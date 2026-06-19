Aveva appena battuto Mpetshi Perricard ATP, Copertina

Stangata su Moutet per le parolacce nell’intervista al Queen’s: 40.000 dollari di multa

19/06/2026 16:23 13 commenti
Moutet nel corso della intervista flash incriminata
Moutet nel corso della intervista flash incriminata

Mai esagerare col linguaggio in UK, ancor più se sei in diretta tv sulla irreprensibile BBC… Corentin Moutet ha fatto “scandalo” in Gran Bretagna per le esternazioni maleducate – e ripetute – dopo la vittoria al Queen’s contro Mpetshi Perricard, cercando di fare il simpatico col pubblico ma esagerando col linguaggio. L’intervista post vittoria ha provocato imbarazzo nella rete pubblica nazionale, così che è scattata immediatamente una breve indagine dell’ATP richiesta dalla direzione del torneo londinese, con una rapida decisione e pesante sanzione ai danni del francese. Come riporta il collega di Londra Tumaini Carayol del Guardian, Moutet ha ricevuto una pesante multa di 40.000 dollari, che praticamente azzera il prize money ricevuto per il superamento del primo turno nel torneo su erba del club della Regina (poco meno 43mila dollari, per la precisione).

Moutet pare abbia immediatamente fatto ricorso, ma visto il regolamento ATP piuttosto chiaro sul tenore del linguaggio da tenere nel corso delle interviste in campo e nella press conference dei tornei, e il reiteramento della classica parolaccia inglese “fuck” (detta ben 7 volte), la speranza di una clemenza nei suoi confronti pare assai modesta. Oltretutto Moutet è uno dei tennisti costantemente sotto la lente dell’ATP, visti i suoi comportamenti spesso sopra le righe, tra insulti al giudice di sedia, dialoghi ben poco ortodossi con il pubblico, racchette distrutte in campo e addirittura gettate oltre gli spalti, come accaduto lo scorso marzo al Challenger di Phoenix. Stavolta l’intento di Corentin nell’intervista non era affatto virulento, ma poi è andato troppo oltre e questo non è affatto piaciuto alla BBC e alla direzione del torneo del Queen’s. Da qua la multa davvero salata.

Curiosamente la stessa multa (40mila dollari) venne inflitta ad Alexander Zverev nel corso del torneo di Acapulco 2022 quando, esasperato per alcune chiamate errate nel corso di un match di doppio insieme al suo amico di sempre Melo, arrivò addirittura a prendere a racchettate il seggiolone dell’arbitro, quasi colpendolo ad un piede nell’ultima stilettata. Un comportamento violento che fu giustamente sanzionato (Zverev poi si scusò affermando di esser entrato in campo con i nervi molto tesi visto che la sua partita in singolare era terminata oltre le 3 del mattino, non riuscendo a dormire per tutta la notte), forse un po’ più grave delle esternazioni, per quanto maleducate, del francese al Queen’s.

 

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😐😈😯🙂😕😎👿😀💡😳😛🙄😉😥😮😆😡🙁

Just Is back (Guest) 19-06-2026 19:38

Gli inglesi… Bah…bah…ba rbari, però niente fuck…poi kyrgyos tira sedie e prende la stessa multa… Non li capirò mai i barbari… Io li multerei solo per come mangiano

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Detuqueridapresencia 19-06-2026 18:40

Scritto da andrewthefirst
democristiani scatenatevi!!
Corentin mandali a cambronne!!

Semel in anno licet concordare cum Andrea Primo.

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PeteBondurant 19-06-2026 18:22

Ahahahah sai che stangata! Ma per piacere…

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Dr Ivo (Guest) 19-06-2026 17:53

Meno di 6 mila dollari per ogni fuck…
Però vuoi mettere la soddisfazione! 🙂

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+1: Setrakian
NonSoloSinner (Guest) 19-06-2026 17:48

Scritto da walden
La prossima volta ci penserà due volte…

caro Walden, ma manco gli passa per il cervello, state parlando di un tennista che, al di sotto del milione di euro, delega tutto a commercialisti e avvocati

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MAURO (Guest) 19-06-2026 17:12

40000 dollari sono briciole X i top 50

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andrewthefirst 19-06-2026 17:03

Scritto da Pier no guest
Però qualcuno ricorda il mitico personaggio creato da Osvaldo Cavandoli “La Linea”? Si esprimeva con suoni riconducibili al dialetto lombardo e per molti erano parolacce ed imprecazioni opportunamente camuffate. Ecco, Moutet potrebbe prendere spunto per le future esternazioni: “za za za…eeh…mmmm…fk fk fk…mrd…”.

Apoteosi democristiana! Bravo! Sempre camuffare, nascondere, velare, indorare!

La mia nonna veneta diceva “Bronsa coverta”.

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andrewthefirst 19-06-2026 16:54

democristiani scatenatevi!!

Corentin mandali a cambronne!!

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+1: Detuqueridapresencia
Pier no guest 19-06-2026 16:51

Però qualcuno ricorda il mitico personaggio creato da Osvaldo Cavandoli “La Linea”? Si esprimeva con suoni riconducibili al dialetto lombardo e per molti erano parolacce ed imprecazioni opportunamente camuffate. Ecco, Moutet potrebbe prendere spunto per le future esternazioni: “za za za…eeh…mmmm…fk fk fk…mrd…”.

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+1: Detuqueridapresencia
-1: andrewthefirst
Groucho (Guest) 19-06-2026 16:43

Scritto da Detuqueridapresencia
Ma che state a dì? Ma quale bufera? Ridevano tutti e rideva anche l’intervistatrice che si è scusata con tono allegro un mezzo alle risate generali.
Ma veramente fate?
E Moutet mi è pure antipatico ma stavolta ha fatto solo un siparietto simpatico.
Ma le risate del pubblico le sentite o no? Ma veramente state alle stereotipo dell’inglese bacchettone al the delle cinque delle cinque del Duca di Windsor?
Ma rob de matt….

Ben detto amico mio! Inseriamo di diritto Moutet nel club degli amici! Perché qui gli amici disprezzano, insultano e deridono i non amici. Ma mica per cattiva educazione, nooo, solo perché fanno dei “siparietti simpatici”.

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-1: Detuqueridapresencia
NonSoloSinner (Guest) 19-06-2026 16:32

E mannaggia, dovrà chiedere un mutuo…

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walden 19-06-2026 16:32

La prossima volta ci penserà due volte…

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+1: Peter Parker
Bagel 19-06-2026 16:28

“Corentin, ti hanno fatto un 40ino di multa”
“Fuck!”

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+1: Setrakian