6
A. Gray
0-15
df
0-30
15-30
30-30
40-30
ace
5-4 → 5-5
M. Arnaldi
0-15
0-30
0-40
df
15-40
30-40
A-40
4-4 → 5-4
A. Gray
15-0
30-0
30-15
df
40-15
ace
3-2 → 3-3
M. Arnaldi
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
2-2 → 3-2
A. Gray
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
df
1-2 → 2-2
A. Gray
0-15
df
15-15
30-15
30-30
40-30
0-1 → 0-2
M. Arnaldi
0-15
0-30
30-30
ace
30-40
0-0 → 0-1
Emilio Nava
vs Hamish Stewart
ATP Eastbourne
Emilio Nava [3]
0
0
Hamish Stewart
0
0
Court 4 – ore 12:00
Felix Gill vs Marco Trungelliti
Il match deve ancora iniziare
Court 5 – ore 12:00
Toby Samuel vs Quentin Halys
ATP Eastbourne
Toby Samuel
6
6
Quentin Halys [6]
2
4
Vincitore: Samuel
Servizio
Svolgimento
Set 2
T. Samuel
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
4-3 → 5-3
Q. Halys
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
4-2 → 4-3
T. Samuel
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
4-1 → 4-2
Q. Halys
0-15
df
15-15
15-30
30-30
ace
30-40
df
3-1 → 4-1
Q. Halys
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
T. Samuel
15-0
15-15
15-30
df
15-40
30-40
40-40
A-40
ace
4-1 → 5-1
Q. Halys
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
2-0 → 2-1
Q. Halys
15-0
15-15
30-15
30-30
df
30-40
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Harry Wendelken
vs Aleksandar Vukic
ATP Eastbourne
Harry Wendelken
40
5
2
Aleksandar Vukic [7]
•
A
7
1
Servizio
Svolgimento
Set 2
A. Vukic
15-0
ace
40-0
ace
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
H. Wendelken
0-15
df
15-15
15-30
15-40
2-0 → 2-1
A. Vukic
0-15
30-15
ace
30-30
30-40
1-0 → 2-0
H. Wendelken
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Vukic
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
5-6 → 5-7
H. Wendelken
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
5-5 → 5-6
A. Vukic
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
4-5 → 5-5
A. Vukic
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
ace
3-4 → 3-5
H. Wendelken
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
ace
2-4 → 3-4
A. Vukic
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
A-40
2-3 → 2-4
H. Wendelken
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
1-3 → 2-3
H. Wendelken
15-0
ace
30-0
30-15
30-30
30-40
1-1 → 1-2
A. Vukic
15-0
ace
30-0
40-0
ace
40-15
1-0 → 1-1
H. Wendelken
15-0
ace
30-0
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Court 12 – ore 12:00
Jan Choinski vs Yibing Wu
Il match deve ancora iniziare
ATP 250 Maiorca
Maiorca, Spagna · 20 Giugno 2026
☀
23°C
Soleggiato e molto caldo · Picco 35°C
CIELO
Soleggiato per quasi tutta la giornata
PIOGGIA
Assente nelle ore indicate
CAMPO
Erba
Andamento della giornata — 20 Giugno
09:00
☀
26°
10:00
☀
29°
11:00
☀
30°
12:00
☀
32°
13:00
☀
34°
14:00
☀
34°
15:00
☀
35°
16:00
☀
34°
19:00
☀
32°
22:00
☀
27°
⚠ Allerta gialla per temperature massime estreme dalle 12:00 alle 20:00 CEST
🎾 Programma del giorno — 20 Giugno
🎾
ATP 250 · Qualificazioni
1° Turno Quali · Erba
ATP 250 Q1
☀ Soleggiato
🔥 Molto caldo
⚠ Allerta caldo
🎾 Quali Q1
🌿 Erba
Grandstand – ore 11:00
Alex Molcan vs Ziga Sesko
ATP Mallorca
Alex Molcan [4]
6
6
Ziga Sesko
2
2
Vincitore: Molcan
Servizio
Svolgimento
Set 2
Z. Sesko
15-0
30-0
40-0
40-15
df
ace
5-1 → 5-2
Z. Sesko
15-0
15-15
15-30
15-40
df
30-40
3-1 → 4-1
Z. Sesko
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
1-1 → 2-1
Z. Sesko
0-15
0-30
30-30
40-30
40-40
A-40
ace
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Molcan
15-0
30-0
40-0
40-15
df
40-30
4-1 → 5-1
Z. Sesko
0-15
0-30
15-30
30-40
ace
3-1 → 4-1
A. Molcan
0-15
15-30
15-40
30-40
40-40
2-1 → 3-1
Z. Sesko
15-0
ace
15-15
30-15
40-15
2-0 → 2-1
Z. Sesko
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
df
0-0 → 1-0
Aleksandr Shevchenko
vs Abdullah Shelbayh
ATP Mallorca
Aleksandr Shevchenko [3]
4
3
Abdullah Shelbayh
6
6
Vincitore: Shelbayh
Servizio
Svolgimento
Set 2
A. Shevchenko
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
3-5 → 3-6
A. Shelbayh
15-0
30-0
40-0
ace
40-15
df
3-4 → 3-5
A. Shevchenko
0-15
0-30
df
15-30
30-30
30-40
2-2 → 2-3
A. Shelbayh
15-0
15-15
15-30
15-40
df
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
1-0 → 1-1
A. Shevchenko
15-15
df
15-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Shelbayh
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
4-5 → 4-6
A. Shevchenko
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
2-2 → 2-3
A. Shelbayh
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
2-1 → 2-2
Jamie Mackenzie
vs Player Competing (Non prima 15:00)
ATP Mallorca
Jamie Mackenzie
•
15
4
Marc Polmans
0
4
Servizio
Svolgimento
Set 1
J. Mackenzie
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
ace
2-4 → 3-4
M. Polmans
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
2-3 → 2-4
M. Polmans
0-15
df
15-15
30-15
15-15
30-15
40-15
1-0 → 1-1
Court 1 – ore 13:00
Filippo Romano vs Murphy Cassone
ATP Mallorca
Filippo Romano
5
1
Murphy Cassone [8]
7
6
Vincitore: Cassone
Servizio
Svolgimento
Set 2
F. Romano
15-0
30-0
40-15
40-30
A-40
ace
40-40
A-40
40-A
df
1-5 → 1-6
M. Cassone
15-0
15-15
30-15
40-30
ace
1-4 → 1-5
M. Cassone
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
1-2 → 1-3
F. Romano
15-0
15-15
30-15
30-30
df
30-40
40-40
ace
40-A
1-1 → 1-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
F. Romano
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
4-4 → 5-4
F. Romano
0-15
15-15
15-30
40-30
40-40
2-2 → 3-2
F. Romano
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
1-1 → 2-1
Mikhail Kukushkin
vs Damir Dzumhur
ATP Mallorca
Mikhail Kukushkin
2
1
Damir Dzumhur [5]
6
6
Vincitore: Dzumhur
Servizio
Svolgimento
Set 2
D. Dzumhur
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
1-5 → 1-6
M. Kukushkin
0-15
df
15-15
30-15
30-30
40-30
0-5 → 1-5
D. Dzumhur
0-15
df
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
0-4 → 0-5
M. Kukushkin
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
0-3 → 0-4
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Kukushkin
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
2-5 → 2-6
M. Kukushkin
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
2-1 → 2-2
D. Dzumhur
0-15
df
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Zachary Svajda
vs Marc-Andrea Huesler (Non prima 15:00)
ATP Mallorca
Zachary Svajda [1]
0
6
0
Marc-Andrea Huesler
•
0
3
0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Huesler
0-15
30-15
ace
30-30
40-30
40-40
40-A
4-3 → 5-3
Z. Svajda
0-15
df
15-15
30-15
40-15
3-3 → 4-3
Z. Svajda
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
2-2 → 3-2
M. Huesler
0-15
15-30
ace
30-30
ace
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
A-40
ace
40-40
df
A-40
2-1 → 2-2
Z. Svajda
15-0
30-15
40-30
df
40-40
A-40
40-40
A-40
ace
0-0 → 1-0
Court 2 – ore 11:00
Antoine Ghibaudo vs Petr Bar Biryukov
ATP Mallorca
Antoine Ghibaudo
6
6
Petr Bar Biryukov [7]
2
4
Vincitore: Ghibaudo
Servizio
Svolgimento
Set 2
P. Bar Biryukov
15-0
30-0
30-15
40-30
A-40
4-3 → 4-4
P. Bar Biryukov
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
A-40
3-2 → 3-3
A. Ghibaudo
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
P. Bar Biryukov
0-15
0-30
0-40
df
15-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
ace
A-40
4-1 → 4-2
A. Ghibaudo
0-15
0-30
15-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
3-1 → 4-1
P. Bar Biryukov
0-15
df
0-30
0-40
15-40
30-40
40-A
df
2-1 → 3-1
P. Bar Biryukov
0-15
0-30
0-40
15-40
ace
30-40
A-40
1-0 → 1-1
Adam Walton
vs Federico Bondioli
ATP Mallorca
Adam Walton [2]
6
7
Federico Bondioli
1
5
Vincitore: Walton
Servizio
Svolgimento
Set 2
F. Bondioli
15-0
30-0
30-15
30-30
df
30-40
df
40-40
A-40
40-40
40-A
6-5 → 7-5
F. Bondioli
15-0
15-15
30-15
ace
30-30
40-30
5-4 → 5-5
F. Bondioli
0-15
15-15
ace
30-15
ace
40-15
4-3 → 4-4
A. Walton
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
3-3 → 4-3
A. Walton
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
2-2 → 3-2
F. Bondioli
0-15
15-15
ace
30-15
30-30
40-30
2-1 → 2-2
A. Walton
15-15
30-15
ace
30-30
40-30
40-40
A-40
ace
40-40
A-40
40-40
df
A-40
1-1 → 2-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
F. Bondioli
15-0
40-0
40-15
df
40-30
40-40
40-A
5-1 → 6-1
F. Bondioli
15-0
15-15
30-15
30-30
df
40-40
40-A
40-40
4-0 → 4-1
5 commenti
Fritz Zverev…
Il semifinalista del Roland e possibile finalista alle prese con le qualificazioni.
Ma quale Fritz-Shelton?
Da seguire con grande interesse i match di qualificazione di Arnaldi per testare le condizioni post sguaraus e del mio nuovo pupillo Filippo Romano, chiamato a misurarsi a un livello superiore ma non proibitivo.
Oggi azzurri in campo solo nelle quali di ATP 250, nei tornei che contano, ATP 500 : 4 belle semifinali che seguiro’ con interesse, in particolare Fritz-Shelton