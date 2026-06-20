Circuito ATP ATP, Copertina

ATP 500 Halle, Queen’s e ATP 250 Eastbourne e Maiorca: I risultati completi con il dettaglio delle Semifinali e del Primo Turno di Quali. C’è la semifinale di doppio di Cobolli. Mallorca: fuori Bondioli e Romano nelle qualificazioni (LIVE)

20/06/2026 14:00 5 commenti
Matteo Arnaldi nella foto - Foto Patrick Boren
Matteo Arnaldi nella foto - Foto Patrick Boren

Si ferma al primo turno di qualificazione l’avventura di Federico Bondioli e Filippo Romano nell’ATP 250 di Maiorca, torneo su erba che accompagna l’avvicinamento a Wimbledon.
Bondioli è stato battuto dall’australiano Adam Walton, testa di serie numero 2 del tabellone cadetto, con il punteggio di 6-1 7-5. Dopo un primo set complicato, l’azzurro ha provato a restare agganciato nel secondo parziale, ma Walton è stato più concreto nel finale.
Niente da fare anche per Filippo Romano, superato dallo statunitense Murphy Cassone, numero 8 delle qualificazioni. Per entrambi gli italiani si chiude dunque subito il cammino maiorchino.

🇩🇪
ATP 500 Halle
Halle, Germania  ·  20 Giugno 2026

22°C
Rovesci al mattino, poi caldo  ·  Picco 31°C
CIELO Rovesci in avvio, poi sole e nuvole intermittenti
PIOGGIA Rovesci alle 09:00; temporali solo in serata
CAMPO Erba
ERBA

Andamento della giornata — 20 Giugno
09:00
🌧
22°
10:00
24°
11:00
26°
12:00
28°
13:00
30°
14:00
30°
15:00
31°
16:00
30°
20:00
27°
21:00
25°
⚠  Allarme per calore estremo fino alle 19:00 CEST; temporali solo in serata
🎾  Programma del giorno — 20 Giugno
🎾
ATP 500 · Tabellone Principale
Semifinali · Erba
ATP 500 SF
⛅  Sole e nubi
🔥  Molto caldo
⚠  Allerta caldo
🎾  Semifinali
🌿  Erba

heristo-arena – ore 12:30
Robert Galloway USA / John Peers AUS vs Theo Arribage FRA / Albano Olivetti FRA

ATP Halle
Robert Galloway / John Peers
0
Theo Arribage / Albano Olivetti
0
Vincitore: Arribage / Olivetti per walkover
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Alexander Zverev GER vs Taylor Fritz USA (Non prima 15:00)

ATP Halle
Alexander Zverev [1]
0
3
Taylor Fritz [5]
0
4
Mostra dettagli

Daniel Altmaier GER vs Frances Tiafoe USA (Non prima 16:30)

Il match deve ancora iniziare

Flavio Cobolli ITA / Ben Shelton USA vs Daniel Altmaier GER / Joao Fonseca BRA

Il match deve ancora iniziare






🇬🇧
ATP 500 Queen’s
Londra, Gran Bretagna  ·  20 Giugno 2026

19°C
Nuvole intermittenti, asciutto  ·  Picco 26°C
CIELO Nuvole intermittenti per tutta la giornata
PIOGGIA Assente nelle ore indicate
CAMPO Erba
ERBA

Andamento della giornata — 20 Giugno
08:00
19°
09:00
20°
10:00
21°
11:00
22°
12:00
22°
13:00
23°
14:00
24°
15:00
25°
17:00
26°
21:00
23°
✅  Nuvole intermittenti ma nessuna pioggia indicata: semifinali regolari
🎾  Programma del giorno — 20 Giugno
🎾
ATP 500 · Tabellone Principale
Semifinali · Erba
ATP 500 SF
⛅  Nuvole intermittenti
✅  Asciutto
🎾  Semifinali
🌿  Erba

Andy Murray Arena – ore 14:00
Brandon Nakashima USA vs Francisco Cerundolo ARG

ATP London
Brandon Nakashima
A
7
3
Francisco Cerundolo [7]
40
6
2
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Tommy Paul USA vs Ugo Humbert FRA

Il match deve ancora iniziare

Harri Heliovaara FIN / Henry Patten GBR vs Christian Harrison USA / Neal Skupski GBR

Il match deve ancora iniziare



Court 1 – ore 13:00
Marcelo Arevalo ESA / Mate Pavic CRO vs Julian Cash GBR / Lloyd Glasspool GBR

ATP London
Marcelo Arevalo / Mate Pavic [4]
6
6
Julian Cash / Lloyd Glasspool [2]
4
3
Vincitore: Arevalo / Pavic
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🇬🇧
ATP 250 Eastbourne
Eastbourne, Gran Bretagna  ·  20 Giugno 2026

16°C
Nuvoloso, asciutto  ·  Picco 22°C
CIELO Nuvoloso o prevalentemente nuvoloso, schiarite in serata
PIOGGIA Assente nelle ore indicate
CAMPO Erba
ERBA

Andamento della giornata — 20 Giugno
08:00
16°
09:00
17°
10:00
18°
11:00
20°
12:00
20°
13:00
21°
14:00
21°
15:00
22°
18:00
20°
21:00
18°
✅  Nuvoloso ma asciutto: qualificazioni su erba regolari
🎾  Programma del giorno — 20 Giugno
🎾
ATP 250 · Qualificazioni
1° Turno Quali · Erba
ATP 250 Q1
☁  Nuvoloso
✅  Asciutto
🎾  Quali Q1
🌿  Erba

Court 1 – ore 12:00
James Duckworth AUS vs Giles Hussey GBR

Il match deve ancora iniziare

Marcos Giron USA vs Charles Broom GBR

Il match deve ancora iniziare



Court 2 – ore 12:00
Matteo Arnaldi ITA vs Alastair Gray GBR

ATP Eastbourne
Matteo Arnaldi [1]
7
7
Alastair Gray
6
6
Vincitore: Arnaldi
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Emilio Nava USA vs Hamish Stewart GBR

ATP Eastbourne
Emilio Nava [3]
0
0
Hamish Stewart
0
0
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Court 4 – ore 12:00
Felix Gill GBR vs Marco Trungelliti ARG

Il match deve ancora iniziare



Court 5 – ore 12:00
Toby Samuel GBR vs Quentin Halys FRA

ATP Eastbourne
Toby Samuel
6
6
Quentin Halys [6]
2
4
Vincitore: Samuel
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Harry Wendelken GBR vs Aleksandar Vukic AUS

ATP Eastbourne
Harry Wendelken
40
5
2
Aleksandar Vukic [7]
A
7
1
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Court 12 – ore 12:00
Jan Choinski GBR vs Yibing Wu CHN

Il match deve ancora iniziare





🇪🇸
ATP 250 Maiorca
Maiorca, Spagna  ·  20 Giugno 2026

23°C
Soleggiato e molto caldo  ·  Picco 35°C
CIELO Soleggiato per quasi tutta la giornata
PIOGGIA Assente nelle ore indicate
CAMPO Erba
ERBA

Andamento della giornata — 20 Giugno
09:00
26°
10:00
29°
11:00
30°
12:00
32°
13:00
34°
14:00
34°
15:00
35°
16:00
34°
19:00
32°
22:00
27°
⚠  Allerta gialla per temperature massime estreme dalle 12:00 alle 20:00 CEST
🎾  Programma del giorno — 20 Giugno
🎾
ATP 250 · Qualificazioni
1° Turno Quali · Erba
ATP 250 Q1
☀  Soleggiato
🔥  Molto caldo
⚠  Allerta caldo
🎾  Quali Q1
🌿  Erba

Grandstand – ore 11:00
Alex Molcan SVK vs Ziga Sesko SLO

ATP Mallorca
Alex Molcan [4]
6
6
Ziga Sesko
2
2
Vincitore: Molcan
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Aleksandr Shevchenko KAZ vs Abdullah Shelbayh JOR

ATP Mallorca
Aleksandr Shevchenko [3]
4
3
Abdullah Shelbayh
6
6
Vincitore: Shelbayh
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Jamie Mackenzie GER vs Player Competing it (Non prima 15:00)

ATP Mallorca
Jamie Mackenzie
15
4
Marc Polmans
0
4
Mostra dettagli



Court 1 – ore 13:00
Filippo Romano ITA vs Murphy Cassone USA

ATP Mallorca
Filippo Romano
5
1
Murphy Cassone [8]
7
6
Vincitore: Cassone
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Mikhail Kukushkin KAZ vs Damir Dzumhur BIH

ATP Mallorca
Mikhail Kukushkin
2
1
Damir Dzumhur [5]
6
6
Vincitore: Dzumhur
Mostra dettagli

Zachary Svajda USA vs Marc-Andrea Huesler SUI (Non prima 15:00)

ATP Mallorca
Zachary Svajda [1]
0
6
0
Marc-Andrea Huesler
0
3
0
Mostra dettagli



Court 2 – ore 11:00
Antoine Ghibaudo FRA vs Petr Bar Biryukov RUS

ATP Mallorca
Antoine Ghibaudo
6
6
Petr Bar Biryukov [7]
2
4
Vincitore: Ghibaudo
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Adam Walton AUS vs Federico Bondioli ITA

ATP Mallorca
Adam Walton [2]
6
7
Federico Bondioli
1
5
Vincitore: Walton
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5 commenti

Leander Paes (Guest) 20-06-2026 15:45

Scritto da Giuliano da Viareggio
Oggi azzurri in campo solo nelle quali di ATP 250, nei tornei che contano, ATP 500 : 4 belle semifinali che seguiro’ con interesse, in particolare Fritz-Shelton

Fritz Zverev…

 5
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Giambitto 20-06-2026 14:37

Il semifinalista del Roland e possibile finalista alle prese con le qualificazioni.

 4
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Krik Kroc (Guest) 20-06-2026 12:43

Scritto da Giuliano da Viareggio
Oggi azzurri in campo solo nelle quali di ATP 250, nei tornei che contano, ATP 500 : 4 belle semifinali che seguiro’ con interesse, in particolare Fritz-Shelton

Ma quale Fritz-Shelton?

 3
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Dario (Guest) 20-06-2026 10:19

Da seguire con grande interesse i match di qualificazione di Arnaldi per testare le condizioni post sguaraus e del mio nuovo pupillo Filippo Romano, chiamato a misurarsi a un livello superiore ma non proibitivo.

 2
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Giuliano da Viareggio (Guest) 20-06-2026 09:33

Oggi azzurri in campo solo nelle quali di ATP 250, nei tornei che contano, ATP 500 : 4 belle semifinali che seguiro’ con interesse, in particolare Fritz-Shelton

 1
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