Italiani in Campo ATP, Challenger, Copertina, WTA

Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger): I risultati completi con il dettaglio del 17 Giugno 2026

17/06/2026 09:41 7 commenti
Stefano Napolitano nella foto
Stefano Napolitano nella foto

GER ATP 500 Halle – erba
R32 Shelton USA – Sonego ITA 2° inc. ore 11:30

Il match deve ancora iniziare

QF Melo BRA/Zverev GER – Cobolli ITA/Shelton USA 4° inc. ore 11:30

Il match deve ancora iniziare



ITA CH 125 Parma – terra
R16 Carballes Baena ESP – Travaglia ITA Inizio 10:00

ATP Parma
Roberto Carballes Baena
6
6
6
Stefano Travaglia [5]
1
7
3
Vincitore: Carballes Baena
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R16 Cecchinato ITA – Bondioli ITA Non prima 11:30

Il match deve ancora iniziare

R16 Ofner AUT – Dalla Valle ITA 3° inc. ore 10:00

Il match deve ancora iniziare

R16 Rincon ESP – Napolitano ITA Non prima 20:00

Il match deve ancora iniziare

R16 Vasami ITA – Gadamauri BEL Non prima 15:00

Il match deve ancora iniziare

R16 Paul SUI/Seggerman USA – Travaglia ITA/Tseng TPE 4° inc. ore 12:00

Il match deve ancora iniziare

QF Ruehl GER/Veldheer NED – Bondioli ITA/Caniato ITA 3° inc. ore 12:00

Il match deve ancora iniziare




ITA WTA Brescia 125 – terra
1T Moratelli ITA/Pace ITA – Jakupovic SLO/Radisic SLO ore 10:30
WTA Brescia 125
Angelica Moratelli / Francesca Pace
0
3
2
0
Dalila Jakupovic / Nika Radisic [2]
0
6
6
0
Vincitore: Jakupovic / Radisic
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1T Harrison USA/Osborne AUS – Basiletti ITA/Meliss ITA 2 incontro dalle 10:30

WTA Brescia 125
Catherine Harrison / Alexandra Osborne [3]
15
7
0
Noemi Basiletti / Verena Meliss
0
5
0
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7 commenti

Jack1 17-06-2026 12:54

Scritto da GattoNole
Stasettimana a Parma fondono in campo, prepariamo i cucchiaini per raccoglierli.

Alle 13 faranno 36 gradi, percepiti più di 40. E’ da matti a farli giocare con queste condizioni.

 7
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GattoNole (Guest) 17-06-2026 11:21

Stasettimana a Parma fondono in campo, prepariamo i cucchiaini per raccoglierli.

 6
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+1: Jack1
Chemical (Guest) 17-06-2026 11:03

@ Harlan (#4639645)

Bellissima veramente. I completi Fila e l’analogo Tacchini di quegli anni sono di un eleganza senza tempo

 5
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dan (non peterson) (Guest) 17-06-2026 10:31

Scritto da Anni80

Scritto da Dad

Scritto da Harlan
Per i miei gusti, bellissimo il completino vintage del Napo
Forza ragazzi

Concordo. La maglietta ricorda quella che indossava Borg

Io ho quella di fine fine anni 70 sia cosi che a righe celesti chiare ( tipo maglietta dell’argentina ) all’epoca me le diede mio zio. Peccato siano parecchio usurate. In stato migliore invece ho il mitico completino che usavano Camporese e Perez Roldan firmato Sergio Tacchini . Ricordi del tennis che fu!!!

mio padre aveva proprio il modello indossato da Borg, pero’ usava il modello di racchetta di Connors e sosteneva che le vibrazioni gli avevano causato il gomito del tennista

 4
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Anni80 (Guest) 17-06-2026 10:15

Scritto da Dad

Scritto da Harlan
Per i miei gusti, bellissimo il completino vintage del Napo
Forza ragazzi

Concordo. La maglietta ricorda quella che indossava Borg

Io ho quella di fine fine anni 70 sia cosi che a righe celesti chiare ( tipo maglietta dell’argentina ) all’epoca me le diede mio zio. Peccato siano parecchio usurate. In stato migliore invece ho il mitico completino che usavano Camporese e Perez Roldan firmato Sergio Tacchini . Ricordi del tennis che fu!!!

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Dad (Guest) 17-06-2026 09:22

Scritto da Harlan
Per i miei gusti, bellissimo il completino vintage del Napo
Forza ragazzi

Concordo. La maglietta ricorda quella che indossava Borg

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Harlan (Guest) 17-06-2026 08:38

Per i miei gusti, bellissimo il completino vintage del Napo
Forza ragazzi

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