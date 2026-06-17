Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger): I risultati completi con il dettaglio del 17 Giugno 2026

Stefano Napolitano nella foto
ATP 500 Halle – erba
R32 Shelton – Sonego 2° inc. ore 11:30
Il match deve ancora iniziare
QF Melo /Zverev – Cobolli /Shelton 4° inc. ore 11:30
Il match deve ancora iniziare
CH 125 Parma – terra
R16 Carballes Baena – Travaglia Inizio 10:00
ATP Parma
Roberto Carballes Baena
6
6
6
Stefano Travaglia [5]
1
7
3
Vincitore: Carballes Baena
Servizio
Svolgimento
Set 3
R. Carballes Baena
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
5-3 → 6-3
S. Travaglia
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
df
4-3 → 5-3
R. Carballes Baena
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
3-3 → 4-3
S. Travaglia
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
3-2 → 3-3
R. Carballes Baena
2-2 → 3-2
S. Travaglia
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
ace
2-1 → 2-2
R. Carballes Baena
1-1 → 2-1
S. Travaglia
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
ace
1-0 → 1-1
R. Carballes Baena
15-0
30-0
30-15
df
30-30
30-40
40-40
A-40
ace
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0-0*
0*-1
2-1*
2-2*
3*-2
3*-3
3-4*
3-5*
4*-5
4*-6
5-6*
6-6 → 6-7
R. Carballes Baena
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
5-6 → 6-6
R. Carballes Baena
4-5 → 5-5
R. Carballes Baena
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
3-4 → 4-4
R. Carballes Baena
2-3 → 2-4
R. Carballes Baena
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
2-1 → 2-2
S. Travaglia
0-15
df
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
1-1 → 2-1
R. Carballes Baena
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
R. Carballes Baena
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
5-1 → 6-1
S. Travaglia
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
5-0 → 5-1
R. Carballes Baena
15-0
15-15
df
30-15
40-15
4-0 → 5-0
S. Travaglia
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
3-0 → 4-0
R. Carballes Baena
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
2-0 → 3-0
R. Carballes Baena
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
0-0 → 1-0
R16 Cecchinato – Bondioli Non prima 11:30
Il match deve ancora iniziare
R16 Ofner – Dalla Valle 3° inc. ore 10:00
Il match deve ancora iniziare
R16 Rincon – Napolitano Non prima 20:00
Il match deve ancora iniziare
R16 Vasami – Gadamauri Non prima 15:00
Il match deve ancora iniziare
R16 Paul /Seggerman – Travaglia /Tseng 4° inc. ore 12:00
Il match deve ancora iniziare
QF Ruehl /Veldheer – Bondioli /Caniato 3° inc. ore 12:00
Il match deve ancora iniziare
WTA Brescia 125 – terra
1T Moratelli
/Pace
– Jakupovic
/Radisic ore 10:30
WTA Brescia 125
Angelica Moratelli / Francesca Pace
0
3
2
0
Dalila Jakupovic / Nika Radisic [2]•
0
6
6
0
Vincitore: Jakupovic / Radisic
Servizio
Svolgimento
Set 3
Dalila Jakupovic / Nika Radisic
Servizio
Svolgimento
Set 2
Dalila Jakupovic / Nika Radisic
2-5 → 2-6
Angelica Moratelli / Francesca Pace
2-4 → 2-5
Dalila Jakupovic / Nika Radisic
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
1-4 → 2-4
Angelica Moratelli / Francesca Pace
0-15
15-15
30-15
40-30
40-40
1-3 → 1-4
Dalila Jakupovic / Nika Radisic
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
1-2 → 1-3
Angelica Moratelli / Francesca Pace
15-0
15-30
30-30
30-40
40-40
0-2 → 1-2
Dalila Jakupovic / Nika Radisic
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
0-1 → 0-2
Angelica Moratelli / Francesca Pace
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Dalila Jakupovic / Nika Radisic
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
3-5 → 3-6
Angelica Moratelli / Francesca Pace
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
3-4 → 3-5
Dalila Jakupovic / Nika Radisic
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
3-3 → 3-4
Angelica Moratelli / Francesca Pace
2-3 → 3-3
Dalila Jakupovic / Nika Radisic
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
2-2 → 2-3
Angelica Moratelli / Francesca Pace
1-2 → 2-2
Dalila Jakupovic / Nika Radisic
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
1-1 → 1-2
Angelica Moratelli / Francesca Pace
0-1 → 1-1
Dalila Jakupovic / Nika Radisic
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 0-1
1T Harrison /Osborne – Basiletti /Meliss 2 incontro dalle 10:30
WTA Brescia 125
Catherine Harrison / Alexandra Osborne [3]
15
7
0
Noemi Basiletti / Verena Meliss•
0
5
0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Noemi Basiletti / Verena Meliss
Servizio
Svolgimento
Set 1
Catherine Harrison / Alexandra Osborne
6-5 → 7-5
Noemi Basiletti / Verena Meliss
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
5-5 → 6-5
Catherine Harrison / Alexandra Osborne
4-5 → 5-5
Noemi Basiletti / Verena Meliss
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
4-4 → 4-5
Catherine Harrison / Alexandra Osborne
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
4-3 → 4-4
Noemi Basiletti / Verena Meliss
3-3 → 4-3
Catherine Harrison / Alexandra Osborne
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
3-2 → 3-3
Noemi Basiletti / Verena Meliss
15-0
30-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
2-2 → 3-2
Catherine Harrison / Alexandra Osborne
2-1 → 2-2
Noemi Basiletti / Verena Meliss
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
1-1 → 2-1
Catherine Harrison / Alexandra Osborne
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
0-1 → 1-1
Noemi Basiletti / Verena Meliss
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
0-0 → 0-1
7 commenti
Alle 13 faranno 36 gradi, percepiti più di 40. E’ da matti a farli giocare con queste condizioni.
Stasettimana a Parma fondono in campo, prepariamo i cucchiaini per raccoglierli.
@ Harlan (#4639645)
Bellissima veramente. I completi Fila e l’analogo Tacchini di quegli anni sono di un eleganza senza tempo
mio padre aveva proprio il modello indossato da Borg, pero’ usava il modello di racchetta di Connors e sosteneva che le vibrazioni gli avevano causato il gomito del tennista
Io ho quella di fine fine anni 70 sia cosi che a righe celesti chiare ( tipo maglietta dell’argentina ) all’epoca me le diede mio zio. Peccato siano parecchio usurate. In stato migliore invece ho il mitico completino che usavano Camporese e Perez Roldan firmato Sergio Tacchini . Ricordi del tennis che fu!!!
Concordo. La maglietta ricorda quella che indossava Borg
Per i miei gusti, bellissimo il completino vintage del Napo
Forza ragazzi