Circuito WTA Copertina, WTA

WTA 500 Berlino, WTA 250 Nottingham, WTA 125 Brescia e Figueira Da Foz: I risultati completi con il dettaglio del Secondo Turno (LIVE)

18/06/2026 08:35 1 commento
Jennifer Ruggeri, marchigiana classe 2003 (foto Felice Calabrò)
Jennifer Ruggeri, marchigiana classe 2003 (foto Felice Calabrò)

🇩🇪
WTA 500 Berlino
Berlino, Germania  ·  18 Giugno 2026

🌧
22°C
Rovesci al mattino, poi migliora  ·  Picco 30°C
CIELO Prevalentemente nuvoloso al mattino, poi nuvole intermittenti
PIOGGIA Rovesci/pioggia tra 10:00 e 12:00
CAMPO Erba
ERBA

Andamento della giornata — 18 Giugno
09:00
18°
10:00
🌧
20°
11:00
🌧
22°
12:00
🌧
24°
13:00
26°
14:00
28°
15:00
29°
16:00
30°
18:00
29°
21:00
26°
⚠  Rovesci tra mattina e mezzogiorno: programma da monitorare sull’erba
🎾  Programma del giorno — 18 Giugno
🎾
WTA 500 · Tabellone Principale
2° Turno · Erba
WTA 500 R2
🌧  Rovesci
⚠  Da monitorare
🎾  2° Turno
🌿  Erba

Steffi Graf Stadion – ore 11:00
(8) Linda Noskova CZE vs Diane Parry FRA

Il match deve ancora iniziare

(6) Elina Svitolina UKR vs Eva Lys GER

Il match deve ancora iniziare

Madison Keys USA vs (7) Karolina Muchova CZE Non prima 15:30

Il match deve ancora iniziare

Alexandra Eala PHI vs (2) Elena Rybakina KAZ Non prima 17:30

Il match deve ancora iniziare




Court 1 – ore 14:00
Asia Muhammad USA / Fanny Stollar HUN vs Coco Gauff USA / Jessica Pegula USA
Il match deve ancora iniziare

Lyudmyla Kichenok UKR / Desirae Krawczyk USA vs Ekaterina Alexandrova RUS / Linda Noskova CZE

Il match deve ancora iniziare





🇬🇧
WTA 250 Nottingham
Nottingham, Gran Bretagna  ·  18 Giugno 2026

16°C
Nuvoloso, poi schiarite  ·  Picco 26°C
CIELO Nuvoloso durante la giornata, più sole in serata
PIOGGIA Assente nelle ore indicate
CAMPO Erba
ERBA

Andamento della giornata — 18 Giugno
08:00
14°
09:00
15°
10:00
17°
11:00
19°
12:00
21°
13:00
23°
14:00
24°
16:00
25°
18:00
25°
21:00
22°
✅  Nuvoloso ma senza pioggia indicata: 2° turno su erba regolare
🎾  Programma del giorno — 18 Giugno
🎾
WTA 250 · Tabellone Principale
2° Turno · Erba
WTA 250 R2
☁  Nuvoloso
✅  Asciutto
🎾  2° Turno
🌿  Erba

Centre Court – ore 12:30
Karolina Pliskova CZE vs Caty McNally USA

Il match deve ancora iniziare

(4) Marie Bouzkova CZE vs Hannah Klugman GBR

Il match deve ancora iniziare

(5) Ann Li USA vs Taylah Preston AUS

Il match deve ancora iniziare



Court 1 – ore 12:00
Viktorija Golubic SUI vs Zeynep Sonmez TUR

Il match deve ancora iniziare



Court 2 – ore 12:00
(1) Storm Hunter AUS / (1) Caty McNally USA vs Harriet Dart GBR / Maia Lumsden GBR

Il match deve ancora iniziare



Court 3 – ore 12:00
(3) Aldila Sutjiadi INA / (3) Janice Tjen INA vs Jesika Maleckova CZE / Miriam Skoch CZE

Il match deve ancora iniziare





🇮🇹
WTA 125 Brescia
Brescia, Italia  ·  18 Giugno 2026

24°C
Soleggiato e molto caldo  ·  Picco 35°C
CIELO Prevalentemente soleggiato, poi qualche nube nel pomeriggio
PIOGGIA Assente nelle ore indicate, ma allerta temporali in Lombardia
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA

Andamento della giornata — 18 Giugno
09:00
24°
10:00
26°
11:00
29°
12:00
32°
13:00
33°
14:00
34°
15:00
34°
16:00
35°
18:00
34°
21:00
30°
⚠  Allerta gialla caldo e temporali: attenzione alle ore centrali
🎾  Programma del giorno — 18 Giugno
🎾
WTA 125 · Tabellone Principale
2° Turno · Terra Battuta
WTA 125 R2
☀  Soleggiato
🔥  Molto caldo
⚠  Allerta
🎾  2° Turno
🏀  Terra Battuta

Center Court – ore 10:30
(5) Jazmin Ortenzi ARG vs Elizara Yaneva BUL

Il match deve ancora iniziare

Miriam Bulgaru ROU vs Ane Mintegi Del Olmo ESP

Il match deve ancora iniziare

Jennifer Ruggeri ITA vs (4) Mayar Sherif EGY Non prima 16:00

Il match deve ancora iniziare

(1) Xiyu Wang CHN vs Carole Monnet FRA

Il match deve ancora iniziare



Court 2 – ore 10:30
(3) Catherine Harrison USA / (3) Alexandra Osborne AUS vs Irina Bara ROU / Naima Karamoko SUI

Il match deve ancora iniziare

(1) I-Hsuan Cho TPE / (1) Yi-Tsen Cho TPE vs Julie Struplova CZE / Radka Zelnickova SVK

Il match deve ancora iniziare





🇵🇹
WTA 125 Figueira da Foz
Figueira da Foz, Portogallo  ·  18 Giugno 2026

17°C
Nuvoloso, poi schiarite  ·  Picco 22°C
CIELO Nuvoloso al mattino, più soleggiato dal pomeriggio
PIOGGIA Assente nelle ore indicate
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA

Andamento della giornata — 18 Giugno
08:00
14°
09:00
15°
10:00
16°
11:00
18°
12:00
19°
13:00
21°
14:00
21°
15:00
22°
18:00
20°
21:00
19°
✅  Nuvoloso al mattino ma senza pioggia indicata sulla terra
🎾  Programma del giorno — 18 Giugno
🎾
WTA 125 · Tabellone Principale
2° Turno · Terra Battuta
WTA 125 R2
☁  Nuvoloso
✅  Asciutto
🎾  2° Turno
🏀  Terra Battuta

Central – ore 12:00
(1) Alina Korneeva RUS vs Martyna Kubka POL

Il match deve ancora iniziare

(3) Darja Vidmanova CZE vs Elena Micic AUS

Il match deve ancora iniziare

(8) Jeline Vandromme BEL vs Valentina Ryser SUI

Il match deve ancora iniziare

Anastasia Kulikova FIN / Angelina Voloshchuk POR vs Matilde Jorge POR / Martyna Kubka POL

Il match deve ancora iniziare

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1 commento

Gaz (Guest) 18-06-2026 09:00

Eala ha vinto il primo torneo su erba della Stagione,un 125 a Birmingham,e ieri ha battuto la fresca vincitrice del Queens, evidentemente questa superficie che richiede meno potenza ma più fluidità,aiuta a rendere il suo tennis.

Mentre continua a non rendere la Gauff, sarebbe l’ennesima stagione deludente su erba ,alla quale le manca ancora almeno un quarto di finale a Wimbledon.
La Sharapova più giovane diceva di se che su terra era come mucca su ghiaccio, ecco che Gauff su questa superficie fatica ancora,lei che è micidiale colpitrice da rimbalzi alti, quando deve piegarsi un po di più sulle leve fa più fatica.
Comunque con Badosa ci può anche stare, vedremo il proseguimento di torneo della spagnola.

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