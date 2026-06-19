Fritz si prende la rivincita su Shelton, centra la semifinale all’ATP 500 Halle

Taylor Fritz si prende una bella rivincita contro Ben Shelton sull’erba dell’ATP 500 di Halle, battendo il connazionale nei quarti di finale al termine di un match tiratissimo (6-7(5) 7-6(8) 7-6(3) lo score) e annullando anche un match point nel tiebreak del secondo parziale. È una doppia soddisfazione per il californiano, visto che era stato sconfitto pochi giorni fa nella finale – sempre su erba – a Stoccarda ma anche nella finale di Dallas lo scorso febbraio, in un altro incontro lottato punto su punto e ricco di tensione agonistica. Il successo apre a Fritz le porte della semifinale, dove attende il fresco campione di Roland Garros Alexander Zverev, vincitore con due tiebreak sul belga Raphael Collignon (autore dell’eliminazione di Bellucci negli ottavi).

“Non so se avrei sopportato un’altra sconfitta del genere contro Ben”, ha dichiarato Fritz, assai sollevato, nell’intervista flash a bordo campo subito dopo la conclusione del derby a stelle e strisce. “Con questo intendo dire perdere dopo aver fatto praticamente tutto il necessario per vincere. La cosa curiosa è che stavolta le occasioni le ha avute lui. Negli altri due match che ha vinto, probabilmente ero stato io ad avere le opportunità migliori. Mi ero messo in testa che dovevo sfruttare i momenti chiave e sono davvero felice di essere riuscito a portarla a casa”.

In una sfida dominata dai turni di servizio, Fritz ha prevalso anche nel colpo d’inizio gioco, mettendo a segno ben 24 ace e ha annullato tutte e quattro le palle break concesse nell’arco delle quasi tre ore di battaglia. Shelton di par suo ha servito 15 ace e non ha affrontato nemmeno una palla break nei suoi turni di battuta.

L’episodio decisivo è arrivato sul 7-6 per Shelton nel tiebreak del secondo set, quando Fritz ha cancellato un match point sul proprio servizio grazie a un diritto piuttosto comodo spedito lungo dal connazionale. Una palla che poteva costare al californiano la terza sconfitta di fila contro il nativo di Atlanta, ma che invece è stata un vero turning point. Da quel momento infatti Fritz ha alzato ulteriormente il livello, imponendosi poi nel tiebreak del set decisivo grazie ad una maggior sicurezza in risposta e non regalando niente a Ben. Negli scambi da fondo campo, Fritz ha mostrato grande solidità, limitando gli errori e approfittando, nel momento clou – il tiebreak decisivo – di quattro errori non forzati commessi da Shelton. Chissà che nella testa di Ben non sia tornata la frustrazione per il match point non sfruttato.

Per Fritz si tratta del primo successo contro un top 10 dalla vittoria ottenuta su Lorenzo Musetti alle ATP Finals 2025, in una stagione 2026 segnata da seri problemi al ginocchio già manifestati proprio a Torino lo scorso novembre. In Australia Taylor ventilava anche la ipotesi di fermarsi a tempo indefinito per curare la infiammazione, forse attraverso un piccolo intervento in artroscopia che poi non è stato mai eseguito. Il ventottenne statunitense, a caccia del suo primo titolo stagionale, sembra tornato in buonissima forma al momento clou dell’anno, con Wimbledon alle porte.

Mario Cecchi