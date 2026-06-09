Nel Challenger Atp Cattolica “SIC Europe Omag Open” 8 gli italiani al 2° turno: Forti elimina Bueno (n.6), avanzano anche Dalla Valle, Cecchinato, il lucky loser Ferrari e il vincente del derby Bondioli-Caniato. Esordio positivo per De Jong e Lajovic

Diventano otto i tennisti italiani al secondo turno del “SIC Europe/Omag Open”, nuovo Challenger ATP 75 con montepremi di 97.640 euro (ingresso gratuito per tutta la durata della manifestazione, finale domenica pomeriggio) in pieno svolgimento sui campi in terra battuta del Queen’s Club di Cattolica, teatro negli ultimi tre anni di un torneo internazionale ITF M25 che ha contribuito a rodare nel tempo la macchina organizzativa in vista di questo ulteriore salto di qualità.

Dopo le tre affermazioni di lunedì (Andrea Guerrieri, Raul Brancaccio e Franco Agamenone) nella seconda intensa giornata di incontri del tabellone principale sono arrivati altri cinque successi tricolore. L’impresa del giorno porta la firma di Francesco Forti, che dopo essere stato promosso dalle qualificazioni si è tolto la soddisfazione di estromettere il peruviano Gonzalo Bueno, n.180 della classifica mondiale (best ranking) e sesta testa di serie, un paio di mesi fa finalista nel Challenger brasiliano di Campinas. Il 26enne di Cesenatico (attualmente n.396 Atp), che su questi campi è di casa essendo seguito dallo staff tecnico dell’academy guidata dall’ex davisman azzurro, si è aggiudicato un primo set equilibrato, poi nel secondo ha perso un po’ di lucidità nella fase decisiva, ma sostenuto da tanti tifosi ha continuato a lottare e a stare avanti nel punteggio nel terzo: il romagnolo ha mancato 2 match-point sul 5-4 e un altro sul 6-5 in suo favore, tuttavia nel tie-break è andato subito in vantaggio 3 a 0, diventato 4 a 0 con un penalty point comminato dal giudice di sedia al 22enne di Trujillo, riuscendo a chiudere la contesa dopo tre ore e un quarto così da ribadire una volta di più la ritrovata competitività che sta mostrando in questa stagione dopo essersi lasciato alle spalle un fastidioso problema ai piedi che lo aveva tenuto a fermo a lungo. Forti mercoledì pomeriggio (terzo match dalle 10) sfida per un posto nei quarti l’italo-argentino Franco Agamenone (n.246 Atp, 4 anni fa arrivato alle porte della Top 100).

Sempre sul Centrale ha regalato un’altra gioia ai tanti appassionati romagnoli presenti Enrico Dalla Valle. Il 28enne di Ravenna (in gara con una wild card essendo n.441 della classifica mondiale, dove due anni fa era arrivato al 242° posto), pure lui giocatore della Galimberti Tennis Academy, ha ripagato la fiducia degli organizzatori del torneo imponendosi in due set sul polacco Mats Kasnikovski che lo precede di 160 posizioni nel ranking. Nel primo set Dalla Valle ha piazzato il break decisivo al 12° game, poi nel secondo di slancio è andato subito avanti di un break (3-0 e 4-1), chiudendo poi sul 6-2, tra gli applausi del numeroso pubblico presente nella Regina dell’Adriatico. Giovedì il romagnolo andrà a caccia del pass per i quarti misurandosi con il qualificato spagnolo Carlos Sanchez Jover (n.389), che con la sua solidità ha sgambettato il 20enne croato Matej Dodig (n.199), ottava testa di serie.

In chiave tricolore debutto positivo sui campi del centro sportivo di via Leoncavallo (adiacente allo stadio comunale Giorgio Calbi) anche per Marco Cecchinato: il 33enne di Palermo (n.172 Atp), quinto favorito del seeding, si è imposto per 7-5 6-3 sul 23enne bulgaro Petr Nesterov (n.393) proveniente dalle qualificazioni e giovedì come prossimo avversario ritroverà l’ecuadoriano Alvaro Guillen Meza (n.266), già superato agli ottavi a fine gennaio nel Challenger cileno di Concepcion, emerso alla distanza dal confronto con il russo Simakin durato poco meno di tre ore.

Ha motivi per sorridere anche Gianmarco Ferrari, ripescato in tabellone come lucky loser dopo lo stop nell’ultimo turno di qualificazione proprio con Nesterov: il 25enne mancino di Prato (n.435 Atp) ha sfruttato l’occasione offerta dalla buona sorte regolando in due set il 21enne spagnolo Sergio Callejon Hernando (n.452), pure lui passato attraverso le qualificazioni. Ferrari si è così guadagnato il diritto di affrontare al 2° turno (nell’incontro che alle 10 apre il cartellone di giornata) l’esperto spagnolo Roberto Carballes Baena, 33 anni, al momento n.191 Atp ma meno di tre anni fa arrivato in 49ª posizione nel ranking mondiale, potendo vantare in bacheca anche due trofei del circuito maggiore.

Analoga impresa non è riuscita invece all’altro lucky loser toscano Samuele Pieri, sconfitto dallo spagnolo Oriol Roca Batalla.

L’ottavo azzurro al secondo turno è il vincente del derby fra gli amici e spesso compagni di doppio Federico Bondioli (n.341 Atp), 21enne mancino ravennate in tabellone con una wild card, e il 20enne Carlo Alberto Caniato (n.353), allievo dell’Accademia del Villa Carpena Forlì e promosso dalle qualificazioni. Chi esce sorridente da questo incrocio si regalerà la sfida con l’olandese Jesper De Jong (n.83), primo favorito del torneo, che ha cominciato il suo cammino a Cattolica regolando il Next Gen serbo Ogdjen Milic, classe 2007. A proposito di Serbia, buona la prima anche per il 35enne Dusan Lajovic (n.140), terza testa di serie, a segno in tre set sul ceco Jonas Forejtek.

RISULTATI

1° turno singolare: Francesco Forti (Ita) b. Gonzalo Bueno (Per, n.6) 7-5 4-6 7-6(2), Enrico Dalla Valle (Ita, wc) b. Maks Kasnikowski (Pol) 7-5 6-2, Marco Cecchinato (Ita, n.5) b. Petr Nesterov (Bul, q) 7-5 6-3, Gianmarco Ferrari (Ita, ll) b. Sergio Callejon Hernando (Spa, q) 7-6(6) 6-0, Jesper de Jong (Ola, n.1) b. Ognjen Milic (Ser) 6-1 7-6(3), Dusan Lajovic (Ser, n.3) b. Jonas Forejtek (Cze) 6-2 5-7 6-4, Oriol Roca Batalla (Spa) b. Samuele Pieri (Ita, ll) 7-5 6-3, Roberto Carballes Baena (Spa) b. Max Hans Rehberg (Ger) 6-4 6-4, Carlos Sanchez Jover (Spa, q) b. Matej Dodig (Cro, n.8) 6-4 6-4, Alexander Vasilev (Bul) b. Miguel Tobon (Col, q) 6-4 6-2, Alvaro Guillen Meza (Ecu) b. Ilia Simakin (Rus) 3-6 7-6(5) 7-6(5).

In corso: Federico Bondioli (Ita, wc) c. Carlo Alberto Caniato (Ita, q).

Doppio, 1° turno: Roberto Carballes Baena/Sergio Martos Gornes (Spa) b. Simone Agostini/Ethan Cook (Ita/Aus) 6-3 6-3,

Victor Cornea/Daniel Cukierman (Rom/Isr, n.3) vs Anthony Genov/Mark Whitehouse (Bul/Gbr)