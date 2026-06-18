Sherif troppo forte, Ruggeri si arrende: quarti senza Italia agli Internazionali femminili di tennis BCC Brescia

Nella storia dei tornei WTA di categoria 125, inaugurati nel 2012, non c’è alcuna giocatrice capace di vincere quanto Mayar Sherif, in testa alla classifica di titoli e anche con un certo margine. Perché l’egiziana classe 1996 ne ha collezionati ben 8, tra 2021 e 2025, mentre le prime inseguitrici sono ferme a quota 5. Il primato della trentenne del Cairo potrebbe allargarsi ulteriormente agli Internazionali femminili di tennis BCC Brescia, dove giovedì la nordafricana si è meritata un posto nei quarti di finale vincendo una gran battaglia contro l’azzurra Jennifer Ruggeri. Davanti al numeroso pubblico del Centrale, sotto un sole cocente, è finita 3-6 6-3 6-3 dopo oltre due ore giocate a intensità elevatissima, nelle quali l’azzurra ha mostrato come mai la sua classifica stia migliorando settimana dopo settimana. Ha saputo tenere testa a una rivale ben più quotata, prendendosi i giusti rischi e giocando a viso aperto, ma per il momento l’ex numero 31 della classifica WTA le è ancora superiore. Non lo è stata nel primo set, aperto con un break e meritato da una Ruggeri più propositiva, ma già dall’avvio del secondo l’inerzia si è spostata nella metà campo della quarta testa di serie, che una volta messo il naso avanti non si è più voltata indietro. Ma non senza difficoltà, perché l’azzurra le è rimasta aggrappata fino alla fine, provandoci con tutte le forze e capitolando solo al termine di un game – il nono del terzo set – che è stato di gran lunga il più lungo e avvincente del match. Nei 24 punti complessivi ci sono state ben sette palle-break per la marchigiana (su alcune ha qualcosina da recriminare, su altre meno), così come tre match-point per l’egiziana. Nei primi due la Ruggeri non l’ha fatta giocare, trovando altrettante risposte poderose, mentre sulla terza ha rischiato di nuovo in ribattuta ma il piano non ha funzionato, perché il diritto anomalo è terminato lungo.

In virtù dell’eliminazione della 22enne di Jesi, nei quarti di finale degli Internazionali femminili di tennis BCC Brescia non ci sarà alcuna italiana, ma sui campi del Tennis Forza e Costanza 1911 (sede di via Signorini) lo spettacolo non mancherà. In primis c’è una Sherif che ha messo il titolo nel mirino, con buone ragioni per credere di potercela fare, ma anche una lista di altre pretendenti al trono di assoluta qualità. Come la francese Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah, prossima avversaria dell’egiziana, ma anche le altre due giocatrici promosse nei primi incontri di giovedì. In apertura di giornata ha brillato la bulgara Elizara Yaneva, capace di lasciare appena tre game alla quinta favorita della vigilia Jazmin Ortenzi (venerdì sfiderà Ekaterine Gorgodze), mentre in seguito si è garantita un posto ai quarti anche la spagnola Ane Mintegi del Olmo, a segno per 6-4 6-2 sulla rumena Miriam Bulgaru. Da non sottovalutare la 22enne basca, ex campionessa del torneo juniores di Wimbledon (nel 2021), che a Brescia si è garantita il terzo quarto di finale in carriera a livello WTA e fra poche ore andrà a caccia della sua seconda semifinale, nel duello con l’ucraina Anastasiia Sobolieva. Il loro sarà il primo incontro (alle 10.30) di un venerdì dedicato ai quarti del singolare, tutti sul Centrale, e agli ultimi due quarti del doppio, sul Campo 2. L’ingresso all’impianto di via Signorini del Tennis Forza e Costanza 1911 sarà gratuito per l’intera durata della manifestazione. La diretta streaming degli incontri è disponibile gratuitamente – previa registrazione – sulla piattaforma WTA Unlocked. Ulteriori informazioni sul sito del club (www.tennisforzacostanza.it) e sulle pagine social dell’evento (Instagram: @wta_internazionalifemminilibs / Facebook: WTA 125 Internazionali Tennis Femminili Brescia).

RISULTATI

Singolare. Secondo turno: Elizara Yaneva (Bul) b. Jazmin Ortenzi (Arg) 6-2 6-1, Ane Mintegi del Olmo (Esp) b. Miriam Bulgaru (Rou) 6-4 6-2, Mayar Sherif (Egy) b. Jennifer Ruggeri (Ita) 3-6 6-3 6-3.

Da completare: Xiyu Wang (Chn) vs Carole Monnet (Fra).

Doppio. Quarti di finale: Bara/Karamoko (Rou/Sui) b. Harrison/Osborne (Usa/Aus) 6-3 7-5, Cho/Cho (Tpe/Tpe) b. Struplova/Zelnickova (Cze/Svk) 6-4 7-5.