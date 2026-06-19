ATP 500 Halle e Queen’s: I risultati completi con il dettaglio dei Quarti di Finale. Zverev vola in semifinale ad Halle: battuto Collignon, ora sfida a Fritz

Alexander Zverev continua il suo momento d’oro. Il tedesco ha superato il belga Raphael Collignon con il punteggio di 7-6(10) 7-6(2) e ha raggiunto le semifinali del torneo ATP 500 di Halle per la sesta volta in carriera.

Con questo successo, Zverev ha firmato la sua 38ª vittoria stagionale nel 2026, diventando il giocatore con più successi nel circuito quest’anno e superando di una lunghezza Jannik Sinner, fermo a quota 37.

La partita è stata molto equilibrata, soprattutto nel primo set. Collignon ha giocato con grande coraggio e nel tie-break ha avuto tre set point, sul 6/5, 8/7 e 10/9. Zverev, però, è riuscito a salvarsi in tutti i momenti più delicati, chiudendo il parziale al terzo set point.

Nel secondo set il copione è rimasto simile, con entrambi i giocatori molto solidi al servizio e pochi margini in risposta. Ancora una volta si è arrivati al tie-break, ma questa volta Zverev ha preso subito il comando e ha chiuso con autorità per 7 punti a 2.

Al termine dell’incontro, il tedesco ha riconosciuto l’alto livello della sfida: “Penso sia stata una partita di altissimo livello da parte di entrambi e credo che il rendimento al servizio sia stato incredibile”.

Zverev ha poi sottolineato la sua lucidità nei momenti chiave: “Quando ho avuto le occasioni, ho giocato bene da fondo campo. Nei momenti importanti del tie-break del primo set ho mantenuto i nervi saldi e l’ho vinto. Sono molto contento di aver chiuso in due set”.

Il successo conferma la grande continuità del tedesco, che arriva dal trionfo al Roland Garros, dove ha conquistato il primo titolo Slam della carriera. Zverev ha ora vinto le ultime dieci partite consecutive e si presenta alla fase decisiva di Halle con grande fiducia.

Il torneo tedesco resta però un obiettivo ancora da completare. Zverev è già stato finalista ad Halle nel 2016 e nel 2017, ma non ha mai conquistato il titolo. Quest’anno, con il sostegno del pubblico di casa e la spinta del successo di Parigi, proverà a cambiare la storia.

In semifinale lo attende Taylor Fritz, avversario contro il quale Zverev ha spesso faticato. L’americano conduce infatti 9-5 nei confronti diretti.

“Ho avuto momenti difficili contro di lui”, ha ammesso Zverev. “L’anno scorso ci siamo affrontati spesso e sentivo di non essere in una buona fase, non stavo giocando bene. Ora penso di giocare molto meglio rispetto allo scorso anno e spero di continuare così”.

La semifinale contro Fritz sarà quindi un test importante. Zverev arriva con il vento in poppa, forte del titolo al Roland Garros e di una striscia vincente che lo ha portato in cima alla classifica dei successi stagionali.

Halle può diventare un altro passaggio chiave della sua stagione. Dopo aver rotto il tabù Slam a Parigi, il tedesco vuole dimostrare di poter essere protagonista anche sull’erba, in vista di Wimbledon.

🇩🇪 ATP 500 Halle Halle, Germania · 19 Giugno 2026 ⛅ 22°C Nuvole e sole, molto caldo · Picco 34°C CIELO Prevalentemente soleggiato, poi nuvole intermittenti PIOGGIA Assente durante il programma; temporali solo in tarda serata CAMPO Erba ERBA Andamento della giornata — 19 Giugno 09:00 ☀ 23° 10:00 ☀ 26° 11:00 ☀ 28° 12:00 ☀ 31° 13:00 ☀ 32° 14:00 ☀ 34° 15:00 ⛅ 33° 16:00 ⛅ 33° 18:00 ⛅ 32° 21:00 ☁ 28° ⚠ Allerta calore estremo dalle 11:00 alle 19:00 CEST 🎾 Programma del giorno — 19 Giugno 🎾 ATP 500 · Tabellone Principale Quarti di Finale · Erba ATP 500 QF ☀ Sole e nubi

🔥 Molto caldo

⚠ Allerta caldo

🎾 Quarti

🌿 Erba

heristo-arena – ore 11:30

Ben Shelton vs Taylor Fritz



ATP Halle Ben Shelton [3] Ben Shelton [3] 7 6 6 Taylor Fritz [5] Taylor Fritz [5] 6 7 7 Vincitore: Fritz Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* ace 2-2* 2*-3 3*-3 3-4* 3-5* 3*-6 6-6 → 6-7 B. Shelton 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-6 → 6-6 T. Fritz 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 40-A 40-40 5-5 → 5-6 B. Shelton 15-0 15-15 df 30-15 40-15 4-5 → 5-5 T. Fritz 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 4-4 → 4-5 B. Shelton 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-4 → 4-4 T. Fritz 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 3-3 → 3-4 B. Shelton 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 3-3 T. Fritz 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 B. Shelton 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 ace 1-2 → 2-2 T. Fritz 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 1-1 → 1-2 B. Shelton 0-15 df 15-15 15-30 30-30 0-1 → 1-1 T. Fritz 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* df 2*-1 3*-1 3-2* 4-2* 4*-3 4*-4 4-5* 5-5* 5*-6 6*-6 7-6* 7*-8 ace 8*-8 8-9* 6-6 → 6-7 T. Fritz 15-0 15-15 40-15 ace 40-30 6-5 → 6-6 B. Shelton 30-0 ace 40-0 5-5 → 6-5 T. Fritz 0-15 15-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 B. Shelton 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 ace 4-4 → 5-4 T. Fritz 15-0 40-0 40-15 ace 4-3 → 4-4 B. Shelton 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 ace 40-30 3-3 → 4-3 T. Fritz 15-0 40-0 ace 40-15 3-2 → 3-3 B. Shelton 15-0 15-15 30-15 2-2 → 3-2 T. Fritz 30-0 40-0 2-1 → 2-2 B. Shelton 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 1-1 → 2-1 T. Fritz 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 1-0 → 1-1 B. Shelton 15-0 15-15 df 40-15 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 2*-0 3-0* 3-1* 3*-2 4*-2 4-3* 4-4* 4*-5 5*-5 6-5* 6-6 → 7-6 B. Shelton 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-6 → 6-6 T. Fritz 30-0 ace 40-0 ace 5-5 → 5-6 B. Shelton 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 ace 4-5 → 5-5 T. Fritz 15-0 30-0 40-0 ace ace 4-4 → 4-5 B. Shelton 15-15 15-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 3-4 → 4-4 T. Fritz 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 3-3 → 3-4 B. Shelton 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 2-3 → 3-3 T. Fritz 15-0 30-0 2-2 → 2-3 B. Shelton 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 T. Fritz 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 B. Shelton 15-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 T. Fritz 15-15 30-15 ace 40-15 ace 0-0 → 0-1

Alexander Zverev vs Raphael Collignon (Non prima 13:30)



ATP Halle Alexander Zverev [1] Alexander Zverev [1] 7 7 Raphael Collignon Raphael Collignon 6 6 Vincitore: Zverev Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 2*-0 3-0* 3-1* 4*-1 df 5*-1 6-1* 6-2* 6-6 → 7-6 A. Zverev 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 5-6 → 6-6 R. Collignon 15-0 30-0 ace 40-0 ace 40-15 5-5 → 5-6 A. Zverev 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 4-5 → 5-5 R. Collignon 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 4-4 → 4-5 A. Zverev 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 3-4 → 4-4 R. Collignon 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 3-4 A. Zverev 15-0 ace 30-0 40-0 2-3 → 3-3 R. Collignon 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 2-2 → 2-3 A. Zverev 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 R. Collignon 30-0 40-0 ace 40-15 1-1 → 1-2 A. Zverev 30-0 ace 40-0 ace ace 0-1 → 1-1 R. Collignon 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 2*-1 3*-1 4-1* 4-2* 4*-3 5*-3 ace 5-4* 5-5* 5*-6 6*-6 7-6* ace 7-7* 7*-8 8*-8 9-8* 9-9* 9*-10 10*-10 11-10* 6-6 → 7-6 R. Collignon 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 6-5 → 6-6 A. Zverev 15-0 30-0 30-15 40-15 5-5 → 6-5 R. Collignon 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 A. Zverev 15-0 30-0 40-0 ace 4-4 → 5-4 R. Collignon 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 4-3 → 4-4 A. Zverev 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 3-3 → 4-3 R. Collignon 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 df A-40 40-40 3-2 → 3-3 A. Zverev 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 ace ace 2-2 → 3-2 R. Collignon 15-0 ace 15-15 df 30-15 40-15 ace 40-30 ace 2-1 → 2-2 A. Zverev 30-0 40-0 1-1 → 2-1 R. Collignon 15-0 15-15 30-15 30-30 df 30-40 A-40 ace 40-40 df 40-A 40-40 A-40 1-0 → 1-1 A. Zverev 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 0-0 → 1-0

Daniel Altmaier vs Daniil Medvedev (Non prima 14:30)



ATP Halle Daniel Altmaier Daniel Altmaier 15 6 6 4 Daniil Medvedev [4] • Daniil Medvedev [4] 30 4 7 3 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 D. Medvedev 15-0 15-15 30-15 4-3 D. Altmaier 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 40-30 ace 3-3 → 4-3 D. Medvedev 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-2 → 3-3 D. Altmaier 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 ace 2-2 → 3-2 D. Medvedev 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-1 → 2-2 D. Altmaier 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 ace 1-1 → 2-1 D. Medvedev 0-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 D. Altmaier 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 40-40 df A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 1-2* 2-2* 2*-3 3*-3 3-4* 4-4* 4*-5 5*-5 5-6* 6-6* 6*-7 6-6 → 6-7 D. Altmaier 15-0 ace 15-15 30-15 ace 40-15 5-6 → 6-6 D. Medvedev 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-5 → 5-6 D. Altmaier 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 4-5 → 5-5 D. Medvedev 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 ace 4-4 → 4-5 D. Altmaier 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 3-4 → 4-4 D. Medvedev 15-0 30-0 40-0 ace 3-3 → 3-4 D. Altmaier 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 D. Medvedev 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 2-2 → 2-3 D. Altmaier 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-2 → 2-2 D. Medvedev 15-0 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 D. Altmaier 15-0 30-0 40-15 40-30 40-40 df 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 D. Medvedev 15-0 15-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 D. Altmaier 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 5-4 → 6-4 D. Medvedev 15-0 30-0 40-0 5-3 → 5-4 D. Altmaier 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 4-3 → 5-3 D. Medvedev 15-0 30-0 40-0 4-2 → 4-3 D. Altmaier 15-0 ace 30-0 40-0 3-2 → 4-2 D. Medvedev 0-15 df 15-15 30-15 40-15 3-1 → 3-2 D. Altmaier 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 df 2-1 → 3-1 D. Medvedev 15-0 ace 30-15 40-15 40-30 ace 2-0 → 2-1 D. Altmaier 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 1-0 → 2-0 D. Medvedev 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 1-0

Frances Tiafoe vs Felix Auger-Aliassime



Il match deve ancora iniziare

Il match deve ancora iniziare

🇬🇧 ATP 500 Queen’s Londra, Gran Bretagna · 19 Giugno 2026 ☀ 19°C Soleggiato e asciutto · Picco 29°C CIELO Prevalentemente soleggiato per tutta la giornata PIOGGIA Assente nelle ore indicate CAMPO Erba ERBA Andamento della giornata — 19 Giugno 08:00 ☀ 20° 09:00 ☀ 21° 10:00 ☀ 23° 11:00 ☀ 24° 12:00 ☀ 26° 13:00 ⛅ 27° 14:00 ☀ 28° 16:00 ☀ 29° 18:00 ☀ 27° 21:00 ☀ 23° ✅ Sole e nessuna pioggia indicata: quarti su erba regolari 🎾 Programma del giorno — 19 Giugno 🎾 ATP 500 · Tabellone Principale Quarti di Finale · Erba ATP 500 QF ☀ Soleggiato

✅ Asciutto

🎾 Quarti

🌿 Erba

Flavio Cobolli/ Ben Sheltonvs Daniel Altmaier/ Joao Fonseca

Andy Murray Arena – ore 12:30

Alex de Minaur vs Brandon Nakashima



ATP London Alex de Minaur [1] Alex de Minaur [1] 5 3 Brandon Nakashima Brandon Nakashima 7 6 Vincitore: Nakashima Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 B. Nakashima 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-5 → 3-6 A. de Minaur 0-15 0-30 15-30 15-40 3-4 → 3-5 B. Nakashima 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 40-30 3-3 → 3-4 A. de Minaur 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 3-3 B. Nakashima 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 A. de Minaur 15-0 40-0 1-2 → 2-2 B. Nakashima 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 1-2 A. de Minaur 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 B. Nakashima 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 A. de Minaur 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 5-6 → 5-7 B. Nakashima 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 A. de Minaur 15-0 30-0 40-0 40-15 4-5 → 5-5 B. Nakashima 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-4 → 4-5 A. de Minaur 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 40-40 A-40 3-4 → 4-4 B. Nakashima 0-15 30-15 40-30 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 3-3 → 3-4 A. de Minaur 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 B. Nakashima 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 A. de Minaur 15-15 15-30 40-30 ace 1-2 → 2-2 B. Nakashima 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 1-2 A. de Minaur 15-15 30-15 ace 40-15 0-1 → 1-1 B. Nakashima 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 0-0 → 0-1

Hamad Medjedovic vs Ugo Humbert (Non prima 13:30)



ATP London Hamad Medjedovic Hamad Medjedovic 6 6 6 Ugo Humbert Ugo Humbert 2 7 7 Vincitore: Humbert Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 ace 0*-2 1-2* 2-2* 2*-3 2*-4 3-4* 3-5* 3*-6 ace 4*-6 5-6* 6-6 → 6-7 H. Medjedovic 15-0 30-0 40-0 ace 5-6 → 6-6 U. Humbert 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-5 → 5-6 H. Medjedovic 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-5 → 5-5 U. Humbert 15-0 ace 15-15 df 15-30 df 30-30 ace 30-40 40-40 A-40 ace 4-4 → 4-5 H. Medjedovic 0-15 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 U. Humbert 15-0 30-0 40-15 3-3 → 3-4 H. Medjedovic 15-0 15-15 15-30 30-30 40-40 2-3 → 3-3 U. Humbert 15-0 30-0 40-0 ace 2-2 → 2-3 H. Medjedovic 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-40 A-40 1-2 → 2-2 U. Humbert 0-15 15-15 15-30 40-30 1-1 → 1-2 H. Medjedovic 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 U. Humbert 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 1*-2 2*-2 3-2* 3-3* 3*-4 4*-4 4-5* ace 6-6 → 6-7 U. Humbert 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 6-5 → 6-6 H. Medjedovic 15-0 30-0 40-0 40-15 5-5 → 6-5 U. Humbert 15-15 30-15 40-15 ace 5-4 → 5-5 H. Medjedovic 30-0 ace 40-0 ace 4-4 → 5-4 U. Humbert 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 df A-40 4-3 → 4-4 H. Medjedovic 15-0 ace 30-0 40-15 40-30 df 40-40 A-40 ace 3-3 → 4-3 U. Humbert 15-0 30-0 ace 40-0 3-2 → 3-3 H. Medjedovic 15-0 15-15 40-15 2-2 → 3-2 U. Humbert 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 2-2 H. Medjedovic 30-0 40-0 1-1 → 2-1 U. Humbert 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 H. Medjedovic 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 U. Humbert 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 5-2 → 6-2 H. Medjedovic 30-0 40-0 4-2 → 5-2 U. Humbert 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 3-2 → 4-2 H. Medjedovic 15-0 ace 40-0 2-2 → 3-2 U. Humbert 15-0 40-0 ace 2-1 → 2-2 H. Medjedovic 15-0 30-0 ace 40-0 ace 1-1 → 2-1 U. Humbert 30-0 30-15 30-30 df 40-30 1-0 → 1-1 H. Medjedovic 15-0 ace 30-0 ace 0-0 → 1-0

Arthur Fery vs Francisco Cerundolo



ATP London Arthur Fery Arthur Fery 6 6 4 Francisco Cerundolo [7] Francisco Cerundolo [7] 7 3 6 Vincitore: Cerundolo Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 A. Fery 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 4-5 → 4-6 F. Cerundolo 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 4-4 → 4-5 A. Fery 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-4 → 4-4 F. Cerundolo 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 A. Fery 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-3 → 3-3 F. Cerundolo 15-0 40-0 2-2 → 2-3 A. Fery 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 2-1 → 2-2 F. Cerundolo 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-0 → 2-1 A. Fery 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 2-0 F. Cerundolo 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 A. Fery 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 5-3 → 6-3 F. Cerundolo 0-15 0-30 0-40 df 4-3 → 5-3 A. Fery 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 4-3 F. Cerundolo 15-15 15-30 15-40 30-40 2-3 → 3-3 A. Fery 15-15 30-30 40-30 1-3 → 2-3 F. Cerundolo 0-15 df 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 1-2 → 1-3 A. Fery 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-2 → 1-2 F. Cerundolo 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-1 → 0-2 A. Fery 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 0-3* 0-4* 0*-5 0*-6 1-6* 6-6 → 6-7 A. Fery 0-15 15-15 30-15 40-15 5-6 → 6-6 F. Cerundolo 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 5-5 → 5-6 A. Fery 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 5-4 → 5-5 F. Cerundolo 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-3 → 5-4 A. Fery 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 F. Cerundolo 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 3-3 → 4-3 A. Fery 0-15 0-30 15-30 15-40 df 30-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 F. Cerundolo 0-15 15-15 15-30 df 30-30 30-40 df 40-40 A-40 2-2 → 2-3 A. Fery 30-0 40-0 ace 1-2 → 2-2 F. Cerundolo 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-2 → 1-2 A. Fery 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 0-1 → 0-2 F. Cerundolo 15-0 30-0 40-15 0-0 → 0-1

Tommy Paul vs Alejandro Davidovich Fokina



ATP London Tommy Paul [8] • Tommy Paul [8] 15 6 3 Alejandro Davidovich Fokina [4] Alejandro Davidovich Fokina [4] 30 3 4 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 T. Paul 0-15 0-30 15-30 3-4 A. Davidovich Fokina 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 T. Paul 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 ace A-40 2-3 → 3-3 A. Davidovich Fokina 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 2-3 T. Paul 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 df 40-30 1-2 → 2-2 A. Davidovich Fokina 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 1-1 → 1-2 T. Paul 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 A. Davidovich Fokina 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 T. Paul 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-3 → 6-3 A. Davidovich Fokina 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-2 → 5-3 T. Paul 15-0 15-15 df 30-15 40-15 4-2 → 5-2 A. Davidovich Fokina 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 3-2 → 4-2 T. Paul 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 A. Davidovich Fokina 30-0 40-0 2-1 → 2-2 T. Paul 30-0 1-1 → 2-1 A. Davidovich Fokina 15-0 30-0 40-0 ace 1-0 → 1-1 T. Paul 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 0-0 → 1-0

vs Rinky Hijikata



ATP London Ugo Humbert • Ugo Humbert 30 3 Rinky Hijikata Rinky Hijikata 30 1 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 U. Humbert 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 3-1 R. Hijikata 0-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 2-1 → 3-1 U. Humbert 15-0 40-0 40-15 df 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 1-1 → 2-1 R. Hijikata 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 1-0 → 1-1 U. Humbert 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

Court 1 – ore 14:00

Harri Heliovaara / Henry Patten vs David Stevenson / Marcus Willis

