Golarsa Cup, l’ucraino Kravchenko vince la prima edizione

Georgii Kravchenko, 25enne di Kiev, ha vinto la prima edizione della Golarsa Cup, evento M25 del circuito Itf terminato sui campi della Golarsa Academy (30 mila dollari di montepremi, terra battuta). In un’altra delle tante battaglie viste questa settimana sul rosso milanese, l’ucraino (testa di serie numero 7) ha avuto la meglio sul messinese Fausto Tabacco al termine di una sfida tra due amici che condividono gli allenamenti proprio nel capoluogo lombardo, nel gruppo Mxp Tennis Team (lo stesso in cui è cresciuto anche Mattia Bellucci). Si tratta del primo successo per Kravchenko in un evento M25, che giunge appena una settimana dopo la finale in un appuntamento di pari livello in Repubblica Ceca. Il 7-5 6-3 maturato in 2 ore e 22 minuti conclude a quota 9 la serie positiva di Tabacco, che domenica scorsa aveva centrato il bottino pieno in casa, nel 15 mila dollari di Messina. Due giocatori particolarmente in forma, dunque, per un ultimo atto che ha proposto scambi di ottima qualità davanti alle tribune piene di appassionati. “Non è mai facile – ha detto Kravchenko – giocare con un amico, viviamo nella stessa casa e per giunta le condizioni durante il match erano estreme per via del caldo. Abbiamo lottato e alla fine ho avuto più fortuna io. Era la mia sesta finale in un M25 ma è la prima volta che vinco. Pressione ne avevo, ma ho pensato solo a giocare al meglio”.

Nella serata di venerdì si era concluso anche il tabellone di doppio, con un derby tricolore vinto da Jacopo Bilardo e Giorgio Ricca sulla coppia Perin/Potenza. Dopo un avvio confortante (con un break di vantaggio) questi ultimi hanno subito il ritorno dei rivali, più lucidi in entrambi i tie-break. Si chiude dunque con un bilancio estremamente positivo l’edizione d’esordio di un appuntamento destinato a restare. “Siamo molto contenti di come è andata – spiega il direttore del torneo Filippo Carpi, alla prima esperienza in questo ruolo – e di come abbiamo gestito queste giornate. È stato un evento importante per tutti, dai ragazzini della nostra scuola agli amatori e agli appassionati che si sono fermati sulle tribune per vedere i match: si è visto dell’ottimo tennis, messo in mostra da professionisti che possono essere un esempio dentro e fuori dal campo. Abbiamo tutta la voglia di aumentare il livello del torneo nel corso del tempo. Abbiamo visto che l’organizzazione è stata gestita senza problemi, dunque questo ci dà un ulteriore stimolo per proseguire su questa strada”.

RISULTATI

Finale singolare: Georgii Kravchenko (Ukr) b. Fausto Tabacco (Ita) 7-5 6-3.

Finale doppio: Jacopo Bilardo/Giorgio Ricca (Ita) b. Riccardo Perin/Luca Potenza (Ita) 7-6 7-6.