Circuito Challenger Challenger, Copertina

Challenger Parma, Nottingham, Dublino, Poznan, Royan e Asuncion: I risultati completi con il dettaglio del Day 3 (LIVE)

17/06/2026 08:47 Nessun commento
Jacopo Vasami classe 2007
Jacopo Vasami classe 2007

🇮🇹
Challenger 125 Parma
Parma, Italia  ·  17 Giugno 2026

22°C
Soleggiato e molto caldo  ·  Picco 35°C
CIELO Soleggiato al mattino, parzialmente soleggiato nel pomeriggio
PIOGGIA Assente nelle ore indicate
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA

Andamento della giornata — 17 Giugno
09:00
23°
10:00
24°
11:00
27°
12:00
30°
13:00
32°
14:00
33°
15:00
34°
16:00
35°
18:00
35°
21:00
31°
⚠  Allerta gialla per temperature massime estreme fino alle 19:59 CEST
🎾  Programma del giorno — 17 Giugno
🎾
ATP Challenger 125 · Tabellone Principale
2° Turno · Terra Battuta
CH 125 R2
☀  Soleggiato
🔥  Caldo
⚠  Allerta caldo
🎾  2° Turno
🏀  Terra Battuta

Center Court – ore 10:00
Roberto Carballes Baena ESP vs Stefano Travaglia ITA

ATP Parma
Roberto Carballes Baena
6
6
6
Stefano Travaglia [5]
1
7
3
Vincitore: Carballes Baena
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Marco Cecchinato ITA vs Federico Bondioli ITA (Non prima 11:30)

ATP Parma
Marco Cecchinato [8]
0
0
Federico Bondioli
0
0
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Sebastian Ofner AUT vs Enrico Dalla Valle ITA

Il match deve ancora iniziare

Daniel Elahi Galan COL vs Luca Van Assche FRA

Il match deve ancora iniziare

Daniel Rincon ESP vs Stefano Napolitano ITA (Non prima 20:00)

Il match deve ancora iniziare



Court 1 – ore 10:00
Chun-Hsin Tseng TPE vs Oriol Roca Batalla ESP

ATP Parma
Chun-Hsin Tseng
6
7
Oriol Roca Batalla
2
6
Vincitore: Tseng
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Laslo Djere SRB vs Ryan Seggerman USA (Non prima 11:30)

ATP Parma
Laslo Djere
0
4
0
Ryan Seggerman
0
6
0
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Jacopo Vasami ITA vs Buvaysar Gadamauri BEL (Non prima 15:00)

Il match deve ancora iniziare

Jakub Paul SUI / Ryan Seggerman USA vs Stefano Travaglia ITA / Chun-Hsin Tseng TPE

Il match deve ancora iniziare

Petr Bar Biryukov RUS / Buvaysar Gadamauri BEL vs Pedro Martinez ESP / Nikolas Sanchez Izquierdo ESP

Il match deve ancora iniziare



Court 2 – ore 12:00
Jason Jung TPE / Kaito Uesugi JPN vs Alexandru Jecan ROU / Bogdan Pavel ROU

ATP Parma
Jason Jung / Kaito Uesugi
15
6
3
Alexandru Jecan / Bogdan Pavel
30
4
5
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Pruchya Isaro THA / Niki Kaliyanda Poonacha IND vs George Goldhoff USA / Cleeve Harper CAN

Il match deve ancora iniziare

Tim Ruehl GER / Mick Veldheer NED vs Federico Bondioli ITA / Carlo Alberto Caniato ITA

Il match deve ancora iniziare





🇵🇱
Challenger 100 Poznan
Poznan, Polonia  ·  17 Giugno 2026

15°C
Variabile, poi più sole  ·  Picco 23°C
CIELO Nuvole intermittenti al mattino, poi prevalentemente soleggiato
PIOGGIA Assente nelle ore del programma
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA

Andamento della giornata — 17 Giugno
09:00
13°
10:00
16°
11:00
18°
12:00
20°
13:00
21°
14:00
22°
15:00
22°
16:00
23°
18:00
22°
21:00
19°
✅  Giornata asciutta, con miglioramento dal pomeriggio
🎾  Programma del giorno — 17 Giugno
🎾
ATP Challenger 100 · Tabellone Principale
2° Turno · Terra Battuta
CH 100 R2
⛅  Variabile
✅  Asciutto
🎾  2° Turno
🏀  Terra Battuta

Centre Court – ore 11:00
Petr Brunclik CZE vs Florian Broska GER

ATP Poznan
Petr Brunclik
15
4
0
Florian Broska
30
6
1
Vincitore: Broska
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Maks Kasnikowski POL vs Jan Choinski GBR (Non prima 12:30)

ATP Poznan
Maks Kasnikowski
0
4
Jan Choinski [2]
15
4
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Gonzalo Bueno PER vs Frederico Ferreira Silva POR

Il match deve ancora iniziare

Gustavo Heide BRA vs Maxim Mrva CZE (Non prima 17:00)

Il match deve ancora iniziare

Ivan Liutarevich BLR / Filip Pieczonka POL vs Karol Drzewiecki POL / Piotr Matuszewski POL

Il match deve ancora iniziare



Court 1 – ore 11:00
Milos Karol SVK / Nino Serdarusic CRO vs Michael Bassem Sobhy EGY / Fares Zakaria EGY

ATP Poznan
Milos Karol / Nino Serdarusic
6
3
10
Michael Bassem Sobhy / Fares Zakaria
3
6
4
Vincitore: Karol / Serdarusic
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Facundo Diaz Acosta ARG vs Hynek Barton CZE

ATP Poznan
Facundo Diaz Acosta [4]
A
4
Hynek Barton
40
2
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Norbert Gombos SVK vs Dalibor Svrcina CZE

Il match deve ancora iniziare

Oskari Paldanius FIN / Alan Wazny POL vs Alexander Donski BUL / Andrew Paulson CZE (Non prima 17:00)

Il match deve ancora iniziare

Tomasz Berkieta POL / Maks Kasnikowski POL vs Szymon Kielan POL / Matthew Romios AUS

Il match deve ancora iniziare



Court 2 – ore 11:00
Filip Duda CZE / Michael Vrbensky CZE vs Inigo Cervantes ESP / Denys Molchanov UKR

ATP Poznan
Filip Duda / Michael Vrbensky [4]
1
2
Inigo Cervantes / Denys Molchanov
6
6
Vincitore: Cervantes / Molchanov
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Genaro Alberto Olivieri ARG vs Michele Ribecai ITA

ATP Poznan
Genaro Alberto Olivieri [9]
15
5
Michele Ribecai
40
4
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Martin Krumich CZE vs Joao Lucas Reis Da Silva BRA

Il match deve ancora iniziare

Ivan Sabanov SRB / Matej Sabanov SRB vs Luca Castelnuovo SUI / Akira Santillan JPN

Il match deve ancora iniziare

Boris Arias BOL / David Poljak CZE vs Sergio Martos Gornes ESP / Szymon Walkow POL

Il match deve ancora iniziare





🇫🇷
Challenger 50 Royan
Royan, Francia  ·  17 Giugno 2026

19°C
Soleggiato e molto caldo  ·  Picco 32°C
CIELO Soleggiato per tutta la giornata
PIOGGIA Assente nelle ore indicate
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA

Andamento della giornata — 17 Giugno
09:00
18°
10:00
21°
11:00
24°
12:00
27°
13:00
29°
14:00
30°
15:00
31°
16:00
32°
18:00
32°
21:00
28°
⚠  Allerta gialla caldo: attenzione alle ore centrali
🎾  Programma del giorno — 17 Giugno
🎾
ATP Challenger 50 · Tabellone Principale
2° Turno · Terra Battuta
CH 50 R2
☀  Soleggiato
🔥  Caldo
🎾  2° Turno
🏀  Terra Battuta

COURT 4 – ore 11:00
Max Alcala Gurri ESP vs Ryo Tabata JPN

ATP Royan
Max Alcala Gurri [5]
6
6
Ryo Tabata
2
2
Vincitore: Alcala Gurri
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Emilien Demanet BEL vs Carlos Sanchez Jover ESP

ATP Royan
Emilien Demanet
0
5
Carlos Sanchez Jover
0
5
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Leo Raquillet FRA vs Pavel Kotov RUS

Il match deve ancora iniziare

Kilian Feldbausch SUI vs Svyatoslav Gulin RUS

Il match deve ancora iniziare



COURT 5 – ore 11:00
Daniel Jade FRA vs Raphael Perot FRA

ATP Royan
Daniel Jade
1
0
Raphael Perot
6
6
Vincitore: Perot
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Gilles Arnaud Bailly BEL vs Cosme Rolland De Ravel FRA (Non prima 13:00)

ATP Royan
Gilles Arnaud Bailly [1]
0
0
Cosme Rolland De Ravel
0
1
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Felix Balshaw FRA vs Lucio Ratti ARG

Il match deve ancora iniziare

Gerard Campana Lee KOR vs Thomas Faurel FRA

Il match deve ancora iniziare



COURT 6 – ore 11:00
Yamato Sueoka JPN / Naoki Tajima JPN vs Simone Agostini ITA / Oliver Johansson SWE

ATP Royan
Yamato Sueoka / Naoki Tajima
7
6
Simone Agostini / Oliver Johansson [4]
6
4
Vincitore: Sueoka / Tajima
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Maxime Janvier FRA / Volodoymyr Uzhylovskyi UKR vs Ignasi Forcano Aparicio ESP / Mark Vervoort NED

ATP Royan
Maxime Janvier / Volodoymyr Uzhylovskyi
0
0
Ignasi Forcano Aparicio / Mark Vervoort
0
0
Mostra dettagli

Thomas Fancutt AUS / Ajeet Rai NZL vs Jeffrey Chuan En Hsu TPE / Michael Zhu USA

Il match deve ancora iniziare

Robin Bertrand FRA / Geoffrey Blancaneaux FRA vs Max Alcala Gurri ESP / Andres Santamarta Roig ESP

Il match deve ancora iniziare





🇬🇧
Challenger 125 Nottingham
Nottingham, Regno Unito  ·  17 Giugno 2026

🌧
16°C
Rovesci al mattino e nel pomeriggio  ·  Picco 22°C
CIELO Nuvoloso, con schiarite nel tardo pomeriggio
PIOGGIA Rovesci alle 08:00-09:00, poi possibile nuovo passaggio alle 14:00 e 16:00
CAMPO Erba
ERBA

Andamento della giornata — 17 Giugno
08:00
🌧
17°
09:00
🌧
18°
10:00
19°
11:00
19°
12:00
20°
13:00
20°
14:00
🌧
21°
16:00
🌧
21°
17:00
22°
20:00
20°
⚠  Rovesci su erba: programma da monitorare
🎾  Programma del giorno — 17 Giugno
🎾
ATP Challenger 125 · Tabellone Principale
2° Turno · Erba
CH 125 R2
🌧  Rovesci
⚠  Da monitorare
🎾  2° Turno
🌿  Erba

Centre Court – ore 12:30
Christopher O’Connell AUS vs Jay Clarke GBR

ATP Nottingham
Christopher O'Connell
30
0
Jay Clarke
0
1
Mostra dettagli

Jacob Fearnley GBR vs Benjamin Bonzi FRA

Il match deve ancora iniziare

Dayana Yastremska UKR vs Tatjana Maria GER

Il match deve ancora iniziare

Talia Gibson AUS vs Qinwen Zheng CHN

Il match deve ancora iniziare



Court 1 – ore 12:00
Yuliia Starodubtseva UKR vs Emma Navarro USA

Il match deve ancora iniziare

Katie Volynets USA vs Jessica Bouzas Maneiro ESP

Il match deve ancora iniziare

Billy Harris GBR vs Arthur Gea FRA

Il match deve ancora iniziare

Mac Kiger USA / Reese Stalder USA vs Ray Ho TPE / Miguel Reyes-Varela MEX

Il match deve ancora iniziare



Court 2 – ore 12:00
Eudice Chong HKG / Magali Kempen BEL vs Shuko Aoyama JPN / Hao-Ching Chan TPE

Il match deve ancora iniziare

Aldila Sutjiadi INA / Janice Tjen INA vs Ann Li USA / Tereza Valentova CZE

Il match deve ancora iniziare

Otto Virtanen FIN vs Felix Gill GBR

Il match deve ancora iniziare

Finn Reynolds NZL / James Watt NZL vs Arthur Reymond FRA / Luca Sanchez FRA

Il match deve ancora iniziare



Court 3 – ore 12:00
Hendrik Jebens GER / Matej Vocel CZE vs Diego Hidalgo ECU / Tristan Schoolkate AUS

Il match deve ancora iniziare

Santiago Gonzalez MEX / Mackenzie McDonald USA vs Jaime Faria POR / Henrique Rocha POR (Non prima 13:00)

Il match deve ancora iniziare

Leylah Fernandez CAN / Yuliia Starodubtseva UKR vs Eri Hozumi JPN / Fang-Hsien Wu TPE

Il match deve ancora iniziare

Storm Hunter AUS / Caty McNally USA vs Alicia Dudeney GBR / Mimi Xu GBR

Il match deve ancora iniziare





🇮🇪
Challenger 75 Dublin
Dublino, Irlanda  ·  17 Giugno 2026

🌧
15°C
Nuvoloso con rovesci  ·  Picco 21°C
CIELO Prevalentemente nuvoloso per tutta la giornata
PIOGGIA Rovesci tra 12:00 e 13:00, poi di nuovo nel tardo pomeriggio e in serata
CAMPO Erba
ERBA

Andamento della giornata — 17 Giugno
08:00
15°
09:00
16°
10:00
17°
11:00
18°
12:00
🌧
18°
13:00
🌧
18°
15:00
20°
17:00
🌧
21°
18:00
🌧
20°
21:00
🌧
18°
⚠  Rovesci sparsi durante la giornata: programma da monitorare sull’erba
🎾  Programma del giorno — 17 Giugno
🎾
ATP Challenger 75 · Tabellone Principale
2° Turno · Erba
CH 75 R2
🌧  Rovesci
⚠  Da monitorare
🎾  2° Turno
🌿  Erba

Court 1 – ore 12:00
Yu Hsiou Hsu TPE vs Henry Searle GBR

ATP Dublin
Yu Hsiou Hsu
30
4
2
Henry Searle
30
6
1
Mostra dettagli

Grigor Dimitrov BUL vs Conor Gannon IRL

Il match deve ancora iniziare

Titouan Droguet FRA vs Jerome Kym SUI

Il match deve ancora iniziare

Jurij Rodionov AUT vs Colton Smith USA

Il match deve ancora iniziare



Court 2 – ore 12:00
Oliver Crawford GBR vs Alexis Galarneau CAN

ATP Dublin
Oliver Crawford
0
6
2
Alexis Galarneau
0
2
1
Mostra dettagli

Clement Tabur FRA vs Stefanos Sakellaridis GRE

Il match deve ancora iniziare

Mees Rottgering NED vs Kyrian Jacquet FRA

Il match deve ancora iniziare

Yi Zhou CHN vs Nicolas Mejia COL

Il match deve ancora iniziare



Court 4 – ore 11:30
Dan Added FRA / Tom Hands GBR vs Peter Buldorini IRL / Ammar Elamin IRL

ATP Dublin
Dan Added / Tom Hands
6
6
Peter Buldorini / Ammar Elamin
2
4
Vincitore: Added / Hands
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Calum Puttergill AUS / Keegan Smith USA vs Jarno Jans NED / Niels Visker NED

ATP Dublin
Calum Puttergill / Keegan Smith
0
4
Jarno Jans / Niels Visker
0
5
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Rithvik Choudary Bollipalli IND / Trey Hilderbrand USA vs Rio Noguchi JPN / Kaichi Uchida JPN

Il match deve ancora iniziare

Yu Hsiou Hsu TPE / Thijmen Loof NED vs Zachary Fuchs USA / Wally Thayne USA

Il match deve ancora iniziare

Charles Barry IRL / Conor Gannon IRL vs Juan Jose Bianchi VEN / Brandon Perez VEN

Il match deve ancora iniziare

Harold Mayot FRA / Clement Tabur FRA vs James Mackinlay GBR / Mark Whitehouse GBR

Il match deve ancora iniziare





🇵🇾
Challenger Asuncion 2
Asunción, Paraguay  ·  17 Giugno 2026

8°C
Fresco e asciutto  ·  Picco 22°C nelle ore disponibili
CIELO Nuvoloso al mattino, poi nuvole intermittenti e schiarite
PIOGGIA Assente nelle ore disponibili
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA

Andamento della giornata — 17 Giugno
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
11°
10:00
14°
11:00
16°
12:00
18°
14:00
21°
15:00
22°
✅  Fresco al mattino e asciutto nelle ore disponibili
🎾  Programma del giorno — 17 Giugno
🎾
ATP Challenger · Tabellone Principale
2° Turno · Terra Battuta
CH R2
⛅  Nuvole e schiarite
✅  Asciutto
🎾  2° Turno
🏀  Terra Battuta

Cancha Central – ore 18:00
Guido Ivan Justo ARG vs Juan Sebastian Gomez COL

Il match deve ancora iniziare

Thiago Seyboth Wild BRA vs Nick Hardt DOM

Il match deve ancora iniziare

Juan Estevez ARG vs Hernan Casanova ARG (Non prima 21:00)

Il match deve ancora iniziare

Eduardo Ribeiro BRA / Federico Zeballos BOL vs Nicolas Kicker ARG / Ignacio Monzon ARG

Il match deve ancora iniziare

Luis Britto BRA / Gonzalo Villanueva ARG vs Conner Huertas del Pino PER / Arklon Huertas Del Pino Cordova PER

Il match deve ancora iniziare



Cancha 4 – ore 18:00
Eduardo Ribeiro BRA vs Juan Manuel La Serna ARG

Il match deve ancora iniziare

Luciano Emanuel Ambrogi ARG vs Santiago Rodriguez Taverna ARG

Il match deve ancora iniziare

Joaquin Aguilar Cardozo URU vs Gonzalo Villanueva ARG (Non prima 21:00)

Il match deve ancora iniziare

Juan Sebastian Gomez COL / Alex Hernandez MEX vs Valentin Basel ARG / Ignacio Carou URU

Il match deve ancora iniziare

Hernan Casanova ARG / Santiago Rodriguez Taverna ARG vs Thiago Cigarran ARG / Lorenzo Joaquin Rodriguez ARG

Il match deve ancora iniziare




Cancha 3 – ore 18:00
Santiago De La Fuente ARG vs Matias Soto CHI
Il match deve ancora iniziare

Nicolas Kicker ARG vs Conner Huertas del Pino PER

Il match deve ancora iniziare

Joao Victor Couto Loureiro BRA / Natan Rodrigues BRA vs Bruno Oliveira BRA / Paulo Andre Saraiva Dos Santos BRA (Non prima 21:00)

Il match deve ancora iniziare

Juan Estevez ARG / Guido Ivan Justo ARG vs Thiago Seyboth Wild BRA / Juan Bautista Torres ARG

Il match deve ancora iniziare

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