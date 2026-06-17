Challenger Parma, Nottingham, Dublino, Poznan, Royan e Asuncion: I risultati completi con il dettaglio del Day 3 (LIVE)

Jacopo Vasami classe 2007
Challenger 125 Parma
Parma, Italia · 17 Giugno 2026
|☀
|
22°C
Soleggiato e molto caldo · Picco 35°C
|
|CIELO
|Soleggiato al mattino, parzialmente soleggiato nel pomeriggio
|PIOGGIA
|Assente nelle ore indicate
|CAMPO
|Terra Battuta
Andamento della giornata — 17 Giugno
|
09:00
☀
23°
|
10:00
☀
24°
|
11:00
☀
27°
|
12:00
☀
30°
|
13:00
☀
32°
|
14:00
⛅
33°
|
15:00
⛅
34°
|
16:00
⛅
35°
|
18:00
☀
35°
|
21:00
☀
31°
⚠ Allerta gialla per temperature massime estreme fino alle 19:59 CEST
🎾 Programma del giorno — 17 Giugno
|
|
🎾
|
ATP Challenger 125 · Tabellone Principale
2° Turno · Terra Battuta
|
CH 125 R2
☀ Soleggiato
🔥 Caldo
⚠ Allerta caldo
🎾 2° Turno
🏀 Terra Battuta
Center Court – ore 10:00
Roberto Carballes Baena vs Stefano Travaglia
ATP Parma
Roberto Carballes Baena
6
6
6
Stefano Travaglia [5]
1
7
3
Vincitore: Carballes Baena
Servizio
Svolgimento
Set 3
R. Carballes Baena
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
5-3 → 6-3
S. Travaglia
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
df
4-3 → 5-3
R. Carballes Baena
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
3-3 → 4-3
S. Travaglia
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
3-2 → 3-3
R. Carballes Baena
2-2 → 3-2
S. Travaglia
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
ace
2-1 → 2-2
R. Carballes Baena
1-1 → 2-1
S. Travaglia
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
ace
1-0 → 1-1
R. Carballes Baena
15-0
30-0
30-15
df
30-30
30-40
40-40
A-40
ace
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0-0*
0*-1
2-1*
2-2*
3*-2
3*-3
3-4*
3-5*
4*-5
4*-6
5-6*
6-6 → 6-7
R. Carballes Baena
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
5-6 → 6-6
R. Carballes Baena
4-5 → 5-5
R. Carballes Baena
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
3-4 → 4-4
R. Carballes Baena
2-3 → 2-4
R. Carballes Baena
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
2-1 → 2-2
S. Travaglia
0-15
df
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
1-1 → 2-1
R. Carballes Baena
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
R. Carballes Baena
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
5-1 → 6-1
S. Travaglia
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
5-0 → 5-1
R. Carballes Baena
15-0
15-15
df
30-15
40-15
4-0 → 5-0
S. Travaglia
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
3-0 → 4-0
R. Carballes Baena
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
2-0 → 3-0
R. Carballes Baena
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
0-0 → 1-0
Marco Cecchinato vs Federico Bondioli (Non prima 11:30)
ATP Parma
Marco Cecchinato [8]
0
0
Federico Bondioli
0
0
Sebastian Ofner vs Enrico Dalla Valle
Il match deve ancora iniziare
Daniel Elahi Galan vs Luca Van Assche
Il match deve ancora iniziare
Daniel Rincon vs Stefano Napolitano (Non prima 20:00)
Il match deve ancora iniziare
Court 1 – ore 10:00
Chun-Hsin Tseng vs Oriol Roca Batalla
ATP Parma
Chun-Hsin Tseng
6
7
Oriol Roca Batalla
2
6
Vincitore: Tseng
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0-0*
0*-1
ace
1*-1
2-1*
3-1*
4*-1
5*-1
6-1*
6-6 → 7-6
C. Tseng
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
ace
5-6 → 6-6
C. Tseng
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
4-5 → 5-5
C. Tseng
0-15
0-30
15-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
3-4 → 4-4
O. Roca Batalla
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
3-3 → 3-4
C. Tseng
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
2-3 → 3-3
O. Roca Batalla
0-15
15-15
15-30
df
30-30
30-40
1-3 → 2-3
C. Tseng
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
1-2 → 1-3
O. Roca Batalla
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
1-1 → 1-2
C. Tseng
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
C. Tseng
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
3-2 → 4-2
O. Roca Batalla
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
3-1 → 3-2
C. Tseng
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
0-1 → 1-1
O. Roca Batalla
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
ace
0-0 → 0-1
Laslo Djere vs Ryan Seggerman (Non prima 11:30)
ATP Parma
Laslo Djere•
0
4
0
Ryan Seggerman
0
6
0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Servizio
Svolgimento
Set 1
R. Seggerman
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
ace
4-5 → 4-6
L. Djere
0-15
0-30
df
15-30
30-30
40-30
3-5 → 4-5
R. Seggerman
15-0
15-15
15-30
df
30-30
40-30
3-4 → 3-5
Jacopo Vasami vs Buvaysar Gadamauri (Non prima 15:00)
Il match deve ancora iniziare
Jakub Paul / Ryan Seggerman vs Stefano Travaglia / Chun-Hsin Tseng
Il match deve ancora iniziare
Petr Bar Biryukov / Buvaysar Gadamauri vs Pedro Martinez / Nikolas Sanchez Izquierdo
Il match deve ancora iniziare
Court 2 – ore 12:00
Jason Jung / Kaito Uesugi vs Alexandru Jecan / Bogdan Pavel
ATP Parma
Jason Jung / Kaito Uesugi
15
6
3
Alexandru Jecan / Bogdan Pavel•
30
4
5
Servizio
Svolgimento
Set 2
J. Jung / Uesugi
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
2-5 → 3-5
A. Jecan / Pavel
2-4 → 2-5
J. Jung / Uesugi
1-4 → 2-4
A. Jecan / Pavel
0-15
df
15-15
30-15
30-30
1-3 → 1-4
J. Jung / Uesugi
15-0
30-0
40-0
40-15
df
40-30
40-40
0-3 → 1-3
A. Jecan / Pavel
0-2 → 0-3
J. Jung / Uesugi
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
0-1 → 0-2
A. Jecan / Pavel
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
J. Jung / Uesugi
5-4 → 6-4
A. Jecan / Pavel
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
4-4 → 5-4
J. Jung / Uesugi
3-4 → 4-4
A. Jecan / Pavel
3-3 → 3-4
J. Jung / Uesugi
2-3 → 3-3
A. Jecan / Pavel
0-15
df
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
2-2 → 2-3
J. Jung / Uesugi
1-2 → 2-2
A. Jecan / Pavel
1-1 → 1-2
J. Jung / Uesugi
0-1 → 1-1
A. Jecan / Pavel
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Pruchya Isaro / Niki Kaliyanda Poonacha vs George Goldhoff / Cleeve Harper
Il match deve ancora iniziare
Tim Ruehl / Mick Veldheer vs Federico Bondioli / Carlo Alberto Caniato
Il match deve ancora iniziare
Challenger 100 Poznan
Poznan, Polonia · 17 Giugno 2026
|⛅
|
15°C
Variabile, poi più sole · Picco 23°C
|
|CIELO
|Nuvole intermittenti al mattino, poi prevalentemente soleggiato
|PIOGGIA
|Assente nelle ore del programma
|CAMPO
|Terra Battuta
Andamento della giornata — 17 Giugno
|
09:00
⛅
13°
|
10:00
⛅
16°
|
11:00
☁
18°
|
12:00
⛅
20°
|
13:00
⛅
21°
|
14:00
☀
22°
|
15:00
☀
22°
|
16:00
☀
23°
|
18:00
☀
22°
|
21:00
☀
19°
✅ Giornata asciutta, con miglioramento dal pomeriggio
🎾 Programma del giorno — 17 Giugno
|
|
🎾
|
ATP Challenger 100 · Tabellone Principale
2° Turno · Terra Battuta
|
CH 100 R2
⛅ Variabile
✅ Asciutto
🎾 2° Turno
🏀 Terra Battuta
Centre Court – ore 11:00
Petr Brunclik vs Florian Broska
ATP Poznan
Petr Brunclik•
15
4
0
Florian Broska
30
6
1
Vincitore: Broska
Servizio
Svolgimento
Set 2
F. Broska
15-0
15-15
30-15
40-30
ace
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
P. Brunclik
15-0
30-0
30-15
df
30-30
30-40
df
4-5 → 4-6
F. Broska
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
4-4 → 4-5
F. Broska
15-0
15-15
30-15
30-30
df
40-30
3-3 → 3-4
P. Brunclik
15-0
30-0
ace
30-15
40-15
40-30
2-3 → 3-3
F. Broska
0-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
2-2 → 2-3
P. Brunclik
15-0
ace
30-0
30-15
df
30-30
df
40-30
ace
1-2 → 2-2
F. Broska
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Maks Kasnikowski vs Jan Choinski (Non prima 12:30)
ATP Poznan
Maks Kasnikowski
0
4
Jan Choinski [2]•
15
4
Servizio
Svolgimento
Set 1
J. Choinski
30-0
ace
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
3-3 → 3-4
J. Choinski
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
ace
A-40
1-1 → 1-2
M. Kasnikowski
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
ace
0-1 → 1-1
Gonzalo Bueno vs Frederico Ferreira Silva
Il match deve ancora iniziare
Gustavo Heide vs Maxim Mrva (Non prima 17:00)
Il match deve ancora iniziare
Ivan Liutarevich / Filip Pieczonka vs Karol Drzewiecki / Piotr Matuszewski
Il match deve ancora iniziare
Court 1 – ore 11:00
Milos Karol / Nino Serdarusic vs Michael Bassem Sobhy / Fares Zakaria
ATP Poznan
Milos Karol / Nino Serdarusic
6
3
10
Michael Bassem Sobhy / Fares Zakaria
3
6
4
Vincitore: Karol / Serdarusic
Servizio
Svolgimento
Set 3
M. Bassem Sobhy / Zakaria
0-1
1-1
1-2
df
1-3
1-4
1-5
2-5
2-6
2-7
2-8
3-8
4-8
df
4-9
Servizio
Svolgimento
Set 2
M. Bassem Sobhy / Zakaria
3-5 → 3-6
M. Karol / Serdarusic
15-0
ace
30-0
30-15
df
40-15
ace
2-5 → 3-5
M. Bassem Sobhy / Zakaria
2-4 → 2-5
M. Karol / Serdarusic
1-4 → 2-4
M. Bassem Sobhy / Zakaria
1-3 → 1-4
M. Karol / Serdarusic
15-0
15-15
15-30
30-40
40-40
1-2 → 1-3
M. Bassem Sobhy / Zakaria
15-0
15-15
30-15
30-30
df
40-30
40-40
1-1 → 1-2
M. Karol / Serdarusic
0-1 → 1-1
M. Bassem Sobhy / Zakaria
0-15
15-15
30-15
ace
40-15
40-30
40-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Karol / Serdarusic
5-3 → 6-3
M. Bassem Sobhy / Zakaria
5-2 → 5-3
M. Karol / Serdarusic
4-2 → 5-2
M. Bassem Sobhy / Zakaria
4-1 → 4-2
M. Karol / Serdarusic
15-0
15-15
30-15
ace
30-30
30-40
40-40
3-1 → 4-1
M. Bassem Sobhy / Zakaria
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
df
40-40
df
2-1 → 3-1
M. Karol / Serdarusic
1-1 → 2-1
M. Bassem Sobhy / Zakaria
15-0
15-15
df
30-15
30-30
40-30
1-0 → 1-1
M. Karol / Serdarusic
0-0 → 1-0
Facundo Diaz Acosta vs Hynek Barton
ATP Poznan
Facundo Diaz Acosta [4]•
A
4
Hynek Barton
40
2
Servizio
Svolgimento
Set 1
F. Diaz Acosta
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
H. Barton
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
2-1 → 2-2
H. Barton
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
1-0 → 1-1
F. Diaz Acosta
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Norbert Gombos vs Dalibor Svrcina
Il match deve ancora iniziare
Oskari Paldanius / Alan Wazny vs Alexander Donski / Andrew Paulson (Non prima 17:00)
Il match deve ancora iniziare
Tomasz Berkieta / Maks Kasnikowski vs Szymon Kielan / Matthew Romios
Il match deve ancora iniziare
Court 2 – ore 11:00
Filip Duda / Michael Vrbensky vs Inigo Cervantes / Denys Molchanov
ATP Poznan
Filip Duda / Michael Vrbensky [4]
1
2
Inigo Cervantes / Denys Molchanov
6
6
Vincitore: Cervantes / Molchanov
Servizio
Svolgimento
Set 2
I. Cervantes / Molchanov
2-5 → 2-6
F. Duda / Vrbensky
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
df
1-5 → 2-5
I. Cervantes / Molchanov
1-4 → 1-5
F. Duda / Vrbensky
0-15
df
15-30
15-40
30-40
1-3 → 1-4
I. Cervantes / Molchanov
1-2 → 1-3
F. Duda / Vrbensky
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
0-2 → 1-2
I. Cervantes / Molchanov
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
0-1 → 0-2
F. Duda / Vrbensky
15-0
15-15
30-15
40-30
40-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
I. Cervantes / Molchanov
1-5 → 1-6
F. Duda / Vrbensky
0-5 → 1-5
I. Cervantes / Molchanov
0-4 → 0-5
F. Duda / Vrbensky
0-3 → 0-4
I. Cervantes / Molchanov
0-2 → 0-3
F. Duda / Vrbensky
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
0-1 → 0-2
I. Cervantes / Molchanov
0-0 → 0-1
Genaro Alberto Olivieri vs Michele Ribecai
ATP Poznan
Genaro Alberto Olivieri [9]
15
5
Michele Ribecai•
40
4
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Ribecai
15-0
ace
30-0
30-15
40-15
G. Alberto Olivieri
0-15
15-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
df
A-40
40-40
A-40
4-4 → 5-4
G. Alberto Olivieri
3-3 → 3-4
M. Ribecai
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
3-2 → 3-3
G. Alberto Olivieri
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
40-30
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
2-2 → 3-2
M. Ribecai
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
1-2 → 2-2
G. Alberto Olivieri
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
1-1 → 1-2
G. Alberto Olivieri
0-0 → 1-0
Martin Krumich vs Joao Lucas Reis Da Silva
Il match deve ancora iniziare
Ivan Sabanov / Matej Sabanov vs Luca Castelnuovo / Akira Santillan
Il match deve ancora iniziare
Boris Arias / David Poljak vs Sergio Martos Gornes / Szymon Walkow
Il match deve ancora iniziare
Challenger 50 Royan
Royan, Francia · 17 Giugno 2026
|☀
|
19°C
Soleggiato e molto caldo · Picco 32°C
|
|CIELO
|Soleggiato per tutta la giornata
|PIOGGIA
|Assente nelle ore indicate
|CAMPO
|Terra Battuta
Andamento della giornata — 17 Giugno
|
09:00
☀
18°
|
10:00
☀
21°
|
11:00
☀
24°
|
12:00
☀
27°
|
13:00
☀
29°
|
14:00
☀
30°
|
15:00
☀
31°
|
16:00
☀
32°
|
18:00
☀
32°
|
21:00
☀
28°
⚠ Allerta gialla caldo: attenzione alle ore centrali
🎾 Programma del giorno — 17 Giugno
|
|
🎾
|
ATP Challenger 50 · Tabellone Principale
2° Turno · Terra Battuta
|
CH 50 R2
☀ Soleggiato
🔥 Caldo
🎾 2° Turno
🏀 Terra Battuta
COURT 4 – ore 11:00
Max Alcala Gurri vs Ryo Tabata
ATP Royan
Max Alcala Gurri [5]
6
6
Ryo Tabata
2
2
Vincitore: Alcala Gurri
Servizio
Svolgimento
Set 2
M. Alcala Gurri
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
5-2 → 6-2
R. Tabata
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
4-2 → 5-2
M. Alcala Gurri
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
3-2 → 4-2
M. Alcala Gurri
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
2-1 → 3-1
M. Alcala Gurri
0-15
df
0-30
15-30
30-30
30-40
1-0 → 1-1
R. Tabata
15-15
30-15
40-30
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
R. Tabata
15-0
40-0
40-15
40-30
ace
5-1 → 5-2
R. Tabata
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
df
3-1 → 4-1
M. Alcala Gurri
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
2-1 → 3-1
Emilien Demanet vs Carlos Sanchez Jover
ATP Royan
Emilien Demanet•
0
5
Carlos Sanchez Jover
0
5
Servizio
Svolgimento
Set 1
C. Sanchez Jover
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
5-4 → 5-5
C. Sanchez Jover
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
5-2 → 5-3
E. Demanet
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
40-30
4-2 → 5-2
C. Sanchez Jover
0-15
15-15
15-30
30-30
40-40
A-40
4-1 → 4-2
E. Demanet
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
3-1 → 4-1
C. Sanchez Jover
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
3-0 → 3-1
C. Sanchez Jover
1-0 → 2-0
E. Demanet
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
0-0 → 1-0
Leo Raquillet vs Pavel Kotov
Il match deve ancora iniziare
Kilian Feldbausch vs Svyatoslav Gulin
Il match deve ancora iniziare
COURT 5 – ore 11:00
Daniel Jade vs Raphael Perot
ATP Royan
Daniel Jade
1
0
Raphael Perot
6
6
Vincitore: Perot
Servizio
Svolgimento
Set 2
D. Jade
15-0
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
0-4 → 0-5
Tiebreak
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
0-3 → 0-4
D. Jade
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
0-2 → 0-3
R. Perot
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
0-1 → 0-2
D. Jade
0-15
0-30
df
0-40
15-40
30-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
D. Jade
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
1-4 → 1-5
R. Perot
0-15
15-15
30-15
ace
40-15
1-3 → 1-4
D. Jade
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
df
40-40
40-A
1-2 → 1-3
D. Jade
0-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
0-1 → 1-1
Gilles Arnaud Bailly vs Cosme Rolland De Ravel (Non prima 13:00)
ATP Royan
Gilles Arnaud Bailly [1]•
0
0
Cosme Rolland De Ravel
0
1
Servizio
Svolgimento
Set 1
C. Rolland De Ravel
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Felix Balshaw vs Lucio Ratti
Il match deve ancora iniziare
Gerard Campana Lee vs Thomas Faurel
Il match deve ancora iniziare
COURT 6 – ore 11:00
Yamato Sueoka / Naoki Tajima vs Simone Agostini / Oliver Johansson
ATP Royan
Yamato Sueoka / Naoki Tajima
7
6
Simone Agostini / Oliver Johansson [4]
6
4
Vincitore: Sueoka / Tajima
Servizio
Svolgimento
Set 2
S. Agostini / Johansson
5-4 → 6-4
Y. Sueoka / Tajima
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
4-4 → 5-4
S. Agostini / Johansson
0-15
df
0-30
15-30
30-30
40-30
4-3 → 4-4
Y. Sueoka / Tajima
0-15
15-15
ace
30-30
40-30
40-40
3-3 → 4-3
S. Agostini / Johansson
3-2 → 3-3
Y. Sueoka / Tajima
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
3-1 → 3-2
S. Agostini / Johansson
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
3-0 → 3-1
Y. Sueoka / Tajima
2-0 → 3-0
S. Agostini / Johansson
15-0
ace
15-15
15-30
30-30
30-40
1-0 → 2-0
Y. Sueoka / Tajima
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-0*
0*-1
1*-1
2-1*
ace
3-1*
3*-2
4*-2
5-2*
5-3*
6*-3
6-6 → 7-6
Y. Sueoka / Tajima
5-6 → 6-6
S. Agostini / Johansson
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
5-5 → 5-6
Y. Sueoka / Tajima
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
4-5 → 5-5
S. Agostini / Johansson
0-15
15-15
15-30
15-40
40-40
4-4 → 4-5
Y. Sueoka / Tajima
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
3-4 → 4-4
S. Agostini / Johansson
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
3-3 → 3-4
Y. Sueoka / Tajima
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
2-3 → 3-3
S. Agostini / Johansson
2-2 → 2-3
Y. Sueoka / Tajima
1-2 → 2-2
S. Agostini / Johansson
1-1 → 1-2
Y. Sueoka / Tajima
0-1 → 1-1
S. Agostini / Johansson
0-0 → 0-1
Maxime Janvier / Volodoymyr Uzhylovskyi vs Ignasi Forcano Aparicio / Mark Vervoort
ATP Royan
Maxime Janvier / Volodoymyr Uzhylovskyi
0
0
Ignasi Forcano Aparicio / Mark Vervoort
0
0
Thomas Fancutt / Ajeet Rai vs Jeffrey Chuan En Hsu / Michael Zhu
Il match deve ancora iniziare
Robin Bertrand / Geoffrey Blancaneaux vs Max Alcala Gurri / Andres Santamarta Roig
Il match deve ancora iniziare
Challenger 125 Nottingham
Nottingham, Regno Unito · 17 Giugno 2026
|🌧
|
16°C
Rovesci al mattino e nel pomeriggio · Picco 22°C
|
|CIELO
|Nuvoloso, con schiarite nel tardo pomeriggio
|PIOGGIA
|Rovesci alle 08:00-09:00, poi possibile nuovo passaggio alle 14:00 e 16:00
|CAMPO
|Erba
Andamento della giornata — 17 Giugno
|
08:00
🌧
17°
|
09:00
🌧
18°
|
10:00
☁
19°
|
11:00
☁
19°
|
12:00
☁
20°
|
13:00
☁
20°
|
14:00
🌧
21°
|
16:00
🌧
21°
|
17:00
⛅
22°
|
20:00
⛅
20°
⚠ Rovesci su erba: programma da monitorare
🎾 Programma del giorno — 17 Giugno
|
|
🎾
|
ATP Challenger 125 · Tabellone Principale
2° Turno · Erba
|
CH 125 R2
🌧 Rovesci
⚠ Da monitorare
🎾 2° Turno
🌿 Erba
Centre Court – ore 12:30
Christopher O’Connell vs Jay Clarke
ATP Nottingham
Christopher O'Connell•
30
0
Jay Clarke
0
1
Jacob Fearnley vs Benjamin Bonzi
Il match deve ancora iniziare
Dayana Yastremska vs Tatjana Maria
Il match deve ancora iniziare
Talia Gibson vs Qinwen Zheng
Il match deve ancora iniziare
Court 1 – ore 12:00
Yuliia Starodubtseva vs Emma Navarro
Il match deve ancora iniziare
Katie Volynets vs Jessica Bouzas Maneiro
Il match deve ancora iniziare
Billy Harris vs Arthur Gea
Il match deve ancora iniziare
Mac Kiger / Reese Stalder vs Ray Ho / Miguel Reyes-Varela
Il match deve ancora iniziare
Court 2 – ore 12:00
Eudice Chong / Magali Kempen vs Shuko Aoyama / Hao-Ching Chan
Il match deve ancora iniziare
Aldila Sutjiadi / Janice Tjen vs Ann Li / Tereza Valentova
Il match deve ancora iniziare
Otto Virtanen vs Felix Gill
Il match deve ancora iniziare
Finn Reynolds / James Watt vs Arthur Reymond / Luca Sanchez
Il match deve ancora iniziare
Court 3 – ore 12:00
Hendrik Jebens / Matej Vocel vs Diego Hidalgo / Tristan Schoolkate
Il match deve ancora iniziare
Santiago Gonzalez / Mackenzie McDonald vs Jaime Faria / Henrique Rocha (Non prima 13:00)
Il match deve ancora iniziare
Leylah Fernandez / Yuliia Starodubtseva vs Eri Hozumi / Fang-Hsien Wu
Il match deve ancora iniziare
Storm Hunter / Caty McNally vs Alicia Dudeney / Mimi Xu
Il match deve ancora iniziare
Challenger 75 Dublin
Dublino, Irlanda · 17 Giugno 2026
|🌧
|
15°C
Nuvoloso con rovesci · Picco 21°C
|
|CIELO
|Prevalentemente nuvoloso per tutta la giornata
|PIOGGIA
|Rovesci tra 12:00 e 13:00, poi di nuovo nel tardo pomeriggio e in serata
|CAMPO
|Erba
Andamento della giornata — 17 Giugno
|
08:00
☁
15°
|
09:00
☁
16°
|
10:00
☁
17°
|
11:00
☁
18°
|
12:00
🌧
18°
|
13:00
🌧
18°
|
15:00
☁
20°
|
17:00
🌧
21°
|
18:00
🌧
20°
|
21:00
🌧
18°
⚠ Rovesci sparsi durante la giornata: programma da monitorare sull’erba
🎾 Programma del giorno — 17 Giugno
|
|
🎾
|
ATP Challenger 75 · Tabellone Principale
2° Turno · Erba
|
CH 75 R2
🌧 Rovesci
⚠ Da monitorare
🎾 2° Turno
🌿 Erba
Court 1 – ore 12:00
Yu Hsiou Hsu vs Henry Searle
ATP Dublin
Yu Hsiou Hsu
30
4
2
Henry Searle•
30
6
1
Servizio
Svolgimento
Set 2
H. Searle
0-15
0-30
15-30
30-30
ace
Servizio
Svolgimento
Set 1
H. Searle
0-15
15-15
30-15
ace
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
ace
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
3-4 → 3-5
Y. Hsiou Hsu
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
2-4 → 3-4
H. Searle
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
1-2 → 1-3
Y. Hsiou Hsu
15-0
15-15
30-15
30-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-2 → 1-2
Grigor Dimitrov vs Conor Gannon
Il match deve ancora iniziare
Titouan Droguet vs Jerome Kym
Il match deve ancora iniziare
Jurij Rodionov vs Colton Smith
Il match deve ancora iniziare
Court 2 – ore 12:00
Oliver Crawford vs Alexis Galarneau
ATP Dublin
Oliver Crawford
0
6
2
Alexis Galarneau•
0
2
1
Servizio
Svolgimento
Set 2
A. Galarneau
0-15
0-30
15-30
ace
15-40
30-40
ace
0-1 → 1-1
O. Crawford
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Galarneau
30-0
ace
30-15
df
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
df
5-2 → 6-2
A. Galarneau
15-0
15-15
30-15
40-15
40-40
40-A
4-1 → 5-1
A. Galarneau
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
ace
A-40
3-0 → 3-1
O. Crawford
0-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Clement Tabur vs Stefanos Sakellaridis
Il match deve ancora iniziare
Mees Rottgering vs Kyrian Jacquet
Il match deve ancora iniziare
Yi Zhou vs Nicolas Mejia
Il match deve ancora iniziare
Court 4 – ore 11:30
Dan Added / Tom Hands vs Peter Buldorini / Ammar Elamin
ATP Dublin
Dan Added / Tom Hands
6
6
Peter Buldorini / Ammar Elamin
2
4
Vincitore: Added / Hands
Servizio
Svolgimento
Set 2
D. Added / Hands
5-4 → 6-4
P. Buldorini / Elamin
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
5-3 → 5-4
D. Added / Hands
4-3 → 5-3
P. Buldorini / Elamin
15-0
30-15
30-30
30-40
40-40
4-2 → 4-3
D. Added / Hands
3-2 → 4-2
P. Buldorini / Elamin
3-1 → 3-2
D. Added / Hands
2-1 → 3-1
P. Buldorini / Elamin
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
df
1-1 → 2-1
D. Added / Hands
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
0-1 → 1-1
P. Buldorini / Elamin
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
D. Added / Hands
5-2 → 6-2
P. Buldorini / Elamin
4-2 → 5-2
D. Added / Hands
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
3-2 → 4-2
P. Buldorini / Elamin
0-15
15-15
30-15
30-30
df
40-30
3-1 → 3-2
D. Added / Hands
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
2-1 → 3-1
P. Buldorini / Elamin
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
1-1 → 2-1
D. Added / Hands
0-1 → 1-1
P. Buldorini / Elamin
0-0 → 0-1
Calum Puttergill / Keegan Smith vs Jarno Jans / Niels Visker
ATP Dublin
Calum Puttergill / Keegan Smith•
0
4
Jarno Jans / Niels Visker
0
5
Servizio
Svolgimento
Set 1
J. Jans / Visker
4-4 → 4-5
C. Puttergill / Smith
15-0
15-15
30-15
ace
40-15
3-4 → 4-4
J. Jans / Visker
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
3-3 → 3-4
C. Puttergill / Smith
2-3 → 3-3
J. Jans / Visker
2-2 → 2-3
C. Puttergill / Smith
1-2 → 2-2
J. Jans / Visker
1-1 → 1-2
C. Puttergill / Smith
0-1 → 1-1
J. Jans / Visker
0-15
15-15
30-15
ace
40-15
0-0 → 0-1
Rithvik Choudary Bollipalli / Trey Hilderbrand vs Rio Noguchi / Kaichi Uchida
Il match deve ancora iniziare
Yu Hsiou Hsu / Thijmen Loof vs Zachary Fuchs / Wally Thayne
Il match deve ancora iniziare
Charles Barry / Conor Gannon vs Juan Jose Bianchi / Brandon Perez
Il match deve ancora iniziare
Harold Mayot / Clement Tabur vs James Mackinlay / Mark Whitehouse
Il match deve ancora iniziare
Challenger Asuncion 2
Asunción, Paraguay · 17 Giugno 2026
|⛅
|
8°C
Fresco e asciutto · Picco 22°C nelle ore disponibili
|
|CIELO
|Nuvoloso al mattino, poi nuvole intermittenti e schiarite
|PIOGGIA
|Assente nelle ore disponibili
|CAMPO
|Terra Battuta
Andamento della giornata — 17 Giugno
|
05:00
☁
7°
|
06:00
☁
7°
|
07:00
☁
7°
|
08:00
☁
9°
|
09:00
☁
11°
|
10:00
☁
14°
|
11:00
☁
16°
|
12:00
⛅
18°
|
14:00
⛅
21°
|
15:00
⛅
22°
✅ Fresco al mattino e asciutto nelle ore disponibili
🎾 Programma del giorno — 17 Giugno
|
|
🎾
|
ATP Challenger · Tabellone Principale
2° Turno · Terra Battuta
|
CH R2
⛅ Nuvole e schiarite
✅ Asciutto
🎾 2° Turno
🏀 Terra Battuta
Cancha Central – ore 18:00
Guido Ivan Justo vs Juan Sebastian Gomez
Il match deve ancora iniziare
Thiago Seyboth Wild vs Nick Hardt
Il match deve ancora iniziare
Juan Estevez vs Hernan Casanova (Non prima 21:00)
Il match deve ancora iniziare
Eduardo Ribeiro / Federico Zeballos vs Nicolas Kicker / Ignacio Monzon
Il match deve ancora iniziare
Luis Britto / Gonzalo Villanueva vs Conner Huertas del Pino / Arklon Huertas Del Pino Cordova
Il match deve ancora iniziare
Cancha 4 – ore 18:00
Eduardo Ribeiro vs Juan Manuel La Serna
Il match deve ancora iniziare
Luciano Emanuel Ambrogi vs Santiago Rodriguez Taverna
Il match deve ancora iniziare
Joaquin Aguilar Cardozo vs Gonzalo Villanueva (Non prima 21:00)
Il match deve ancora iniziare
Juan Sebastian Gomez / Alex Hernandez vs Valentin Basel / Ignacio Carou
Il match deve ancora iniziare
Hernan Casanova / Santiago Rodriguez Taverna vs Thiago Cigarran / Lorenzo Joaquin Rodriguez
Il match deve ancora iniziare
Cancha 3 – ore 18:00
Santiago De La Fuente
vs Matias Soto
Il match deve ancora iniziare
Nicolas Kicker vs Conner Huertas del Pino
Il match deve ancora iniziare
Joao Victor Couto Loureiro / Natan Rodrigues vs Bruno Oliveira / Paulo Andre Saraiva Dos Santos (Non prima 21:00)
Il match deve ancora iniziare
Juan Estevez / Guido Ivan Justo vs Thiago Seyboth Wild / Juan Bautista Torres
Il match deve ancora iniziare
Segui LiveTennis.it su..Facebook Twitter RSS Youtube Follow @livetennisit