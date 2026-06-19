Sinner arriva anche nello spazio: un asteroide porta il nome di Jannik

Jannik Sinner è ormai entrato nella storia del tennis, ma da oggi il suo nome è scritto anche nello spazio. Un asteroide è stato infatti ufficialmente intitolato al campione azzurro e porterà il nome di (120097) Janniksinner.

La decisione è stata approvata dall’Unione Astronomica Internazionale, attraverso il gruppo che si occupa della denominazione dei corpi minori del Sistema Solare. Non si tratta quindi di un semplice omaggio simbolico, ma di un riconoscimento ufficiale.

L’asteroide dedicato a Sinner orbita nella fascia principale tra Marte e Giove, lontano dalla Terra e senza alcun legame con scenari di pericolo. È un corpo celeste scoperto il 10 marzo 2003 presso l’Osservatorio di Campo Imperatore, in Abruzzo.

La proposta di dedicare l’asteroide al numero uno del tennis italiano è arrivata dagli astronomi Fabrizio Bernardi e Maura Tombelli, che hanno voluto rendere omaggio non solo ai risultati sportivi di Sinner, ma anche ai valori che il tennista altoatesino rappresenta.

Il riferimento è alla sua disciplina, alla sua capacità di restare lucido nei momenti più difficili, alla correttezza in campo e alla dedizione con cui ha costruito la propria carriera. Qualità che hanno trasformato Sinner in un modello per tanti giovani, ben oltre i confini del tennis.

Il nome “Janniksinner” porta così il campione azzurro in una dimensione nuova. Dopo i trionfi nei tornei più importanti, il primato mondiale e il ruolo da simbolo dello sport italiano, arriva anche un riconoscimento che guarda al cielo.

È una notizia curiosa, ma anche fortemente evocativa. Nel linguaggio dei tifosi si dice spesso che Sinner giochi un “tennis spaziale”. Da oggi quella definizione assume un significato ancora più particolare, perché un frammento reale del Sistema Solare porterà per sempre il suo nome.

Il momento è speciale anche per il peso che Sinner ha assunto nello sport italiano. La sua crescita ha cambiato la percezione del tennis nel Paese, aumentando l’attenzione, l’entusiasmo e la partecipazione di un pubblico sempre più ampio.

L’asteroide non racconta soltanto i successi di un atleta, ma anche l’impatto culturale di un campione. Sinner è diventato un punto di riferimento per la sua generazione: non solo per i trofei, ma per il modo in cui affronta vittorie, sconfitte, pressione e aspettative.

Il suo nome, ora, viaggerà anche tra le orbite del Sistema Solare. Un riconoscimento raro, destinato a restare, che aggiunge un nuovo capitolo alla storia di un ragazzo partito da San Candido e arrivato ai vertici del tennis mondiale.

Jannik Sinner continua a guardare avanti, verso i prossimi obiettivi in campo. Ma intanto, da oggi, una parte della sua leggenda brilla anche tra Marte e Giove.





Marco Rossi