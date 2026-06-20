ATP 500 Halle, Queen’s e ATP 250 Eastbourne e Maiorca: I risultati completi con il dettaglio delle Semifinali e del Primo Turno di Quali. C’è la semifinale di doppio di Cobolli e tre azzurri nelle quali (LIVE)
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22°C
Rovesci al mattino, poi caldo · Picco 31°C
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🔥 Molto caldo
⚠ Allerta caldo
🎾 Semifinali
🌿 Erba
heristo-arena – ore 12:30
Robert Galloway / John Peers vs Theo Arribage / Albano Olivetti
Alexander Zverev vs Taylor Fritz (Non prima 15:00)
Daniel Altmaier vs Frances Tiafoe (Non prima 16:30)
Flavio Cobolli / Ben Shelton vs Daniel Altmaier / Joao Fonseca
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19°C
Nuvole intermittenti, asciutto · Picco 26°C
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✅ Asciutto
🎾 Semifinali
🌿 Erba
Andy Murray Arena – ore 14:00
Brandon Nakashima vs Francisco Cerundolo
Tommy Paul vs Ugo Humbert
Harri Heliovaara / Henry Patten vs Christian Harrison / Neal Skupski
Court 1 – ore 13:00
Marcelo Arevalo / Mate Pavic vs Julian Cash / Lloyd Glasspool
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16°C
Nuvoloso, asciutto · Picco 22°C
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✅ Asciutto
🎾 Quali Q1
🌿 Erba
Court 1 – ore 12:00
James Duckworth vs Giles Hussey
Marcos Giron vs Charles Broom
Court 2 – ore 12:00
Matteo Arnaldi vs Alastair Gray
Emilio Nava vs Hamish Stewart
Court 4 – ore 12:00
Felix Gill vs Marco Trungelliti
Court 5 – ore 12:00
Toby Samuel vs Quentin Halys
Harry Wendelken vs Aleksandar Vukic
Court 12 – ore 12:00
Jan Choinski vs Yibing Wu
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23°C
Soleggiato e molto caldo · Picco 35°C
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🔥 Molto caldo
⚠ Allerta caldo
🎾 Quali Q1
🌿 Erba
Grandstand – ore 11:00
Alex Molcan vs Ziga Sesko
Aleksandr Shevchenko vs Abdullah Shelbayh
Jamie Mackenzie vs Player Competing (Non prima 15:00)
Court 1 – ore 13:00
Filippo Romano vs Murphy Cassone
Mikhail Kukushkin vs Damir Dzumhur
Zachary Svajda vs Marc-Andrea Huesler (Non prima 15:00)
Court 2 – ore 11:00
Antoine Ghibaudo vs Petr Bar Biryukov
Adam Walton vs Federico Bondioli
TAG: Circuito ATP
2 commenti
Da seguire con grande interesse i match di qualificazione di Arnaldi per testare le condizioni post sguaraus e del mio nuovo pupillo Filippo Romano, chiamato a misurarsi a un livello superiore ma non proibitivo.
Oggi azzurri in campo solo nelle quali di ATP 250, nei tornei che contano, ATP 500 : 4 belle semifinali che seguiro’ con interesse, in particolare Fritz-Shelton