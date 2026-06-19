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ATP 500 Halle e Queen’s: I risultati completi con il dettaglio dei Quarti di Finale. Zverev vola in semifinale ad Halle: battuto Collignon, ora sfida a Fritz

19/06/2026 16:56 17 commenti
Alexander Zverev nella foto - Foto Getty Images
Alexander Zverev nella foto - Foto Getty Images

Alexander Zverev continua il suo momento d’oro. Il tedesco ha superato il belga Raphael Collignon con il punteggio di 7-6(10) 7-6(2) e ha raggiunto le semifinali del torneo ATP 500 di Halle per la sesta volta in carriera.

Con questo successo, Zverev ha firmato la sua 38ª vittoria stagionale nel 2026, diventando il giocatore con più successi nel circuito quest’anno e superando di una lunghezza Jannik Sinner, fermo a quota 37.

La partita è stata molto equilibrata, soprattutto nel primo set. Collignon ha giocato con grande coraggio e nel tie-break ha avuto tre set point, sul 6/5, 8/7 e 10/9. Zverev, però, è riuscito a salvarsi in tutti i momenti più delicati, chiudendo il parziale al terzo set point.

Nel secondo set il copione è rimasto simile, con entrambi i giocatori molto solidi al servizio e pochi margini in risposta. Ancora una volta si è arrivati al tie-break, ma questa volta Zverev ha preso subito il comando e ha chiuso con autorità per 7 punti a 2.

Al termine dell’incontro, il tedesco ha riconosciuto l’alto livello della sfida: “Penso sia stata una partita di altissimo livello da parte di entrambi e credo che il rendimento al servizio sia stato incredibile”.

Zverev ha poi sottolineato la sua lucidità nei momenti chiave: “Quando ho avuto le occasioni, ho giocato bene da fondo campo. Nei momenti importanti del tie-break del primo set ho mantenuto i nervi saldi e l’ho vinto. Sono molto contento di aver chiuso in due set”.

Il successo conferma la grande continuità del tedesco, che arriva dal trionfo al Roland Garros, dove ha conquistato il primo titolo Slam della carriera. Zverev ha ora vinto le ultime dieci partite consecutive e si presenta alla fase decisiva di Halle con grande fiducia.

Il torneo tedesco resta però un obiettivo ancora da completare. Zverev è già stato finalista ad Halle nel 2016 e nel 2017, ma non ha mai conquistato il titolo. Quest’anno, con il sostegno del pubblico di casa e la spinta del successo di Parigi, proverà a cambiare la storia.

In semifinale lo attende Taylor Fritz, avversario contro il quale Zverev ha spesso faticato. L’americano conduce infatti 9-5 nei confronti diretti.

“Ho avuto momenti difficili contro di lui”, ha ammesso Zverev. “L’anno scorso ci siamo affrontati spesso e sentivo di non essere in una buona fase, non stavo giocando bene. Ora penso di giocare molto meglio rispetto allo scorso anno e spero di continuare così”.

La semifinale contro Fritz sarà quindi un test importante. Zverev arriva con il vento in poppa, forte del titolo al Roland Garros e di una striscia vincente che lo ha portato in cima alla classifica dei successi stagionali.

Halle può diventare un altro passaggio chiave della sua stagione. Dopo aver rotto il tabù Slam a Parigi, il tedesco vuole dimostrare di poter essere protagonista anche sull’erba, in vista di Wimbledon.

🇩🇪
ATP 500 Halle
Halle, Germania  ·  19 Giugno 2026

22°C
Nuvole e sole, molto caldo  ·  Picco 34°C
CIELO Prevalentemente soleggiato, poi nuvole intermittenti
PIOGGIA Assente durante il programma; temporali solo in tarda serata
CAMPO Erba
ERBA

Andamento della giornata — 19 Giugno
09:00
23°
10:00
26°
11:00
28°
12:00
31°
13:00
32°
14:00
34°
15:00
33°
16:00
33°
18:00
32°
21:00
28°
⚠  Allerta calore estremo dalle 11:00 alle 19:00 CEST
🎾  Programma del giorno — 19 Giugno
🎾
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Quarti di Finale · Erba
ATP 500 QF
☀  Sole e nubi
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⚠  Allerta caldo
🎾  Quarti
🌿  Erba

heristo-arena – ore 11:30
Ben Shelton USA vs Taylor Fritz USA

ATP Halle
Ben Shelton [3]
7
6
6
Taylor Fritz [5]
6
7
7
Vincitore: Fritz
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Alexander Zverev GER vs Raphael Collignon BEL (Non prima 13:30)

ATP Halle
Alexander Zverev [1]
7
7
Raphael Collignon
6
6
Vincitore: Zverev
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Daniel Altmaier GER vs Daniil Medvedev RUS (Non prima 14:30)

ATP Halle
Daniel Altmaier
15
6
6
4
Daniil Medvedev [4]
30
4
7
3
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Frances Tiafoe USA vs Felix Auger-Aliassime CAN

Il match deve ancora iniziare




Schauinsland-Reisen Court – ore 16:00
Flavio Cobolli ITA / Ben Shelton USA vs Daniel Altmaier GER / Joao Fonseca BRA
Il match deve ancora iniziare






🇬🇧
ATP 500 Queen’s
Londra, Gran Bretagna  ·  19 Giugno 2026

19°C
Soleggiato e asciutto  ·  Picco 29°C
CIELO Prevalentemente soleggiato per tutta la giornata
PIOGGIA Assente nelle ore indicate
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ERBA

Andamento della giornata — 19 Giugno
08:00
20°
09:00
21°
10:00
23°
11:00
24°
12:00
26°
13:00
27°
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29°
18:00
27°
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23°
✅  Sole e nessuna pioggia indicata: quarti su erba regolari
🎾  Programma del giorno — 19 Giugno
🎾
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Quarti di Finale · Erba
ATP 500 QF
☀  Soleggiato
✅  Asciutto
🎾  Quarti
🌿  Erba

Andy Murray Arena – ore 12:30
Alex de Minaur AUS vs Brandon Nakashima USA

ATP London
Alex de Minaur [1]
5
3
Brandon Nakashima
7
6
Vincitore: Nakashima
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Hamad Medjedovic SRB vs Ugo Humbert FRA (Non prima 13:30)

ATP London
Hamad Medjedovic
6
6
6
Ugo Humbert
2
7
7
Vincitore: Humbert
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Arthur Fery GBR vs Francisco Cerundolo ARG

ATP London
Arthur Fery
6
6
4
Francisco Cerundolo [7]
7
3
6
Vincitore: Cerundolo
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Tommy Paul USA vs Alejandro Davidovich Fokina ESP

ATP London
Tommy Paul [8]
15
6
3
Alejandro Davidovich Fokina [4]
30
3
4
Mostra dettagli

it vs Rinky Hijikata AUS

ATP London
Ugo Humbert
30
3
Rinky Hijikata
30
1
Mostra dettagli



Court 1 – ore 14:00
Harri Heliovaara FIN / Henry Patten GBR vs David Stevenson GBR / Marcus Willis GBR

ATP London
Harri Heliovaara / Henry Patten [1]
4
6
10
David Stevenson / Marcus Willis
6
3
4
Vincitore: Heliovaara / Patten
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17 commenti. Lasciane uno!

😐😈😯🙂😕😎👿😀💡😳😛🙄😉😥😮😆😡🙁

MAURO (Guest) 19-06-2026 19:18

OT Ma secondo voi e’ normale che i raccattapalle a fondocampo debbano stare con le braccia dietro alla schiena, con rischi di essere colpiti dai servizi dei giocatori?
Almeno se avessero la possibilità di stare con le mani lungo il corpo, avrebbero la possibilità di intercettare eventuali servizi diretti contro la loro figura.

 17
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MAURO (Guest) 19-06-2026 19:10

Ed ecco che dopo 5 set persi consecutivamente X 6 1 contro Paul, il buon Fokina riesce a perdere un altro set, ma solamente X 6 3

 16
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Dr Ivo (Guest) 19-06-2026 17:50

Scritto da Il GUEst

Scritto da Betafasan
… Questa serie infinita di tornei potrebbe pagarla a Wimbledon.

Scritto da Dr Ivo
Zverev non ha mai superato gli ottavi di finale a Wimbledon, immagino che per lui sarà un’ossessione e questo spiega la quantità di tornei che sta facendo su erba. La tds n. 2 dovrebbe avvantaggiarlo quest’anno, ma su questa superficie si sa che gli ostacoli non sono proporzionali al ranking. Del resto a Wimbledon è sempre caduto con giocatori di seconda fascia, non con grandi nomi

Ma scusate ma quale sarebbe questa quantità di tornei che sta facendo su erba? Halle è l’unico torneo che giocherà su erba prima di Wimbledon, praticamente tutti i giocatori giocano almeno uno dei due 500 su erba pre Wimbledon, quest’anno fanno eccezione solo Sinner e da un po’ di tempo Djokovic

Vero, Sascha ha giocato molti tornei ma Halle è il primo sul grass… Devo essermi confuso con Fritz o Shelton 😉
Ritengo comunque verosimile che Wimbledon per lui sia ormai una ossessioncella… Un top player, adesso anche vincitore di slam, non può avere come miglior risultato gli ottavi di finale in quello slam a 29 anni. Soprattutto adesso che deve dimostrare di essersi meritata quella gloria

 15
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Spinoza (Guest) 19-06-2026 17:18

Scritto da Luigi68

Scritto da Betafasan
… Questa serie infinita di tornei potrebbe pagarla a Wimbledon.

A parte che dopo il Roland Garros ha saltato Stoccarda e perciò ha avuto tempo per riposare,Zverev non è Sinner che se fa più di 2 tornei di fila scoppia o inizia ad accusare problemi fisici,nonostante abbia il diabete lui ha una grande resistenza fisica

La risposta al tuo post è implicita

 14
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JOA20 (Guest) 19-06-2026 16:51

Con Collignon e Medjedovic fuori, Arnaldi è sicuro di essere testa di serie a Wimbledon. Deve solo giocare qualche partita sull’erba, stesso discorso per Berrettini…

 13
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Giambitto 19-06-2026 15:59

In che stato di grazia fosse Arnaldi e direi anche Bellucci lo si può capire dalla fatica bestia che ha fatto Zverev contro Collignon. E non è finita

 12
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Luigi68 (Guest) 19-06-2026 15:56

Scritto da Betafasan
… Questa serie infinita di tornei potrebbe pagarla a Wimbledon.

A parte che dopo il Roland Garros ha saltato Stoccarda e perciò ha avuto tempo per riposare,Zverev non è Sinner che se fa più di 2 tornei di fila scoppia o inizia ad accusare problemi fisici,nonostante abbia il diabete lui ha una grande resistenza fisica

 11
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Giampi 19-06-2026 14:50

Scritto da Giampi
Nel complesso buone notizie Shelton rimane nei primi quattro e De Minaur non lo scavalca, Fritz vince e continua a rosolare ad Halle, Paul entra nei primi ventiquattro e lo si evita nei 32esimi..

16esimi…

 10
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Giampi 19-06-2026 14:39

Nel complesso buone notizie Shelton rimane nei primi quattro e De Minaur non lo scavalca, Fritz vince e continua a rosolare ad Halle, Paul entra nei primi ventiquattro e lo si evita nei 32esimi..

 9
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OspiteSgradito (Guest) 19-06-2026 12:50

Scritto da Dr Ivo
Zverev non ha mai superato gli ottavi di finale a Wimbledon, immagino che per lui sarà un’ossessione e questo spiega la quantità di tornei che sta facendo su erba. La tds n. 2 dovrebbe avvantaggiarlo quest’anno, ma su questa superficie si sa che gli ostacoli non sono proporzionali al ranking. Del resto a Wimbledon è sempre caduto con giocatori di seconda fascia, non con grandi nomi

Quantità di tornei?
Ma se fa solo Halle, come è sempre stato per tutti i top.
Si fa un torneo di preparazione tra Halle e Queens.

 8
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Il GUEst 19-06-2026 11:34

Scritto da Betafasan
… Questa serie infinita di tornei potrebbe pagarla a Wimbledon.

Scritto da Dr Ivo
Zverev non ha mai superato gli ottavi di finale a Wimbledon, immagino che per lui sarà un’ossessione e questo spiega la quantità di tornei che sta facendo su erba. La tds n. 2 dovrebbe avvantaggiarlo quest’anno, ma su questa superficie si sa che gli ostacoli non sono proporzionali al ranking. Del resto a Wimbledon è sempre caduto con giocatori di seconda fascia, non con grandi nomi

Ma scusate ma quale sarebbe questa quantità di tornei che sta facendo su erba? Halle è l’unico torneo che giocherà su erba prima di Wimbledon, praticamente tutti i giocatori giocano almeno uno dei due 500 su erba pre Wimbledon, quest’anno fanno eccezione solo Sinner e da un po’ di tempo Djokovic

 7
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JannikUberAlles 19-06-2026 10:48

@ JannikUberAlles (#4640374)

A tutti quelli che definiscono Sinner come un giocatore “non bello da vedere”: osservate l’armonia del movimento e la perfezione della sua coordinazione…

…poi tornate a seguire il vostro amato curling!!!

Ahahahah 😀

 6
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+1: Detuqueridapresencia, il capitano
JannikUberAlles 19-06-2026 10:29

OT: Wimbledon, the King is back 😉

https://youtube.com/shorts/jGH_HrqiodE?si=sC1SKGaUYNjJ15CH

PS: che musica! 😀

 5
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+1: il capitano
JOA20 (Guest) 19-06-2026 09:55

Scritto da Dr Ivo
Zverev non ha mai superato gli ottavi di finale a Wimbledon, immagino che per lui sarà un’ossessione e questo spiega la quantità di tornei che sta facendo su erba

Non ha nemmeno vinto un torneo ATP su questa superficie. Ha giocato tre finali, tutte in Germania

 4
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Betafasan 19-06-2026 09:45

… Questa serie infinita di tornei potrebbe pagarla a Wimbledon.

 3
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+1: il capitano
Dr Ivo (Guest) 19-06-2026 09:36

Zverev non ha mai superato gli ottavi di finale a Wimbledon, immagino che per lui sarà un’ossessione e questo spiega la quantità di tornei che sta facendo su erba. La tds n. 2 dovrebbe avvantaggiarlo quest’anno, ma su questa superficie si sa che gli ostacoli non sono proporzionali al ranking. Del resto a Wimbledon è sempre caduto con giocatori di seconda fascia, non con grandi nomi

 2
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+1: il capitano
Peter Parker 19-06-2026 08:57

In attesa dell’ arrivo dei big 2 , Zverev cerca di vincere più tornei possibili perché al loro arrivo non ci sarà più trippa per gatti.
Tanto Zverev è abituato a giocare tutti i tornei e per lui questo non è affatto un problema, come farà.

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