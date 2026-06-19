ATP 250 Eastbourne: Il Tabellone di Qualificazione con il programma di domani. Matteo Arnaldi n.1 del seeding
ATP 250 Eastbourne – Tabellone Qualificazioni – erba
(1) Matteo Arnaldi vs Alastair Gray
Toby Samuel vs (6) Quentin Halys
(2) James Duckworth vs (WC) Giles Hussey
Felix Gill vs (5) Marco Trungelliti
(3) Emilio Nava vs (WC) Hamish Stewart
Harry Wendelken vs (7) Aleksandar Vukic
(4) Marcos Giron vs Charles Broom
Jan Choinski vs (8) Yibing Wu
Court 1 – ore 12:00
Mimi Xu vs Elsa Jacquemot
Peyton Stearns vs Emily Appleton
James Duckworth vs Giles Hussey
Marcos Giron vs Charles Broom
Court 2 – ore 12:00
Matteo Arnaldi vs Alastair Gray
Emilio Nava vs Hamish Stewart
Oleksandra Oliynykova vs Sofia Johnson
Sofia Kenin vs Daria Snigur
TAG: ATP 250 Eastbourne, ATP 250 Eastbourne 2026, Matteo Arnaldi
3 commenti
Bene Arnaldi, gioca pure le q quindi arriva a w, dove sara tds, con una buona preparazione, per di più su una superficie omogenea a quella di W: mi chiedo sempre cosa vadano a fare nello spelacchio di Maiorca. Peccato che anche Berrettini, che lo seguiva fra gli ALT, non abbia potuto/voluto utilizzare questa opportunità.
E dopo l’ ottima parentesi francese X l’ Arnaldo Napoleonico, conclusasi male, ecco che si ripropone l’ Arnaldo d’ Inghilterra.
Ottimo che Arnaldi possa fare almeno una partita sull’erba prima di Wimbledon