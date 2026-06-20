Italiani e Italiane nei tornei ITF: I risultati di Sabato 20 Giugno 2026

Fausto Tabacco, 24 anni di Messina, in azione durante la semifinale vinta con Ferrari - Foto Luigi Leonardi
ITF UOMINI – SINGOLARE: M15 Gyula (Ungheria), terra battuta – Semifinali
11:30 Sultanov K. vs Fellin P. O.
Il match deve ancora iniziare
ITF UOMINI – SINGOLARE: M15 Kursumlijska Banja 5 (Serbia), terra battuta – Semifinali
11:30 Lazarov G. vs de Marchi A.
Il match deve ancora iniziare
11:30 Noce G. M. vs Djuric B.
Il match deve ancora iniziare
ITF UOMINI – SINGOLARE: M15 Monastir 23 (Tunisia), cemento – Semifinali
10:30 Ouakaa A. vs Colombo A.
ITF M15 Monastir - 2026-06-14T00:00:00Z
Aziz Ouakaa•
40
4
Andrea Colombo
A
3
Servizio
Svolgimento
Set 1
Aziz Ouakaa
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
Andrea Colombo
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
3-3 → 4-3
Aziz Ouakaa
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
2-3 → 3-3
Andrea Colombo
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
2-2 → 2-3
Aziz Ouakaa
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
1-2 → 2-2
Andrea Colombo
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
1-1 → 1-2
Andrea Colombo
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
0-0 → 0-1
ITF UOMINI – SINGOLARE: M25 Lourinha (Portogallo), cemento – Semifinali
11:00 Boogaard T. vs Andaloro F.
ITF M25 Lourinha - 2026-06-14T00:00:00Z
Fabrizio Andaloro•
0
2
Thijs Boogaard
0
3
Servizio
Svolgimento
Set 1
Thijs Boogaard
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
2-2 → 2-3
Fabrizio Andaloro
2-1 → 2-2
Thijs Boogaard
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
2-0 → 2-1
Fabrizio Andaloro
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
1-0 → 2-0
ITF UOMINI – SINGOLARE: M25 Milano (Italia), terra battuta – Finale
11:00 Kravchenko G. vs Tabacco F.
ITF M25 Milano - 2026-06-14T00:00:00Z
Georgii Kravchenko•
40
2
Fausto Tabacco
15
1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Georgii Kravchenko
0-1 → 1-1
ITF DONNE – SINGOLARE: W15 Monastir 18 (Tunisia), cemento – Semifinali
10:30 Mariani Mat. vs Nozdrachova M.
ITF W15 Monastir - 2026-06-14T00:00:00Z
Mariia Nozdrachova
15
3
0
Matilde Mariani•
40
6
0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Servizio
Svolgimento
Set 1
Mariia Nozdrachova
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
3-5 → 3-6
Matilde Mariani
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
2-5 → 3-5
Mariia Nozdrachova
1-5 → 2-5
Matilde Mariani
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
1-4 → 1-5
Mariia Nozdrachova
1-3 → 1-4
Mariia Nozdrachova
0-2 → 1-2
Mariia Nozdrachova
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
0-0 → 0-1
ITF DONNE – SINGOLARE: W35 Mohammedia (Marocco), terra battuta – Semifinali
12:00 Vargova N. vs Colmegna M.
Il match deve ancora iniziare
ITF DONNE – SINGOLARE: W35 San Gregorio 4 (Italia), terra battuta – Semifinali
11:00 Ce G.
vs Rocchetti S.
ITF W35 San Gregorio - 2026-06-14T00:00:00Z
Gabriela Ce•
30
5
Sofia Rocchetti
15
0
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