ATP 500 Halle, Queen’s e ATP 250 Eastbourne e Maiorca: I risultati completi con il dettaglio delle Semifinali e del Primo Turno di Quali. Arnaldi a un passo dal main draw ad Eastbourne. Mallorca: fuori Bondioli e Romano nelle qualificazioni (LIVE)

Matteo Arnaldi nella foto - Foto Patrick Boren
Manca una sola vittoria a
Matteo Arnaldi per conquistare l’accesso al tabellone principale del torneo ATP 250 di Eastbourne alla sua prima apparizione. L’azzurro, numero 34 del mondo e recente semifinalista al Roland Garros, è la prima testa di serie del tabellone cadetto.
Nel match d’esordio Arnaldi ha superato il britannico Alastair Gray con il punteggio di 7-6(3) 7-6(4), imponendosi in due set molto combattuti e decisi entrambi al tiebreak.
Al turno decisivo lo attende un altro giocatore di casa, Toby Samuel, numero 144 del ranking ATP, che ha eliminato il francese Quentin Halys, numero 94 del mondo, con il punteggio di 6-2 6-4.
Si ferma al primo turno di qualificazione l’avventura di
Federico Bondioli e Filippo Romano nell’ATP 250 di Maiorca, torneo su erba che accompagna l’avvicinamento a Wimbledon.
Bondioli è stato battuto dall’australiano Adam Walton, testa di serie numero 2 del tabellone cadetto, con il punteggio di 6-1 7-5. Dopo un primo set complicato, l’azzurro ha provato a restare agganciato nel secondo parziale, ma Walton è stato più concreto nel finale.
Niente da fare anche per Filippo Romano, superato dallo statunitense Murphy Cassone, numero 8 delle qualificazioni. Per entrambi gli italiani si chiude dunque subito il cammino maiorchino.
ATP 500 Halle
Halle, Germania · 20 Giugno 2026
⛅
22°C
Rovesci al mattino, poi caldo · Picco 31°C
CIELO
Rovesci in avvio, poi sole e nuvole intermittenti
PIOGGIA
Rovesci alle 09:00; temporali solo in serata
CAMPO
Erba
Andamento della giornata — 20 Giugno
09:00
🌧
22°
10:00
☀
24°
11:00
☀
26°
12:00
⛅
28°
13:00
⛅
30°
14:00
⛅
30°
15:00
⛅
31°
16:00
⛅
30°
20:00
⛈
27°
21:00
⛈
25°
⚠ Allarme per calore estremo fino alle 19:00 CEST; temporali solo in serata
🎾 Programma del giorno — 20 Giugno
🎾
ATP 500 · Tabellone Principale
Semifinali · Erba
ATP 500 SF
⛅ Sole e nubi
🔥 Molto caldo
⚠ Allerta caldo
🎾 Semifinali
🌿 Erba
heristo-arena – ore 12:30
Robert Galloway / John Peers vs Theo Arribage / Albano Olivetti
ATP Halle
Robert Galloway / John Peers
0
Theo Arribage / Albano Olivetti
0
Vincitore: Arribage / Olivetti per walkover
Alexander Zverev
vs Taylor Fritz (Non prima 15:00)
ATP Halle
Alexander Zverev [1]
•
30
7
3
Taylor Fritz [5]
15
6
3
Servizio
Svolgimento
Set 2
A. Zverev
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
2-2 → 3-2
A. Zverev
15-40
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
1-1 → 2-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-0*
0*-1
ace
1*-1
2-1*
2*-3
3*-3
ace
4-3*
5-3*
5*-4
6*-4
6-6 → 7-6
A. Zverev
0-15
15-15
30-15
30-30
df
30-40
40-40
A-40
3-4 → 4-4
A. Zverev
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
ace
40-40
A-40
2-1 → 3-1
T. Fritz
15-0
15-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
df
40-A
1-1 → 2-1
T. Fritz
15-0
15-15
15-30
30-30
40-40
ace
A-40
ace
0-0 → 0-1
Daniel Altmaier
vs Frances Tiafoe (Non prima 16:30)
Il match deve ancora iniziare
Flavio Cobolli
/ Ben Shelton vs Daniel Altmaier / Joao Fonseca
Il match deve ancora iniziare
ATP 500 Queen’s
Londra, Gran Bretagna · 20 Giugno 2026
⛅
19°C
Nuvole intermittenti, asciutto · Picco 26°C
CIELO
Nuvole intermittenti per tutta la giornata
PIOGGIA
Assente nelle ore indicate
CAMPO
Erba
Andamento della giornata — 20 Giugno
08:00
⛅
19°
09:00
⛅
20°
10:00
⛅
21°
11:00
⛅
22°
12:00
⛅
22°
13:00
⛅
23°
14:00
⛅
24°
15:00
⛅
25°
17:00
⛅
26°
21:00
⛅
23°
✅ Nuvole intermittenti ma nessuna pioggia indicata: semifinali regolari
🎾 Programma del giorno — 20 Giugno
🎾
ATP 500 · Tabellone Principale
Semifinali · Erba
ATP 500 SF
⛅ Nuvole intermittenti
✅ Asciutto
🎾 Semifinali
🌿 Erba
Andy Murray Arena – ore 14:00
Brandon Nakashima vs Francisco Cerundolo
ATP London
Brandon Nakashima
15
7
3
4
Francisco Cerundolo [7]
•
30
6
6
5
Servizio
Svolgimento
Set 3
B. Nakashima
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
4-4 → 4-5
F. Cerundolo
15-0
ace
40-0
40-15
40-30
4-3 → 4-4
B. Nakashima
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
3-3 → 4-3
F. Cerundolo
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
2-3 → 3-3
B. Nakashima
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
2-2 → 2-3
F. Cerundolo
0-15
15-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
2-1 → 2-2
B. Nakashima
15-0
30-0
40-0
ace
40-15
40-30
40-40
A-40
ace
1-1 → 2-1
F. Cerundolo
15-0
ace
15-15
30-15
30-30
40-30
ace
1-0 → 1-1
B. Nakashima
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
F. Cerundolo
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
3-5 → 3-6
B. Nakashima
15-0
30-0
30-15
30-30
df
30-40
3-4 → 3-5
B. Nakashima
15-0
15-15
df
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
3-2 → 3-3
F. Cerundolo
15-0
30-0
ace
30-15
df
30-30
40-30
ace
40-40
40-A
2-2 → 3-2
F. Cerundolo
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
ace
40-40
df
A-40
1-1 → 1-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0*-0
1-0*
2*-1
2*-2
df
3-2*
4-2*
4*-3
5*-3
6-3*
6-4*
6*-5
6-6 → 7-6
F. Cerundolo
0-15
15-15
15-30
df
30-30
4-3 → 4-4
B. Nakashima
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
ace
3-3 → 4-3
F. Cerundolo
0-15
df
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
df
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
3-2 → 3-3
B. Nakashima
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
2-2 → 3-2
F. Cerundolo
15-0
15-15
30-15
ace
40-15
2-1 → 2-2
B. Nakashima
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
0-0 → 0-1
Tommy Paul
vs Ugo Humbert
Il match deve ancora iniziare
Harri Heliovaara
/ Henry Patten vs Christian Harrison / Neal Skupski
Il match deve ancora iniziare
Court 1 – ore 13:00
Marcelo Arevalo / Mate Pavic vs Julian Cash / Lloyd Glasspool
ATP London
Marcelo Arevalo / Mate Pavic [4]
6
6
Julian Cash / Lloyd Glasspool [2]
4
3
Vincitore: Arevalo / Pavic
Servizio
Svolgimento
Set 2
M. Arevalo / Pavic
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
df
40-40
5-3 → 6-3
J. Cash / Glasspool
0-15
0-30
df
15-30
30-40
40-40
5-2 → 5-3
M. Arevalo / Pavic
4-2 → 5-2
J. Cash / Glasspool
0-15
df
15-15
30-15
40-15
4-1 → 4-2
M. Arevalo / Pavic
3-1 → 4-1
J. Cash / Glasspool
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
3-0 → 3-1
M. Arevalo / Pavic
2-0 → 3-0
J. Cash / Glasspool
1-0 → 2-0
M. Arevalo / Pavic
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
J. Cash / Glasspool
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
5-4 → 6-4
M. Arevalo / Pavic
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
40-30
4-4 → 5-4
J. Cash / Glasspool
4-3 → 4-4
M. Arevalo / Pavic
3-3 → 4-3
J. Cash / Glasspool
3-2 → 3-3
M. Arevalo / Pavic
2-2 → 3-2
J. Cash / Glasspool
2-1 → 2-2
M. Arevalo / Pavic
1-1 → 2-1
J. Cash / Glasspool
1-0 → 1-1
M. Arevalo / Pavic
0-0 → 1-0
ATP 250 Eastbourne
Eastbourne, Gran Bretagna · 20 Giugno 2026
☁
16°C
Nuvoloso, asciutto · Picco 22°C
CIELO
Nuvoloso o prevalentemente nuvoloso, schiarite in serata
PIOGGIA
Assente nelle ore indicate
CAMPO
Erba
Andamento della giornata — 20 Giugno
08:00
☁
16°
09:00
☁
17°
10:00
☁
18°
11:00
☁
20°
12:00
☁
20°
13:00
☁
21°
14:00
☁
21°
15:00
☁
22°
18:00
⛅
20°
21:00
☀
18°
✅ Nuvoloso ma asciutto: qualificazioni su erba regolari
🎾 Programma del giorno — 20 Giugno
🎾
ATP 250 · Qualificazioni
1° Turno Quali · Erba
ATP 250 Q1
☁ Nuvoloso
✅ Asciutto
🎾 Quali Q1
🌿 Erba
Court 1 – ore 12:00
James Duckworth vs Giles Hussey
Il match deve ancora iniziare
Marcos Giron
vs Charles Broom
Il match deve ancora iniziare
Court 2 – ore 12:00
Matteo Arnaldi vs Alastair Gray
ATP Eastbourne
Matteo Arnaldi [1]
7
7
Alastair Gray
6
6
Vincitore: Arnaldi
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0-0*
0*-1
1*-1
1-2*
2-2*
2*-3
3*-3
4-3*
5-3*
6*-3
6*-4
6-6 → 7-6
M. Arnaldi
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
df
6-5 → 6-6
A. Gray
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
ace
40-40
40-A
5-5 → 6-5
A. Gray
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
ace
4-4 → 4-5
M. Arnaldi
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
3-4 → 4-4
M. Arnaldi
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
ace
40-40
A-40
2-3 → 3-3
A. Gray
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
2-2 → 2-3
M. Arnaldi
15-0
15-15
df
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
1-2 → 2-2
A. Gray
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
1-1 → 1-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0*-0
0-1*
1-1*
2*-1
df
3*-1
3-2*
df
4-2*
5*-2
5*-3
6-3*
6-6 → 7-6
A. Gray
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
6-5 → 6-6
A. Gray
0-15
df
0-30
15-30
30-30
40-30
ace
5-4 → 5-5
M. Arnaldi
0-15
0-30
0-40
df
15-40
30-40
A-40
4-4 → 5-4
A. Gray
15-0
30-0
30-15
df
40-15
ace
3-2 → 3-3
M. Arnaldi
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
2-2 → 3-2
A. Gray
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
df
1-2 → 2-2
A. Gray
0-15
df
15-15
30-15
30-30
40-30
0-1 → 0-2
M. Arnaldi
0-15
0-30
30-30
ace
30-40
0-0 → 0-1
Emilio Nava
vs Hamish Stewart
ATP Eastbourne
Emilio Nava [3]
•
0
6
2
Hamish Stewart
0
2
5
Servizio
Svolgimento
Set 2
H. Stewart
0-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
df
A-40
ace
2-4 → 2-5
E. Nava
0-15
df
15-15
30-15
30-30
40-40
df
40-A
df
2-3 → 2-4
H. Stewart
15-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
2-2 → 2-3
E. Nava
0-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
1-2 → 2-2
E. Nava
30-0
ace
40-0
40-15
df
40-30
ace
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
H. Stewart
0-15
30-15
30-30
40-40
40-A
df
4-2 → 5-2
E. Nava
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
ace
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
3-2 → 4-2
E. Nava
15-0
40-0
40-15
df
40-30
df
ace
2-1 → 3-1
E. Nava
15-0
15-15
30-15
ace
30-30
40-30
40-40
df
A-40
1-0 → 2-0
H. Stewart
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
0-0 → 1-0
Court 4 – ore 12:00
Felix Gill vs Marco Trungelliti
ATP Eastbourne
Felix Gill
•
0
3
0
Marco Trungelliti [5]
0
6
0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Trungelliti
0-15
15-15
30-15
ace
40-15
2-4 → 2-5
F. Gill
0-15
15-15
30-15
ace
40-30
40-40
40-A
0-1 → 0-2
M. Trungelliti
0-15
0-30
df
15-30
30-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Court 5 – ore 12:00
Toby Samuel vs Quentin Halys
ATP Eastbourne
Toby Samuel
6
6
Quentin Halys [6]
2
4
Vincitore: Samuel
Servizio
Svolgimento
Set 2
T. Samuel
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
4-3 → 5-3
Q. Halys
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
4-2 → 4-3
T. Samuel
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
4-1 → 4-2
Q. Halys
0-15
df
15-15
15-30
30-30
ace
30-40
df
3-1 → 4-1
Q. Halys
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
T. Samuel
15-0
15-15
15-30
df
15-40
30-40
40-40
A-40
ace
4-1 → 5-1
Q. Halys
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
2-0 → 2-1
Q. Halys
15-0
15-15
30-15
30-30
df
30-40
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Harry Wendelken
vs Aleksandar Vukic
ATP Eastbourne
Harry Wendelken
5
3
Aleksandar Vukic [7]
7
6
Vincitore: Vukic
Servizio
Svolgimento
Set 2
H. Wendelken
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
df
3-5 → 3-6
H. Wendelken
0-15
15-15
ace
30-15
40-15
2-4 → 3-4
A. Vukic
15-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
2-3 → 2-4
H. Wendelken
0-15
0-30
15-30
ace
15-40
30-40
2-2 → 2-3
A. Vukic
15-0
ace
40-0
ace
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
ace
2-1 → 2-2
H. Wendelken
0-15
df
15-15
15-30
15-40
2-0 → 2-1
A. Vukic
0-15
30-15
ace
30-30
30-40
1-0 → 2-0
H. Wendelken
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Vukic
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
5-6 → 5-7
H. Wendelken
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
5-5 → 5-6
A. Vukic
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
4-5 → 5-5
A. Vukic
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
ace
3-4 → 3-5
H. Wendelken
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
ace
2-4 → 3-4
A. Vukic
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
A-40
2-3 → 2-4
H. Wendelken
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
1-3 → 2-3
H. Wendelken
15-0
ace
30-0
30-15
30-30
30-40
1-1 → 1-2
A. Vukic
15-0
ace
30-0
40-0
ace
40-15
1-0 → 1-1
H. Wendelken
15-0
ace
30-0
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Court 12 – ore 12:00
Jan Choinski vs Yibing Wu
Il match deve ancora iniziare
ATP 250 Maiorca
Maiorca, Spagna · 20 Giugno 2026
☀
23°C
Soleggiato e molto caldo · Picco 35°C
CIELO
Soleggiato per quasi tutta la giornata
PIOGGIA
Assente nelle ore indicate
CAMPO
Erba
Andamento della giornata — 20 Giugno
09:00
☀
26°
10:00
☀
29°
11:00
☀
30°
12:00
☀
32°
13:00
☀
34°
14:00
☀
34°
15:00
☀
35°
16:00
☀
34°
19:00
☀
32°
22:00
☀
27°
⚠ Allerta gialla per temperature massime estreme dalle 12:00 alle 20:00 CEST
🎾 Programma del giorno — 20 Giugno
🎾
ATP 250 · Qualificazioni
1° Turno Quali · Erba
ATP 250 Q1
☀ Soleggiato
🔥 Molto caldo
⚠ Allerta caldo
🎾 Quali Q1
🌿 Erba
Grandstand – ore 11:00
Alex Molcan vs Ziga Sesko
ATP Mallorca
Alex Molcan [4]
6
6
Ziga Sesko
2
2
Vincitore: Molcan
Servizio
Svolgimento
Set 2
Z. Sesko
15-0
30-0
40-0
40-15
df
ace
5-1 → 5-2
Z. Sesko
15-0
15-15
15-30
15-40
df
30-40
3-1 → 4-1
Z. Sesko
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
1-1 → 2-1
Z. Sesko
0-15
0-30
30-30
40-30
40-40
A-40
ace
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Molcan
15-0
30-0
40-0
40-15
df
40-30
4-1 → 5-1
Z. Sesko
0-15
0-30
15-30
30-40
ace
3-1 → 4-1
A. Molcan
0-15
15-30
15-40
30-40
40-40
2-1 → 3-1
Z. Sesko
15-0
ace
15-15
30-15
40-15
2-0 → 2-1
Z. Sesko
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
df
0-0 → 1-0
Aleksandr Shevchenko
vs Abdullah Shelbayh
ATP Mallorca
Aleksandr Shevchenko [3]
4
3
Abdullah Shelbayh
6
6
Vincitore: Shelbayh
Servizio
Svolgimento
Set 2
A. Shevchenko
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
3-5 → 3-6
A. Shelbayh
15-0
30-0
40-0
ace
40-15
df
3-4 → 3-5
A. Shevchenko
0-15
0-30
df
15-30
30-30
30-40
2-2 → 2-3
A. Shelbayh
15-0
15-15
15-30
15-40
df
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
1-0 → 1-1
A. Shevchenko
15-15
df
15-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Shelbayh
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
4-5 → 4-6
A. Shevchenko
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
2-2 → 2-3
A. Shelbayh
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
2-1 → 2-2
Jamie Mackenzie
vs Player Competing (Non prima 15:00)
ATP Mallorca
Jamie Mackenzie
6
1
Marc Polmans
7
6
Vincitore: Polmans
Servizio
Svolgimento
Set 2
M. Polmans
15-0
ace
15-15
30-15
40-15
ace
1-5 → 1-6
J. Mackenzie
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-A
df
1-4 → 1-5
M. Polmans
15-0
40-0
ace
40-15
df
ace
1-3 → 1-4
J. Mackenzie
15-15
ace
15-30
30-30
30-40
1-2 → 1-3
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0*-0
0-1*
0-2*
1*-2
2-3*
2-4*
ace
2*-5
3*-5
ace
4-5*
4-6*
6-6 → 6-7
J. Mackenzie
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
ace
2-4 → 3-4
M. Polmans
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
2-3 → 2-4
M. Polmans
0-15
df
15-15
30-15
15-15
30-15
40-15
1-0 → 1-1
Court 1 – ore 13:00
Filippo Romano vs Murphy Cassone
ATP Mallorca
Filippo Romano
5
1
Murphy Cassone [8]
7
6
Vincitore: Cassone
Servizio
Svolgimento
Set 2
F. Romano
15-0
30-0
40-15
40-30
A-40
ace
40-40
A-40
40-A
df
1-5 → 1-6
M. Cassone
15-0
15-15
30-15
40-30
ace
1-4 → 1-5
M. Cassone
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
1-2 → 1-3
F. Romano
15-0
15-15
30-15
30-30
df
30-40
40-40
ace
40-A
1-1 → 1-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
F. Romano
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
4-4 → 5-4
F. Romano
0-15
15-15
15-30
40-30
40-40
2-2 → 3-2
F. Romano
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
1-1 → 2-1
Mikhail Kukushkin
vs Damir Dzumhur
ATP Mallorca
Mikhail Kukushkin
2
1
Damir Dzumhur [5]
6
6
Vincitore: Dzumhur
Servizio
Svolgimento
Set 2
D. Dzumhur
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
1-5 → 1-6
M. Kukushkin
0-15
df
15-15
30-15
30-30
40-30
0-5 → 1-5
D. Dzumhur
0-15
df
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
0-4 → 0-5
M. Kukushkin
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
0-3 → 0-4
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Kukushkin
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
2-5 → 2-6
M. Kukushkin
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
2-1 → 2-2
D. Dzumhur
0-15
df
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Zachary Svajda
vs Marc-Andrea Huesler (Non prima 15:00)
ATP Mallorca
Zachary Svajda [1]
6
6
Marc-Andrea Huesler
3
3
Vincitore: Svajda
Servizio
Svolgimento
Set 2
M. Huesler
0-15
15-15
30-15
ace
40-30
40-40
40-A
5-3 → 6-3
M. Huesler
0-15
0-30
df
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Huesler
0-15
30-15
ace
30-30
40-30
40-40
40-A
4-3 → 5-3
Z. Svajda
0-15
df
15-15
30-15
40-15
3-3 → 4-3
Z. Svajda
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
2-2 → 3-2
M. Huesler
0-15
15-30
ace
30-30
ace
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
A-40
ace
40-40
df
A-40
2-1 → 2-2
Z. Svajda
15-0
30-15
40-30
df
40-40
A-40
40-40
A-40
ace
0-0 → 1-0
Court 2 – ore 11:00
Antoine Ghibaudo vs Petr Bar Biryukov
ATP Mallorca
Antoine Ghibaudo
6
6
Petr Bar Biryukov [7]
2
4
Vincitore: Ghibaudo
Servizio
Svolgimento
Set 2
P. Bar Biryukov
15-0
30-0
30-15
40-30
A-40
4-3 → 4-4
P. Bar Biryukov
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
A-40
3-2 → 3-3
A. Ghibaudo
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
P. Bar Biryukov
0-15
0-30
0-40
df
15-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
ace
A-40
4-1 → 4-2
A. Ghibaudo
0-15
0-30
15-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
3-1 → 4-1
P. Bar Biryukov
0-15
df
0-30
0-40
15-40
30-40
40-A
df
2-1 → 3-1
P. Bar Biryukov
0-15
0-30
0-40
15-40
ace
30-40
A-40
1-0 → 1-1
Adam Walton
vs Federico Bondioli
ATP Mallorca
Adam Walton [2]
6
7
Federico Bondioli
1
5
Vincitore: Walton
Servizio
Svolgimento
Set 2
F. Bondioli
15-0
30-0
30-15
30-30
df
30-40
df
40-40
A-40
40-40
40-A
6-5 → 7-5
F. Bondioli
15-0
15-15
30-15
ace
30-30
40-30
5-4 → 5-5
F. Bondioli
0-15
15-15
ace
30-15
ace
40-15
4-3 → 4-4
A. Walton
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
3-3 → 4-3
A. Walton
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
2-2 → 3-2
F. Bondioli
0-15
15-15
ace
30-15
30-30
40-30
2-1 → 2-2
A. Walton
15-15
30-15
ace
30-30
40-30
40-40
A-40
ace
40-40
A-40
40-40
df
A-40
1-1 → 2-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
F. Bondioli
15-0
40-0
40-15
df
40-30
40-40
40-A
5-1 → 6-1
F. Bondioli
15-0
15-15
30-15
30-30
df
40-40
40-A
40-40
4-0 → 4-1
Primo set Zverev al tie, eppure sono convinto che questa partita la porta a casa Fritz….
Quando smetteranno di esserci dei bye nei tornei ??? Non mi sembra corretto, si nega la possibilità a 4 di giocare
Infatti…..scusa, FRITZ-ZVEREV, Zverev che ha abbandonato il campo per intervento medico……colpo di calore?
Fritz Zverev…
Fritz shelton in una partita bellissima
Il semifinalista del Roland e possibile finalista alle prese con le qualificazioni.
Ma quale Fritz-Shelton?
Da seguire con grande interesse i match di qualificazione di Arnaldi per testare le condizioni post sguaraus e del mio nuovo pupillo Filippo Romano, chiamato a misurarsi a un livello superiore ma non proibitivo.
Oggi azzurri in campo solo nelle quali di ATP 250, nei tornei che contano, ATP 500 : 4 belle semifinali che seguiro’ con interesse, in particolare Fritz-Shelton