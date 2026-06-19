Qualificazioni ATP ATP, Copertina

ATP 250 Eastbourne: Il Tabellone di Qualificazione con il programma di domani. Matteo Arnaldi n.1 del seeding

19/06/2026 20:00 3 commenti
Matteo Arnaldi nella foto - Foto Patrick Boren
Matteo Arnaldi nella foto - Foto Patrick Boren

GBR ATP 250 Eastbourne – Tabellone Qualificazioni – erba
(1) Matteo Arnaldi ITA vs Alastair Gray GBR
Toby Samuel GBR vs (6) Quentin Halys FRA

(2) James Duckworth AUS vs (WC) Giles Hussey GBR
Felix Gill GBR vs (5) Marco Trungelliti ARG

(3) Emilio Nava USA vs (WC) Hamish Stewart GBR
Harry Wendelken GBR vs (7) Aleksandar Vukic AUS

(4) Marcos Giron USA vs Charles Broom GBR
Jan Choinski GBR vs (8) Yibing Wu CHN



Court 1 – ore 12:00
Mimi Xu GBR vs Elsa Jacquemot FRA
Peyton Stearns USA vs Emily Appleton GBR
James Duckworth AUS vs Giles Hussey GBR
Marcos Giron USA vs Charles Broom GBR

Court 2 – ore 12:00
Matteo Arnaldi ITA vs Alastair Gray GBR
Emilio Nava USA vs Hamish Stewart GBR
Oleksandra Oliynykova UKR vs Sofia Johnson GBR
Sofia Kenin USA vs Daria Snigur UKR

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3 commenti

walden 19-06-2026 22:11

Bene Arnaldi, gioca pure le q quindi arriva a w, dove sara tds, con una buona preparazione, per di più su una superficie omogenea a quella di W: mi chiedo sempre cosa vadano a fare nello spelacchio di Maiorca. Peccato che anche Berrettini, che lo seguiva fra gli ALT, non abbia potuto/voluto utilizzare questa opportunità.

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MAURO (Guest) 19-06-2026 20:18

E dopo l’ ottima parentesi francese X l’ Arnaldo Napoleonico, conclusasi male, ecco che si ripropone l’ Arnaldo d’ Inghilterra.

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-1: tomasol, kicks, brunodalla
JOA20 (Guest) 19-06-2026 20:15

Ottimo che Arnaldi possa fare almeno una partita sull’erba prima di Wimbledon

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+1: DavidAce