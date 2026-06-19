ATP 250 Maiorca: il Tabellone di Qualificazione con il programma di domani. Federico Romano e Federico Bondioli nelle quali
ATP 250 Maiorca – Tabellone Qualificazione – erba
(1) Zachary Svajda vs Marc-Andrea Huesler
Mikhail Kukushkin vs (5) Damir Dzumhur
(2) Adam Walton vs Federico Bondioli
Antoine Ghibaudo vs (7) Petr Bar Biryukov
(3) Aleksandr Shevchenko vs Abdullah Shelbayh
(WC) Jamie Mackenzie vs Player Competing
(4) Alex Molcan vs (WC) Ziga Sesko
Filippo Romano vs (8) Murphy Cassone
Grandstand – ore 11:00
Alex Molcan vs Ziga Sesko
Aleksandr Shevchenko vs Abdullah Shelbayh
Jamie Mackenzie vs Player Competing (Non prima 15:00)
Court 1 – ore 11:00
Filippo Romano vs Murphy Cassone
Mikhail Kukushkin vs Damir Dzumhur
Zachary Svajda vs Marc-Andrea Huesler (Non prima 15:00)
Court 2 – ore 11:00
Antoine Ghibaudo vs Petr Bar Biryukov
Adam Walton vs Federico Bondioli
TAG: ATP 250 Maiorca, ATP 250 Maiorca 2026
8 commenti
Redazione.
Titolo.
Romano fa Filippo e non Federico… 🙁
@ JOA20 (#4640555)
Da esperienza delle settimane prima dei slam stavo notando che il cut dei qualificati stava diventando sempre più alto..ovviamente , come capirai, più si va giù nel ranking e meno è proporzionale l iscrizione nei vari tabelloni tra challenger itf etc..a maggior ragione quando c’è la stagione sull erba in concomitanza con challenger in Sudamerica..per questo avevo il sensore che anche un ranking intorno al 350 potesse entrare
bravi ragazzi….a sto punto fate bene a provarci
Romano ottimo sorteggio
redazione:Romano Filippo non Federico
Torneo spagnolo.
2 WC e nessuna agli spagnoli.
Amo questo popolo.
Bella sorpresa. Vediamo cosa riesce a fare
Cosa vi avevo detto? @joao20
Romano nelle quali e miglior accoppiamento possibile