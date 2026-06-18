Wimbledon completa le wild card: fuori Monfils, Kyrgios ed Evans, gli ultimi inviti a Wendelken e Gill

Wimbledon 2026 ha completato l’assegnazione delle wild card per il tabellone principale maschile e la decisione dell’organizzazione farà certamente discutere. Gli ultimi due inviti disponibili non sono andati ad alcuni dei nomi più attesi, ma a due giocatori britannici: Harry Wendelken e Felix Gill.

Una scelta che conferma la linea tradizionale dell’All England Club, spesso orientato a premiare il movimento di casa. Wendelken, attuale numero 224 del mondo, e Gill, numero 222 del ranking ATP, hanno entrambi 24 anni e avranno così l’opportunità di disputare direttamente il main draw davanti al pubblico britannico.

Per loro sarà una grande occasione di crescita. Entrare nel tabellone principale di Wimbledon significa vivere un’esperienza di altissimo livello, confrontarsi con i migliori giocatori del mondo e ottenere anche un ritorno economico importante, utile per sostenere la propria carriera e continuare il percorso nel circuito.

La notizia, però, ha soprattutto un altro lato: restano fuori tre nomi di grande richiamo come Gael Monfils, Nick Kyrgios e Daniel Evans. Tutti e tre erano considerati candidati credibili a ricevere una wild card, ma nessuno di loro sarà nel tabellone principale grazie a un invito.

Il caso più romantico è quello di Gael Monfils. Il francese avrebbe potuto ricevere una wild card come riconoscimento alla sua carriera e come possibile ultimo passaggio a Wimbledon, torneo nel quale in passato ha raggiunto i quarti di finale.

L’invito, però, non è arrivato. Se vorrà competere ancora una volta ai Championships, Monfils dovrà passare dalle qualificazioni, un percorso durissimo che impone tre vittorie consecutive prima di accedere al tabellone principale.

Per un giocatore della sua età e con il suo storico fisico, la strada delle qualificazioni rappresenta una sfida enorme. È possibile quindi che il francese scelga di guardare direttamente alla stagione nordamericana sul cemento, con l’obiettivo di ritrovare buone sensazioni e salutare nel modo migliore tornei dove ha lasciato il segno, come Canada, Cincinnati e US Open.

Grande attenzione anche sul caso Nick Kyrgios. L’australiano, finalista a Wimbledon in passato, sembrava un profilo naturale per un invito, soprattutto per il richiamo mediatico e per il suo legame con l’erba londinese.

Tutto, però, sembra essere cambiato dopo il problema fisico accusato ad Halle, che gli ha impedito di disputare il torneo tedesco. L’infortunio avrebbe spinto gli organizzatori a riconsiderare la possibilità di concedergli una wild card per il singolare.

Kyrgios sarà comunque presente a Wimbledon nel tabellone di doppio, dove ha ricevuto un invito insieme ad Alexander Bublik. Il suo nome resta quindi legato ai Championships, ma non nella forma più attesa dagli appassionati: quella del ritorno in singolare.

Fuori dal main draw anche Daniel Evans. Il britannico sperava in una wild card per salutare Wimbledon nel tabellone principale, ma dovrà eventualmente passare dalle qualificazioni se vorrà disputare il singolare.

Per Evans si tratta di una delusione pesante, soprattutto dopo aver annunciato l’intenzione di chiudere la carriera nel 2026. Anche lui, come Kyrgios, sarà presente in doppio, ma il mancato invito nel singolare lascia un sapore amaro.

La scelta di Wimbledon apre quindi un doppio scenario. Da una parte c’è la volontà di sostenere due giocatori britannici ancora in fase di crescita, offrendo loro una vetrina enorme. Dall’altra c’è la rinuncia a tre figure molto più note, capaci di attirare attenzione, pubblico e racconto mediatico.

Wendelken e Gill avranno ora la possibilità di sfruttare una chance irripetibile. Giocare Wimbledon da wild card può cambiare una stagione, dare fiducia, garantire punti e soprattutto offrire un’esperienza che spesso pesa nella crescita di un tennista.

Per Monfils, Kyrgios ed Evans, invece, resta soltanto la porta stretta delle qualificazioni. Un percorso che a Wimbledon è sempre complicato, perché si gioca su erba, con margini ridotti e grande pressione fin dal primo turno.

L’All England Club ha fatto la sua scelta: meno nostalgia e meno nomi da copertina, più spazio a due giocatori britannici. Una decisione legittima, ma destinata a dividere, soprattutto per il mancato invito a Monfils e per l’assenza di Kyrgios dal tabellone principale.

Wimbledon completa così il quadro delle wild card maschili con una scelta netta. Harry Wendelken e Felix Gill entrano nel main draw, mentre Monfils, Kyrgios ed Evans restano fuori: tre storie molto diverse, ma accomunate dalla stessa delusione.





Francesco Paolo Villarico