WTA 500 Berlino, WTA 250 Nottingham, WTA 125 Brescia e Figueira Da Foz: I risultati completi con il dettaglio del Secondo Turno (LIVE)
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22°C
Rovesci al mattino, poi migliora · Picco 30°C
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⚠ Da monitorare
🎾 2° Turno
🌿 Erba
Steffi Graf Stadion – ore 11:00
(8) Linda Noskova vs Diane Parry
(6) Elina Svitolina vs Eva Lys
Madison Keys vs (7) Karolina Muchova Non prima 15:30
Alexandra Eala vs (2) Elena Rybakina Non prima 17:30
Court 1 – ore 14:00
Asia Muhammad / Fanny Stollar vs Coco Gauff / Jessica Pegula
Lyudmyla Kichenok / Desirae Krawczyk vs Ekaterina Alexandrova / Linda Noskova
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16°C
Nuvoloso, poi schiarite · Picco 26°C
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✅ Asciutto
🎾 2° Turno
🌿 Erba
Centre Court – ore 12:30
Karolina Pliskova vs Caty McNally
(4) Marie Bouzkova vs Hannah Klugman
(5) Ann Li vs Taylah Preston
Court 1 – ore 12:00
Viktorija Golubic vs Zeynep Sonmez
Court 2 – ore 12:00
(1) Storm Hunter / (1) Caty McNally vs Harriet Dart / Maia Lumsden
Court 3 – ore 12:00
(3) Aldila Sutjiadi / (3) Janice Tjen vs Jesika Maleckova / Miriam Skoch
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24°C
Soleggiato e molto caldo · Picco 35°C
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🔥 Molto caldo
⚠ Allerta
🎾 2° Turno
🏀 Terra Battuta
Center Court – ore 10:30
(5) Jazmin Ortenzi vs Elizara Yaneva
Miriam Bulgaru vs Ane Mintegi Del Olmo
Jennifer Ruggeri vs (4) Mayar Sherif Non prima 16:00
(1) Xiyu Wang vs Carole Monnet
Court 2 – ore 10:30
(3) Catherine Harrison / (3) Alexandra Osborne vs Irina Bara / Naima Karamoko
(1) I-Hsuan Cho / (1) Yi-Tsen Cho vs Julie Struplova / Radka Zelnickova
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17°C
Nuvoloso, poi schiarite · Picco 22°C
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✅ Asciutto
🎾 2° Turno
🏀 Terra Battuta
Central – ore 12:00
(1) Alina Korneeva vs Martyna Kubka
(3) Darja Vidmanova vs Elena Micic
(8) Jeline Vandromme vs Valentina Ryser
Anastasia Kulikova / Angelina Voloshchuk vs Matilde Jorge / Martyna Kubka
TAG: Circuito WTA, WTA 125
1 commento
Eala ha vinto il primo torneo su erba della Stagione,un 125 a Birmingham,e ieri ha battuto la fresca vincitrice del Queens, evidentemente questa superficie che richiede meno potenza ma più fluidità,aiuta a rendere il suo tennis.
Mentre continua a non rendere la Gauff, sarebbe l’ennesima stagione deludente su erba ,alla quale le manca ancora almeno un quarto di finale a Wimbledon.
La Sharapova più giovane diceva di se che su terra era come mucca su ghiaccio, ecco che Gauff su questa superficie fatica ancora,lei che è micidiale colpitrice da rimbalzi alti, quando deve piegarsi un po di più sulle leve fa più fatica.
Comunque con Badosa ci può anche stare, vedremo il proseguimento di torneo della spagnola.