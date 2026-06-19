Qualificazioni ATP 250 ATP, Copertina

ATP 250 Maiorca: il Tabellone di Qualificazione con il programma di domani. Federico Romano e Federico Bondioli nelle quali

19/06/2026 20:35 8 commenti
Filippo Romano nella foto
Filippo Romano nella foto

ESP ATP 250 Maiorca – Tabellone Qualificazione – erba
(1) Zachary Svajda USA vs Marc-Andrea Huesler SUI
Mikhail Kukushkin KAZ vs (5) Damir Dzumhur BIH

(2) Adam Walton AUS vs Federico Bondioli ITA
Antoine Ghibaudo FRA vs (7) Petr Bar Biryukov RUS

(3) Aleksandr Shevchenko KAZ vs Abdullah Shelbayh JOR
(WC) Jamie Mackenzie GER vs Player Competing it

(4) Alex Molcan SVK vs (WC) Ziga Sesko SLO
Filippo Romano ITA vs (8) Murphy Cassone USA



Grandstand – ore 11:00
Alex Molcan SVK vs Ziga Sesko SLO
Aleksandr Shevchenko KAZ vs Abdullah Shelbayh JOR
Jamie Mackenzie GER vs Player Competing it (Non prima 15:00)

Court 1 – ore 11:00
Filippo Romano ITA vs Murphy Cassone USA
Mikhail Kukushkin KAZ vs Damir Dzumhur BIH
Zachary Svajda USA vs Marc-Andrea Huesler SUI (Non prima 15:00)

Court 2 – ore 11:00
Antoine Ghibaudo FRA vs Petr Bar Biryukov RUS
Adam Walton AUS vs Federico Bondioli ITA

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8 commenti

pablito 19-06-2026 22:01

Redazione.

Titolo.

Romano fa Filippo e non Federico… 🙁

 8
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effeddielle (Guest) 19-06-2026 21:28

@ JOA20 (#4640555)

Da esperienza delle settimane prima dei slam stavo notando che il cut dei qualificati stava diventando sempre più alto..ovviamente , come capirai, più si va giù nel ranking e meno è proporzionale l iscrizione nei vari tabelloni tra challenger itf etc..a maggior ragione quando c’è la stagione sull erba in concomitanza con challenger in Sudamerica..per questo avevo il sensore che anche un ranking intorno al 350 potesse entrare

 7
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magilla 19-06-2026 21:18

bravi ragazzi….a sto punto fate bene a provarci

 6
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+1: Detuqueridapresencia
ospite1 (Guest) 19-06-2026 21:02

Romano ottimo sorteggio

 5
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ospite1 (Guest) 19-06-2026 21:01

redazione:Romano Filippo non Federico

 4
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MAURO (Guest) 19-06-2026 20:59

Torneo spagnolo.
2 WC e nessuna agli spagnoli.
Amo questo popolo.

 3
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JOA20 (Guest) 19-06-2026 20:54

Scritto da effeddielle
Cosa vi avevo detto? @joao20
Romano nelle quali e miglior accoppiamento possibile

Bella sorpresa. Vediamo cosa riesce a fare

 2
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effeddielle (Guest) 19-06-2026 20:48

Cosa vi avevo detto? @joao20
Romano nelle quali e miglior accoppiamento possibile

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