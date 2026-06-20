Italiani e Italiane nei tornei ITF Copertina, Future

Italiani e Italiane nei tornei ITF: I risultati di Sabato 20 Giugno 2026

20/06/2026 08:43 Nessun commento
Fausto Tabacco, 24 anni di Messina, in azione durante la semifinale vinta con Ferrari - Foto Luigi Leonardi
Fausto Tabacco, 24 anni di Messina, in azione durante la semifinale vinta con Ferrari - Foto Luigi Leonardi

ITF UOMINI – SINGOLARE: M15 Gyula (Ungheria), terra battuta – Semifinali
11:30 Sultanov K. UZB vs Fellin P. O. ITA

Il match deve ancora iniziare



ITF UOMINI – SINGOLARE: M15 Kursumlijska Banja 5 (Serbia), terra battuta – Semifinali
11:30 Lazarov G. BUL vs de Marchi A. ITA

Il match deve ancora iniziare

11:30 Noce G. M. ITA vs Djuric B. SRB

Il match deve ancora iniziare



ITF UOMINI – SINGOLARE: M15 Monastir 23 (Tunisia), cemento – Semifinali
10:30 Ouakaa A. TUN vs Colombo A. ITA

ITF M15 Monastir - 2026-06-14T00:00:00Z
Aziz Ouakaa
40
4
Andrea Colombo
A
3
Mostra dettagli



ITF UOMINI – SINGOLARE: M25 Lourinha (Portogallo), cemento – Semifinali
11:00 Boogaard T. NED vs Andaloro F. ITA

ITF M25 Lourinha - 2026-06-14T00:00:00Z
Fabrizio Andaloro
0
2
Thijs Boogaard
0
3
Mostra dettagli



ITF UOMINI – SINGOLARE: M25 Milano (Italia), terra battuta – Finale
11:00 Kravchenko G. UKR vs Tabacco F. ITA

ITF M25 Milano - 2026-06-14T00:00:00Z
Georgii Kravchenko
40
2
Fausto Tabacco
15
1
Mostra dettagli



ITF DONNE – SINGOLARE: W15 Monastir 18 (Tunisia), cemento – Semifinali
10:30 Mariani Mat. ITA vs Nozdrachova M. UKR

ITF W15 Monastir - 2026-06-14T00:00:00Z
Mariia Nozdrachova
15
3
0
Matilde Mariani
40
6
0
Mostra dettagli



ITF DONNE – SINGOLARE: W35 Mohammedia (Marocco), terra battuta – Semifinali
12:00 Vargova N. SVK vs Colmegna M. ITA

Il match deve ancora iniziare




ITF DONNE – SINGOLARE: W35 San Gregorio 4 (Italia), terra battuta – Semifinali
11:00 Ce G. BRA vs Rocchetti S. ITA
ITF W35 San Gregorio - 2026-06-14T00:00:00Z
Gabriela Ce
30
5
Sofia Rocchetti
15
0
Mostra dettagli

TAG: ,